Pensando en el nuevo partido de las FARC-EP y su marxismo-leninismo

Este semestre 2-2017 se han celebrado (celebrarn) los congresos de la Unin Patritica, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Rebelde, las FARC-EP y la Marcha Patritica. La familia comunista del pas como le en el semanario voz, o los herederos de Marx, Lenin y Bolvar como lo veo yo. En un escenario ideal (o universo paralelo para m) todo sera una sola organizacin y las cinco discusiones de este semestre seran una sola que ganara en profundidad lo que seguramente se repiti-repetir varias veces en estos escenarios.

Existi un momento revolucionario que el comunismo colombiano no supo (no fue capaz o se vio desbordado) aprovechar que fue el asesinato de Jorge Eliecer Gaitn en 1948 y la consecuencia de ese momento no fue un salto adelante en la historia de nuestro pas sino una guerra de la que todava no salimos a pesar de los relatos heroicos de poder obrero: por ejemplo las semanas de autogobierno popular que hubo en Barrancabermeja a partir de las revueltas posteriores al asesinato de Gaitn que no tuvieron la solidez suficiente para consolidarse, pero s se mantienen en la memoria como un hecho aislado de lo que pudo ser el pas a partir de ese momento de ruptura.

Sin la intencin de ser irrespetuoso con lo que ha significado el comunismo para la democratizacin de Colombia, los hechos nos dicen que no hubo la capacidad organizativa suficiente para hacer de este hecho de ruptura una revolucin. Las FARC-EP es hija de ese momento.

A 100 aos de la Revolucin Rusa (1917) las FARC-EP en Colombia se acerca a la legalizacin de su organizacin poltico-militar y a pensarse-proyectarse para los prximos aos de hacer poltica en nuestro pas. En medio de eso una de las discusiones ms relevantes es sobre el carcter del partido legal en el que se transformaran las FARC-EP. Sobre todo su lnea marxista leninista y ante todo porque al tiempo dicen tener la intencin de ser un partido lo suficientemente amplio como para ocupar un rol fundamental en la construccin de la Nueva Colombia que necesitamos. Todo esto teniendo en cuenta que nuestra sociedad es en su medula anticomunista y esta es una de las victorias culturales (no definitivas) de la oligarqua tradicional en Colombia.

Existen perdedores en la historia que no merecan perder, eso est clarsimo. Tambin est claro que no es suficiente tener la razn cuando de poltica se trata, toca tener el poder, y la lucha por el poder nunca ha sido justa, testigo trgico de esto es el genocidio de la Unin Patritica en Colombia. No se puede ser ingenuo ante esta clase de precedentes.



Es absurdo querer transformar las realidades del mundo en 2017 pensando como si fuera 1917. @jairoriverah

Por qu comienzo con la revolucin rusa? Las FARC-EP plantean esa proyeccin de su accionar poltico en los prximos aos a partir de lo que el comunismo de siempre ha denominado el marxismo-leninismo. Aunque nunca han ocultado su proyecto socialista para el pas yo s creo que toca poner en discusin si la base de su organizacin ser la misma de los ltimos 50 aos, ya que ah est la diferencia en sobrevivir como una reliquia del pasado que no volver o triunfar como una realidad victoriosa de un futuro mejor.

En las discusiones preparatorias al congreso de las FARC-EP dnde est la reflexin sobre los problemas que en los ltimos aos han tenido gobiernos como el venezolano en sus procesos de transformacin? Que no solo se explican por el acoso imperial; por qu no aprender de los errores de los otros? Dnde est la autocrtica en las formas organizativas y los debates de la izquierda colombiana o la familia comunista para ser ms especfico ms all de la consigna eterna de la unidad que nadie est dispuesto a concretar en la urgencia que esta tiene?

Qu significa pensarse la revolucin hoy en da? Asaltar el palacio de invierno al estilo bolchevique? Llegar a la plaza de Bolvar en mula escoltado por miles de guerrilleros como se lo soaba Jacobo Arenas? Qu tal que signifique democratizacin en su versin ms radical?



