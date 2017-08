Reforma constitucional y sistema poltico en Cuba

Qu es una reforma constitucional? Qu implicaciones prcticas conlleva la realizacin de una? Qu alcance tendra en el caso cubano? Estas y otras preguntas similares fueron realizadas el pasado 29 de junio a un grupo de panelistas reunidos en el espacio ltimo Jueves de la revista Temas en el Centro Cultural Fresa y Chocolate.

Juan Valds Paz, politlogo, moder la discusin que durante dos horas se desarroll entre el panel compuesto por el jurista cubano Julio Csar Guanche, el cantautor y tambin abogado Israel Rojas, y el periodista Jorge Gmez Barata, y un nutrido pblico que con una cifra de algo ms de 130 participantes, intercambi sus inquietudes y opiniones en torno a los cambios y permanencias que puede y debe experimentar la Constitucin cubana.

La primera ronda de preguntas dio inicio a la exposicin de Julio Csar Guanche, quien explic que solo la Asamblea Nacional del Poder Popular puede hacer la reforma, y que dentro de los pasos establecidos legalmente para poder llevarla a cabo, como ocurri para la del ao 1992, se encuentra la aprobacin previa de un Ley de Reforma Electoral como la de 1990 que paute y rija el proceso de cambios, algo que no ha sucedido hasta ahora en este nuevo contexto en el que se anuncia una nueva reforma constitucional.

Para Jorge Gmez Barata, ningn cambio que ataa a la Constitucin puede estar atado a tecnicismos, pues se trata de una institucin poltica. Coment que la Constitucin no son las Sagradas Escrituras, y record a los asistentes que las normas jurdicas estn sujetas a circunstancias histricas concretas, y la complejidad del momento que vive la sociedad cubana no puede ser obviada a la hora de pensar, proponer e introducir algn cambio en la Constitucin. As ocurri al crearla, en 1976, cuando hubo que hacer una ajustada a la realidad del contexto creado por la Revolucin, que represent un cambio radical respecto al pensamiento constitucional hasta entonces existente en el pas.

Israel Rojas se mostr de acuerdo con lo expuesto por Guanche, pero apunt que aunque tcnicamente el proceso de reforma constitucional no haya comenzado, en la prctica ese debate ya empez con las amplias discusiones populares desarrolladas a lo largo del pas sobre los documentos de la conceptualizacin del modelo socialista cubano, que representan un avance de lo que ms adelante normar y plasmar la reforma constitucional.

La segunda pregunta del moderador se centr en qu reformas constitucionales deben responder a los cambios planteados en el discurso y las propuestas polticas de la Actualizacin del modelo. Guanche se refiri a la descentralizacin, que forma parte de la aplicacin de la Actualizacin en Mayabeque y Artemisa, en lo referente a la separacin de la administracin y el Estado a nivel municipal. Si las prximas elecciones se rigen por lo aprobado en 1992, habr que esperar al cambio constitucional para que sea posible una nueva Ley Electoral. En su formulacin, este mecanismo electoral no toma en cuenta, por ejemplo, la nueva Ley migratoria aprobada en enero de 2013.

Gmez Barata insisti en que la Constitucin es un instrumento y un resultado de la cultura poltica, y que esta debe regular las funciones del Estado del modo ms general posible. Adems, coment que algo tiene que distinguir al ejecutivo del legislativo, porque como est en estos momentos no es funcional.

Israel Rojas, por su parte, dijo al pblico asistente que este nuevo proceso de reforma constitucional habra que verlo como una gran oportunidad para ser ms inclusivos, ya que en el pasado hubo sectores de la sociedad no participantes, y que ahora deberan serlo.

Los dos ltimos panelistas coincidieron en que los cambios en la sociedad y la problemtica cubana son tales que requeriran refundar el orden constitucional, y considerar la alternativa de una asamblea constituyente.

Antes de darle la palabra al pblico, Rafael Hernndez, director de Temas, present los resultados de un cuestionario aplicado por el equipo editorial entre los asistentes, as como en la pgina de ltimo Jueves en Facebook, que formulaba la misma segunda pregunta: cules de los temas polticos suscitados por los debates sobre la Actualizacin deban considerarse necesariamente para una reforma constitucional?

Entre los temas ms votados estuvieron:

El derecho a la informacin.

La nueva ley electoral.

La descentralizacin de la toma de decisiones.

La participacin ciudadana.

Papel y estatus de los medios de comunicacin.

Entre los menos votados estuvieron:

Las regulaciones migratorias.

La ciudadana.

El lmite de edad para ejercer cargos pblicos.

El sistema de educacin.

El sistema de salud.

Un participante del pblico argument que era necesario debatir ms profundamente el contenido poltico de la Constitucin, ya que en el actual contexto se refuerzan concepciones liberales preexistentes, o se introducen como nuevas en el debate. Otros comentaron que aunque la Constitucin es cosa de todos, y no solo de los juristas, se requiere un mayor rigor en el conocimiento del orden constitucional y poltico. Y que los cubanos tenemos una cultura poltica donde la prctica va imponiendo lo que luego constitucionalizamos. Otro asistente plante que la alternativa reforma vs. asamblea constituyente soslayaba la cuestin principal: la de la representacin y la participacin ciudadana lo ms amplia y activa posibles en el debate del documento.

Luego de varias intervenciones de los asistentes se dio paso a la tercera pregunta, sobre cules antecedentes cubanos y latinoamericanos deberan alimentar esta prxima reforma. A partir de esta ronda de respuestas de los panelistas, se abri de nuevo al pblico, que abund en los tpicos polticos de la reforma, los asuntos que no deberan soslayarse, el contenido y estilo profundamente democrticos que deberan caracterizarla, y la necesidad de que los cambios constitucionales y legislativos no se queden en la letra, sino que impongan un orden vinculante.

Una versin mucho ms amplia y detallada de los asuntos discutidos en esta sesin se publicar en la resea habitual que difunde el portal web de la revista Temas en su canal de ltimo Jueves.

Fuente: http://www.temas.cult.cu/catalejo/reforma-constitucional-y-sistema-pol-tico-en-cuba