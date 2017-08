23 de Julio 2017

3 Romera a la Teta de San Lucas, Sur de Bolvar

Los das 22 y 23 de Julio, la Federacin Agrominera del Sur de Bolvar (Fedeagromisbol) y la Corporacin Sembrar organizaron la Tercera Romera a la Teta de San Lucas en el corazn del Sur de Bolvar. La Teta es un lugar emblemtico en la lucha por la defensa del territorio: es, de hecho, el punto ms alto de la Serrana de San Lucas, con 2.200 metros de altura. Desde ah se domina toda la Serrana; se puede apreciar la inmensidad de ese paisaje imponente. Por eso Fedeagromisbol vena insistiendo en la necesidad de volver a realizar esta romera, con un claro mensaje por la defensa del territorio, pues conocer el territorio, caminarlo, es una manera de aprender a amarlo.

Se haban realizado dos romeras a la Teta de San Lucas entre el 2006 y el 2008. Estas romeras se vieron interrumpidas cuando el Batalln Nario instal una base militar en las afueras de Mina Vieja en medio del camino que va hacia la Teta. Desde entonces, no haban permitido el paso haca la Teta, lo que impidi la realizacin de la romera, hasta que este ao, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histrica, se pudo volver a realizar. La base militar, naturalmente, sigue ah, as que los asistentes tuvieron que rodear la base por un camino enlodado de una gruesa arcilla amarilla.

Desde el 22 de Julio, comenzaron a llegar al punto de encuentro en Mina Vieja, San Pedro Fro, las diferentes delegaciones desde todos los puntos de la Serrana: Santa Rosa, Ro Viejo, Mico Ahumado, Mina Mocha, Mina Piojo, Noros, San Luquitas, y, por supuesto, la gente local. La delegacin de Guamoc no pudo hacerse presente debido a las dificultades en el camino por las fuertes lluvias de la noche anterior. La lluvia en la Serrana de San Lucas cae siempre con una furia de proporciones bblicas. Tambin llegaron personas de la Corporacin Sembrar, estudiantes de Barrancabermeja y de la Red de la Hermandad, quienes, provenientes de Europa, realizaron un importante acompaamiento a la actividad. Esa noche, en la caseta del pueblo, se escucharon canciones interpretadas por los miembros de la comunidad, entre la que destac un vallenato dedicado a Alejando Uribe Chacn, dirigente de Fedeagromisbol asesinado en el 2006 en un caso de falso positivo por el ejrcito. Tambin hubo bailes tpicos, cumbias y mapal, realizados por un grupo cultural de nios. Lo cultural es tambin un campo de disputa con el sistema.

Al da siguiente, despus de una oracin y de algunos discursos explicando la importancia de la defensa y la conservacin del territorio, comenz una larga marcha en la que participaron unas 800 personas, entre mujeres, hombres y nios. Este nmero de participantes, sobrepas con creces lo esperado por los organizadores, que calcularon 500 personas como mximo en sus clculos ms optimistas. Este gran nmero de asistentes, sin lugar a dudas, produjo algunos problemas de coordinacin a los que me referir ms adelante. Exista preocupacin entre los organizadores de que pudiera haber alguna clase de obstrucciones por parte del ejrcito o que tuviera lugar cualquier incidente. Afortunadamente, no ocurri nada de esto, y los militares dejaron, esta vez, transcurrir el evento sin ningn inconveniente, as como los participantes se comportaron de manera impecable en su paso por la base, sin producirse ninguna provocacin de lado y lado. Es de esperar que en este mismo clima pueda transcurrir la 4 romera el 2018.

La caminata tard entre 2,30 horas y 4,30 horas, dependiendo del ritmo que manejaron los distintos participantes. Lo ms demorado no era la distancia, de por s bastante larga, sino lo difcil del camino: suelo enlodado, subidas extenuantes y bajadas abruptas. En el camino hubo alguna gente a la cual las dificultades del terreno les impidieron llegar. Sin embargo, con mayor o menor esfuerzo, la mayora de la gente logr llegar a la mismsima cima de la Teta de San Lucas, a donde se pudo subir gracias a una cuerda y al apoyo de los bomberos de Santa Rosa cuyo aporte fue clave en la romera. Arriba, la gente aprovech de tomarse fotos y disfrutar de un paisaje que lo dejaba a uno sin alientos, paisaje que se dejaba entrever en medio de espesas nubes que rozaban la cima, revelndola un minuto, ocultndola al siguiente.

