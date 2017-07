Nigeria

Boko Haram el fantasma impenitente

A casi un ao de que el grupo integrista nigeriano Boko Haram, el ms letal del continente, solo comparable alglobal, no haya generado grandes hechos reapareci el ltimo martes 25 en el distrito de Yesu Magumeri, en el estado de Borno, en el noreste del pas, emboscando a un grupo de exploracin petrolera de la(NNPC), gelogos de la Universidad de Maiduguri y una patrulla de la(JTF) que dej 69 muertos, 11 de ellos calcinados en uno de los vehculos que cay en una zanja, adems hay que consignar una docena de desaparecidos y al menos tres personas secuestradas.

La industria petrolera nigeriana desde 1956, no es solo la primera de sus fuentes de divisas, sino que prcticamente la nica. Su produccin ocupa el lugar nmero quince entre los mayores productores mundiales y es el mayor exportador del continente

La mayora de sus campos petroleros se concentra en el sur del pas especficamente el Delta del Ro Nger, donde desde 2003 operan una importante cantidad de grupos armados, que pretenden conseguir alguno de los beneficios de la industria, por lo que fundamentalmente la petrolera estatal NNPC ha iniciado tareas prospeccin desde el el Estado de Benue en el centro del pas, hasta Borno en el noreste, lugar de nacimiento y santuario de Boko Haram.

Las primeras patrullas del ejrcito al llegar al sector la emboscada encontraron gran cantidad de armas aparentemente abandonadas por Boko Haram, que hablan claramente de la capacidad militar que todava posee: granadas propulsadas por cohetes, fusiles AK-47, un can antiareo, ametralladoras, cuatro caones de Dane, adems de una mquina de bombeo, tres camionetas Toyota Hilux, un camin Toyota Buffalo Gun, una Radio Motorola, un Sistema de Posicionamiento Geogrfico (GPS), 122 cartuchos de municin PKM, 213 cartuchos de municin de la OTAN de 7.62 mm, 1255 municiones antiareas, 4 cajas de municin API 12,7 mm, 2 Bombas LLG, medicamentos y herramientas de trabajo adems de 2 arcos y flechas.

Cuando el gobierno del General Muhammadu Buhari , se comenzaba a jactar de estar reducido a escombros al grupo, los wahabitas liderados por el mesinico Abubakar Shekau, golpearon en el sector clave de la maltrecha y corrupta economa nigeriana.

Si bien la presencia de Boko Haram es constante, en los ltimos meses sus acciones haban perdido la magnitud a la que nos tena acostumbrados, con atentados suicidas, asesinatos en masa y secuestros que dejaron miles de muertos. Solo alcanza con recordar la matanza en la aldea de Baga, en enero de 2015, que dej dos mil muertos o el secuestro de 300 alumnas de una escuela de Chibok en abril de 2014. Se estima que el grupo lleg a aglutinar cerca de 280 mil combatientes, algunos de ellos extranjeros del Chad y Nger. Estos militantes provienen de sectores marginados, profesionales desocupados, miembros de las fuerzas de seguridad, que en algunos casos podran permanecer en las filas del gobierno de manera encubierta, tal la acusacin del ex presidente Goodluck Jonathan y muchos tambin recogidos entre los miles de almajirsi (nios de la calle).

Abubakar Shekau, en marzo de 2015 realiz su Bayat o su juramento de lealtad al jefe del Daesh, Abu Bakr al-Bagdad, abandonando as a al-Qaeda organizacin de la que eran parte por lo menos desde 2012. Sin duda la amenaza persistir subyacente durante mucho aos ms all de las buenas intenciones del general Buhari, ya que un grupo que desde 2009 ha generado ms de 20 mil muertos y casi tres millones de desplazados, con capacidad, para no solo enfrentar al ejrcito nigeriano, sino tambin de operar en Nger, Chad, Costa de Marfil y Camern y cuyos negocios abarca desde la proteccin a los envos de droga que desde Sudamrica llegan al golfo de Guinea y que por va terrestre ascienden hasta diferentes puertos del Mediterrneo sur, para cruzar a Europa, y escoltar a los traficantes de personas que intentan llegar con sus mercancas hasta Libia para seguir rumbo al sur de Italia, no puede ser desactivada en apenas un ao.

Ms all de la multiplicidad de acciones que viene practicando el ejrcito nigeriano, muchas de ellas con la colaboracin de fuerzas de Nger y el Chad, todava no han podido localizar a Abubakar Shekau, quien dirige al grupo desde 2009 y quien ha sido es el responsable del incremento exponencial de sus acciones. Las autoridades nigerianas que lo han dado por muerto en por lo menos una docena de oportunidades han debido retractarse en cada una de ella, otorgndole as un aura de inmortal, que l sabe explotar muy bien en cada una de sus exacerbadas apariciones pblicas subidas a las redes.

El crculo de la violencia.

A partir de 2014, en respuesta a la violencia que Boko Haram ha practicado contra millones de sus compatriotas y frente a la pasividad de las fuerzas de seguridad atravesadas por la corrupcin endmica, las disputas tnicas, la rivalidades religiosas, los inters polticos y las contiendas electorales comenz a conformarse la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF) o yan gora (hombres con palos).

Armados con garrotes, cuchillos, rifles antiguos, herramientas y elementos de labranza, su funcin es vigilar, organizan retenes, controlar vehculos y peatones no solo en las calles de populosas ciudades como Maidiguri, capital del estado de Borno, sino en las pequeas aldeas donde Boko Haram, asienta gran cantidad simpatizantes.

Los miembros de yan gora, son en su mayora jvenes analfabetos, desempleados y sin entrenamiento militar, de entre 18 y 20 aos, que han perdido a algn familiar en los ataques de Boko Haram, utilizaban esta nueva situacin, en parte para ejecutar venganzas, en parte para sumar algn tipo de ingreso o bien va colaboracin de los vecinos o como producto de saqueos y linchamientos en muchos casos de personas apenas sospechadas de algn remoto contacto con la guerrilla integrista.

Segn declaraciones de los jvenes cansados de los abusos a los que fueron sometidos ellos y sus comunidades por parte de las muyahidines, someten a crueles castigos a cualquier sospechoso que van desde apaleamientos pblicos, torturas, mutilaciones y hasta muertes por ahorcamientos o carbonizados, sin juicio previo y en muchos casos por una simple denuncia annima o una sospecha irracional.

En la actualidad, particularmente desde la asuncin del presidente Buhari en mayo de 2015, los yan gora se han convertido en los ojos y odos de las fuerzas de seguridad, proporciona a estas inteligencia y llegado el caso mano de obra. Al tiempo que el ejrcito est proporcionando entrenamiento militar y algn tipo de armamento bsico. Aunque en muchas oportunidades entre los guardias civiles y los militares han estallado conflictos por mutuos recelos.

No todas son buenas para los yan gora por ejemplo se recuerda la matanza de unos 300 civiles en su mayora guardianes, en la ciudad de Gambaru Ngala en la noche de entre el 5 y 6 de mayo de 2014, cuando dicha comunidad fue tomada por Boko Haram y tras un primer enfrentamiento lograron tomar el pueblo produciendo una verdadera matanza.

Ms all de los elogios brindados hasta por el propio presidente a los jvenes de yan gora, muchos sectores de la sociedad nigeriana estn empezando a temer que estas milicias armadas, al no poder ser integrados a la sociedad, ya que el nmero exceden a los 130 mil, solo en Borno se han registrado 25 mil, y esta realidad se puedan convertir finalmente en otro vector de violencia tan letal e impenitente como el propio Boko Haram.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.