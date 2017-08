Centenario de la revolucin rusa y del repudio de las deudas (V parte)

La prensa francesa a sueldo del Zar

CADTM

Con el derrocamiento del zarismo en febrero de 1917 y la llegada al poder de los bolcheviques aliados a los socialistas revolucionarios de izquierda en octubre, numerosos documentos que hasta ese momento eran confidenciales se pusieron a disposicin del pblico (vase ms adelante). Eso permiti a Boris Souvarine, militante comunista franco-ruso, consultar los archivos imperiales rusos. All descubri una vasta operacin de corrupcin de la prensa francesa que databa de antes de la Primera Guerra Mundial y que tena por objetivo promover entre los ciudadanos franceses la inversin en los ttulos de la deuda zarista. Este asunto, en el que personajes influyentes haban sido corrompidos, aunque tambin fueron chantajistas, era denunciado por el diario LHumanit durante varios meses entre 1923 y 1924, por medio de un folletn diario llamado La abominable venalidad de la prensa francesa.

Cmo el rgimen zarista compraba a la prensa francesa para continuar emitiendo ttulos de deuda

Desde fines del siglo xix, la plaza financiera de Pars era privilegiada por el Imperio zarista como lugar de emisin de sus emprstitos. Los ttulos eran comprados por numerosos pequeos rentistas franceses. A comienzos del siglo xx, esos emprstitos eran tanto ms importantes para el rgimen zarista aunque gran potencia pero econmicamente poco desarrollada puesto que se haba quedado atrapado en una guerra con Japn, entre 1904 y 1905, y buscaba contener el descontento, reprimiendo de ese modo el movimiento revolucionario de 1905. En 1906, saliendo de la derrota de la guerra contra Japn, el rgimen emiti un importante emprstito en Pars. Arthur Raffalovich , diplomtico y consejero secreto del Ministerio de Finanzas ruso en Pars, fue el encargado hasta la Primera Guerra Mundial de promover los emprstitos rusos en Pars. Su correspondencia con la jerarqua del Gobierno del zar, que fue consultada por Boris Souvarine, permiti revelar el entramado de corrupcin y de chantaje que implicaba a muchos grandes peridicos, en particular, parisinos (como Le Figaro, Le Petit Journal, Le Temps, o incluso Le Matin), a grandes bancos franceses (especialmente los bancos Crdit Lyonnais y Banque de Paris et des Pays-Bas, futuro BNP Paribas), senadores y ministros franceses. Entre ellos se encontraba Raymond Poincar, acusado por el papel que tuvo cuando era jefe de Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores en 1912 su ministro de Finanzas, Louis-Lucien Klotz, estaba tambin acusado. Poincar fue luego presidente de la Repblica de 1913 a 1920, y de nuevo jefe de Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores cuando estalla el escndalo. Sealemos que ese asunto no le pas factura: permaneci como jefe de Gobierno hasta junio de 1924, y volvi a serlo en 1926, ocupando como prima el puesto de ministro de Finanzas! El papel del sndico de los agentes de cambio de Pars, que venda los ttulos de la deuda a los inversores, fue central en el chantaje al que se someta al Gobierno del zar. Entre 1900 y 1914, el Gobierno ruso habra pagado 6,5 millones de francos a la prensa francesa.