Eduardo Galeano fue en buena medida toda la Amrica Latina que circul por la revista Crisis

En entrevista digital desde Buenos Aires, Fabin Kovacic (1966), autor del libro(2015), confiesa: No pude acceder a su casa, ni a l, ni a su familia. No me lo permiti el propio Galeano. Le escuch decir que tena una biblioteca en la que atesoraba libros que iba trayendo de sus viajes, que le enviaban y le obsequiaban. A pesar de las dificultades, Kovacic logr reconstruir la biografa intelectual del periodista, editor y narrador uruguayo, entre su genealoga literaria destacan Onetti, Rulfo, Asturias y Carpentier, los cuatro precursores delpublicaron en el semanario, y mantenan una correspondencia con Galeano, segn su bigrafo: No tuve en mis manos ni le completas esas cartas, pero me consta que existen, claro. Recuerdo las ancdotas de Onetti echado en su cama madrilea dialogando con Galeano.

El corresponsal del semanario Brecha y catedrtico de la Universidad de Buenos Aires comparte, con los lectores del Clarn de Chile, un anhelo y futuro proyecto: Me gustara volver a escribir ese libro con los nuevos testimonios que pude lograr una vez que Galeano falleci. Yo estoy convencido que si hubiera ledo mi libro, se hubiera sentado a charlar conmigo. Quiz para corregirme, quiz para sorprenderse de algunas ideas sobre l. S que con los nuevos datos escribira un nuevo libro, pero no uno que incorporara como rompecabezas los detalles faltantes. Sera un libro donde hubiera procesado todos esos datos nuevos para dar un nuevo contexto a mi trabajo y probablemente a su biografa. Mientras tanto, la primera versin del libro circula en Latinoamrica con el sello de Ediciones B.

MC.- Fabin, tu primera entrevista con Eduardo Galeano data de 1992, cundo decides comenzar a escribir estos apuntes biogrficos?

FK.- En realidad entrevist a Galeano porque mi inters era la revista Crisis, que l fund y dirigi en Buenos Aires entre 1973 y 1976. No estaba en mis planes una biografa. Sucede que Crisis es tan hija de Galeano que es imposible no vincularlos. Es como la impronta que l mismo dej en las revistas Marcha (1939-1974) y Brecha (1985- ). Y Galeano fue en buena medida toda esa Amrica Latina que circul por Crisis entonces. La idea de la biografa surgi cuando fui convocado por Rogelio Garca Lupo y Silvia Itkin de Ediciones B para escribirla. Me pareci un hermoso desafo porque sera volver a recorrer con ms profundidad los aos de Crisis, adems de los previos y los siguientes.

MC.- Te sorprendi descubrir que el primer trabajo periodstico de Galeano era dibujar en El Sol?, qu tan importante fueron los dibujos para el futuro narrador?

FK.- S, me sorprendi descubrir su familiaridad para el dibujo. El mismo me confes que antes de la palabra fue el dibujo, en su vida. Era importante porque as se expresaba antes de poder escribir con naturalidad. Los dibujos pergeados en la sede del Partido Socialista, sobre la calle Soriano en el centro de Montevideo, nacan entre charlas de domingo con el joven Ral Sendic y el viejo fundador Emilio Frugoni, y antes que Galeano de apenas catorce aos se fuera al cine con Frugoni a ver las pelculas italianas en las que actuaba Sofa Loren.

MC.- Qu representan el semanario Marcha en general y Carlos Quijano en particular para la biografa de Galeano?

FK.- Marcha y Quijano son un buena parte del Galeano que todos conocimos. Marcha fue no solamente una revista de actualidad, sino una publicacin que convocaba a los jvenes a mirar con otros ojos los cambios que se avecinaban en el mundo. Esa idea del Tercerismo, ni con la Unin Sovitica, ni con China, estuvo siempre muy presente en las pginas de Marcha entre las dcadas de 1950 y 1970 por ejemplo. Quijano crea en esa dimensin truncada, por ahora, del socialismo latinoamericano. Y esa impronta siempre gener roces en la redaccin de Marcha. Pero en ese clima fue forjndose el Galeano periodista, editor y escritor.



MC.- Galeano debut como secretario de redaccin en Marcha, despus dirigi otras publicaciones, qu aprendizajes aplic para su futuro papel de editor?, cmo describiras su trabajo en Crisis?

FK.- Ernesto Gonzlez Bermejo y Jorge Benigno Rivera, dos de los escrupulosos periodistas con los que trabaj Galeano en Marcha, Crisis y luego en Brecha, me confesaron con precisin: nunca vi a un tipo observar un tema y de entrada saber cmo haba que tratarlo periodsticamente; cunto espacio otorgarle y cmo distribuir el texto entre notas, recuadros, entrevistas y perfiles de los personajes que habitaban ese tema. Con slo ver el tema ya tena en claro cmo convertirlo en texto periodstico.

En ese sentido hay que admitir que hijo de Marcha fue el diario poca, tambin dirigido por Galeano entre 1964 y 1967, aproximadamente. Era un diario que representaba las voces de la izquierda uruguaya pero que inclua entrevistas con Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y era convertir la gimnasia semanal de Marcha, en un ejercicio diario con poca, bajo la misma matriz periodstica e ideolgica. Eso le dio entrenamiento y contactos para trabajar. Adems de viajes. No olvidemos que con 23 aos viaj a China y public el libro China 1964, una joya periodstica a mi criterio, porque busca fuentes sobre el terreno y no se casa con los chinos revolucionarios simplemente porque s. De modo que lleg a Crisis con dos libros monumentales: China 1964 y Las venas abiertas de Amrica Latina (1970), adems de otros libros literarios y periodsticos. Eso ya le dio una capacidad de manejo de temas y de redacciones, infernal.



