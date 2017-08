Shongai, un ejemplo a seguir

frica, el continente ms fecundo y biodiversificado del planeta, viene padeciendo desde hace siglos el acoso de los hombres blancos y algo ms recientemente el de los amarillos que no cejan en su empeo de aduearse de sus enormes recursos a costa del hambre, de las epidemias evitables y de la generacin de conflictos tribales destinados a diezmarles. Un continente que para mejor dominar ha sido subdividido en 54 pequeos pases debilitados poltica, econmica y socialmente pero que poco a poco comenzarn a despertar como est sucediendo actualmente con la Repblica de Benn en la que desde hace algunos aos se est desarrollando con xito un ambicioso proyecto de transformacin socioeconmica con el apoyo del FFSA (Fondo fiduciario para la solidaridad africana) de la NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de frica).

En este pequeo pas de apenas 112.000 km2 y ms de 10 millones de habitantes se est desarrollando un proyecto integrador llamado Shongai cuyo objetivo central es la bsqueda y la obtencin de la felicidad, un bien escaso y pocas veces alcanzado no solo en el frica sino en todo el mundo.

Evitar el xodo rural, la fuga de cerebros, la desesperanza de los jvenes, la degradacin ambiental, fueron los hitos centrales de una bsqueda que ya ha comenzado a dar sus frutos. Shongai naci para revertir un orden mundial signado por el egosmo, la ambicin inescrupulosa y el desdn con que han sido tratados los pueblos africanos. Restaurar la dignidad de su gente, devolverle la confianza y la esperanza constituyen la base de esta valiosa experiencia.

Shongai se propone y lo est consiguiendo recuperar la nobleza del trabajo agrcola ofrecindoles a los jvenes la posibilidad de elegir y no de sufrir esa actividad para que con una adecuada formacin les permita la produccin de ingresos para sus familias, para sus pases y para el continente.

Cules son los medios de que disponen?

Para lograr los objetivos propuestos se ha desarrollado un conjunto de conceptos, medios y herramientas capaces de cambiar lo que hasta ahora pareca ser una irreversible realidad:

El capital bioambiental, el mayor tesoro de frica

Los recursos humanos que constituyen la segunda palanca del desarrollo verdadero y sustentable.

La fuerza social de frica hecha de tradiciones basadas en la palabra, en el debate para resolver los conflictos y la importancia del vnculo entre la gente

Las tecnologas y la tcnica del saber producir y transformar constituyen el cuarto elemento capital.

El capital financiero, comercial de intercambio no especulativo, vinculado a la produccin, unas finanzas que estn al servicio de las innovaciones sociales y tecnolgicas.

El proyecto

Shongai es una organizacin que se ha propuesto contribuir al desarrollo de frica a travs de la creacin de ciudades rurales verdes (un desarrollo socioeconmico sustentable) en todo el continente a partir de una agricultura integrada; una agricultura biolgica que respete la naturaleza , esencialmente basada en el biomimetismo: Nada de productos qumicos: bailamos con la naturaleza, estudiamos su comportamiento pararelacionarnos con ella, porque queremos practicar una agricultura rentable y competitivadicen

Todas las actividades agrcolas se dinamizan recprocamente: luego de la cosecha los residuos, considerados subproductos junto a los desechos de la produccin animal se reinvierten en la produccin del compost utilizado para abonar el suelo en lugar de los fertilizantes qumicos. El agua de los estanques pisccolas se reutiliza en el riego de las tierras agrcolas. Otro de los sectores alimentados por los residuos de la produccin agroganadera es el de la bioenerga accesible a todos tanto para cocinar como para el alumbrado y la calefaccin, sin contaminar el ambiente ni destruir los ecosistemas, generndose as una agricultura integrada y sustentable.

Pero tambin se aborda la produccin industrial mediante procesos simples y tecnologas accesibles y eficaces, como la fabricacin de aceite de palma, de jabn, de jugos de frutas, de harina de mandioca, de alimentos para animales) reutilizando los restos en la alimentacin del ganado. Se ha desarrollado as mismo la fabricacin de maquinaria adaptada a las necesidades de esa produccin, pero tambin destinada a la venta a precios accesibles a los nuevos productores. Aqu tambin se aplica el concepto de reutilizacin de material recuperado, de aluminio u otros metales, tarea que est a cargo del departamento de Fundicin.

Gran parte de la produccin de estas miniindustrias: jugos, aguas saborizadas, conservas de tomates, anans, mangos, etc., se complementa con el sector destinado a la fabricacin de embalajes: botellas para jugos y otros envases plsticos que hacen posible que dichos productos se puedan encontrar en las gndolas de todos los supermercados y almacenes de la reginy hasta a travs de servicios a domicilio dentro de las 24 horas de solicitados. Y no solo pueden ser adquiridos sino que tambin se organizan visitas guiadas para que los consumidores puedan observar personalmente el esmero y el cuidado con el que se producen como garanta de una alimentacin sana y apetecible.. Visitas que para los no residentes en la zona se complementan con un sector de alojamiento para clientes en el que adems disponen de un telecentro con oficinas, Comunicaciones / internet, Cambio de divisas, Diversiones/piscina, Espiritualidad/capilla, Encuentros y reuniones, Salas de conferencias y formacin en todos los mbitos en que se desarrollan las actividades. No falta tampoco un parque automotor destinado a ofrecer servicios de transporte para quienes los necesiten.

Finalmente cabe destacar que uno de los aspectos ms importantes de este interesante proyecto es el de la formacin de nuevos emprendedores compenetrados de la formacin agrobiolgica, de la conservacin y optimizacin de los suelos, basadas en la adopcin de tcnicas naturales de fertilizacin por medio de materias orgnicas, algo que ha derivado en la obtencin de supersuelos sanos sin la adicin de otros fertilizantes y que en definitiva contribuyen no solo al mayor rendimiento de los cultivos sino que favorecen tambin al mejor gusto y aroma de la produccin.

Un ejemplo indiscutiblemente valioso y digno de ser imitado. Si alguien conoce algo mejor que nos lo cuente!

