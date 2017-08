Mxico y Venezuela: la diferencia entre dictadura y contrarrevolucion

Para Rubn Espinosa y Nadia Vera (In Memoriam)





Mxico y Venezuela atraviesan un perodo de intensa crisis poltica. Eso nadie lo puede objetar. Lo que s es objeto de discusin es la gnesis o causa de esa crisis. Y es all donde el analista y el pblico deben concentrar la atencin.

Con frecuencia se dice que el problema en Mxico es de carcter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotrfico (entendido como un agente extrao a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraa complejidad, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y slo con escasas excepciones, las opiniones (slo eso, opiniones desprovistas del imperativo de la evidencia emprica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un gobierno autoritario que lacera al pas, dirigido por el dictador Nicols Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya nica solucin es el derrocamiento por la fuerza (para la oposicin venezolana eso significa democracia).

Y como el lxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha poltica, cabe hacer ac algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobacin.

Mxico es una dictadura a su modo. Una nueva dictadura, advierte el poeta Javier Sicilia, lder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la nica ocasin que alguien lo dice pblicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotrfico permiten hacer esta conjetura; y ms de una organizacin civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organizacin argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declar, durante la presentacin de un reporte de Amnista Internacional, que el narcotrfico es la dictadura de Mxico. Y agreg: Mxico nos duele, es el dolor de Amrica Latina que an tiene abierta la herida de los aos ms sangrientos de nuestra historia reciente.

La hiptesis de que el narcotrfico es la dictadura en Mxico se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamrica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores polticos, la eliminacin fsica de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicacin de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definicin perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del ao en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratgicos de Londres, present un informe que reporta que Mxico es el segundo pas ms violento del mundo, slo detrs de Siria).

De acuerdo con Amnista Internacional, ms de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en Mxico. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relacin con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparicin forzada, y, por consiguiente, crmenes de lesa humanidad. Amnista Internacional destaca que slo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparicin forzada, todas ellas entre 2005 y 2010 ( La Jornada 25-II-2015). Prcticamente un 100 por ciento de impunidad.

Sobre Venezuela, la prensa hegemnica nunca acude a ese indicador, acaso porque all la estadstica es incluso menor a la de algunos pases desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chvez al poder, en ese pas se registraron ms de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolucin Bolivariana hasta 2013, la organizacin Provea tan slo recopil 114 casos de desaparicin ( El Universal 30-IV-2015), en las que, por cierto, no est probada la participacin de agentes estatales en la comisin de esos delitos. Por aadidura, cabe recordar que, tras la promulgacin de la Constitucin Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chvez, Venezuela se convirti en el primer pas de Amrica Latina en calificar la desaparicin forzada como un delito de lesa humanidad ( Correo del Orinoco 21-I-2017).

Tambin en materia de tortura, la incidencia en Mxico es alarmante. En octubre de 2015, Amnista Internacional conden la virulencia de ese delito en el pas: La epidemia de tortura en Mxico ha alcanzado niveles catastrficos (La Jornada 23-X-2015). Y advirti que lo ms preocupante es la rutinaria participacin de la fuerza pblica en la violacin de un derecho humano bsico (i.e. anulacin de toda proteccin jurdica del detenido). Segn datos de la Procuradura General de la Repblica, el nmero de denuncias por tortura a nivel federal aument ms del doble entre 2012 y 2014, ya que registr un aument de mil 165 a 2 mil 403.

Sobre los presuntos casos de tortura contra opositores en Venezuela, Luis Hernndez Navarro recoge un episodio ilustrativo: Durante meses, Lilian Tintori asegur que se su esposo, Leopoldo Lpez, estaba siendo torturado en prisin. Incluso se dijo que haba fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versin sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio Lpez pas a prisin domiciliaria, pareca ms un instructor de fisicoculturismo que un reo martirizado ( La Jornada 25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional (CPI) desech la denuncia por supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y Jos Snchez, afiliados al partido derechista Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril ( Telesur 19-IV-2017).

De acuerdo con clculos del senador Alejandro Encinas, en Mxico suman alrededor de 800 presos polticos. Elena Arzaola, investigadora de l Centro de Investigacin y Estudios en Antropologa Social (CIESAS) estima que cuatro de cada 10 presos en Mxico estn en la crcel sin sentencia ( La Opinin 22-III-2016).

Hasta antes de la escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este ao, la propia Organizacin de Estados Americanos (OEA) reconoci que en ese pas haba 117 presos polticos, no pocos de ellos acusados por delitos graves que tienen poca o nula relacin con un quehacer poltico legtimo. Entre ellos, el tristemente clebre Leopoldo Lpez, actualmente libre, pero inhabilitado polticamente por hechos de corrupcin, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la derecha en las calles de Venezuela elev la cifra de detenidos a 359 ( El Nacional 17-VI-2017). Pero difcilmente alguien puede argir que se trate de presos polticos.

A propsito de persecuciones polticas, en Mxico la desaparicin forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad de este delito de lesa humanidad es que involucr a la totalidad de las instituciones de Estado: fuerza pblica, corporaciones policiales, instituciones de justicia, partidos polticos, y los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria accin concertada para la comisin material del crimen, y la ulterior operacin de ocultamiento, con el nico propsito de proteger los negocios del narcotrfico. Ayotzinapa encierra una verdad polticamente inconfesable: que Mxico es una narco dictadura.

Tambin en Venezuela persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el gobierno el autor de esos crmenes. Otra vez Hernndez Navarro relata un incidente representativo de la violencia en ese pas: Carlos Eduardo Ramrez sali a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estacin del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abord. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. Mtalo, mtalo, mtalo! Se tiene que morir ese chavista!, le gritaron Desde entonces, los enemigos de la revolucin bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanticos han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayora negros, pobres o funcionarios gubernamentales ( Ibidem ).

Mxico es uno de los peores pases en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay registro de 123 periodistas asesinados desde el ao 2000, y otros 25 estn desaparecidos. En la lista de los lugares ms mortferos para ser reportero, Mxico est ubicado entre Afganistn, un pas devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El ao pasado [2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo ( The New York Times 29-IV-2017). En Mxico, prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores ( Telesur 3-V-2017).

De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la Comisin Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federacin Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en cinco pases de Latinoamrica: siete asesinatos ocurrieron en Mxico, dos en, Per, dos en Repblica Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno ms en Venezuela ( Resumen Latinoamericano I-IV-2017).

En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera, las estadsticas de los ltimos aos sobre el periodismo en ese pas registran: cero periodistas muertos; cero periodistas ciudadanos asesinados; cero colaboradores muertos (https://rsf.org/es/venezuela).

Cuando se le pregunt acerca de la crisis venezolana en la Conferencia de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike Pompeo, contest: "Cada vez que tienes un pas tan grande, y con la capacidad econmica de un pas como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses Basta sealar que estamos muy optimistas de que puede haber una transicin en Venezuela Acabo de estar en Ciudad de Mxico en Bogot, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podran hacer para lograr un mejor resultado para su rincn del mundo y nuestro rincn del mundo (sic!)" ( El Nuevo Herald 26-VII-2017).

Est clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolucin?

