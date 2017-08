Dos golpes de Estado

Dos golpes de Estado muy relevantes se estn produciendo en estos momentos. Uno contra el presidente Maduro en Venezuela, con un impulsor principal: el presidente estadounidense Donald Trump contra quien, a su vez, se desarrolla otro golpe de Estado. Los dos tienen en comn que detrs de ellos se encuentra el Nuevo Orden Mundial (NOM) surgido tras el final de la Guerra Fra, conducido a trancas y barrancas- por una coalicin de intereses concretados en quienes mandan en el mundo de hoy: las grandes corporaciones (incluyendo a las nuevas procedentes del sector ciberntico y la Inteligencia Artificial), la banca y los fondos de inversin americanos, sobre todo, como Vanguard, Black Rock o Elliott Management Corporation que incluso logr embargarle una fragata militar, nada menos, a la Argentina de los Kirchner en 2012.

Elliot forma parte de una estructura de poder que mantiene alianzas con News Corporation, del magnate Rupert Murdoch quien a su vez posee, entre otras muchas propiedades, los grupos de comunicacin Fox News y Dow Jones (USA), editor de The Wall Street Journal, y los estudios 21 Century Fox que lideran los Murdoch, Rupert, el padre, y James, el hijo, conectado a industrias farmacuticas. Detrs de News Corporation y otras numerosas corporaciones est la banca JP Morgan Chase (USA), resultado de la unin en 2000 entre Chase Manhattan Corporation y J.P. Morgan & Co.

Lo curioso del asunto es que la Fox es de los pocos grupos mediticos que no ve del todo con malos ojos a Trump pero no puede ver a la llamada revolucin bolivariana, como Trump. Desde que Chvez empez, a partir de 1998, a querer llevar a cabo, no una revolucin comunista exactamente sino una amplia reforma fiscal y lograr que el petrleo de propiedad pblica- volviera a ser del Estado y dejara de ser de facto algo privado desde haca dcadas por un pacto entre las lites venezolanas y de los EEUU, el golpe de Estado actual slo era cuestin de tiempo. Basta que USA dejara de obsesionarse con el islam negativo, es decir, con los que no estn de su parte en el mundo islmico, para que se diera cuenta de que su patio trasero se le haba llenado de rojos. Chvez esperaba unirse con Lula para impulsar su revolucin pero el brasileo prefiri una va ms tranquila y se fue al rancho de Bush. Como Roma no paga traidores, ah estn Lula y su discpula Rousseff, en el banquillo.

El golpe contra Trump forma parte de lo que en historia se llama rebelin de los privilegiados. Lo encabeza visiblemente- The New York Times con su ropaje progre. Trump es un traidor, machista, racista, homfobo, aporfobo, basto, bruto, bocazas y mat al torero espaol Manolete (no fue el toro Islero, fue Trump) pero tambin es el que no quiere firmar los tratados trasatlnticos y transpacficos y, amigo, eso s que no porque representan el triunfo absoluto del mercado.

A ver cmo me explica la izquierda (Attac, IU, Podemos) que me haya llenado la cabeza con mensajes cuasi apocalpticos con el Tratado Trasatlntico y ahora tampoco le guste quien se ha negado a suscribir el TTIP y rechaza las deslocalizaciones, sin duda preferan a alguien ms cercana al NOM que tambin ellos rechazan, no me extraa que se estn desinflando con ese voto golondrina que lograron porque esta lnea con Trump, luego, en otros temas menores, se traduce en una dinmica de contradicciones e inseguridades casi crnica que deja ver lo que hay dentro de esa izquierda que se est convirtiendo no en solucin sino en parte del problema. Cmo explicarse adems- que en una poca de agobios muy graves entre la poblacin, sea el fascismo quien est adquiriendo protagonismo en Europa y no su izquierda tradicional y la nueva?