Ms que #UnNuevoPartidoQue a m me gustara ver #UnaNuevaMilitanciaQuedeje la conspiracin, la cizaa y el secretismo como mtodo. @aycarmelamaria

Cmo ha funcionado el comunismo en este pas? El comunismo es la organizacin de las comunidades para resolver sus necesidades sin la intermediacin del Estado, lo que va entre llegar a eso y la destitucin del Estado actual y su articulacin al sistema capitalista es lo que para m es el socialismo.

El marxismo-leninismo en Colombia ha sido sobre todo centralismo democrtico (que en la mayora de los casos se ha quedado en el verticalismo obediente), la crtica y la autocrtica (que poco se practica a diferencia del chisme y la cizaa), la direccin colectiva (que finalmente es las camarillas alrededor de algunos personajes eternos por la incapacidad de relevo generacional). Ante esto, la pregunta es: nadie est dispuesto a corregir realmente estas prcticas? La crtica no es a la teora marxista-leninista ni al comunismo en s, la crtica es a lo que lo han convertido en este pas en la prctica poltica cotidiana.

La disculpa siempre es que se le est haciendo el juego al enemigo, pero la realidad es que el secretismo, la cizaa y la conspiracin como mtodo es el favor ms grande que se le ha venido haciendo al enemigo desde siempre.

Quien se plantee una perspectiva socialista para un pas como el nuestro est planteando la socializacin de la riqueza (no la pobreza y/o las perdidas como ha ocurrido histricamente) y la responsabilidad de la produccin. Tambin se est planteando una ampliacin real de la participacin ciudadana ms all de los difciles y pocos usados mecanismos actuales, la abstencin electoral o los intentos desde arriba de limitar las iniciativas de autodeterminacin de las comunidades como ha ocurrido en el ltimo ao con las consultas populares mineras.

La discusin con el marxismo leninismo en Colombia pasa por el hecho fundamental de que cuando los modelos tericos se tienen que enfrentar a la realidad la realidad se la pone muy difcil a los modelos tericos. Los proyectos polticos no los definen los objetivos de los revolucionarios sino la dura realidad. Hacer poltica implica defraudar expectativas y no llegar a los mximos propuestos.

Toda revolucin es una excepcionalidad, pero a la vez es un inevitable. Es un hecho extraordinario, imprevisible, tiende a ser un acontecimiento irrepetible. No existe frmula para predecir una revolucin. Los acontecimientos revolucionarios desbordan el anlisis poltico. Es por eso que por ejemplo la oportunidad perdida que fue el levantamiento popular del 9 de abril de 1948 no se recuperar y lo que estamos haciendo es prepararnos para lo que se venga. Los partidos que se reivindiquen como comunistas, marxistas-leninistas son organizaciones con posibilidades reales de poder en momentos de crisis. En la normalidad el comunismo no es nada sexy.

As como ocurre con la humanidad, la revolucin no es homogeneidad, y la clave de la revolucin es ganar la autoridad poltica y moral. Disputar el monopolio de la voluntad general en el pas de RCN, Caracol, la jerarqua catlica y las iglesias cristianas no es una tarea fcil, y muchas veces desde el comunismo colombiano les dejamos su rol (el de productores de una opinin pblica antisubversiva, psicpata y paramilitar) muchsimo ms fcil del que ya tienen.

Aunque la ciencia poltica la use ms la derecha poltica que la militancia de izquierda, y la militancia se le note ms a la izquierda que la academia a la derecha poltica, en Colombia creo que es importante ver donde empieza la ciencia poltica en cuanto a Marx, Lenin y el marxismo-leninismo se trata en medio de los congresos del comunismo colombiano.

En vez de reducir el marxismo-leninismo a una ideologa deberamos tratarlo desde la teora poltica y para eso toca hablar por un lado del marxismo y por el otro del leninismo (de manera articulada y paralela). El marxismo-leninismo es un invento forzado de la era de Stalin que no tiene mayor solidez terica ms all de unos principios de trabajo con los que personalmente estoy de acuerdo, los clsicos y ya mencionados ms arriba: centralismo democrtico, direccin colectiva, crtica y autocrtica, esos principios no lo hacen una teora poltica slida, lo cual menciono advirtiendo que el mayor crimen que se puede cometer contra Lenin es santificarlo-momificarlo, que es finalmente lo que hizo Stalin mientras lo copiaban los partidos comunistas del mundo.

