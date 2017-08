En torno a una queja y protesta de Pilar Rahola

Rectificacin y disculpas

Abr una de mis ltimos artculos, a pesar de la advertencia de mi esposa-compaera, con unas supuestas palabras de la periodista Pilar Rahola sobre los espaoles y su olor, una observacin que me lleg a travs de una amiga.

Debera haber comprobado la exactitud del comentario y no lo hice. Peor que mal, muy mal, psimo. Me fi, y no hay que fiarse nunca en estos asuntos, de la rigurosidad y veracidad, mil veces comprobada, de mi fuente (tambin confundida desde luego).

No es justificacin, desde luego que no, es explicacin. Y, tambin por supuesto, no es echar pelotas fuera o a terceros. La responsabilidad es ma, solo ma.

Pilar Rahola asegura que ella nunca ha afirmado una cosa as. No tengo ninguna duda de su afirmacin y, por lo tanto, la ma, la frase que us para abrir mi artculo, es falsa. Pido disculpas. Mil veces; cuantas veces sea necesario.

No se debe citar de esta forma y menos en estos momentos donde lo que necesitamos todas (tambin todos) es equilibrio y toda la temperancia posible, adems de rigor y veracidad.

Insisto, pues, disculpas. No cometer de nuevo, puedo asegurrselo, un error as.

Si he ofendido a Pilar Rahola, tiene razones para estar ofendida, mi ms sincera peticin de disculpas y mi rectificacin. No debemos ofendernos, nadie debe ofender a otras u a otros en estas discusiones, por importante que sean los asuntos tratados. Que lo son.

Las espaolas, como todo el mundo, incluidas mi compaera y yo que somos catalanas, olemos como olemos y no siempre del mismo modo.

Cualquier generalizacin es una barbaridad cultural, una falacia ofensiva y un insulto poltico inadmisible. Como el que yo he cometido inconscientemente.

Pilar Rahola tiene esta vez razn en su queja, en su razonable protesta. Disculpas.

