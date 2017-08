La gestin poltica del agua, principal responsable de la sequa

La sequa ha dejado as el ro Amazonas a su paso por Manaus

A principios de junio el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto con medidas urgentes para paliar la sequa provocada por el bajo nivel de agua disponible. El descenso de lluvias durante la temporada primaveral se ha situado un 23% por debajo de la media, siendo especialmente seco el mes de abril con una cada del 60%. Esto nos sita ante la primavera ms seca desde 1965, segn la Agencia Estatal de Meteorologa. Las medidas contempladas en el decreto implantan la sequa en tres cuencas hidrogrficas Jcar, Segura y Duero-, as como la moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la condonacin del canon y la tarifa correspondientes al ao 2017 o crditos presupuestarios para paliar el descenso de ingresos en las confederaciones hidrogrficas. Junto a las disposiciones dirigidas a agricultores y ganaderos, el Real Decreto establece el aumento del canon a las elctricas por produccin de energa hidrulica; y permite la compraventa de derechos del agua eliminando las restricciones impuestas hasta la fecha.

En circunstancias normales la declaracin de sequa vendra acompaada de una restriccin en consumo del agua por parte de los grandes acaparadores de este recurso, amn de echar mano de las reservas acumuladas en los embalses a lo largo del ao. No sucede as en Espaa. A pesar de contar con el mayor nmero de embalses por superficie y poblacin del mundo en trminos generales, Espaa ocupa el quinto lugar por detrs de China, Estados Unidos, India y Japn-, el nivel de reserva hdrica se encuentra 16 puntos por debajo del volumen de agua acumulada por estas fechas el ao pasado.

Tanto organizaciones ecologistas como la oposicin poltica sealan la absoluta preponderancia del regado (con la connivencia del Ejecutivo y las comunidades autnomas) como el principal causante de la nfima cantidad de agua embalsada. Segn la ltima encuesta del INE (2015) sobre el uso del agua por sectores, el regado acapara el 843% del agua de Espaa, mientras que el abastecimiento a la poblacin y el consumo industrial ocupan el 157% restante.

Si tenemos en cuenta los retornos a travs de las redes de suministro, Ecologistas en Accin eleva la cifra de consumo de agua del regado al 90%: De cada diez litros de agua que se van para el regado slo vuelve uno al ro, mientras que en el agua para el abastecimiento humano vuelven ocho de cada diez. Tenemos que pensar que los consumos por habitante se han reducido en las ltimas dcadas. Madrid en 1991 consumi 600 hectmetros cbicos, con cuatro millones y medio de habitantes. Actualmente ha aumentado la poblacin a seis millones y medio y consume menos de 500. Ha cado el consumo ms de un 30% por habitante y estamos viendo situaciones impensables hace veinte aos, como disputas por quin se queda las aguas residuales de Madrid para usarlas en riego. Parece 'Mad Max', pero es la realidad, subraya el responsable de aguas de la organizacin Santiago Martn.

En su ltimo informe sobre los efectos del cambio climtico en nuestro pas, Ecologistas en Accin alarmaba sobre la prdida del 20% del agua disponible en los ltimos veinticinco aos. Una de las principales causas reside en la sobreexplotacin de los acuferos por parte de los regantes. Especialmente preocupante es la situacin de Doana, en cuyo entorno se encuentran 3.000 hectreas ilegales de regado que han reducido los humedales en un 80% y en ms del 90% el volumen de lagunas estacionales poco profundas. Estas cifras publicadas por World Wide Foundation en su campaa Salva Doana, se suman al medio milln de pozos ilegales que la propia organizacin calcula que existen en Espaa. Segn fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por este diario, la cifra se elevara a ms de un milln de pozos aunque no se dan las cifras oficiales para no alarmar a la poblacin.

Frente a la poltica de embalses implantada con la dictadura de Primo de Rivera -y continuada por la Segunda Repblica, el franquismo y durante la vuelta a la democracia-, ecologistas y catedrticos sostienen que la mayor fuente de acumulacin de volmenes de agua para etapas de sequa no son los grandes embalses, sino la preservacin de los acuferos. Las sequas se gestionan en tiempos de normalidad, que es lo que no hemos estado haciendo. Hemos sobredimensionado las demandas y eso lleva a que cuando no prevs la gestin del agua y hay una pequea falta de lluvias todo el sistema se viene abajo, defiende Pedro Arrojo creador de la Fundacin Nueva Cultura del Agua y diputado de Unidos Podemos en el Congreso-. En la misma lnea se expresa Santiago Martn de Ecologistas en Accin: Vivimos constantemente al da a da y derrochamos agua sin pensar en la prxima sequa. Seguimos aumentando cada ao hectreas de regado para aumentar la exportacin alimentaria, pero realmente estamos exportando agua que es lo que nos hace falta.

