Cosechas listas, pero perdidas

Junto a los titulares en las noticias las cosechas perdidas en Cuba dejan la impresin de que en cierta medida los involucrados en hacer funcionar los engranajes del proceso de recoleccin, traslado, venta o procesamiento de las producciones agrcolas no saben qu hacer cuando la tierra da alimentos en abundancia.No debe haber sido muy agradable para varios campesinos cubanos ser los protagonistas de los testimonios vistos o ledos en estos das. Cmo puedo hacer valer el derecho a que se respete mi esfuerzo?, se preguntaba Agustn Sanz Rodrguez, residente en el occidental municipio Madruga en Mayabeque. l se quejaba porque a su cooperativa ya no le compraran las 20 toneladas pactadas debido a problemas en la industria procesadora. En consecuencia, sus frutas no iran al destino previsto, o peor an, se pudriran.A finales de junio en Guantnamo, al otro extremo de la Isla, dos cooperativas en el municipio Manuel Tames tuvieron que recurrir al Plan B cuando el destinatario planificado de sus mangos, la Fbrica de Conservas de Vegetales Guaso, les notific que no los recibira por carecer de los envases requeridos para almacenar la pulpa del fruto. Por suerte, la Empresa de Conservas y Vegetales del propio territorio asumi la tarea, pero no sin pasar por malos ratos tambin. Segn la televisin local parte de la pulpa hubo que enviarla rpidamente hacia su homloga en la provincia de Sancti Spritus porque se venci la licencia del software que operaba las mquinas de su llenadora asptica.Un mes despus la situacin no haba mejorado mucho, segn denunci Orlando Bombal Luna, presidente de la Cooperativa de Crditos y Servicios (CCS) ngel Bouza Calvo: Tenemos muchos problemas que no son nuevos en absoluto, ahora alcanzaron niveles ms altos por la paralizacin de las industrias y la falta de envases, dijo.En total, hasta mediados de julio la provincia guantanamera dio por perdidas unas mil 600 toneladas de mango, indicaron fuentes de la Delegacin Provincial de la Agricultura all.A inicios de ao pasaron por una situacin similar pero con el tomate, cuando las 12 mil toneladas acopiadas superaron con creces las estimaciones ms optimistas. El corresponsal de la prensa nacional opin que se hubieran colectado ms de no ser por falta de previsin y de envases!

Segundas partes de lo mismo

En su sesin de mitad ao el Parlamento cubano volvi a encarar el asunto de las cosechas perdidas. En el foro se escucharon, otra vez, las crticas de los diputados a una situacin reiterada en el tiempo y lugares diversos.

Algunos productos, como el mango, se pierden en el campo por insuficiencias en la minindustria, expres Graciela Rodrguez, parlamentaria por el municipio de Banes (Holgun), con una intensa trayectoria como directiva en los establecimientos de acopio agrcola. All mismo el tambin holguinero Jorge Antonio Prez, campesino de la CCS Aracelio Iglesias, hizo notar la obsolescencia tecnolgica de las plantas procesadoras de los productos agrcolas. Se han destinado inversiones a la industria lctea, lo cual es bienvenido, pero la de procesamiento de vegetales, que demanda una inversin ms econmica con un alto valor agregado, no se ha tocado an, precis el diputado. Su colega por la provincia de Granma, Yaqeln Puebla, dibuj un panorama similar y recalc que los productores y el pueblo nos han pedido explicaciones sobre esto.

El ao que viene va a haber ms produccin y qu vamos hacer, volveremos a decir el mismo problema?, inquiri Israel Prez. De hecho la voz de este parlamentario por el municipio espirituano Yaguajay (Santi Spritus) es conocida cuando se aborda el tema. Aqu puede comprobarse que en julio de 2016 se expres en trminos muy similares.

Carencias y tambin desorganizacin

Un informe de la ONG vasca Mundubat fechado en mayo de este ao asegur que de la produccin total de alimentos lograda por las cooperativas agropecuarias cubanas, un 30 por ciento se pierde durante la fase de cosecha y postcosecha. La evaluacin, hecha de conjunto con la Asociacin Nacional de Agricultores Pequeos (ANAP), precis que a otro 27 por ciento le ocurra lo mismo en la etapa distribucin a los mercados interiores y a las ciudades. Hablamos de un 57 por ciento de la produccin cooperativa la mayor entre todas las formas productivas sencillamente perdida.

A partir de los datos suministrados por el Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana entre 2013 y 2014, la FAO concluy que el promedio nacional de prdidas en la poscosecha de frutas y hortalizas en el pas era de un 2,6 por ciento, mientras en el comercio mayorista y los mercados locales se movieron en el rango entre el 3 y el 20 por ciento.

En enero de 2016 el Ministerio cubano de Agricultura comenz un programa de medidas de reactivacin de su infraestructura de comercializacin con el propsito de recuperar el terreno perdido tras aos en los cuales creyeron que las cooperativas por s solas podran asumir la distribucin directa de viandas, vegetales y frutas en los mercados e industrias del pas. Pesaban adems los casos dados a conocer en 2012 y que revelaron mermas en el pltano cuantificadas en por lo menos cuatro millones de pesos.

Nelson Concepcin de la Cruz, director general de la Unin Nacional de Acopio, afirm que en ao y medio se recuper parte del equipamiento y del personal. Esas acciones elevaron considerablemente las cantidades colectadas. No puede decirse lo mismo de las plantas procesadoras, tal como admitieron ante el Legislativo cubano directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria. Reconocieron que, si bien se modernizaron las manufacturas de Pinar del Ro, Ciego vila y Sancti Spritus, hasta el momento el nfasis estuvo en recuperar las capacidades productivas que respondieran la demanda de leche y carne.

Peor ocurri con los envases, cuya demanda se triplic en los ltimos dos aos a partir del crecimiento de las cosechas. Para amortizar esta situacin hemos decidido envasar en formatos grandes para proteger la mayor cantidad de pulpa, as como utilizar botellas en las minindustrias, arguy Eloy lvarez Martnez, viceministro de Industrias.

La presin de la opinin pblica dej entrever las trabas que conviven junto a las carencias materiales. Estamos claros de la situacin tan dura de la economa del pas, pero lo que vio la gente en el noticiero no tiene nada que ver si no con falta de organizacin. Eso desmotiva a los productores, () [luego] supieron que no son los nicos del pas que pierden mango. Eso, sin hablar de otros fallos que empujan las desmotivaciones, declar Orlando Bombal refirindose a las noticias de la televisin nacional sobre una situacin muy parecida a la suya pero en la vecina Holgun.

Los datos oficiales sealan incrementos de la produccin agrcola cubana, fundamentalmente en los tubrculos, hortalizas, pltano y frutas. Sin embargo, la industria alimentaria encargada de procesarla no est a esa altura, ni tampoco hasta ahora se observan nmeros indicativos de progresos en proyectos inversionistas forneos que reactiven los sistemas fabriles existentes.

La preocupacin por las cosechas perdidas es compartida por todos. Los informes de los expertos y la presencia del tema en la agenda meditica domstica dan cuenta de eso. Los fondos pblicos dedican no menos de mil millones de dlares anuales a la importacin de alimentos; consecuentemente la produccin nacional de estos es una prioridad y una economa con niveles anmicos de crecimiento no puede permitirse el lujo de que lo cultivado se pierda sin remedio.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170728/cosechas-listas-perdidas/