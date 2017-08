Vergonzosa injerencia en Venezuela de lacayos de Estados Unidos

Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Jurez

Las acciones injerencistas del gobierno colombiano en los asuntos internos de Venezuela han puesto de presente una vez ms, por si hubiesen dudas, que somos un protectorado de los Estados Unidos, y que las clases dominantes de este pas tienen una vocacin, qumicamente pura, de ser lacayos incondicionales de sus amos de Washington. Eso queda en evidencia con un recuento sucinto de algunos de esos hechos vergonzosos, que demuestran que el rgimen colombiano en uno de los peones ms baratos y sumisos a las ordenes imperiales del To Sam.



El Da de la independencia en Colombia, la CIA confirma vasallaje de gobierno de Santos

El 20 de julio, el mismo da en que se celebra la independencia de Colombia, Mike Pompeo, el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), seal en forma textual en Colorado: Estamos muy optimistas de que puede haber una transicin en Venezuela, y nosotros -la CIA-, est haciendo lo mejor de s para entender la dinmica all para que podamos comunicrsela a nuestro Departamento de Estado y otros, los colombianos. Agreg que est haciendo su mejor esfuerzo con los gobierno de Mxico y Colombia sobre el tema de Venezuela, en referencia a un posible cambio de gobierno es decir, sin eufemismos, un golpe de Estado. Seal, sin titubeos: Acabo de estar en Ciudad de Mxico y en Bogot, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentado ayudarles a entender las cosas que podran hacer para lograr un mejor resultado para su rincn del mundo y nuestro rincn del mundo. Indic que Cuando tienes un pas tan grande, con una capacidad econmica como la de Venezuela, Estados Unidos tiene un profundo inters en asegurarse que sea tan estable y democrtica como sea posible ().

Estas declaraciones fueron dadas en forma voluntaria y consciente por el jefe de la Central Terrorista de los Estados Unidos, dejando de lado cualquier tipo de diplomacia. Es simblico como muestra de la dependencia incondicional del rgimen santista ante los Estados Unidos que esas declaraciones, p ropias de un virrey colonial, fueron dadas el veinte de julio, cuando supuestamente se celebra la independencia de Colombia. Es muy diciente que el terrorista en jefe haya desnudado y haya dejado mal parados a dos de sus sbditos: Mxico y Colombia. Esa confesin no deja, desde luego, ninguna duda sobre la veracidad de la informacin dada por Mike Pompeo con respecto al papel que desempean los dos pases mencionados como puntas de lanza en la desestabilizacin y saboteo terrorista que se presenta en Venezuela.

A pesar de pretender ser cuidadoso, Pompeo reafirm el carcter intervencionista de los Estados Unidos y de la CIA en Venezuela, e indic la verdadera importancia que este pas tiene para el poder imperialista, que se centra en su petrleo y riquezas minerales. Que eso se encubra con palabras altisonantes y gastadas como Democracia, Libertad, Derechos humanos es propio de la retrica imperialista que usa n las agencias de los Estados Unidos, que finalmente terminan siendo terrorismo, opresin y muerte, como lo ejemplifican los numerosos casos histricos de intervencionismo criminal de los Estados Unidos en el mundo y en nuestra Amrica.



Colombia nunca ha sido un pas injerencista: psimo chiste de la Ministra de Relaciones Exteriores

Luego de que hablara el dueo del circo, Mike Pompeo, qued en evidencia el papel de los payasos, es decir, los gobiernos de Mxico y Colombia. Esto dio una gran oportunidad al gobierno venezolano, para reclamar por el carcter intervencionista de los gobiernos aludidos. Pero, como en una comedia bufa, los cancilleres de esos pas es procedieron a decir, primero por separado, que las palabras de Pompeo no podan ser mal interpretadas, y que ellos no estaban haciendo nada en contra de Venezuela. La canciller de Colombia, Mara ngela Holgun, afirm, en lo que no pasa de ser una pieza humorstica de mala calidad, que las acusaciones de Venezuela eran infundadas porque Colombia es un pas respetuoso de los principios rectores del sistema internacional y del Estado de Derecho, y en este contexto basa su poltica exterior y sus acciones en el cuidadoso respeto de estos principios del Derecho Internacional y recalc que Colombia jams ha sido un pas intervencionista" ni injerencista. Como, el ladrn que roba y esconde la mano cuando es atrapado infraganti afirm que recibe "con extraeza y rechaza " las declaraciones del canciller venezolano, Samuel Moncada, "relacionadas con comentarios del director de la CIA, en torno a su reciente visita a la regin".

