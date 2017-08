Por qu se pelean en AP si Moreno ya dijo que va a hacer lo que est haciendo?

Ecuador Inmediato

Pronto se han desatado las hostilidades en la propia izquierda, en las filas de Alianza PAIS el canibalismo ha vuelto a hacer de las suyas y, por supuesto, el grito de traicin en contra de Lenn Moreno es esgrimido con dureza como un gran motivo para dividirse. Sin embargo, por el antecedente histrico que voy a exhibir, no puede el oficialismo mostrarse ahora sorprendido con lo que est haciendo el presidente Moreno Garcs, porque l ya manifest toda su intencin para ejecutar su propuesta de gobierno, bajo su estilo y mano firme. AP lo saba, Moreno lo saba, la izquierda y la derecha lo saban, y si no lo leyeron no pueden echar ahora la culpa el resto para pelearse entre s.

Tal parece que en estos tiempos me est siguiendo la tendencia de sacar las verdades desde adentro del Movimiento Alianza PAIS y como se sabe decir las verdades siempre cuestan, y no lo duden que esta tambin me ha costado y podra seguirme costando, pero es mejor decirlo que callar ante los maniqueos, los dogmticos o sectarios, que siempre han abusado de explotar las bajas pasiones para dividir a la izquierda hasta su destruccin fratricida.

Tras la posesin y los primeros 65 das del perodo presidencial de Lenn Moreno Garcs, el fanatismo ha hecho carne entre las filas de AP, para regocijo de la derecha que nunca se ha divertido tanto en estas horas al ver como se alinean Correistas contra Morenistas para pelearse duramente, y de paso, desparraman el odio que sienten unos y otros, tratando de alcanzar a todos aquellos que no se alinean en sus filas y los inculpan de que no se unen a sus reclamos, tratando que se compren su bronca y le conviertan al pas en rehn de sus afanes de gresca que no nos la merecemos absolutamente nadie.

Cul es el motivo de ataque o defensa de los dos bandos?: Pues, que Moreno los ha traicionado porque no est en defensa de la revolucin ciudadana, que no aplica el plan de gobierno con el ganaron las elecciones, y que hace las cosas a su modo y manera beneficiando a los opositores con su dilogo nacional.

Lo primero que hay que mirar en este caso son los pronunciamientos de ltima hora, con lenguaje duro y crtico contra el mandatario, por parte de la dirigencia nacional de AP. Lo expuesto por la Secretaria General, Gabriela Rivadeneira, o en el caso de Marcela Aguiaga, la contrarrplica de Fernando Alvarado y su reclamo, o las diversas manifestaciones de repudio en pleno cambio de guardia, sin contar con el constante reclamo y crtica del ex presidente Rafael Correa con sus tuits que azuzan el debate, es que dan la impresin que el presidente Moreno les ha sorprendido, que no saban ni tenan idea de que iba actuar de esa manera y haga lo que est haciendo.

La verdad es otra. Alianza PAIS no puede aducir que no saba de tales intenciones polticas de su militante ms importante para las elecciones pasadas, porque le pidieron que se exprese con sus criterios para la construccin del Plan de Gobierno, en medio de sus congresos ideolgicos. Lenn Moreno, con el amplio favoritismo que le preceda en esos momentos para ser presidenciable, emiti sus criterios en una dura carta de autocrtica el pasado 30 de marzo de 2016, en la cual expuso claramente cules seran sus posiciones a asumir si es que le tocara gobernar el Ecuador.

La mencionada carta tiene su historia, ya que una vez firmada en Ginebra donde se hallaba trabajando el licenciado Moreno Garcs, su equipo se encarg de hacerle llegar tambin a la prensa ecuatoriana, ms all de la directiva de AP. Lo digo con toda la honestidad del caso que buena parte de la prensa y la clase poltica ecuatoriana tuvieron acceso a la citada misiva en sus manos ya que circul profusamente en las redes.

Sin embargo, en Ecuadorinmediato.com, consideramos un aporte al debate poltico nacional, y fuimos los nicos que procedimos a publicarla los pasados viernes 1 y 2 de abril de 2016, bajo el ttulo DURA AUTOCRTICA DE LENN MORENO A REVOLUCIN CIUDADANA, EMITE APORTES A PAIS DE CARA A CONFORMACIN DEL PLAN DE GOBIERNO (DOCUMENTO), y que gracias a nuestro archivo siempre ha estado ah para acceso del pblico desde esa fecha de emisin. (Click para ver carta)

Y que dice, que tanta sorpresa ha causado la existencia de tal documento, en 19 puntos expuestos est ah ni ms ni menos casi todo lo que est haciendo. Digamos que paso por paso, y palabra por palabra es lo que hasta el momento ha definido la gestin de gobierno del presidente Moreno Garcs.

As, sin ser textual tratar de resumir lo dicho

Con una visin nacional, por sobre los desafos estructurales y soluciones integrales a problemas como salud, educacin, sector fiscal. Moreno trata de fortalecer la visin del poder local, porque cada parroquia o cantn tienen sus particularidades.