En trminos de sobredimensionamiento de nuestros recursos hdricos, el Partido Popular ha encontrado un gran nicho de mercado desde su llegada al gobierno en la produccin masiva de agroalimentos, principalmente herbceos (cereales, arroz), frutales y hortalizas que son los que ms agua consumen. La facturacin de la exportacin del sector agroalimentario ascendi de 15.053 millones en 2009 a 48.300 en el ltimo ao. La propia ministra Tejerina cifraba a principios de julio, en la Jornada sobre "Crecimiento empresarial y competitividad", el aumento de las exportaciones del sector en un 51% desde 2011. Fruto de esta meterica carrera por salir de la crisis a travs de la produccin agroalimentaria, el sector ha optado por que cultivos histricamente de secano -como el olivo o la vid- pasen ahora a producirse en regado para aumentar su extensin y lograr mayores beneficios.

Aunque los herbceos siguen representando ms de la mitad del uso de agua del sector (552%), el olivar y el viedo ya ocupan el cuarto lugar de consumo de regado. Ecologistas en Accin aboga por una moratoria en la concesin de nuevas hectreas de regado y, segn sus clculos, para lograr cierto reequilibrio hdrico habra que reducir de los 41 millones de hectreas actuales a -como mximo- 32. Desde Unidos Podemos, Pedro Arrojo aboga por un redimensionamiento de las explotaciones y las demandas similar a la reforma aprobada por el Gobierno en materia pesquera.

La sequa, una excusa para liberalizar los mercados de agua

Una de las denuncias que se vienen acumulando con cada declaracin de sequa es el oportunismo para abrir a manos privadas la compraventa de los derechos del agua. El camino iniciado con la Ley de Aguas de 2001 abra la puerta a la liberalizacin de los mercados del agua, pero limitando los intercambios a situaciones de sequa y desde el sector agrcola al sector urbano a un precio fijado por el gobierno.

El segundo empujn al liberalismo hdrico vendra de manos socialistas en 2007 eliminando las dos restricciones mencionadas. Sera en la poca de mayora absoluta del PP cuando este, en unos de sus habituales decretazos, eliminara la necesidad de reconocer el excedente de agua para realizar un trasvase de una cuenca hidrogrfica a otra. Con el presente Real Decreto, el Gobierno popular da el espaldarazo definitivo y vuelve a levantar las restricciones para el libre mercado del agua permitiendo la venta total de la concesin del agua, vaya a ser utilizada en un futuro o no.

Lo que estn incentivando es que los pequeos productores ms dbiles sean expulsados y obligados a vender su concesin a grandes regantes y productores por un mdico precio. De este modo, estn pasando a utilizar el agua como una mercanca que tiene el valor de lo que indique tu concesin; lo que en el mundo ambientalista llamamos aguas de papel, opina Pedro Arrojo.

El Gobierno incluye slo tres cuencas en la declaracin de sequa

Otro conflicto surgido del decreto ministerial tiene que ver con la decisin del Gobierno de haber limitado al Jcar, Segura y Duero la declaracin de sequa, dejando fuera al resto de cuencas de las medidas contempladas. Desde la Unin de Agricultores y Ganaderos de Aragn (UAGA), ponen el acento en la temporada de invierno y primavera anmalamente seca y clida que ha afectado a su comunidad, a Catalunya y Cantabria: No entendemos por qu han dejado fuera la Ebro del decreto de sequa. Con los parmetros que usa el propio Ministerio resulta que el Ebro, desde Cantabria hasta Aragn y la margen derecha, tienen los mismos parmetros de falta de lluvias y agua disponible que las dems cuencas que han entrado en el Decreto. Lo que reclamamos es que entrar el Ebro de forma parcial porque en las zonas de los Pirineos no habido escasez de lluvia. De hecho, en los mapas que manejaba el Ministerio, aparecan en rojo las zonas de Cantabria y la margen derecha del Ebro, aade el presidente de UAGA Jos Manuel Penella.

Desde el partido Unidos Podemos, su portavoz en la Comisin de Medio Ambiente va ms all y critica el uso equivocado que el Gobierno realiza del concepto de sequa: Si atendemos a las estadsticas del ministerio resulta que el Jcar y el Segura han tenido los niveles ms altos de precipitaciones de los ltimos treinta aos. Con lo cual el Duero es el nico que ha tenido una sequa meteorolgica como tal. El Gobierno mezcla dos conceptos de escasez diferentes que no dependen tanto de la meteorologa, sino de la mala gestin realizada en torno al agua. El dficit hdrico que arrastra el Segura es un buen ejemplo de ello y estn pagando las consecuencias del psimo diseo del trasvase Tajo-Segura. La Unin Europea ya nos ha dado un toque de atencin para que separemos los dos conceptos de escasez antes de finales de ao.

