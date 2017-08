Alicia Anabel Santos y Renzo Revia producen el documental Afrolatinos. La historia que nunca nos contaron

Las luchas silenciadas de esclavos, cimarrones y los palenques

Cerca de 200 millones de descendientes de africanos viven hoy en las amricas, segn contabiliza a grandes trazos Naciones Unidas (unos 90 millones, en Brasil). El documental Afrolatinos. La historia que nunca nos contaron, producido por Alicia Anabel Santos y dirigido por Renzo Revia, rastrea la historia en buena parte desconocida de los afrodescendientes que llegaron a Amrica Latina. Numerosas investigaciones han penetrado en la historia de la esclavitud -desde el punto de vista afroamericano- en Estados Unidos. Sin embargo no han proliferado del mismo modo los estudios sobre la poblacin afrolatina. ste vaco divulgativo es el punto de partida del audiovisual de siete captulos (cada uno de la serie, de una hora de duracin), cuya produccin comenz en 2008 y finaliz en 2017. El trabajo, para el que se han grabado ms de 200 horas de entrevistas, aborda aspectos como el de los africanos esclavizados que recalaron en Amrica Latina, su religin, gastronoma, la influencia de la msica, la cuestin social, el rol de las mujeres y las identidades.

Los historiadores han discutido repetidamente sobre las cifras, que varan segn la fuente. Pese a los desacuerdos entre especialistas, el documental plantea que entre los siglos XV y XIX ms de 12 millones de africanos esclavizados fueron desplazados a Amrica, de los que en Estados Unidos terminaron medio milln. Se estima que a cien millones de africanos se les sac de frica rumbo a otros continentes. Fue la historia de la opresin por parte de los europeos blancos, pero a la que tambin se agregaron otros factores. As, diferentes reinos africanos (Ashanti, Dahonmey, Oyo, Benn y Kongo, entre los ms relevantes) dominaron y esclavizaron a otros grupos de menor envergadura, a los que se arrebat tierras y recursos. Cuando el comercio con los europeos comenz, benefici a estos reinados y las elites africanas se hicieron ms poderosas, explica el audiovisual.

La mano de obra no se extraa de frica al azar. Segn el antroplogo Jess Palomino, la mayora de los africanos deportados a Amrica Latina tenan entre 15 y 45 aos de promedio. En frica se qued la niez y la tercera edad; de hecho, se buscaban personas jvenes y robustas, que en buena medida provenan de frica Central y Occidental. Individuos de grupos tnicos como los Mandingo, Ashanti, Ewe, Mina, Fon, Nago e Igbo, entre otros, fueron forzados a atravesar el ocano. El caso de Cuba permite observar la importancia y las implicaciones del fenmeno esclavista. Entre los siglos XVIII y XIX, explica el documental, fueron desplazados a la isla 240.000 carabals, cerca de 200.000 arars y unos 400.000 kongoleses. Y entre 1820 y 1875 fueron deportados a Cuba 275.000 esclavos yorb. Estos desplazamientos masivos de poblacin podan acelerar la cada de reinos africanos. El trfico de esclavos asuma, adems, estrategias que facilitaban la dominacin. As, los conquistadores trataban de no juntar a personas esclavizadas del mismo grupo tnico, de modo que las barreras lingsticas y comunicativas dificultaran las revueltas.

La escritora y activista Alicia Anabel Santos ha presentado el documental en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valencia, en un acto organizado por el Movimiento por la Paz y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nacida en Nueva York y de padre dominicano, Santos imparte talleres por diferentes universidades y actualmente proyecta el documental por todo el mundo. En ocasiones le preguntan si no resultara preferible olvidar la etapa esclavista, y centrarse en las luchas del presente, a lo que responde: Venimos de una historia muy dolorosa que hemos de conocer; de lo contrario, cmo vamos a saber hacia dnde vamos? Otras veces le dicen que hay que anteponer las luchas sociales al folclore, a lo que contesta en conversacin mantenida tras la presentacin del documental: El folclore ha sido una salvacin para la persona negra; se ha usado para conectar con nuestros ancestros, las celebraciones o rendir honores a los muertos; para todo.

La de los afrolatinos en Amrica Latina es asimismo una historia de revueltas. Adems de la religin, el folclore fue uno de los elementos que contribuy significativamente a las resistencias. El documental destaca que grupos tnicos como el bant sufrieron de modo especial la esclavitud. En este grupo existan tribus como los bakongo y otros tambin desplazados a lo largo de las amricas, desde Mxico hasta Argentina (en este pas an se observa la influencia de los cantos bant). El fenmeno se repite en Uruguay: Un 65% de los deportados a Montevideo eran de origen bant (actualmente Angola, Mozambique o Congo), resalta el historiador scar Montao. La huella del bant se extiende al vud haitiano; mientras, en Panam y la Repblica Dominicana hoy se toca y bailan todava los congos, que en su da avivaron la lucha por la libertad de los esclavos.