Moreno siempre predic el dilogo especialmente con sectores alejados del gobierno de Rafael Correa como los actores sociales, polticos, las mujeres, los pueblos y nacionalidades, amas de casa, mdicos y servidores pblicos, al tiempo de una reflexin autocrtica de la forma de relacin con ellos.

Reclam por el alejamiento de los grupos de mujeres, ecologistas y el movimiento indgena.

Plante forjar un sentido de pertenencia en la nacin ante la infraestructura construida en carreteras, escuelas, hospitales, energa limpia, pero sobre todo una enorme autoestima. Por ello pidi la transformacin de valores en base a la corresponsabilidad.

Propuso una cruzada de formacin poltica, no de adoctrinamiento, para garantizar los derechos de una ciudadana corresponsable, actora y deliberante.

Pidiendo ser autocrticos, Lenn Moreno, insiste en que la revolucin ciudadana no pudo cambiar el YO interior del pueblo, con alegra y amabilidad para llevar el proceso, pide admitir que se descuid al individuo, su formacin y su toma de conciencia social.

En su propuesta el entonces pre candidato dijo en dura crtica que la estrategia de comunicacin y formacin del gobierno de la revolucin ciudadana, en manos de los hermanos Alvarado Espinel, haba fallado, por lo que pidi formar un movimiento poltico slido y con mejores cuadros. Por ello los cambios en este campo son los que peor recepcin han tenido, porque parten del enfoque del fracaso.

Y sigui insistiendo en su frase de corresponsabilidad entre ciudana y estado.

Es decir, Moreno plante un cambio directo en el modelo poltico, con las fallas, fracasos y conflictos evidentes que surgieron en los diez aos anteriores.

Sin embargo, donde Moreno anuncia que no seguir el camino trazado por Rafael Correa es por el lado del modelo econmico, al que insiste en darle un cambio, y por ese punto es donde han surgido los choques, roces y crticas tanto por el exmandatario, como por el grupo de Ap, y recibiendo sonoras palmadas de empresarios y opositores agrupados en sectores comerciales.

Para el presidente Moreno Garcs, hay que formular un amplio acuerdo nacional por el empleo y la produccin, basado en el amor por el Ecuador de los pequeo, medianos y grandes empresarios que los considera beneficiados de la inmensa obra de la revolucin ciudadana.

En ese pronunciamiento el presidente de Ecuador ya plante la privatizacin al sealar que El Estado ha instalado una infraestructura sobre la cual corresponde operar al sector privado con el crecimiento sostenible con soberana y regulacin del estado.

Propuso cambiar el concepto de economa popular y solidaria diversificada para que no sea de pobres para pobres con tecnologa optimizada.

Lenn Moreno basa su concepto del rol del estado en lo dicho por el brasileo Emir Sader: La disputa por el estado para la izquierda no es simplemente para rescatar el aparato del estado tal cual es. Es para fortalecer las polticas sociales y los bancos pblicos, es para democratizar el sistema tributario, es para rescatar y fortalecer las empresas estratgicas para la economa, es para afirmar los proyectos nacionales, es para democratizar el proceso de formacin de la opinin pblica, es para apoyar polticas culturales de carcter pluralista, es para desarrollar un discurso democrtico pblico, popular y soberano. Veo con irona que este concepto no fue tomado en cuenta por ninguno de los sectores sealados, por ninguno, que a lo mejor ni leyeron o saben de la existencia del politlogo Sader.

El candidato de AP cree en la opcin de una sociedad en desarrollo con los empresarios.

Pide profundizar la Revolucin Agraria, con todo su significado muy enunciado en distintos planes de gobierno. Planea una consolidacin de la cultura, promocin de la lectura, promocin del turismo, con una evaluacin autocrtica de este campo rico y diverso del pas.

Se deben evaluar las fallas en el manejo de la Amazona y su manejo institucional, as como en la poltica educativa que enfrente la propuesta de acceso a ms de 200 mil adolescentes, que se incorporan por ao a la sociedad. Pide ofrecerles una opcin de vida, con el consabido problema de las Universidades que deben ser enfrentadas con un gran plan nacional juvenil.

Los puntos finales se enfocan en un enfoque tico, sea para aplicar el de gobierno. Es decir, topa la corrupcin como problema, pero lo considera a ser enfrentado con valores que no la toleren y sean parte de esa gran transformacin tica. En ello debe incluirse la autocrtica a las elecciones del 2014 que debe revisar la forma y manera como se eligen los candidatos a las diferentes elecciones en el partido, para ser mejor elegidos.

Al final, sostiene una poltica internacional de apertura pragmtica que siendo respetuosa del orden internacional, siga siendo anti-imperialista, y contra toda forma de dominacin o colonizacin, pero pide abrirnos a fortalecer grandes alianzas y generar nuevas confianzas con otras naciones.