Ni siquiera las medidas encaminadas a aliviar las perdidas y los gastos derivados del temporal son acogidas con buenos ojos por los agricultores y ganaderos. Anunciadas a bombo y platillo, tanto las medidas contempladas en el Real Decreto como el adelanto del dinero por parte de Bruselas de la Poltica Agraria Comn (PAC) -anunciado hace un par de semanas por la ministra Tejerina- no vienen a resolver la situacin de los trabajadores del campo, sostiene Nicols Chica de la Unin de Pequeos Agricultores (UPA): Que adelanten el dinero de la PAC no es ninguna novedad, se lleva haciendo los dos ltimos aos. Establecer en un decreto una reduccin del coeficiente de mdulos no es una medida real. Si no hay actividad, no hay ingresos ni beneficios. Apliques el coeficiente fiscal que sea al final ser cero porque no habr beneficios. Como que afirmen que van a exonerar del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses. Mire usted, lo que est estableciendo es un periodo de carencia y me est permitiendo que retrase el pago, pero dentro de medio ao voy a tener que pagar el doble.

Otra de las medidas fuertemente atacadas por los agricultores y ganaderos ha sido la vinculacin de las ayudas a la existencia de un seguro agrario. Mientras el Ministerio de Agricultura obliga a la contratacin del agroseguro, detalla el presidente de UAGA, el Ejecutivo no ha parado de recortar el presupuesto para este fin. En los presupuestos para 2018 recientemente aprobados, el recorte en seguros agrarios ha sido de diez puntos respecto al ejercicio anterior. La poltica del Gobierno est siendo cicatera. Por un lado, pide el aseguramiento del sector y, por otro, est desincentivando a los trabajadores con los recortes y la subida de los seguros a dejar de contratar los mismos, explica Jos Manuel Penella. Pedro Arrojo se expresa en otros trminos y achaca al Gobierno la falta de unos seguros que abarquen al regado, dado que en la actualidad los agroseguros slo cubren a las explotaciones de secano. Las aseguradoras estn dispuestas a asegurar el clima adverso, pero no la insensatez humana derivada de los sistemas de riego. Como ha pasado este ao, que por culpa de una mala gestin y un sobredimensionamiento de las demandas existan problemas de escasez de agua cuando llueve menos.

Un canon hidroelctrico que incumple la Ley de Aguas

El Gobierno del Partido Popular sorprenda a mediados de junio a las elctricas con una subida del gravamen por utilizacin de las aguas continentales para la produccin de energa elctrica. El oligopolio elctrico malacostumbrado al gozar del apoyo gubernamental atac con vehemencia la subida del 22 por ciento al 255% del canon hidrulico. Unos 35 millones de aumento, segn cifras del diario Cinco Das y posteriormente ratificadas por el sector. La medida anunciada por el escaso volumen de agua en los embalses permitir al Gobierno paliar el consiguiente descenso de ingresos proveniente de la produccin de energa hidrulica.

Como es habitual en cualquier subida decretada por el Ministerio de Energa, las elctricas no tardaron en afirmar que la medida repercutir en la factura de los consumidores. Adems, consideran injustificada la subida puesto que el gravamen se introdujo para reducir el dficit de tarifa y, en estos momentos, ya existe supervit. Este hecho no es cierto dado que, aunque el desequilibrio haya sido menor del esperado hasta el mes de abril, el dficit de tarifa se situ en 1.345 millones de euros.

Esta decisin, tal y como contempla la Ley de Aguas, tiene como leitmotiv el mantenimiento del dominio pblico hidrulico; con la obligacin de que el dinero recaudado mediante el canon revierta en la mejora de los cauces y la calidad de las aguas. Mediante pregunta parlamentaria, el coportavoz de Equo Juan Lpez de Uralde denunciaba que el dinero obtenido por la produccin de energa elctrica no se est reinvirtiendo en actuaciones hidrogrficas. Solamente un tercio de lo recaudado va a la mejora de las aguas. De los 194 millones obtenidos slo se destina a calidad de las aguas 64 millones. No sabemos cul es el destino de 134 millones y se est incumpliendo la ley porque no se destina el 98% de la recaudacin a la mejora del dominio pblico hidrulico como marca la Ley de Aguas, afirma el diputado de Equo.

