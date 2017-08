Todava esperando al Gandhi palestino?

Ella/l ya est aqu

Haaretz

La segunda pregunta ms comn que se le hace a una persona palestino-americana (despus de "Dnde est Palestina?") es: "Dnde est el Gandhi palestino?"

Los estadounidenses quieren saber por qu los palestinos no emplean tcticas no violentas para poner fin a tantas dcadas de opresin y colonizacin de su tierra.

Por supuesto, implcita en esta pregunta est la suposicin, cultivada por las representaciones del "rabe enojado" y el musulmn nihilista en los medios masivos −as como por campaas de incidencia bien financiadas por grupos de presin y sus "think tanks" que presentan a todo el Medio Oriente como un hervidero de odio contra el Occidente cristiano−, de que los palestinos estn genticamente predispuestos a la violencia.

La verdad es que si alguna vez se le diera el Premio Nobel de la Paz a un pueblo entero por la moderacin que ha demostrado y la obstinada determinacin de sobrevivir, perseverar y construir un maana mejor, a pesar de los intentos sistemticos de borrarlo −incluso de los intentos de negar su misma existencia, a lo Golda Meir−, habra que drselo al pueblo palestino.

Porque dnde hay otro precedente de encarcelamiento de dos millones de personas, deliberadamente convertidas en dependientes de alimento, agua y energa durante una dcada entera, mientras persiste la narrativa de que todo se justifica por la "seguridad" de Israel, como el que sufre actualmente Gaza?

Dnde hay otro precedente de siete millones de personas a las que se les niegue el derecho de regresar a sus hogares y propiedades confiscadas hace siete dcadas, simplemente porque son de la religin equivocada, mientras que nuevos asentamientos ilegales se expanden furiosamente en el pedazo de tierra de Cisjordania que se supone debera formar parte de su futuro Estado?

Dnde hay otro precedente de estados y organismos multilaterales encargados de defender la aplicacin del derecho internacional y la legalidad, exigindole a un pueblo ocupado que haga cada vez ms concesiones, y que negocie para legitimar los crmenes de guerra y normalizar la existencia de su ocupante?

La verdad es que cada niita de Cisjordania que cruza un puesto de control militar para llegar a la escuela es una Rosa Parks. Cada prisionero que arriesga su vida durante semanas en una huelga de hambre para desafiar su encarcelamiento y las condiciones del mismo es un Mandela, y cada residente de Gaza que sobrevive a las privaciones deshumanizantes es un Gandhi palestino.

Cuntos miles de alfombras de oracin ms tienen que desplegarse en las calles de Jerusaln para que la resistencia no violenta palestina sea no slo reconocida sino apoyada y alentada? Cuntas protestas semanales ms deben tener lugar en Bi'lin y otras aldeas en Cisjordania? Cuntas carpas de la paz ms tienen que ser levantadas y derribadas en Jerusaln y en el Naqab?

La verdadera cuestin, sin embargo, no es cuantificar las protestas, sino asegurarse de que el mundo las conozca.

Gandhi saba esto. Martin Luther King Jr. lo saba tambin. Y el gobierno israel, [el lobby judo] AIPAC y los interesados ​​en mantener el dominio de Israel sobre Palestina lo saben. Y es por eso que proyectos legislativos escandalosos como la ley anti-BDS 720 del Senado estn circulando por los pasillos del Congreso. El proyecto de ley, elaborado con la participacin de AIPAC, convertira en un delito punible con hasta 20 aos de crcel y una multa de hasta un milln de dlares abogar por el uso de tcticas econmicas no violentas contra Israel.

Se imaginan a Rosa Parks encarcelada durante 20 aos por organizar el boicot a los autobuses segregados? O a Martin Luther King Jr. obligado a pagar un milln de dlares por boicotear los comedores racistas?

Debera quedar claro para todo el mundo que est mal penalizar la libertad de expresin que busca acabar con una injusticia. Cuando se les presentan los hechos, los estadounidenses lo entienden. Y poco a poco, pero con certeza, algunos miembros del Congreso que inicialmente copatrocinaron el proyecto de ley en la tpica genuflexin ante AIPAC (dnde hay que firmar?) estn viendo la luz, como la senadora Gillibrand, que al ser alertada por la ACLU sobre las amenazas a la libertad de expresin y las debilidades constitucionales del proyecto de ley, y ser convocada por sus votantes en una reunin del ayuntamiento, expres su voluntad de repensar su apoyo.

As, mientras que CNN y Fox News pueden no estar mostrando a los cientos y miles de palestinos/as que han estado orando en las calles de Jerusaln durante la semana pasada, en protesta por el intento disimulado de Israel de ejercer su soberana sobre el Haram Al Sharif, estos intentos legislativos de los defensores de Israel de acabar con el apoyo a la resistencia no violenta palestina en los territorios ocupados o en el extranjero estn echando luces o focos de estadio sobre estos temas.

Activistas de todos los movimientos progresistas estn siendo conscientes de cmo sus libertades civiles estn siendo puestas en peligro para proteger a la ocupacin israel en Palestina. Del mismo modo, cuando las aerolneas estadounidenses aplican la legislacin israel impidiendo a defensores de derechos humanos viajar a Israel (incluyendo a judas estadounidenses, una de las cuales es una rabina), los estadounidenses ven la conexin entre eso y las aborrecibles prohibiciones de viajes impuestas por la Administracin Trump.

El pueblo palestino y sus aliados deberan desear (y orar en las calles) que Israel contine revelando la naturaleza de su opresin, mientras continan valindose de tcticas no violentas probadas para llevar la justicia y el derecho hacia una comprensin ms verdadera de las causas y las soluciones al conflicto Israel-Palestina.

Zaha Hassan es una abogada de derechos humanos, residente en Washington DC. Fue la coordinadora y asesora legal principal del equipo negociador palestino.

Publicado en Haaretz el 30/7/17. Traduccin: Mara Landi.