No pretendo buscar ni generar tendencias o corrientes de apoyo a Lenin Moreno, no las necesita de mi parte, ni se me ocurre meterme en el debate del movimiento oficialista y su encrucijada de esta hora. Sin embargo, sirvo para cuestionar y a todo esto me permito preguntar a los sectores directivos de AP Si leyeron, discutieron y trataron este documento? Y voy ms lejos Lo aprobaron y lo introdujeron en su plan de gobierno, ese el de las 5 revoluciones? Si las respuestas son afirmativas, entonces Qu estn discutiendo?, porque da la impresin de que fueron ustedes los que con pleno conocimiento de esta forma de pensar del presidente Moreno, lo pusieron en primera fila para que sea su candidato y pelearon electoralmente hasta conseguir que llegue a la presidencia. S, ustedes fueron quienes lo pusieron de presidente con el voto popular de la mitad ms uno de la nacin, por lo que no es justo ni responsable decir hoy que no saban a quin eligieron ni que planes tena.

Desde hace tiempo atrs deca yo que la oposicin en Ecuador nunca prosperara porque se les vea que su trato era repudiable, ya que entre ellos se miraban con asco poltico, y estuve en lo cierto, ya que fracasaron por esa visin miseria. Hoy, en cambio, a estas alturas, a los militantes de la revolucin ciudadana se los puede mirar con una sospecha paranoica que los ha fragmentado al extremo de que se miran con odio poltico, de ese que ciega y obnubila y que no les deja discutir en forma racional planes y proclamas de quien fue su candidato, y no le dan ni siquiera tiempo para la duda. Fjense ustedes divididos entre fanticos, sectarios, con los cuales uno no sabe que responder -porque dialogar no hay como, y si no ests con ellos entonces te ponen en el bando contra ellos generando un quiebre indigno de ser aceptado porque la rabia les ha ganado a la razn.

En mi ya larga vida poltica de ms de 40 aos de historia, siempre he visto a la izquierda ecuatoriana dbil por este tipo de conflictos. Se discuten tesis que nunca son aplicadas y se dirigen sus prejuicios contra las personas inventndose excusas para tenerlos como enemigos forjados al calor de los absurdos. Por ello, este momento es bueno hablar y decirles a todos ellos los de la revolucin ciudadana, al menos los que manejan un grado de racionalidad, que exijan del presidente que eligieron a que cumpla con esta propuesta aprobada por la cpula de AP, y que el mandatario Lenn Moreno acte tambin sin ese prejuicio de desprestigiar a su pasado, a su antecesor, y haga un severo esfuerzo por aplicar este ideario. No les parece que eso calmara y racionalizara el debate?

Parece que decir verdades tiene su costo, y especialmente si nos toca hacerlo con el oficialismo. Pues, este tema tiene su historia. Cuando lleg a Ecuadorinmediato este documento, y lo publicamos el 2 de abril del 2016, provoc la reaccin molesta de algunos sectores, empezando por el propio ex presidente Rafael Correa, que reclam pblicamente, sin nombrarnos en su sabatina de ese da. Igual reaccin tuvo la llamada de la Secretaria General de Ap, Doris Sols quien en forma muy corts nos mostr su inquietud porque tal documento sea conocida por la nacin; sin embargo, desde filas del propio movimiento, Oscar Bonilla, el secretario de Accin poltica de AP aplaudi la autocrtica al ser entrevistado por nosotros y valido el documento en una posicin democrtica digna.

Como dije al inicio publicar verdades trae consecuencias. Hace unos das publicamos con precisin el conflicto interno que se vive en AP por el nombramiento del director de El Telgrafo y las rdenes del presidente Moreno que no son cumplidas por quienes fueron destinados para ello; pero el haber sacado esa verdad a flote gener rechazo desde dentro del sector pro-gubernamental y agit en favor a los fanticos contrarios, tratando de alinearnos a sus bandos entre morenistas y correistas, de cuya bronca no somos ni queremos ser parte porque repudiamos siempre la violencia poltica como la traicin manifiesta, jams nos vern de esos lados. Hoy remover esta verdad nos va a volver de nuevo a la mala boca de los enemigos entre s, querindonos que nos pongamos de lado, y no estaremos para nada ah, solo les enrostramos esta verdad porque es historia y debe removerles la conciencia para dejen de tenerle como rehn al pas en una pelea de protervos intereses por el poder.

En cuanto a nosotros, A Ecuadorinmediato no nos pongan en ningn lado. Ni el Presidente Lenin Moreno, ni sus obscuros asesores que se ocultan para que no se les ubique con sus perversos manejos y que ya han sido identificados por nuestro medio, o los partidarios y enemigos de AP, as como la oposicin nos necesitan para su pelea. Tampoco nosotros les necesitamos de ellos para decir nuestras verdades con dignidad. (FHA)

Dr. Francisco Herrera Aruz: Director General del Sistema Informativo Ecuadorinmediato.com

Ecuamex: Agencia emisora de contenidos para Ecuadorinmediato.com

Fuente: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818823622&umt=porque_se_pelean_en_ap_si_moreno_ya_dijo_que_va_a_hacer_que_haciendo