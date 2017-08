Cmo leer las etiquetas de los alimentos

Una alimentacin saludable, es la base de nuestra salud, comer sano previene enfermedades y contribuye a tener un buen estado de salud. Pero para comer sano tenemos que saber que alimentos elegir, seal la Licenciada en Nutricin Aldana Antinone en una charla sobre Cmo leer la etiquetas de los alimentos?, en la clnica, Los Arcos.

En la actualidad vemos que la industria ejerce una fuerte presin sobre los alimentos que consumimos, suelen realizar anuncios y campaas de alto impacto dirigidos en su mayora a nios y adolescentes, resaltando propiedades nutricionales de alimentos que a veces no poseen.

Por eso, si nosotros sabemos en qu componentes y en qu valores debemos fijarnos a la hora de comprar un producto, nos va resultar mucho mas sencillo no dejarnos influir por este tipo de presiones publicitarias y as poder realizar una compra saludable y ptima.

Entonces es importante que el consumidor aprenda a leer, comprender e interpretar las diferentes etiquetas alimentarias para poder realizar una compra segura. Luego podrn comparar alimentos similares de forma rpida y elegir el que es mas saludable.

Desde el 1 agosto 2016, rige una nueva reglamentacin del Cdigo Alimentario que exige a todos los productos envasados que contengan la informacin nutricional detallada de manera semejante para que cualquier consumidor pueda leerla y comprenderla.

Es toda inscripcin, leyenda, imagen que se haya impreso adherido al envase del alimento, destinada a informar al consumidor sobre las caractersticas de alimentos, su forma de preparacin, manipulacin y conservacin, su contenido y sus propiedades nutricionales.

Los ingredientes: son sustancias, incluidos los aditivos alimentarios, que se utilizan para la fabricacin del alimento, y que van a estar en el producto final, en su forma original o modificada.

Los nutrientes: sustancia presente en alimentos que es indispensable para el crecimiento, el desarrollo y mantenimiento de la salud y se dividen en:

Macro nutrientes: se necesitan en grandes cantidades por da. (hidratos de carbono, protenas y grasas)

Micro nutrientes: se necesitan en pequeas cantidades por da( vitaminas y minerales, agua,. Son los que permiten una buena utilizacin de los Macro nutrientes.

Aditivos alimentarios: son agregados intencionalmente para modificar las caractersticas del alimentos( conservantes, colorantes, antioxidantes, espesantes). se agregan slo los autorizados por el cdigo alimentario vigente. La cantidad, tiene que ser la mnima cantidad para lograr el efecto deseado. Se encuentran en la lista de Ingredientes y figuran con la funcin que cumple( mejorador, espesante,colorante, etc) y el nombre del aditivo.

Primero leer el peso neto y en el tamao de la porcin. Luego revisar el listado de nutrientes. En la columna de porcentajes de requerimiento diario (% VD) podr ver si el alimento es alto o no en nutrientes. Si usted quiere limitar un nutriente, busque alimentos que contengan un valor bajo de ese nutriente y viceversa.

Un alimento es bajo en un nutriente cuando es menos del 5% y es alto cuando tiene mas de un 20% . Ahora tenemos que saber en que nutriente me conviene que yo lo elija alto o bajo ( el sodio es malo, elegirlo bajo, fibras , es bueno, alto).

Es toda descripcin destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Comprende:

Declaracin de nutrientes: Es la enumeracin normalizada del valor energtico y del contenido de nutrientes de un alimento.

Nutricionales o informacin nutricional complementaria: Es cualquier representacin que implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares,por ejemplo sin azcar, sin colesterol.

Porcin: Es la cantidad media del alimento que debera ser consumida por personas sanas, mayores de 3 aos de edad, en cada ocasin de consumo.

El valor energtico proporciona una medida de la cantidad de energa que aporta una porcin del alimento. Se calcula a partir de la suma de la energa aportada por los carbohidratos, protenas, grasas y alcoholes. Se expresan en calora.

Entonces con este calculo obtenemos la energa que nos aporta una porcin de un alimento. Que un alimento no aporta grasas no quiere decir que no tenga caloras, porque los hidratos y las protenas tambin tienen caloras.

Listados de los nutrientes: Cules se deben declarar obligatoriamente? Adems del valor energtico total del alimento, ser obligatorio declarar cuantitativamente el contenido del valor energtico de cada uno de los siguientes nutrientes y porcentaje de VD, de cada nutriente, que cubre la porcin del alimento:

? Carbohidratos (g);? Protenas (g);? Grasas totales (g);? Grasas saturadas (g);? Grasas trans (g);? Fibra alimentaria (g);? Sodio (mg).

Debe ser expresada por porcin, incluyendo la medida casera correspondiente, (una cucharada sopera, cuchara de te, vaso, plato playo, y en porcentaje de Valor Diario (%VD).

Carbohidratos: Energtica, combustible del cuerpo. El 50 0 60 de alimentos ricos en hidratos..no hay que eliminarlos. ( cereales, harinas y derivados, papa batata choclo,legumbres arroz, pastas, azcar, miel, bebedizas azucaradas. Elegir hidratos complejos: integrales. Se absorben lento, mejor para el metabolismo..moderar azucares simples, azcar, miel, favorecen el deposito de grasa.

Protenas: Son necesarias para el crecimiento de los msculos, el pelo, uas, y representan el 15 % del valor calo rico diario. Se dividen en Animales( Carnes huevos lcteos) y vegetales (legumbres, cereales integrales)

Grasas: representan el 30 % del valor calrico diario.

Insaturadas: Son buenas para la salud (aceitunas frutas secas, aceites, pescados grasos de mar)

Saturadas, colesterol: son malas para la salud (lcteos enteros, manteca, crema de leche, embutidos, corte graso de carne, snacks. Las grasas trans, son las peores, hay que evitarlas,porque se depositan en las arterias.

Fibra alimentaria: ayuda a regularizar el trnsito intestinal y a equilibrar los ndices de glucemia,(cereales integrales, frutas y verduras, legumbres, semillas, frutas secas) se recomienda 25% gramos al da (dos porciones de vegetales, tres frutas, 1 o 2 rebanadas de pan integral)

Sodio: presente en muchos alimentos, aunque sean alimentos dulces .Se recomienda limitar su consumo, para evitar la Hipertensin.

Vitaminas y minerales, no es obligacin que estn declaradas en alimentos comunes. Si en preparados especiales, como leches maternizadas.

Claims: Es la a Informacin Nutricional Complementaria o declaracin de propiedades nutricionales. Es cualquier expresin y/o representacin que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares, en relacin a su valor energtico y su contenido de protenas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria, y tambin su contenido de vitaminas y minerales.