Dos problemas que enfrent la organizacin del evento, reflejan, en mi opinin, los problemas de formacin poltica que existen hoy con las comunidades. An as los dirigentes de los procesos sociales estn concientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente, en las comunidades esta conciencia aun no ha calado demasiado hondo. De hecho, el manejo de la basura en muchas comunidades que hacen parte de procesos organizativos, deja mucho que desear, en el mejor de los casos. Era triste observar, a medida que uno iba subiendo, la cantidad de basura, particularmente de plstico, que iba siendo dejada a nuestro paso por quienes nos llevaban la delantera. Si bien es cierto que Fedeagromisbol organiz una comisin de limpieza para el da siguiente, lo cierto es que cada participante debi ser plenamente conciente que, siendo una marcha de defensa del territorio y del medio ambiente, cada cual debi ser responsable de guardar la basura en vez de ir convirtiendo el camino en un basural. No podemos permitir que actividades para la defensa del territorio terminen siendo destructivas por la inconciencia de algunos (desafortunadamente, no pocos) participantes.

Otro problema, fue la actitud de muchos participantes una vez llegados casi a la cima, en el punto en el que haba que subir con una cuerda. En lugar de respetar turnos, de ayudarse y de demostrar amabilidad con los dems, prim en ciertos elementos una actitud totalmente individualista y prepotente, ms afn con la lgica de supervivencia del ms fuerte del actual sistema que con la lgica solidaria que promovemos, que se reflej en el atropello a otros participantes, en saltarse la cola y en no respetar las instrucciones de los organizadores que hicieron lo mejor que pudieron para garantizar un mnimo orden. Esta situacin, bastante desagradable, fue ocasionada en gran medida por la cantidad de gente que particip, que super con mucho lo que se esperaba por parte de los organizadores. Pero tambin refleja actitudes arraigadas que es necesario ir erradicando con pedagoga, trabajo poltico, y mayor prctica de trabajo colectivo.

Esta situacin, me record a una conversacin que tuve con la veterana militante republicana socialista de Irlanda, Rose Dugdale, quien un da me pregunt qu es el socialismo? Me puse a hablarle de la socializacin de los medios de produccin, de la ampliacin del dominio de lo pblico, de la democracia directa, etc. Mentira, me dijo. Para mi sorpresa, me replic del fondo del alma sencillamente que el socialismo no era otra cosa que como uno trataba a los dems. Es en la norma de conducta con las dems personas donde se distingue al socialista del que no lo es de corazn.

Estos problemas se han dado despus de muchos aos sin realizarse esta romera y los propios dirigentes estaban discutiendo estas cuestiones para aprender de estos errores y no volver a repetirlos en las prximas romeras. Quizs una buena idea sera manejar mejor el nmero de participantes y hacerlo en dos das en lugar de uno solo, para que la masa no sea tan grande y sea entonces ms manejable. Pese a todo, la romera fue una buena demostracin de la fuerza del proceso de Fedeagromisbol en el Sur de Bolvar. Fue, tambin, una buena oportunidad para reunirse con los compaeros, y conocer gente de todos los rincones de la Serrana, muchos de los cuales rara vez se pueden ver debido a las distancias y las dificultades de transporte en la regin. Estas experiencias de intercambio entre compaeros de base de un mismo proceso son claves para ir desarrollando esos aprendizajes colectivos que permitan fortalecer las alternativas que se estn construyendo desde abajo. Por ltimo el mensaje de defensa del territorio y del medio ambiente de la Federacin est siendo apropiado por las comunidades, pese las contradicciones, mediante actividades como esta. Por esto no nos queda sino un sentimiento de enorme gratitud con Fedeagromisbol, por ser, por resistir, por estar ah. Espero que nos volvamos a ver en las prximas romeras a la Teta de San Lucas, compaeros.