A la canciller habra que refrescarle la memoria o proporcionarle un curso intensivo de historia contempornea, porque si algn Estado de la regin ha sido injerencista en las ltimas dcadas ese ha sido el de Colombia. Y solo basta recordar un hecho: los sucesos del primero de marzo de 2008, cuando fueron masacrados 26 personas en territorio ecuatoriano, en una accin conjunta de los Estados Unidos y las fuerzas armadas de Colombia, hecho por el que fue condenado el Estado colombiano. En ese suceso, vale recordarlo, fueron responsables directos tres personajes que tienen protagonismo actual en la poltica colombiana: dos de ellos fungen como presidente y vicepresidente y el otro es senador de la Repblica. Recordmosle, adems, a la canciller que en Colombia existen instalaciones militares de los Estados Unidos que operan desde hace ms de quince aos, como resultado del Plan Colombia, que apuntan a vigilar y agredir a pases vecinos y el 30 de octubre de 2009 se firm uno de los ms vergonzosos y lamentables tratados de la historia continental, entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, que nos convirti de hecho en un protectorado yanqui y en el mayor portaviones terrestre de l os Estados Unidos en el mundo. Que ese acuerdo haya sido declarado inconstitucional luego no le quita su carcter antilatinoamericano ni signific el fin de la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio. Adicionalmente, todos los hechos mencion ados intentaron ser avalados con la doctrina estadounidense de la soberana limitada, para jus tificar lo injustificable: la agresin al vecino pas del Ecuador.

Podramos seguir enumerando hechos concretos de injerencia indebida de Colombia en los asuntos de otros pases de la regin, como el apoyo al golpe de Estado contra el presidente de Honduras, por ejemplo, pero este no es el lugar indicado. Podemos concluir que, como humorista, la canciller tiene poco futuro, porque su broma sobre la no injerencia de Colombia en el exterior es de muy mala factura.



Chiste compartido: son infundad as las acusaciones sobre Mxico y Colombia como tteres del imperialismo estadounidense

Ante la contundencia de los hechos destapados por el lenguaraz director de la CIA, los gobiernos de Colombia y Mxico expidieron un comunicado conjunto, que no s lo es un mal chiste sino una burla a la inteligencia ms elemental y a la historia. All se sostiene en forma textual:

Los Gobiernos de Mxico y de Colombia rechazan una vez ms las infundadas acusaciones en el sentido de que colaboran con otros pases para afectar al Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y lamentan que se recurra a este tipo de prcticas para distraer la atencin sobre la grave situacin por la que atraviesa ese pas.

Las declaraciones del Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Amrica, que constituyen la base de los sealamientos ve nezolanos, textualmente dicen: ...tenemos gran esperanza de que haya una transicin en Venezuela y lo que est haciendo la CIA es entender mejor las dinmicas all de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros. [...] Recin estuve en Ciudad de Mxico y en Bogot, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podran hacer para obtener un mejor resultado para su regin y la nuestra. De esas declaraciones no se desprende que haya ninguna colaboracin y menos an que se busque perjudicar a ningn pas.

Los Gobiernos de Mxico y de Colombia hacen un enrgico llamado al Gobierno venezolano para que se conduzca con verdad, deje de difundir informacin falsa y dirija sus esfuerzos a la bsqueda de una solucin a la profunda crisis democrtica que enfrenta. No es momento de distracciones sino de buscar soluciones. Con pleno respeto de la soberana de Venezuela (sic), nuestros Gobiernos reiteran su voluntad de contribuir en todo lo que ayude al pueblo venezolano a restablecer el orden democrtico y hacer frente a la crisis poltica, econmica y social que prevalece en ese pas.

