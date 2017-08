Salvar a Ana Beln

Pronto Ana Beln Montes cumplir diecisis aos encerrada en una de las peores crceles de mxima seguridad de Norteamrica. Se la conden, segn el Acta acusatoria formulada contra ella, por haber trasmitido a Cuba informaciones sobre planes agresivos contra la isla urdidos por el Pentgono, agencia donde Ana trabajaba como analista.

No fue acusada de ningn otro delito. Tampoco recibi paga o beneficio alguno por hacer lo que hizo. Ante el Tribunal que la conden, en la nica oportunidad que ha tenido para expresarse pblicamente, dijo sencilla y serenamente:

Yo me involucr en la actividad que me ha trado ante Usted porque obedec mi conciencia ms que obedecer la ley. Yo considero que la poltica de nuestro Gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa, me consider moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema polticoyo solamente puedo decir que hice lo que consider ms adecuado para contrarrestar una gran injustica.

Desde entonces, soporta condiciones inhumanas de confinamiento en las que ha debido encarar una grave enfermedad, aislada, lejos de familiares y amigos. Verdadera herona ha sacrificado su vida por Cuba, por nuestro derecho a vivir en paz. Es grande nuestra deuda para con esta mujer noble y generosa que, en plena juventud, lo entreg todo a cambio de nada.

Hacer todo lo que est a nuestro alcance para poner fin a su cautiverio es una obligacin ineludible a la que nos convoca la gratitud y la solidaridad. Cruzarnos de brazos sera indecente.

