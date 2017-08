La Unidad de Restitucin de Tierras de Urab no cumple ni las rdenes judiciales

IPC

La Unidad de Restitucin de Tierras (URT) surgi dentro de la Ley 1448 del 2011 como mecanismo para que los campesinos despojados de su tierra por parte de actores ilegales, empresarios, polticos y hasta por parte de sectores del Estado, la reclamaran y pudieran volver a su territorio. Sin embargo, lo sistemtico de algunos hechos cuestiona su labor y al tiempo invita a la sociedad civil a mantenerse en alerta frente a estas acciones.

Para iniciar, el hecho ms contundente de incumplimiento se present en mayo del 2016 durante las audiencias de seguimiento a las Sentencias de Restitucin de Tierras por parte de los Magistrados del Tribunal Superior de Restitucin de Antioquia, quienes les recordaron a los funcionarios de la URT que ellos eran los abogados de los campesinos no solo en el proceso de restitucin, sino tambin para ayudarles con sus denuncias y en los casos en que hubiere incumplimientos por parte de otras entidades del Estado como agresiones contra su vida, problemas de salud, educacin, etc. A pesar de este llamado de atencin por parte de los magistrados, la institucin sigue sin hacerlo y sus directivas se incomodan cuando se les recuerda.

Tenemos as una Unidad de Restitucin que peca de no pronunciarse cuando el Alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, en pleno Comit de Justicia Transicional el pasado 30 de enero del 2017, un da despus del asesinato del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo, dice que no tiene nada que hablar con la familia de la vctima y que si los familiares entraban al espacio a denunciar lo ocurrido se retiraba del mismo.

Pero tambin peca de no acompaar a la familia del reclamante asesinado ni siquiera en su velorio. Y de asuntos cotidianos como no enterarse si un campesino reclamante se muri mientras espera la restitucin o si est gravemente enfermo. Tras lo cual hay que decir que la Asociacin de Reclamantes Tierra y Paz, afirma que ya son ms de cinco campesinos que se murieron esperando la restitucin.

Si furamos a describir algunas dificultades de la Unidad de Restitucin de Tierras de Urab, encontraramos entonces una institucin que presenta caractersticas de presin laboral hacia los mismos trabajadores, porque al parecer los abogados llevan ms de cien casos sin ni siquiera conocer la cara del campesino reclamante tierra.

Una unidad que cambia la metodologa de atencin para que el reclamante de tierras nunca se entere realmente quien es el abogado que le lleva su caso y estn aos sin comunicacin con ellos o los pongan a esperar horas en las oficinas buscando respuesta.

Una unidad a la cual le incomoda que los campesinos presenten derechos de peticin buscando saber acerca de sus casos porque hace aos no los llaman a informarles.

Una unidad que no visita a los campesinos para sensibilizarlos para que se presenten en sus oficinas a reclamar la tierra.

Una unidad que no estudia ni siquiera los acuerdos de paz y no dimensiona su lugar para implementar el punto agrario y el tema de la verdad en relacin con los empresarios, polticos y todos aquellos sectores legales e ilegales que contribuyeron al despojo incluidos los Notarios Pblicos Ser que piensan quemar los archivos como se viene denunciando con los militares?

Una Unidad que no se pronuncia ante la manera como los funcionarios de la regin (Polica, Alcalda de Turbo, Inspeccin de Currulado, Personera de Turbo) se renen NO para cumplir las rdenes del Auto que protege a los reclamanetes sino para planificar los desalojos de las vctimas. Ni dice nada cuando ha quedado en evidencia, en esas reuniones, que los empresarios ofrecen recursos y presionan a las autoridades locales para que hagan dichos desalojos. Ver acta del 5 de diciembre de 2015 en pginas 13-14

Y frente a esta sumatoria de hechos, lo ocurrido el pasado 21 y 22 de julio en Riosucio, Choc, es la confluencia de todas las anteriores con el agregado de que ahora los culpables van ser los mismos campesinos.

En esos dos das, el Consejo Comunitario de La Larga Tumarad convoc a sus 48 consejos menores con el fin de socializar y considerar las pretensiones de la demanda que elabor la Unidad de Restitucin de Tierras para que les restituyan las 107 mil hectreas de su territorio colectivo.

