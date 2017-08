El 11 de julio la fiscal Karina Cuba no estaba presente cuando se pronunci la sentencia absolutoria del acusado por el feminicidio de Mara Isabel Pillco pero todos apuntaron a ella. Dos aos y nueve meses antes acus a David Viscarra por la muerte de su pareja de 28 aos. En un caso de feminicidio el sistema penal no devuelve la vida, pero tiene la obligacin de hacer justicia y el primer eslabn para lograrlo es la fiscala.



Cuba sabe cmo funciona el sistema. Trabaj como supernumeraria, fue pasante de diligencias, asistente de fiscal y secretaria de tribunal. El caso i4LP1414895 fue el segundo feminicidio a cargo de esta fiscal, pero el primero con sentencia absolutoria y la gota que hizo rebalsar las dudas sobre el debido proceso en el sistema de justicia. Y el primero que ser sometido a una auditoria jurdica porque si concurren el silencio, la omisin, la negligencia y la colusin parcial o total de las autoridades encargadas de sancionarlo, el feminicidio es un crimen de Estado.



Desde que conoci la resolucin de la Comisin de Constitucin de la Cmara de Diputados que instruy auditar el juicio penal por este feminicidio, la fiscal ha tomado este caso como un asunto personal porque 40 das antes de la sentencia pronostic un fallo absolutorio y denunci: "hay parcializacin de los jueces".





Para bien o para mal, Karina Cuba, es una de las fiscales ms visibles del Ministerio Pblico en la sede de Gobierno. Respetada y odiada. Valorada y cuestionada. Los extremos se aproximan a la hora de destacar su disciplina y su dedicacin al trabajo. Como coordinadora de la Fiscala Especializada en Vctimas de Atencin Priorizada (FEVAP) debe supervisar el trabajo de un equipo de 10 fiscales y el curso de unas 17 mil demandas penales, pero en medio de las cientos de miles de pginas de los expedientes que saturan las estanteras y se esparcen por los pisos de sus oficinas, 114 son de feminicidio, representan la menor carga procesal pero una de la ms importantes porque son el recordatorio de que la desigualdad entre hombres y mujeres mata.Cada fiscal debe ejercer la accin penal y dirigir la investigacin y actuacin policial de todos los delitos tipificados como violencia de gnero (Ley 348) y de trata y trfico de personas (Ley 263), de 1.500 a 2.000 expedientes, sobrecarga judicial que limita a lo estrictamente necesario la atencin de cada caso, impide cumplir los plazos procesales y asistir a las audiencias, y es tambin excusa para la retardacin de justicia.Los asesinatos de mujeres en ciudad Jurez, Mxico, dieron origen a la tipificacin del feminicidio como toda violencia letal que ocasiona la muerte de una mujer por ser mujer. Marcela Lagarde mexicana, antroploga, izquierdista, feminista decidi transformar la consternacin y el dolor en denuncia y exigencia de justicia. Hace una dcada denunci el genocidio de mujeres y defini el feminicidio como una barbarie asociada a prcticas sociales que permiten atentados violentos contra su integridad, su salud, sus libertades y su vida.En la justificacin de la ley que promovi en su pas la primera en Iberoamrica explic que estos asesinatos "tienen en comn que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y son, de hecho, crmenes de odio contra las mujeres".En Bolivia el feminicidio se tipific como delito bajo presin ciudadana, en marzo de 2013, tres semanas despus del asesinato de la periodista Hanal Huaycho a manos de su esposo, el polica Jorge Clavijo, denunciado como agresor ante sus superiores en al menos 14 oportunidades. La Polica, brazo operativo en la lucha contra la violencia machista, no lo amonest nunca; 15 pualadas aceleraron la aprobacin de la ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia). Aunque ya son 15 los pases que en Amrica Latina sancionaron el feminidicio con las penas mximas en Bolivia 30 aos de prisin sin derecho a indulto an no lograron dimensionar la magnitud del problema, ni adecuar la institucionalidad para enfrentarlo, ni superar las prcticas que obstaculizan el acceso a la justicia.