De manera que Trump y Maduro, en el fondo, sufren un enemigo comn, slo que el segundo por partida doble, Trump tiene sus detractores en su propio segmento social y en los medios de comunicacin que ste controla. Si habla con Putin, antes de saber de qu han hablado, hay que suponer que lo han hecho en contra de los intereses occidentales, no contra el yihadismo, por ejemplo. El juicio meditico, paralelo al legal, prosigue, el de Maduro no es juicio, es condena y ajusticiamiento porque el fin justifica los medios. Luego, toda esa manipulacin meditica la paga el periodismo, sa es su crisis: usar la mentira y la manipulacin ms torpe aunque efectiva: el referndum de la oposicin venezolana no es ilegal y adems los medios dan credibilidad al primero que llega y ofrece unas cifras que los medios recogen unnimemente, sin pestaear, por eso no desarrollan periodismo sino golpismo. Por el contrario, el referndum del todava presidente elegido por los ciudadanos es ilegal y persigue la dictadura. Y esa lnea se va a intensificar tras el plebiscito del domingo 30 de julio de 2017 para seguir estimulando no ya un golpe de estado sino una guerra civil. Unas materias primas bien valen unos millones de muertos y de paso se les enva un mensaje a otras naciones.

Los golpes de Estado actuales, como se sabe, ya no son como los de antes, como el que, por ejemplo, organiz Kissinger contra Allende y ah est Kissinger, un autntico genocida mundial elevado a los altares de la libertad y la democracia. Ahora se aplica aquello de mientras peor, mejor, se saca gente a la calle, se producen los inevitables muertos a base de tocarle las partes bajas al poder poltico y policial instituido o con gente ya preparada para matar, luego la bola sigue creciendo y rodando al tiempo que se desgasta al pas con sanciones y ms sanciones que paga el ciudadano ms dbil, sobre todo, pero se le hace saber a ste a travs de una informacin, la voz de su amo, que no proyecta periodismo sino propaganda- que la responsabilidad es de sus gobernantes que son o quieren ser unos dictadores.

Como nadie es perfecto, llueve sobre mojado, a los errores lgicos ms o menos grandes de cualquier gobierno lo tienen ms difcil los que van contracorriente- se unen las presiones externas que son del agrado de la oposicin interna, todo en el fondo es lo mismo, es el Nuevo Orden Mundial y el posmodernismo formados sobre todo por el neoliberalismo y la socialdemocracia- actuando, porque la obligacin de todo poder es que no vengan otros a arrebatrselo, haya urnas o no. Si hay urnas el golpe tradicional estilo Pinochet carece ya de marketing, es mejor este otro, como en Ucrania, como en Venezuela, el de Trump es mero desgaste paulatino al estilo Nixon y el Watergate.

Ahora bien, si la obligacin del Nuevo Orden Mundial es que nadie ose mover tal orden, la obligacin de los otros poderes hostigados por el NOM es que no los desalojen de los lugares que han alcanzado. Por eso el gobierno de Venezuela es lgico que trate de que no lo derroquen y utilice procedimientos legales para lograrlo e incluso la fuerza, como sus enemigos, aunque es obligatorio no dejar de lado nunca el dilogo pero es que el dilogo se olvida cuando los privilegiados de siempre ven peligrar sus dotes a manos de quienes consideran indios y descamisados y se encierran en el no ceder nada de nada, confiados en el calor que les dan desde el exterior. No olvidemos que en la oposicin venezolana estn los herederos conversos de la Espaa ms rancia, la que se qued all que aqu en Espaa es dcil con Bruselas y se enfrenta con una Catalua nacionalista excluyente pero moderna. Esa oposicin venezolana es una tonta til para el NOM.

Despus de Venezuela vendrn Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, qu hacen todos estos pases para defenderse? Se han unido en una especie de Otan a lo humilde? No basta con declaraciones como las recientes de Sao Paulo o de la OEA a favor del gobierno de Venezuela, esto me suena a la solidaridad que, en la pelcula La vida de Brian, mostraba ante un Brian crucificado una organizacin que, tras ofrecer su apoyo moral al crucificado, se suicidaba a sus pies ante la incredulidad y el asombro del reo.