Los Consejos Comunitarios son una figura administrativa reconocida por la ley 70 que permite a las comunidades negras administrar un territorio. El Consejo de La Larga Tumarad nunca ha podido dar cumplimiento a esta ley porque la realidad es que ms del 90% de su territorio est en manos de grandes despojadores denunciados por tener vnculos con grupos paramilitares y polticos nacionales y locales. Dadas estas situaciones y por motivacin de la Defensora del Pueblo y la misma Unidad de Restitucin, el Juzgado Primero de Restitucin de Tierras dict el Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre del 2014 para proteger el territorio evitando que se siga desplazando familias y que los grandes ocupantes terminaran con el resto de la tierra.

Bajo este contexto y gracias a la presin de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, la Unidad de Restitucin de Tierras elabor la demanda y la socializ con la comunidad. Sin embargo cuando inici su presentacin algunos participantes sorprendieron al descubrir que la Unidad ni siquiera cumpla las rdenes del Auto 181 frente a la orden de realizar un censo. Lo que hizo fue informar que solo existan 75 familias desplazadas por la violencia cuando segn informes de los mismos lderes son ms de 1.500. Lo curioso y hasta gracioso de los hechos fue que la URT argumentara que una de las pretensiones de la demanda era solicitar un censo, es decir, pedir una orden que ya haba sido exigida por la autoridad judicial hace ms de dos aos. Esto en conclusin significa ms trabas al proceso.

Sin embargo, a la Unidad al parecer no le importa incumplirle a la comunidad y a los jueces, ya que en la mesa principal de la misma asamblea de socializacin de la demanda estaba el director de la Unidad de Restitucin de Tierras de Urab, funcionario pblico que segn la orden primera del Auto 0053 del Juzgado Primero Civil de Restitucin de Tierras de Quibd del 16 de junio del 2017, tiene compulsin de copias ante la Fiscala General de la Nacin para que se investigue si la conducta desplegada en su condicin de director Territorial de Apartad de la Unidad Administrativa Especial de Gestin de Restitucin de Tierras Despojadas en el marco de este proceso ha incurrido en faltas penales y disciplinarias que ameriten su reproche. Es decir, que al parecer dicho funcionario realizaba acciones para evitar que la entidad no presentara la demanda de restitucin colectiva del Consejo Comunitario de La Larga Tumarad.

Otro hecho de incumplimiento se present cuando se socializ la demanda a los campesinos y mientras ellos escuchaba y opinaban, en el sector de El Cocuelo, la Polica Nacional realizaba un desalojo ilegal sabiendo que all mismo hay menores de edad. Lo curioso, es que la Unidad no denunciaba nada. Coordinacin institucional para sacar personas del territorio?

Este desalojo en el sector El Cocuelo el mismo da de la socializacin de la demanda hace parte de las ms de 30 agresiones en contra de campesinos de la zona, en las cuales se han documentado tambin el asesinato del reclamante Porfirio Jaramillo en el mes de enero, agresiones por parte de la fuerza pblica contra menores de edad, vulneracin a la libre circulacin y capturas ilegales de campesinos. En todas estas acciones, la Unidad de Restitucin de Tierras no hace nada, solo declaraciones en reuniones privadas pero ninguna accin institucional. Es decir, silencio de Estado.

A pesar de todo lo anterior, la unidad de restitucin de tierras si tiene algo claro, le incomodan los ejercicios de veedura de las organizaciones de la sociedad civil porque durante la asamblea impidi que las mismas grabaran la asamblea permitiendo documentar en video todas las irregularidades.

Su estrategia ahora para evitar el control ciudadano es presionando a las mismas comunidades empleando distintos discursos como: que si se graba o se documenta ellos mismos paran el evento, que no estaba pactada la presencia de organizaciones de la sociedad civil, etc. Hecho que se convierte en una maniobra de manipulacin y presin sobre la comunidad cansada de las agresiones y esperando la restitucin.

Estas excusas sin brindar ningn argumento jurdico y desviando su verdadera responsabilidad, es lo que debe preocupar a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil ya que si la Unidad no cumple con realizar un censo de las comunidades, que se puede esperar con la demanda de restitucin.





* Las ideas aqu expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitacin (IPC).

Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/31/unidad-de-restitucion-de-tierras-de-uraba-no-cumple-ni-las-ordenes-judiciales/