Esta s que es una pieza antolgica de la infamia y el cinismo por muchas razones. En primer lugar, las acusaciones de Venezuela no son infundadas, porque las declaraciones del jefe de la CIA fueron reales y las puede consultar en internet cualquier interesado, para confirmar que son informaciones oficiales de uno de los ms altos funcionarios del terrorismo de estado de los Estados Unidos. O es qu ese funcionario fue obligado a decir lo que dijo por el gobierno venezolano, para mancillar la buena imagen de Colombia y Mxico? Los dos gobiernos se reunieron con el jefe de la CIA y eso no lo han podido negar, pero han dicho que hablaron de otros temas, pero no de Venezuela. En este caso hay que creerle al dueo del circo y no a los payasos y si el primero dijo que un tema central fue el de Venezuela eso fue as. Pero no, segn la visin cndida de los ministros de Colombia y Mxico, el director de la CIA, quien debe tener una apretadsima agenda por todas las actividades terroristas que los Estados Unidos adelantan en los cinco continentes, visit a Colombia y a Mxico para hablar de temas tan trascendentales como el ltimo video de Shaquira o Maluma, el divorcio del futbolista James Rodrguez o la eliminacin de la seleccin mexicana de la Copa de Oro en das reciente, cuando su director tcnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, fue recibido en el aeropuerto de Ciudad de Mxico con el grito de vete a tu pas Seguramente que temas de tanto calado, y no Venezuela, ocuparon la apresurada agenda de las reuniones, casi clandestinas, entre Mike Pompeo y voceros de los gobiernos de Mxico y de Colombia!

En segundo lugar, esos funcionarios piensan que todos los habitantes de nuestros pases son bobos y no pueden entender lo que significa el lenguaje empleado por el jefe de la CIA, que no requiere de mucha interpretacin: transicin en Venezuela, en las actuales circunstancias, no puede entenderse como algo distinto a golpe de Estado y derrocamiento del gobierno legtimo de Venezuela. Acaso, cundo fueron derrocados los gobiernos legtimos de Salvador Allende, Joo Goulart, Juan Bosch, Jacobo rbenz y muchos ms, no se habl de transicin, que en el lenguaje de la CIA quiere decir muerte, terror, tortura, desaparicin y desolacin?

En tercer lugar, si nos referimos a problemas internos de Mxico y de Colombia en estos dos pases existe un inagotable prontuario, que se expresa en la macabra cifra de cientos de miles de muertos, asesinados, torturados y desapar ecidos en las ltimas dcadas. De tal forma, cules son las lecciones que pretenden dar Mxico y Colombia a Venezuela sobre este tpico, si recordamos que se habla de la colombianizacin de Mxico para referirse a la exportacin de los crmenes y de los criminales del pas sudamericano al azteca?

Para rubricar la infamia, en el comunicado se dice que la intervencin se hace respetando la soberana de Venezuela y el restablecimiento del orden democrtico en ese pas, lo cual puede calificarse como cinismo extremo, que no requiere muchos comentarios adicionales, en dos pases donde el fraude electoral es uno de sus elementos estructurales de larga duracin, al lado de una terrible desigualdad e injusticia.



Guerra abierta de los Estados Unidos: sanciones y amenazas

El gobierno de los Estados Unidos se ha ido quitando su careta seudo - democrtica y falsamente humanitaria con que se vena disfrazando con respecto a Venezuela. Ahora, como muestra de desesperacin al v er que sus terroristas a sueldo llamados oposicin y luchadores por la libertad por los medios de desinformacin del mundo, incluyendo a los de Colombia, as como su Ministerio de Colonias, la moribunda Organizacin de Estados Americanos (OEA ) no le han sido suficientemente efectivos en su propsito de derrocar el gobierno venezolano, han procedido a acentuar sus medidas de injerencia e intervencionismo abierto. En reiteradas ocasiones, usando el democracimetro imperial del que hablaba Eduardo Galeano, Estados Unidos ha manifestado su oposicin a la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Venezuela, y ha anunciado la imposicin de sanciones para presionar al gobierno de Nicols Maduro, con el fin de que fuera suspendida, como si la situacin interna de ese pas fuera una cuestin que decidiera Estados Unidos y no los propios venezolanos. El nuevo emperador de los Estados Unidos, Donald Trump, un atrabiliario individuo con patologa racista y criminal, anunci: Estados Unidos tomar medidas econmicas fuertes y rpidas" para impedir la realizacin de las elecciones que convocaban a la Asamblea Constituyente. Como esa imposicn no fue acatada, dado que Venezuela afortunadamente es un pas soberano e independiente, se procedi a emitir sanciones, como si Estados Unidos tuviera potestad para hacerlo. Al respecto, de manera unilateral, antidemocrtica e imperialista, el gobierno de los Estados Unidos procedi a sancionar a trece funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo los responsables del proceso constituyente. Las sanciones suponen que ningn ciudadano de los Estados Unidos podr hacer negocios con esos funcionarios, sus bienes estn sujetos a la jurisdiccin de los Estados Unidos, es decir, son congelados y se prohbe a cualquier persona de ese pas tratar con ellos.



