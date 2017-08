Incluso en la muerte los palestinos tienen que luchar por su libertad

Mondoweiss

Tal vez por medio de esta escena, donde se ve a palestinos recurriendo al secuestro de los cadveres de una morgue para prevenir la indignidad, incluso despus de la muerte, es posible mostrar a los israeles y al mundo lo que la ocupacin realmente significa para ellos:

Palestinos en A-Tur, Jerusaln Oriental recuperan el cadver de un manifestante palestino muerto del hospital de Makassed para el entierro, despus de que fue tiroteado y asesinado por las fuerzas israeles durante una manifestacin contra el cierre israel de la explanada de Al-Aqsa, el 21de julio de 2017. (Oren Ziv / Activestills.org)

Incluso los palestinos ateos como yo estamos indignados por la decisin unilateral de Israel de instalar detectores de metales -y con ellos una mayor soberana- en el lugar ms explosivo del mundo. La mezquita de Al-Aqsa no es slo el smbolo religioso de Palestina, es tambin un smbolo nacional. Y no hay nada que haga que Israel parezca ms ridculo que sus campaas de persuasin en los medios de comunicacin alegando que los palestinos son "incitados" para protestar y resistir. Para qu preguntar a los palestinos en Jerusaln por qu estn enfurecidos cuando se pueden vomitar tonteras en algn estudio de los medios, tonteras que ayudan a los israeles a dormir mejor por la noche.

Lo que realmente debe mantener a los israeles desvelados por la noche, posiblemente ms que cualquier otra cosa, es la cuestin de por qu los jvenes palestinos tuvieron que sacar de un hospital de Jerusaln oriental el cadver de su amigo que fue asesinado a tiros por la polica israel horas antes.

La polica allan el hospital Al-Makassed en Jerusaln Este el viernes pasado para apoderarse de los cadveres de jvenes que murieron por los disparos durante los enfrentamientos sobre Al-Aqsa. En los ltimos aos Israel ha convertido los cadveres palestinos en mrbidas cartas de negociacin.

Dado que la incursin no estuvo realmente cubierta por los medios de comunicacin israeles, las autoridades ni siquiera se molestaron en inventar alguna historia acerca de que haba contrabando o armas del Desh de destruccin masiva en el hospital. Nadie se molest en pedir una explicacin.

Los heroicos oficiales sitiaron el hospital con granadas de aturdimiento. En un hospital. Tmense un momento para digerir eso. Robaron el control del enemigo feroz, enfermeras y doctores, e incluso lograron obstruir su trabajo, como lo atestigu el diputado Ayman Odeh, que estaba all. Y todo con un propsito: secuestrar los cadveres de dos nios.

Las fotos de amigos y familiares de Muhammad Sharf (17 aos) y Muhammad Abu Ghannam (20) pasando los cadveres sangrantes de sus seres queridos sobre las paredes del hospital para enterrarlos rpidamente, incluso si eso significaba impedir que las madres tuvieran una ltima despedida de sus hijos, debe desgarrar el corazn de cualquier persona con conciencia. Ver estas fotos de familiares y amigos dispuestos a hacer cualquier cosa para prevenir la humillacin y la indignidad continuas incluso despus de la muerte debe alcanzar el corazn de todos. Esto es lo que la ocupacin hace a los palestinos. Y tal vez a travs de esta escena es posible mostrar a los israeles y al mundo lo que eso significa en el nivel ms humano.

Hay muy pocas cosas ms sacrlegas que atacar un hospital, obstruir un pabelln del personal mdico bajo el peso de cientos de pacientes heridos y todo con el propsito de tomar cadveres como cartas de negociacin, atormentando a las familias de los muertos en el proceso. Cuando los palestinos, todos los palestinos, ven estas imgenes, entienden exactamente a qu tipo de adversario se enfrentan.

Hemos visto esto en Gaza y ahora de nuevo en Jerusaln: un adversario dispuesto a atacar escuelas, mezquitas y hospitales, que intenta limitar la libertad de culto y actuar como el nico soberano en el lugar ms importante para los palestinos. En todas partes del mundo un enemigo que no permite enterrar a sus muertos y que obliga a las madres a transitar los siete niveles del infierno, sera calificado como mnimo de malvado.

Lo que debera preocupar a los israeles es lo que cada palestino que ve estas imgenes llega a entender sobre las personas contra las que lucha. El camino de all a los actos individuales de violencia es corto y predecible. Pero lo que debera preocupar a los israeles an ms es que ellos mismos no estaban indignados por esas fotos de hombres jvenes que recurran a contrabandear cadveres de un hospital.

Ms que cualquier otro detector de metales, ms que cualquier colonizador que asesina a un palestino, el contrabando de cadveres no es slo una manifestacin visual de la fealdad y la crueldad de la ocupacin, sino de la nacin que lo permite. Una nacin que ni siquiera permite a quienes tiene subyugados el entierro de sus muertos.

Rescatar los cadveres de Muhammed y Muhammed de la morgue era simultneamente un acto desgarrador e inspirador. Es cierto que es imposible no derramar una lgrima por las madres de luto a quienes se les neg una ltima despedida de sus hijos. Pero tambin es imposible no admirar a los jvenes palestinos que hicieron todo lo posible para dar a sus seres queridos una pequea muestra de libertad. Incluso si estaban envueltos en paos sangrantes. Incluso si era slo para su viaje final.

Una versin ms larga de este artculo primero apareci en hebreo en llamada local. Lalo aqu. Traducido del hebreo por Jonathan Ofir.

Fuente: https://972mag.com/even-in-death-palestinians-have-to-fight-for-their-freedom/128908/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.