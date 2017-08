Los trenes polticos chocaron mucho antes de lo previsto

(Redaccin Poltica) Las rupturas polticas suelen dejar heridas profundas y no pocos damnificados de lado y lado. Es una de las leyes no escritas cuando se trata de la esfera del poder. En Ecuador sobran ejemplos al respecto, destacndose sobre todo aquellos quiebres profundos que se desataron, cual torrente incontenible, en la convulsa poca de inestabilidad, al cierre del siglo pasado e inicios del presente. En aquel entonces, el pas se acostumbr a vivir de crisis en crisis y el corto plazo poltico se convirti en moneda corriente.Hoy, el escenario del choque poltico al ms alto nivel es diferente, aunque la dinmica en s muestra caractersticas comunes. La intervencin del Jefe de Estado, anoche, es materia prima de alta calidad para hilvanar el anlisis y una lectura crtica y profunda del entorno poltico nacional.1.- En primer lugar, esta ruptura no responde al molde clsico de un quiebre entre un gobierno y la oposicin; es un choque de trenes entre un gobierno que se instal hace apenas dos meses y el partido que aup su ascenso al poder. Eso explica el descuadre, la desorientacin y la sorpresa generalizada entre muchos militantes que han sido parte integrante del proceso poltico de la ltima dcada.2.- La razn de la ruptura es otro detalle por tener muy en cuenta. Si se lee el mensaje de anoche del presidente Moreno, un eje profundo y sorprendente cruza por todo su discurso, que a ratos mostr ribetes dramticos: la denuncia directa a los actos de corrupcin durante el gobierno anterior. La exhortacin presidencial fue clara: tolerancia cero, para lo cual la prensa pblica y privada, las autoridades judiciales, los entes y rganos de control y la ciudadana en general deben actuar sin temor contra este mal social, que est profundamente enquistado en los mbitos pblico y privado.3.- Un tercer elemento sobresale en este nuevo escenario de choque de trenes. Y tiene que ver con la tica poltica y la moral pblica. Al abrir fuego contra la corrupcin que se denuncia y al colocar su mira crtica al ms alto nivel de gestin de la administracin anterior, el gobierno de Lenn Moreno se apalanc en un concepto que a la vez se convertir en su camisa de fuerza: lealtad no es sinnimo de impunidad, ha dicho, y anclarse a la verdad es la mejor frmula para sostenerse a flote y mirar a la cara a un pas que est ciertamente harto de que se le digan muchas verdades a medias -o sea, mentiras-, donde la impunidad y la inescrupulosidad se convirtieron, poco a poco, en una vulgar virtud poltica.Finalmente, est el momento del choque. No han pasado ni tres meses de gestin y la profunda ruptura -surgida desde adentro- ha colocado al gobierno de Lenn Moreno ante una indefectible lnea de accin al futuro: no tiene otra opcin que seguir mirando hacia adelante.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/los-trenes-politicos-chocaron-mucho-antes-de-lo-previsto