Pero si un proceso histrico se asocia a las luchas de los afrodescendientes por romper con la esclavitud en Amrica Latina es el cimarronaje. Los ejemplos se extendieron por la regin. Los espaoles denominaban cimarrones a los esclavos fugitivos. Muchos fueron grandes lderes. El antroplogo Carlos Andjar establece una distincin de los esclavos en funcin de la procedencia: Los grupos ms rebeldes en Amrica, como los Ashanti, eran a su vez de sangre noble y esclavistas en frica. Uno de los caudillos cimarrones ms clebres fue Sebastin Lemba, estandarte de la identidad afrodominicana que, tras alzarse contra los amos, se escap a las montaas con sus seguidores en 1532. Atacaron pueblos y plantaciones en La Espaola, en una batalla que se prolong hasta 1547. Ese ao lo atraparon y asesinaron. En caso de captura, los cimarrones no se libraban del castigo, que inclua desde los azotes hasta ver como se les cercenaban las extremidades. En Mxico, otro dirigente cimarrn, Gaspar Yanga, permaneci tres dcadas fugitivo. De origen en la realeza africana, Yanga fund en 1570 un pueblo cerca de Veracruz.

El documental destaca que los esclavos negros huidos de las haciendas constituan palenques o comunidades palenqueras, fortificadas. El palenque impulsado por Gaspar Yanga, segn resalta la antroploga Sagrario Cruz, alberg a 500 personas. Adems el lder cimarrn, buen conocedor del terreno, practic con sus seguidores la lucha guerrillera en las montaas y atac el camino real entre Veracruz y Ciudad de Mxico. Perviven en la actualidad vestigios de esta lucha legendaria? El audiovisual revela que en el pueblo de Yanga quedan hoy muy pocos afrodescendientes. Adems, en los libros de educacin no hay un tema sobre la esclavitud y que enfoque la figura de Gaspar Yanga, recuerda el dirigente afromexicano Jaime Gordillo. En parte fue as para evitar que la memoria del lder cimarrn aguijoneara las revueltas. Adems este caso no result una excepcin: a muchas de las historias de los cimarrones y las comunidades palenqueras la historia oficial las conden al olvido. Tal vez represente una excepcin el municipio colombiano de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolvar. All es bien conocido Benkos Bioh, fugitivo en el ao 1599 y fundador del palenque de San Basilio con otros cimarrones.

Cmo se produjo el proceso de abolicin de la esclavitud? Portugal hizo efectiva la derogacin en 1761. Con una influencia muy marcada de la Revolucin Francesa, Hait alcanz su independencia en 1804 y se suprimi la esclavitud en el sector occidental de La Espaola. El profesor Luis lvaro Lpez pondera los hechos histricos: Fue una cosa extraordinaria que este grupo de esclavos derrotara a los colonos franceses y a los ejrcitos francs, ingls y espaol; y crearan una nacin libre en el Caribe. Se zanj el esclavismo con las legislaciones derogatorias? La pregunta da mucho de s. La esclavitud se suprimi en Chile (1823), Mxico (1829), Bolivia (1831), Nueva Granada (actualmente Repblica de Colombia, en 1851). Pero muchos negreros, explica el documental, continuaron el negocio a travs del contrabando.

Cuba representa un caso especial, si el historiador se atiene a la estadstica. En 1860 Cuba dispona de 1.365 ingenios azucareros, y desde mediados del siglo XIX se haba convertido en el principal productor y exportador de azcar del mundo. Para este liderazgo resultaba capital la mano de obra esclava. La esclavitud se aboli oficialmente en la isla en 1880, aunque en la prctica se prolong otros seis aos; Brasil se sum al proceso abolicionista en 1888. Sin embargo, la historia no fue fcil despus. El lder afro-peruano Rolando Palma Quirs explica que como los esclavos no haban tenido derecho a la educacin, ni conocimiento de un oficio, ni hogar al que dirigirse, muchos tuvieron que volver a la hacienda del patrn, y trabajar a cambio slo de comida y un poco ms de libertad. Adems, se indemniz a los esclavistas para compensarlos por la abolicin, mientras que la poblacin esclavizada no recibi un centavo, agrega Rolando Palma Quris. El documental de Alicia Anabel Santos y Renzo Revia pone cifras a la ignominia: en 1855 el gobierno de Per pag en reparaciones a los amos de esclavos ms de siete millones de pesos de la poca.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.