La ofensiva contra la escuela pblica no ha remitido en Madrid, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes

Educacin, la privatizacin que no cesa

Cuarto Poder

Es de conocimiento pblico que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecucin de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos pblicos. En la Comunidad autnoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanz un proceso de privatizacin de la escuela pblica por diferentes vas. Los objetivos eran separar al alumnado por situacin socioeconmica, vender exclusin a las familias y abrir nichos de negocio econmico e ideolgico a empresas privadas y a congregaciones catlicas. La situacin ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros pblicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.

Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un milln de euros por los colegios concertados de la trama Pnica. Esta ofensiva contra la escuela pblica no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato ms contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseanza pblica 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarizacin para el prximo curso 2017-2018.

El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarizacin (SAE). Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre eleccin de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educacin pblica. El modelo de escolarizacin en Madrid es un instrumento para la privatizacin. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participacin alguna.

La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podran conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los aos de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. Tambin se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarizacin con representacin de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarizacin desequilibrada creando guetos en los centros pblicos, como est denunciando Vallecas.

Pero la Consejera no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela) y sigue el cierre de centros pblicos, como es el caso del IES Prez Galds, sin atender a las razones de su comunidad educativa. La trampa est en que no se va a construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde deba ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 nios de 1 de ESO estarn alojados en un centro concertado de la zona, y de l volvern o no a la pblica.

Tampoco se realizarn en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. As, adems del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras estn paralizadas y las empresas no estn trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas debern desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalar en un colegio que tiene ms de 40 aos (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones estn en muy malas condiciones.

Segn denuncia la Federacin de AMPAS, Francisco Giner de los Ros, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios pblicos educativos al mejor postor. Lo hace despus de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilizacin no lectiva de los centros educativos. La asociacin asegura que existe una clara posibilidad de ceder los espacios pblicos al uso lucrativo, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no est intentado llevar a cabo una privatizacin encubierta. La deficiente financiacin a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulnerara los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.

Para preparar la privatizacin hay que deteriorar los centros pblicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difcil desempeo y no reducen la jornada lectiva. La Consejera de Educacin ha recortado profesorado en la primera asignacin de cupo del prximo curso para los centros pblicos. En algunas enseanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de trilerismo y propaganda poltica, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.

El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejera de Educacin y los sindicatos contemplaba la creacin de 2.800 cupos netos de profesorado en los prximos cuatro aos. Para el prximo curso corresponderan, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.

Tiene coherencia todo lo anterior con la campaa a favor de la educacin concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposicin no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pblica. La seleccin del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresin del anacronismo que supone en relacin a Europa tener un sector privado sostenido con fondos pblicos. La educacin de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad ms cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo mximo.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/29/educacion-la-privatizacion-que-no-cesa/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.