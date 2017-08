Venezuela amaneci chavista y Guatemala vasalla

En el 2015, Guatemala estuvo en el ojo pblico, se inventaron ir a manifestar los sbados para broncearse porque para manifestar entre semana no les daban las agallas, all estaban pues con batucadas, bacinicas, pancartas y chinchines, decan que luchaban contra la corrupcin del gobierno; unos ms abusivos se autoproclamaron los nietos de rbenz y andaban carteles con las fotos del pobre hombre. Esa misma gente sigue negando el genocidio.Unos ms insolentes todava se atrevieron a decir que eran pueblo, y se daban tres golpes de pecho, despus como que se desmayaban de fiebre de sbado de ceviches y bronceado y caan desparramados justo en el momento de la foto, el objetivo era salir en primera plana en los medios internacionales, fingiendo conciencia poltica. Se les hinchaba la boca gritando que eran la generacin del cambio, que no s qu y que no s cunto, que aqu y que all. Que se haban metido con la generacin equivocada; con esto faltndole el respeto a generaciones pasadas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas por el ejrcito de Guatemala.Durante meses vimos pasar ese desfile en el que se contaban hipcritas, traidores, clasistas, racistas, cachurecos, homofbicos, y por supuesto: oportunistas. Haba gente honesta y con conciencia social? Sin duda que s, por ejemplo ah estaban los Pueblos Originarios que eran los nicos que con amor e identidad exigan una Asamblea Nacional Constituyente. En esas manifestaciones era de estar juntos pero no revueltos; eso de somos pueblo, era letana nada ms para las fotos del recuerdo y para lograr algn contacto en el futuro.De esas manifestaciones salieron documentales, portadas de revistas, poemas, exposiciones fotogrficas, y una cantidad de conferencias que se inventaron del puro aire, unos que se decan expertos en poltica nacional e internacional. De aquel bacanal los resultados fueron catastrficos, como era de imaginar, por falta de agallas, Memoria Histrica, identidad, respeto y dignidad, la sociedad no apoy el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, de los Pueblos Originarios a quienes siguen llamando indios patas rajadas, haraganes y acarreados. Esa misma sociedad que llama criminales a los estudiantes de institutos pblicos que salen a manifestar entre semana exigiendo sus derechos, se embroc votando por Jimmy Morales, nada ms y nada menos que por la continuidad del neoliberalismo en el pas.Aquellos que decan ser nietos rbenz le pegaron una pualada por la espalda, votando por quien los representa al centavo: misginos, patriarcales, machistas, cachurecos, clasistas, racistas, homofbicos, desmemoriados, sin identidad y oportunistas. De ah que sigan las empresas transnacionales en el pas, provocando ecocidios, de ah las limpiezas sociales en los arrabales, de ah que se viole y queme vivas a ms de 40 nias en un refugio del Estado. De ah que los feminicidios sean un epidemia. De ah que la hambruna est matando a la infancia marginada. De ah que se tripliquen las migraciones forzadas.Guatemala tuvo una oportunidad para intentarlo, pero esa sociedad de mente colonizada y tibia no tuvo las agallas para seguir la peticin de los Pueblos Originarios, cosa que el pueblo venezolano s. Hablar de refundacin es cosa de tibios, Guatemala necesita un cambio radical de raz, y la ANC puede ser el comienzo.Ojal aprendamos del pueblo venezolano. Ojal algn da salgamos de la cloaca donde chapoteamos y pegamos patadas de ahogados, con infinidad de pretextos para no actuar polticamente, ojal algn da nos den las agallas y en verdad honremos la Memoria Histrica y nuestra identidad. La infancia guatemalteca merece vivir en un pas que le brinde las oportunidades de desarrollo para una vida integral, y no tenga que salir huyendo en las migraciones forzadas a arriesgar la vida.El pueblo venezolano le ha dado un ejemplo de identidad, agallas y conciencia a la Latinoamrica neoliberal y al mundo. Cuando el pueblo se une, no hay mediatizacin que pueda con l. Cuando un pueblo aprende a vivir de pie, no hay poder que logre doblegarlo.Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/07/ venezuela-amanecic3b3- chavista-y-guatemala-vasalla. m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/07/31/venezuela-amanecio- chavista-y-guatemala-vasalla/ Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@ cronicasdeunainquilina.com