Ministro de Hacienda secunda las sanciones de los Estados Unidos

Que somos una colonia de los Estados Unidos queda demostrado con la actitud del Estado colombiano con relacin a las sanciones implementadas por esa potencia imperialista contra funcionarios del Estado venezolano. En ese sentido, Mauricio Crdenas Santamara, el Ministro de Hacienda, otro pro-imperialista a carta cabal, sostuvo:

"Primer elemento: ningn colombiano puede hacer negocios, transacciones con estos 13 ciudadanos venezolanos. En segundo lugar, si alguno de ellos llegar a tener alguna propiedad, algn activo, incluyendo cuentas en el sistema financiero colombiano, inmediatamente se reportan a los Estados Unidos de forma tal que nosotros lo primero que hacemos es ofrecer toda nuestra colaboracin para tenderle un cerco desde el punto de vista financiero a estas personas y contribuir a que la medida que adopt EE.UU. sea plenamente efectiva" . []. "Si llegamos a encontrar algo, pues inmediatamente lo reportaramos pero lo ms importante es que los colombianos deben saber que no pueden hacer negocios con estas personas porque pues inmediatamente van a quedar en una medida de lavado de activos" .

Esta es una vergonzosa declaracin del vasallaje y servilismo del estado colombiano frente a los Estados Unidos, puesto que sin ninguna investigacin que adems por cuestiones de soberana nacional en Colombia no se puede hacer ya se condena a los funcionarios venezolanos, cumpliendo de esa forma las rdenes del amo imperial. El estado colombiano acta como si tuviera poderes transnacionales para investigar, juzgar y condenar a quien le ordene los Estados Unidos, sin cuestionar el origen espurio y amaado de tales acusaciones y dndolas por ciertas y validas porque eso es lo que dictamina y ordena el gobierno de los Estados Unidos. Tal nivel de servilismo produce vergenza y pena ajena ante el resto del mundo!

Como el descaro no tiene lmites hay que recordar que este funcionario, oligarca de pura sangre, y quien ha sido Ministro en cuatro carteras desde la dcada de 1990, est salpicada po r su participacin en robos contra la nacin, entre los cuales sobresalen, el negociado de Dragacol a finales del siglo anterior, que le signific al pas la perdida de varios billones de pesos. Al respecto solo baste recordar que en 1998, Crdenas era el ministro de Obras Pblicas (hoy Transporte). En esa poca estuvo en el ojo del huracn luego de que estallara uno de los escndalos de corrupcin ms graves del pas: Dragacol. Su gestin fue altamente reprochada por la sociedad y sente nciado como solidari amente responsable en un fallo del Consejo de Estado. Todo por el detrimento patrimonial que haba sufrido la Nacin cuando el Ministro aprob una conciliacin por 26.000 millones de pesos, que no debi pagar. (https://www.las2orillas.co/ministro-cardenas-renunciar-fernando-sierra/).

A hora ese mismo funcionario est siendo investigado por la venta de Isagen y el robo de REFICAR (Refinara de Cartagena, el mayor atraco al patrimonio pblico en la historia de Colombia, que alcanza la demencial cifra de ocho mil millones de dlares). (http://www.semana.com/nacion/articulo/mauricio-cardenas-es-investigado-por-la-procuraduria-y-la-fiscalia-por-isagen-y-reficar/462823 ) Y es este mismo personaje, un delincuente de cuello blanco y de alta alcurnia, el que saca pecho para decir que Colombia aplica las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, como lacayo incondicional de Washington.

