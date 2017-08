Comit de la CEDAW: observaciones finales hechas a Costa Rica

Acceso a la justicia y proteccin efectiva para las mujeres indgenas y afrodescendiente entre las recomendaciones urgentes





Grfico sobre evolucin del coeficiente Gini en Amrica Latina y en Costa Rica, extrado de artculo de prensa de La Nacin, edicin del 31 de julio del 2017, titulado "Desigualdad baja en Amrica Latina, menos en Costa Rica", pgina 14A



El Comit de la(ms conocida por sus siglas en ingls de CEDAW -vase texto ), dio a conocer el pasado 21 de julio sus observaciones finales al informe presentado por Costa Rica en aplicacin delde dicho convenio. El documento, disponible nicamente en ingls, es accesible en este enlace oficial de Naciones Unidas. La ltima comparecencia ante la CEDAW de Costa Rica corresponde a las observaciones finales que fueron hechas en ela los informes V y VI presentados de forma conjunta (vase Documento en espaol CEDAW/C/CRI/CO/5-6 de agosto del 2011). El ejercicio trasanterior tuvo lugar en el(vase texto de observaciones finales).En el, la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) procedi a compilar las observaciones hechas a los Estados de Amrica Latina y del Caribe para el perodo 1982-2005, cuya lectura permite entender un poco mejor la mecnica de estas comparecencias peridicas de los Estados partes a dicha convencin (vase documento ).Como es sabido, algunas entidades econmicas se interesan cada vez ms por las recomendaciones de la CEDAW, en la medida en que la desigualdad, la pobreza y la exclusin afectan mucho ms a las mujeres. Al respecto, la incapacidad de Costa Rica para revertir el aumento vertiginoso de la desigualdad social medida por el(constituyndose en Amrica Latina en una excepcin con relacin a la tendencia general observada) debiera de ser comprendida como una clara advertencia para sus autoridades (vase artculo de La Nacin). Con ocasin de laostentada a nivel global por Costa Rica en la medicinsobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH), tuvimos la ocasin de detallar las razones que explican en parte que Costa Rica sea considerado como un "" en Amrica Latina (vase nota nuestra de marzo del 2017). Ntese que el proceso de deterioro en materia social (coeficiente Gini y medicin del IDH) se agudizan a partir del ao 2007.La publicacin de estas observaciones finales en esta ltima semana del mes de julio del 2017 coincide con un reportaje sobre la ausencia de mujeres en las papeletas presidenciales para las prximas elecciones a realizarse en Costa Rica en el 2018 (vase artculo del Semanario Universidad), as como con el exitoso estreno de la obra de teatro "", que present este 28 de julio el talentoso y siempre innovador Teatro Espressivo: una original propuesta, de gira por Amrica Latina, sobre la vida de quin fuese la compaera de vida de Simn Bolivar y mucho ms (vase nota de La Nacin y entrevista del Semanario Universidad).El lector podr apreciar mejor el alcance de las recomendaciones del 2017 revisando el texto mismo antes sealado, disponible nicamente en ingls por el momento. El poder compararlas con las que se le hicieron en el 2003 y en el 2011 permite ponerlas en pespectiva. A continuacin, nos limitaremos a mencionar tan solo algunas de ellas.Las limitaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres (Recomendacin Nmero 9), en cuanto a la lucha contra estereotipos y prcticas discriminatorias (Nmero 14-15), contra la violencia de gnero (Nmero 17), y las deficiencias detectadass en materia de lucha contra la trata de mujeres (Nmero 21) preocupan profundamente al Comit de la CEDAW, entre muchos otros puntos. En el punto 23, recomienda que:".En materia de aborto, se lee que el Comit CEDAW recomienda a Costa Rica (punto 31)Sobre este ltimo mbito, remitimos al lector al artculo titulado "", publicado el pasado 8 de marzo del 2017 por dos jvenes y valientes juristas en el sitio de la Asociacin Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI).Otras recomendaciones sobre la imperiosa necesidad de proteger de manera mucho ms efectiva a las mujeres indgenas y afrodescendientes (Nmero 37), as como a las mujeres migrantes (Nmero 