MC.- Censuraron a Galeano en la revista Che por apoyar una huelga ferroviaria, y vivi el exilio por las amenazas contra Crisis, padeci otros gajes del oficio en Latinoamrica?

FK.- No hay que olvidar que la entrevista con los guerrilleros guatemaltecos en 1966 casi le cuesta la vida cuando busca entrevistar al lder de los insurrectos en la montaa, Csar Montes. Guatemala, clave de Latinoamrica (1967) es el libro editado en diciembre de 1967 donde aparecen claras las peripecias que tuvo que sortear Galeano para llegar a los guerrilleros.

Su viaje a Venezuela en 1969 cuando casi pierde la vida a causa del mosquito del dengue entre los mineros y la fiebre del oro. Lo rescatan de milagro y lo llevan a la ciudad donde logran hidratarlo en el hospital y evitan su muerte.



MC.- Entre los pases de Latinoamrica que conoci Galeano te enfocas en Argentina y Cuba, cundo viaj por primera vez a Mxico?

FK.- No podra precisar el primer viaje de Galeano a Mxico. Tampoco la cantidad de viajes que hizo a Mxico. S que se senta a gusto all y que apreciaba mucho a Juan Rulfo. S la ancdota sobre que los tres maestros que tuvo Galeano fueron: Juan Rulfo, Juan Rulfo y Juan Rulfo. Mi hiptesis sigue apuntando a Juan Carlos Onetti como su maestro literario y Carlos Quijano su maestro periodstico. Sencillamente porque los conoci antes que a Rulfo y porque l mismo insisti en la importancia de los encuentros con Onetti en la buhardilla de Marcha, en la ciudad vieja de Montevideo.

MC.- Carlos Quijano vivi exiliado en el Distrito Federal, en tu libro le que el poeta Carlos Pellicer public en Marcha, encontr muchas referencias mexicanas en tus apuntes biogrficos, qu signific Mxico para Galeano?

FK.- Mxico era un lugar amable para Galeano tanto como para todos los hombres y mujeres de su generacin. All se respiraba cultura latinoamericana, ansias revolucionarias por lo que ya haba ocurrido en el territorio de Pancho Villa y Emiliano Zapata; estaba cerca de los movimientos revolucionarios de Amrica Central y ms cerca de Cuba. No en vano Carlos Quijano se fue a Mxico exiliado. Pero no puedo decir mucho ms, con el debido fundamento.



MC.- En la pgina 156, afirmas que Onetti era el maestro literario de Galeano y mencionas tres influencias para complementar la lista: Rulfo, Asturias y Carpentier, los tres publicaron en Marcha?, conoces cartas de los cuatro precursores del boom dirigidas a Galeano?

FK.- No tuve en mis manos ni le completas esas cartas, pero me consta que existen, claro. Recuerdo las ancdotas de Onetti echado en su cama madrilea dialogando con Galeano. Para Galeano, Asturias fue una suerte de iniciador del realismo mgico latinoamericano, junto a Carpentier a quien admiraba por su profundo conocimiento y entraable conocimiento de la vida y la cultura del Caribe. Ahora mismo se me hizo una laguna y no podra nombrarte una fecha y ejemplar exacto en el que escribieran esos tres grandes. Onetti fue parte de Marcha en su primera etapa, y publicaba bajo el seudnimo de Periquito el Aguador.



MC.- El editor Galeano public la ltima entrevista a Neruda en agosto de 1973, conservas las fotocopias, o ejemplares originales, de Marcha y Crisis?

FK.- La coleccin completa de Marcha est online y conservo la primera poca completa de Crisis con Neruda incluido, s.



MC.- Sabes cul era su mayor orgullo periodstico?, cul consideraba su mejor libro?

FK.- No s cul consideraba su mejor libro. S que Las venas abiertas de Amrica Latina, lo cans como producto marketinero. Pero no reneg de l. Nunca escuch que hablara de sus orgullos periodsticos. No lo imagino tampoco mencionando uno u otro en particular.



MC.- Al escribir estos apuntes biogrficos, preparaste una cronologa?, necesito saber dnde estaba Galeano en mayo de 1978.

FK.- En mayo de 1978 Galeano ya estaba exiliado en Espaa en Calella de la Costa, a pocos kilmetros de Barcelona. Eran los meses en que estaba a fondo escribiendo y terminando sus Das y noches de amor y de guerra (1978), una suerte de biografa de su paso por Argentina y los aos de su infancia uruguaya.



MC.- Consultaste la biblioteca personal de Galeano?, tena su propia hemeroteca?

FK.- No pude acceder a su casa, ni a l, ni a su familia. No me lo permiti el propio Galeano. Le escuch decir que tena una biblioteca en la que atesoraba libros que iba trayendo de sus viajes, que le enviaban y le obsequiaban. No podra confirmarte si tena hemeroteca.



MC.- Finalmente, acaba de salir el libro: Eduardo Galeano, un ilegal en el paraso (2017), te gustara reeditar tus apuntes biogrficos con las nuevas lecturas y los hallazgos?

FK.- Me gustara volver a escribir ese libro con los nuevos testimonios que pude lograr una vez que Galeano falleci. Yo estoy convencido que si hubiera ledo mi libro, se hubiera sentado a charlar conmigo. Quiz para corregirme, quiz para sorprenderse de algunas ideas sobre l. S que con los nuevos datos escribira un nuevo libro, pero no uno que incorporara como rompecabezas los detalles faltantes. Sera un libro donde hubiera procesado todos esos datos nuevos para dar un nuevo contexto a mi trabajo y probablemente a su biografa.