Que quede claro, que a este personaje funesto para Colombia, implicado en el robo del presupuesto pblico en miles de millones de dlares durante los ltimos 25 aos, debera ser juzgado y condenado por otros pases, en vista de que la justicia colombiana lo ha exonerado y lo exonerara por sus delitos econmicos contra el pueblo colombiano. Y personajes como estos son los que se pretenden envestir de una falsa moralidad para cumplir las rdenes de Estados Unidos, cuando la inmoralidad les carcome hasta el ltimo poro. Este individuo debera ser juzgado por corrupcin, sobornos, deterioro patrimonial de la nacin, venta de activo s pblicos y muchos delitos ms y ojal al respecto tomen nota en otros pases.



Juan Manuel Santos dice que Colombia no reconoce los resultados de la Asamblea Constituyente en Venezuela

Como si los elementos analizados hasta ahora en este ensayo no fueran suficientes, Juan Manuel Santos rebas la copa del descaro injerencista cuando sostuvo que el gobierno colombiano no reconoce los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente que se eligi en Venezuela el domingo 30 de julio. En concreto, seal: "Esa Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos". "No estuve de acuerdo con esa Constituyente, como no estuvo de acuerdo la comunidad internacional, con la convocatoria a esa Asamblea Constituyente el prximo domingo".

Parece ser que Santos piensa que Venezuela es un departamento de Colombia o un protectorado de los Estados Unidos, para que los venezolanos y su gobierno legtimo y constitucional hagan lo que los lacayos imperialistas les ordenen. Qu le importa a Santos lo que suceda en Venezuela, como para atribuirse poder para dictaminar que deben hacer en el vecino pas. Esta es una muestra de abyeccin, injerencia, intervencionismo y sumisin frente a los Estados Unidos, que produce vergenza a nivel internacional. Y esa vergenza aumenta al recordar que Santos es Premio Nobel de la Paz (lo cual parece otro mal chiste), y se supondra que esa cualidad le debera conceder un poco de cordura y ponderacin, pero no es as, porque en verdad las palabras de Santos no son de paz, son de guerra, son absolutamente inaceptables, muestran hasta donde pueden llegar las cadenas del servilismo y la ignominia, que en este caso tienen consecuencias nefastas, porque significa echarle combustible al terrorismo opositor en Venezuela, con los muertos y daos que ocasiona. Nada ms lejos de la paz que la actitud intervencionista de Santos, porque como lo dijo Benito Jurez: Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero como tambin lo dijo Cuatemoc Cardenas, el ex canditado presidencial de Mexico con referencia a la actuacin de su pas ante Venezuela: Esperar dignidad donde slo hay entreguismo y abyeccin, resulta una aspiracin prdida. Pero en la lucha estamos y en ella seguimos.



Conclusin

Lo que est sucediendo implica el menoscabo de la soberana y autodeterminacin de Venezuela, pero tambin de Colombia, porque se debe tomar nota de que los mismos procedimientos que hoy se emplean en forma impune, cumpliendo rdenes y con el apoyo del amo imperial del momento (Donald Trump), maana pueden ser usadas contra Colombia y los colombianos, y no van a tener muchos argumentos para oponerse a que eso suceda, teniendo en cuanta su grado de injerencia en los asuntos de otro pas.

Al respecto solamente se debera pensar que si un pas puede tomar una decisin unilateral y aplicarla contra delincuentes colombianos tendra una cadena interminable de individuos a los cuales se puede sancionar, perseguir, encarcelar y juzgar, empezando por ejemplo con los responsables de los cinco mil asesinatos de estado (mal llamados falsos positivos) entre los que se encuentran presidentes y ex presidentes de la Repblica, miembros de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas; o tambin perseguir a empresarios responsables de alianzas con paramilitares, entre los cuales se encuentran multinacionales de los propios Estados Unidos (Chiquita Brands, Coca-Cola, Drumond), ganaderos, industriales, exportadores, latifundistas y un interminable etctera. Ese listado llenara libros enteros, porque si algo reina en Colombia es la impunidad y el crimen de los poderosos. Con esa misma lgica deberan ser juzgados los responsables de acciones criminales, como los miembros del entorno familiar de un ex presidente de la Repblica, quien vocifera para que Estados Unidos invada a Venezuela, pero que en un pas decente estara tras las rejas condenado a cadena perpetua por su prontuario criminal, por los miles de muertos y desaparecidos que ha ocasionado a lo largo y ancho de Colombia, as como por su enriquecimiento a costa de los dineros pblicos y del robo de tierras a campesinos.