39), constituyen sealamientos que, en el pasado, Costa Rica ha recibido por parte de otros rganos de Naciones Unidas, sin lograr avances notables.El Comit de la CEDAW reitera adems su recomendacin hecha a Costa Rica en el 2003 sobre medidas temporales especiales (Recomendacin Nmero 13). Sobre el mismo ejercicio realizado en el 2003 ante el Comit de la CEDAW por Costa Rica, remitimos al lector a esta publicacin muy completa de la ONG internacional OMCT.El punto de las medidas temporales especiales pareciera no lograr mayores avances, como muchos otros. En sus observaciones finales del 2011 (vase texto ), ya se lea que (punto 17):".A diferencia de lo que ocurre con otros informes presentados por Costa Rica ante rganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los integrantes del Comit de la CEDAW pudieron tener acceso esta vez a informes alternativos preparados por entidades de la sociedad civil.En trminos generales, se trata de informacin no estatal que los integrantes de rganos de tratados siempre aprecian, en particular cuando se trata de informes de gran calidad: en algunos casos, desdicen formalmente lo sostenido por las autoridades, en otros, evidencian lagunas y vacos que los Estados intentan eludir o maquillar al elaborar su informe de cumplimiento. Las 42 pginas del informe alternativo coordinado por CLADEM-Per en el 2014 son, por ejemplo, contundentes (vase texto completo ), al igual que este informe elaborado por un colectivo de ONG colombianas en el 2013 (vase texto ) y ese otro informe ; lo mismo se puede decir, en el caso de Argentina, del informe de la ONG ELA del 2011 y, en el 2016, del informe elaborado por la misma Amnista Internacional (vase informe ).Sin estos informes alternativos, los expertos de la CEDAW no tienen cmo contrastar la informacin oficial, salvo la que haya podido ser objeto de alguna cobertura de prensa en el Estado examinado (con las limitaciones que ello a veces conlleva este tipo de informacin).En el preciso caso de esta comparecencia de Costa Rica, se cont con los informes de la(vase documento completo ) y de la ONG, as como con un informe proviniente de estudiantes del. En el 2003, para un ejercicio similar de Costa Rica, se public por parte de la coordinadora denominadaun muy detallado(vase texto completo ).Para esta sesin del 2017, la Defensora de los Habitantes elabor un informe tambin denominado "alternativo" (vase texto completo), lo cual plantea algunas interrogantes: la Defensora de los Habitantes, al igual que otros rganos fiscalizadores del Estado costarricense, forma parte del mismo Estado. Desde el punto de vista interno, se trata de un rgano que llama la atencin sobre problemas que afrontan las mjeres costarricenses, como por ejemplo la violencia obsttrica (vase discurso del 2015); desde el punto de vista internacional, es una dependencia de un Estado cuya representacin recae en las autoridades diplomticas.La palabra "alternativa" sugiere informes que permitan a los expertos que sesionan en un rgano internacional de tratados tener una visin de los problemas distinta de la oficial, conocer en detalle las limitaciones de las medidas tomadas por el Estado, y cotejar datos y estadsticas oficiales con los de entidades civiles. Es deseable que cada vez que un Estado presenta un informe de cumplimiento, las ONG hagan ver la otra parte de realidad que no siempre se deja entrever en los datos oficiales aportados: por ejemplo, indicar que para que una ley sea efectiva, debe aprobarse su respectivo reglamento es algo que permite apreciar mucho mejor los alcances de las reformas legales. En ese sentido, es altamente recomendable que las ONG de Costa Rica presenten informes propios e independientes cada vez que Costa Rica es llamada a comparecer en Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante uno de estos rganos de tratados (). La informacin adicional que puedan producir entidades estatales especializadas es por supuesto valiosa, en particular cuando se trata de instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, y como apuntado anteriormente, no deberan usar la palabra "informe alternativo".Ntese que las observaciones finales del Comit de la CEDAW a este informe de Costa Rica son pocamente divulgadas, como ocurre a menudo con otros sealamientos que emanan de rganos internacionales. Esperemos no obstante que su versin en ingls sea prontamente traducida al espaol y que las ONG difundirn ampliamente su contenido: y ello de manera integral.En efecto, a diferencia de lo externado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (vase texto del comunicado de prensa con fecha del 7 de julio reproducido al final de esta misma nota), los integrantes del Comit de la CEDAW no se limitaron a felicitar y alabar a Costa Rica.Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicacin, es de sealar la habilidad con la que las autoridades diplomticas valoran una parte las observaciones finales hechas por el Comit de la CEDAW, sin tan siquiera mencionar las dems y mucho menos los alcances de algunos sealamientos.Como es sabido, pese a su buena imagen internacional en materia de derechos humanos, Costa Rica arrastra una pesada deuda para varios de ellos: mujeres, indgenas, comunidades afrodescendientes, portadores del VIH-SIDA, privados de liberdad, poblacin LGBTI, comunidades rurales afectadas por megaproyectos, ecologistas objeto de acciones intimidatorias, entre muchos otros sectores, deben afrontar situaciones en las que se vulneran sus derechos ante un parco aparato estatal. El caso de la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Fecundacin in Vitro (FIV), que Costa Rica desacat durante ms de dos aos, evidenci las resistencias institucionales en esa precisa materia: tuvimos la oportunidad de researlas con ocasin del nacimiento de la primera beb procreada mediante la FIV en Costa Rica desde el fallo, quin naci ... el pasado 8 de marzo del 2017 ().Ante una actitud omisa por parte del Estado que mantiene irresueltos los reclamos y las reinvindicaciones de varios sectores de la sociedad costarricense, estas comparecencias en Naciones Unidas por parte del Estado costarricense deberan de servir de base para relanzar el debate sobre lgidos temas de la agenda nacional en materia de derechos humanos. Teniendo claro que justo despus de su comparecencia, el Estado siempre buscar presentar la parte ms conveniente y favorable de los informes que emanen de una entidad internacional y que es menester completar la informacin presentndolos de manera completa.Una sensacin de disonancia informativa muy similar se pudo verificar en el 2016, con relacin esta vez a las observaciones finales hechas por el Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) al informe presentado por Costa Rica (vase nuestra nota al respecto publicada en DerechoalDia), ejercicio en el que se present un "informe alternativo" proviniente de la misma dependencia estatal precitada ().[1] Se trata de los siguientes rganos de tratados que revisan los informes peridicos sobre cumplimiento que deben presentarles los Estados Partes: el Comit de Derechos Humanos (CCPR), el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin Racial (CERD), el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer (CEDAW), el Comit contra la Tortura (CAT), el Subcomit para la Prevencin de la Tortura (SPT), el Comit de los Derechos del Nio (CRC), el Comit sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) y el Comit contra las Desapariciones Forzadas (CED). Al no haber firmado ni ratificado la convencin correspondiente, Costa Rica no debe comparacer ante el Comit para la Proteccin de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).[2] Vase nuestra breve nota, publicada en el sitio de Ius360 y disponible aqu [3] Para este ejercicio del 2016 de Costa Rica ante los miembros del CDH, se present un informe "alternativo" elaborado por la Defensora de los Habitantes de Costa Rica (vase informe ), lo cual plantea algunas interrogantes en la medida en que se trata de un rgano adscrito al aparato estatal. Desde el punto de vista terminolgico, se recomienda no usar el adjetivo "alternativo" para este tipo de documentos, sino denominar este tipo de informes como lo que son: "Informe de una Institucin Nacional de Derechos Humanos" (usando el lxico consagrado como tal en la materia en Naciones Unidas).Comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con fecha del 7 de julio del 2017Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.