Qu es el leninismo? Lenin tiene ms similitudes con Maquiavelo y Schmidt cuando entiende que hay fronteras que solo se resuelven en poltica a partir de quien tenga ms fuerza para imponerse. La lucha de clases marxista se la tom muy enserio Lenin. El leninismo desde la teora poltica significa comprender la poltica como algo que puede desafiar a la historia. El realismo leninista dice que lo imposible se puede convertir en real. En Bolvar eso es la articulacin entre lo que l llamaba el raciocinio probable y el deseo racional. En sntesis, que la historia no es mecnica, que la historia la hacen los pueblos. Si Lenin se hubiera puesto a hacerle caso a Marx y santificarlo no se le hubiera pasado por la cabeza que en un pas feudal como Rusia se poda hacer una revolucin como la que dirigi.

La genialidad bolchevique est en construir una teora poltica para ganar inspirada en la onceava tesis de Feuerbach. La poltica le puede ganar a la historia. El bolchevismo es eficacia y flexibilidad en poltica. Construyeron una ciencia poltica para los de abajo ms potente que la ciencia poltica de los de arriba hacindolos temibles. Lenin es un genio de la conquista del poder poltico ms no de la construccin del socialismo y esa es la parte que el comunismo colombiano debera estar discutiendo. Lenin y sus ideas y prcticas polticas son responsables del movimiento social ms importante en la historia del siglo xx occidental: el comunismo.

Lo que se debera estar discutiendo ante el marxismo-leninismo de las FARC-EP en mi opinin deberan ser estos puntos:

La tensin entre la verticalidad de la organizacin y la necesaria horizontalidad. Existen nuevas formas de tomar decisiones gracias a herramientas virtuales que permitiran por ejemplo que las decisiones polticas importantes las tomen la mayora militante (o cualquier interesado o simpatizante) y as evitar las decisiones verticales-autoritarias de direcciones por el argumento de la rapidez-efectividad.

La idea del partido-movimiento que responda a las realidades de la estructura de una sociedad de clases rota por el neoliberalismo en donde no hay tiempo para la militancia profesional ya que la mayora debemos utilizar la mayor parte de nuestro tiempo en sobrevivir.

Hasta dnde se puede organizar la sociedad y dnde se debe responder a las lgicas espontaneas de indignacin social. Las revoluciones no se fabrican en laboratorios de marketing poltico pero el marketing no se puede obviar en la poltica actual.

La tensin entre un partido de masas y uno electoral. La tensin entre un partido reformista y uno revolucionario.

La necesidad de rescatar la emocin, el entusiasmo y la fraternidad en la prctica poltica, pero tomndolo enserio.

Tambin cuestiones ms puntuales, pero al mismo tiempo tambin urgentes y necesarias si de verdad se quieren construir en lo concreto nuevas formas de hacer poltica:

La necesidad de que las finanzas del partido sean transparentes. Cualquier colombiana o colombiano debera tener la posibilidad de saber en tiempo real cunto dinero le entra al partido y por donde y en que se lo gasta. Es la forma ms simple y directa de garantizar que no se es corrupto y que por lo tanto se puede denunciar la corrupcin y ser prenda de garanta de un gobierno que no ser corrupto.

Listas cremallera a cualquier cargo de representacin interna y/o externa que permitan una representacin de genero paritaria del partido poltico en vez de las despreciables cuotas

La necesidad de saber los sueldos de los militantes profesionales. Que el salario que el partido le paga a cualquier militante sea la cabeza nacional o el ms local no sea mayor a dos salarios mnimos legales vigentes. La forma ms concreta de demostrar que se es un partido de las mayoras es que el partido viva con el dinero con el que le toca vivir a la mayora.

Si se toman en cuenta estos y muchos otros aportes fundamentales se puede forjar un partido poltico de nuevo tipo en Colombia. Todo esto sin tener en cuenta que la guerra no ha terminado, la persecucin paramilitar tampoco, pero finalmente la suerte est echada, y las FARC-EP est abriendo una ventana de oportunidad de unos 8 aos que podemos usar para que todo cambie hacia adelante o que todo siga igual de forma gatopardista. La pelota est de nuestro lado.

Postdata: los procesos de cambio que le hicieron frente al neoliberalismo de los ltimos aos en Amrica Latina no fueron responsabilidad de partidos comunistas marxistas leninistas.

