-Y su foco en la accin de la CIA en el campo de la cultura en la guerra cultural, en el frente cultural. Con certeza, en esa rea la CIA tuvo un gran alcance.

-Muy grande. Cuando comenc a hacer la investigacin yo tena un concepto sobre los agentes de la CIA. La imagen que uno se haca de un agente de la CIA era la de un tipo bruto, impetuoso, muy osado, carismtico, impulsivo, pero nunca la de un intelectual.

Mas, en verdad, la CIA, desde su concepcin, pareca un campus universitario. Los agentes usaban traje y fumaban pipa. Parecan profesores en encuentros formales de grandes universidades de Estados Unidos e Inglaterra. Muchas veces ellos tambin eran eso.

-Usted escribi que la CIA financi la publicacin de ms de mil libros, incluidos Doctor Zhivago, de Boris Pasternak; La nueva clase de un autor yugoslavo.

-Traducciones de T.S Elliot y de Chejov. Haba una editora que publicaba a Chejov y era dirigida por la CIA.

-Por qu la CIA publicaba eso?

-La CIA intentaba seducir directamente cerebros occidentales, intelectuales que fuesen anticomunistas, pero no necesariamente pro-Estados Unidos. La CIA quera desmontar la opinin engaosa de los soviticos, de que los Estados Unidos no tenan cultura, no eran sofisticados, tenan pocos derechos civiles, y no entendan un arte elevado. La CIA quera desmentir todo eso. Ella quera construir una alianza, digamos, una especie de OTAN cultural, para apoyar la poltica exterior norteamericana, una Pax Americana, para convencer a las personas de que los Estados Unidos eran ptimos y los soviticos, psimos. Mas la CIA era sutil, no intentaba alcanzar un gran pblico; la CIA buscaba un pequeo pblico de lite, que lenta y progresivamente, pudiera influenciar lectores, un pblico ms amplio, adems de creadores de polticas y personalidades influyentes que pudiesen cambiar la poltica para asumir la propuesta norteamericana.

-Lo que la CIA haca, por lo que usted describe, los gobiernos siempre lo hicieron. En el caso de Amrica Latina en los aos 40, los Estados Unidos crearon la poltica del buen vecino. Parte de ella fue implementada por Nelson Rockefeller.

-Rockefeller estaba personalmente involucrado con la CIA en operaciones similares especialmente en la Amrica Latina de la postguerra. La CIA tena un sistema ptimo de subcontratar sus agentes por particulares e instituciones. Hay una cosa que me ayud a destapar esta historia y va a ayudar a futuros investigadores, principalmente en Amrica Latina: la CIA se resiste mucho a divulgar pruebas directas, en forma de documentacin. Mi lucha para conseguir informacin, como la de muchas personas no tuvo xito. Lo bueno de que la CIA haya actuado en el sector privado es la posibilidad de encontrar mucho material directamente relacionado con la CIA, con sus organizaciones y sus mtodos en el sector privado. Investigando archivos, el de Nelson Rockefeller es un ejemplo, conseguimos ver claramente cules fueron las incursiones y como fueron gestionadas para promover digamos una aceptacin amigable de las ideas norteamericanas en Amrica Latina.

-Ellos publicaban las revistas Der Monat en Alemania, Encounter en Gran Bretaa, tal vez la famosa de todas; Preuves en Francia; Tempo presente en Italia y Cuadernos en Amrica Latina.

-Cuadernos y tambin Mundo Nuevo, una revista un poco menos conocida.

Haba un servicio grfico y un servicio de distribucin para todas esas revistas. Principalmente para aquellas concentradas en Amrica Latina.

Paralelamente a esas haba revistas como Combate, Visin, El Mundo en Espaol eran revistas complementarias a las revistas financiadas y dirigidas directamente por la CIA.

-Los grandes nombres de intelectuales de la postguerra en Francia Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Raymond Aron y Andr Malraux participaron de eso?

-Sartre y Beauvoir eran los enemigos, por as decir. Todo el foco

-Pero intentaron conquistarlos

-Ya me han dicho que el enemigo no era Mosc, era Pars. Para los norteamericanos, eran Sartre y Beauvoir.