Puede que yo no entienda de esto y est diciendo tonteras, puede que ya tampoco proceda aquello del Ch Guevara de un Vietnam, dos, tres que sostena en 1967. Pero s que estoy viviendo una guerra mundial desde mi posicin de burguesito occidental y que las fuentes energticas de Venezuela y Ecuador tienen que ser para EEUU y occidente porque ya tienen las del resto del mundo que ha querido sacar los pies del plato aunque les est costando trabajo administrarlas del todo. Faltan Irn y Rusia a la que le estn tocando mucho las narices- por eso la nacin chiita sigue preparando por lo bajini su bomba nuclear y Rusia la tiene desde la poca de Stalin. Y Corea del Norte ensaya, por si acaso. Cada vez que lanza un cohete es noticia mundial pero desde 1945 se reconocen oficialmente en el mundo casi 2.100 pruebas de armas nucleares, Corea del Norte maneja una decena y Estados Unidos (unas 1.100), Unin Sovitica-Rusia (unas 800), Francia, Reino Unido, China, todas ellas encabezan el ranking. Claro que uno es el malo malsimo (Corea del Norte) y otros o son los buenos o se han convertido y han retornado al camino correcto. Los buenos jams emplearan esos mtodos aunque lo hayan hecho ya- y los convertidos se han salvado, por ahora, gracias al equilibrio del terror que parece ser ms efectivo que la no proliferacin de armas nucleares.

Agona, agona, sueo, fermento y sueo./ ste es el mundo, amigo, agona, agona./ Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada./, escribi Federico Garca Lorca en su Oda a Walt Whitman. Para que no te quiten de en medio aunque el pueblo te haya elegido, debes hacer aquello que deciden quienes estn por encima de los elegidos y de los electores, tener bombas nucleares o atenerte a las consecuencias. En efecto, la vida no es noble, ni buena, ni sagrada y ste es el punto del que se debe partir en toda actividad humana, desde la educacin hasta la alta poltica. Claro que es muy triste y feo y precisamos sueos. Pero es real, fortalece y ahorra frustraciones. Venezuela ha tropezado con la realidad por querer ser ella misma, con su derecho a equivocarse.

A m me ensearon desde pequeito en escuelas religiosas que haba que ser cristiano y estar de parte del dbil. Pero luego comprob que me mentan, que los mismos que me ensearon eso no estn con el dbil, por regla general. An as, me di cuenta de que la vida era apasionante pero que al dbil se le defenda siendo muy fuerte y no cayendo en pensamiento anmicos supuestamente progresistas. Ya s cmo funciona esto. Ya no me engaan ni el NOM ni eso que se llama izquierda.

Venezuela es la realidad de la vida, no el jueguecito ste de la democracia que nos traemos aqu, con todas sus tonteras y bagatelas aadidas. Ahora vivo en directo el precio de decir no a quien lleva siglos mandando (con uno que dijo no tembl Roma, exclam Espartaco en la pelcula de Stanley Kubrick). Que s, que ya s que el gobierno de Venezuela ha cometido fallos enormes, que ya s que son seres humanos con los defectos egostas de la especie, que s, que no me gustan los modales del presidente Maduro cuando insulta a mi mediocre presidente Rajoy que ser como sea pero representa a mi pas. A m me interesa sobre todo un hecho: en este mundo est prohibido ilusionarse, las ilusiones son salir a consumir de todo, no aspirar a un aire ms sano. Las ilusiones son las que el otro quiera que tengas. Si no lo aceptas, preprate para un golpe de estado que, en lo cotidiano, se llama robarte la capacidad de aspirar a lo imposible para llegar a lo posible. Aprehender esto en toda su profundidad me ha convertido en un ser libre.