La CIA estaba obsesionada con su antiamericanismo y con los estereotipos negativos que ellos representaban. Eso los atormentaba.

-Pero atrajeron a Malraux

-Sedujeron a Malraux

-Raymond Aron

-Y a Camus, bien tardamente, cuando l abjur. La CIA consigui, con mucha eficiencia, dividir a la izquierda francesa. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir no eran publicados en esas revistas, eran atacados siempre.

La CIA apadrinaba a intelectuales franceses de izquierda que no odiasen a los Estados Unidos.

Y esos intelectuales saban que estaban siendo financiados por la CIA?

-Quin saba y quien no saba es una incgnita. Muchos de ellos ni tenan idea de que la CIA estaba detrs de instituciones, revistas, peridicos, y crticas de arte en las que ellos estaban trabajando.

-Usted cita a Richard Crossman, un agente britnico de inteligencia, segn l la manera de la hacer una buena propaganda es parecer no estarla haciendo.

-Hay una diferencia entre los niveles filosfico y prctico. El problema de asociacin a la CIA era reconocido por la propia CIA. La CIA no daba aprobacin abiertamente, pues saba que sera rechazada si fuese claramente. Entonces la CIA se esconda detrs de fundaciones y organizaciones en Francia. Ella disfrazaba su vestimenta.

-Tiene sentido que la CIA apoyara a personas de derecha, como Irving Crystal o el filsofo Isaiah Berlin. Por otro lado, por qu la CIA apoyara a Mary McCarthy?

-Porque es la izquierda no comunista. Era una esfera perfecta, y a pesar de todo muy importante para predicar el valor de la democracia norteamericana y su poltica exterior. Por qu los Estados Unidos querran a Orwell para utilizar su 1984 y Rebelin en la granja, dos textos bien polmicos contra todas formas de control del Estado, todos los estados que intentan controlar a los ciudadanos? Ellos tomaron y modificaron las obras de un viejo socialista. Al final, ellos eliminan las distinciones que Orwell hace, las comparaciones que l hace, la equivalencia entre un comunismo degenerado y un capitalismo extremo y corrupto. Esas diferencias o similitudes son apagadas. Lo que queda es un tratado contra el imperio del mal sovitico. Por tanto, esas obras son levemente modificadas, de modo convincente, con altas calidades. Modifican el argumento original hacia su objetivo, para establecer la distancia entre valores norteamericanos y soviticos.

-Cambian el final de la historia.

-Tanto de Rebelin en la granja como de 1984 para eliminar la equivalencia moral existente en el texto original, entre las dos formas de opresin, de totalitarismo, o de control del Estado. Todo para mostrar de manera peculiar y distinta, el tipo de control comunista.

-Los comunistas no son ms amenaza, pero la CIA an existe. Podemos concluir que ese tipo de actividad de un frente cultural an existe, a pesar del fin del comunismo?

-Sabemos que los Estados Unidos, porque eso sale a la superficie y despus es olvidado, han estado activamente comprometidos en programas de guerra sicolgica, de conquistar corazones y mentes, no solo en campos de operaciones convencionales, como Irak y Afganistn, sino en otros pases y continentes donde ellos necesitan ganar un consenso intelectual y cultural a favor de la actual poltica exterior norteamericana. Entonces, existe, s. No hay dudas de que instituciones con las cuales la CIA trabajaba y trabaja, como la Fundacin Ford, todava son muy activas. Todava usan los mismos programas de convencimiento y las mismas herramientas desarrolladas durante la Guerra Fra.

-La llave para descubrirlo es la investigacin financiera?

-Es el lado financiero siempre. Normalmente es lo ms frgil. Es posible investigar las finanzas de una revista hasta llegar a alguien. Si un editor no sabe de dnde el dinero viene, l debe preguntarse eso. Es ridculo, pero eso ocurra. Algunas revistas eran financiadas por la CIA, a travs de mecanismos tan complejos que los propios editores no saban. Usted est obligado a saber cmo es financiado.



