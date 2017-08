Garoa, a la tercera va la vencida y

La decisin del gobierno del PP de denegar la renovacin del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Garoa, debe ser analizada yendo ms all de la tranquilidad y la satisfaccin que provoca la clausur a definitiva de una instalacin que supona un riesgo de accidente irreversible y un a fuente de impactos sobre la salud y el medio ambiente.



Se entiende dicha decisin si se considera el rechazo que Garoa haba generado desde su clausura patronal en 2012; al margen del movimiento ecologista y de la resistencia contra las nucleares, en las pasadas elecciones generales todos los partidos que mencionaron el conflicto nuclear en sus programas reivindicaron el cierre de Garoa, algunos guardando un prudente silencio sobre los otros siete reactores en funcionamiento (casos de PNV y Bildu); tambin exista una oposicin unnime en el Parlamento Vasco, ya que l a mayora de la clase poltica descubri, tras dcadas de vivir de espaldas a la amenaza, que aunque la central est en Burgos, se hallaba muy cerca; adems, IBEDROLA (una de las propietarias de la central al 50%, junto con ENEL-ENDESA) haba hecho correr varios rumores oponindose a la continuidad, bien a travs de terceros, o mediante declaraciones de su locuaz presidente, el seor Ignacio Snchez Galn (1); finalmente, slo dos de las 11 entidades que haban participado en el proceso de alegaciones abierto el 11 de julio, se manifestaron favorables a la continuidad. La enumeracin podra seguir.



Con ese panorama no es de extraar que el gobierno del PP se haya acogido a dos de los tpicos habituales para justificar una decisin que no le ha gusta do tomar: la ausencia del socorrido debate sosegado, y la presencia de un presunto campo de batalla poltico (2). Aunque la realidad est muy lejos de es a retrica.



La clave de la decisin definitiva del gobierno del PP est en la reunin que IBERDROLA y ENEL-ENDESA tuvieron el pasado 27 de julio, reunin que venia precedida de un informe de costes presentado el da 24 del mismo mes, una reunin en la que no hubo acuerdo ni para presentar alegaciones (como peda ENEL-ENDESA), ni para desistir de la renovacin de licencia (como peda IBERDROLA) (3); la reunin mostr la continuidad de l a situacin de bloqueo existente desde varios meses atrs. En esas condiciones, si el gobierno opta ba por aprobar la renovacin del permiso, se planteaban dos cuestiones negativas en el mbito de las relaciones con los que mandan: una toma de postura evidente a favor de las tesis de ENEL-ENDESA y, como complemento, un incremento en la tensin existente con IBERDROLA, respaldada en todo este conflicto por la tercera gran empresa con intereses nucleares: GAS NATURAL FENOSA.



Se ha decidido, pues, lo ms sensato; p orque no conviene perder de vista todas las variables que se dan en el conflicto nuclear, variables que se resolvern en lo que resta de 2017 y a lo largo del 2018.



El gobierno se encuentra en medio de una negociacin informal con el sector nuclear para revisar los impuestos que pagan las centrales . La sumisin que el PP ha mostrado a los intereses del sector desde que ste decidi cerrar Garoa en 2012 (y pedir su reapertura en 2013) no ha sido correspondida con la gratitud debida (4). Al tener todo lo que ya pedan, lgicamente quieren ms. La industria nuclear ha desplegado una intensa campaa combinando la mentira de su papel positivo en la mitigacin del cambio climtico, con las prdidas que le provoca alargar el funcionamiento de los reactores. Se ha lle g ado a niveles de confrontacin impensables hace unos meses ; con un ministro pro-nuclear insinuando manipulaciones contables de las elctricas (5), mientras estas respondan con informes econmicos de consultoras independientes para mostrar las maldades de la perversa "carga" fiscal .



La negociacin sobre impuestos es el ltimo escollo que le queda por salvar a una industria que ya ha conseguido desvincular la renovacin de permisos de las revisiones peridicas de seguridad, y que adems, va Garoa, ha conseguido solicitar permisos de alargamiento a 60 aos para todos los reactores.



Implica la decisin del gobierno del PP una desautorizacin de las decisiones alineadas con las peticiones de la industria tomadas en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)? Formalmente no. La retrica sobre el sosiego y la batalla poltica forman parte del discurso l egitima dor del CSN para enmascarar su papel de organismo subordinado a la industria. Cuando el CSN decidi, en febrero de 2017, conceder 60 aos a Garoa y sentar un precedente vlido para todas las nucleares, estaba tomando una decisin legtima, porque era tcnica. D e esta manera Garoa ha cumplido una funcin histrica que va ms all de su cierre.



Aceptando a regaadientes aquello que la lgica ambiental muestra como evidente, el gobierno del PP se libera de un lastre. Sin Garoa puede acometer con ms tranquilidad el proceso paralelo a la redaccin del documento sobre transicin energtica que debe presentar a la Unin Europea antes de abril de 2019. Un documento don de la industria nuclear jug ar sus cartas decisivas.



Para las personas y entidades que nos movemos por una sociedad sin reactores nucleares, la decisin definitiva sobre Garoa reitera la necesidad de pensar antes de actuar.



E n septiembre de 2006 se anunci el cierre de Garoa. Hubo celebracin y aplausos (6), pero el gobierno del PSOE se ech atrs y la central continu funcionando. No se reflexion sobre las implicaciones del hecho .



El septiembre de 2012, ENEL-ENDESA e IBERDROLA cerraron Garoa por su cuenta pese a que tenan permiso para continuar. Se trataba de una medida de presin sobre el gobierno; pero tambin hubo celebracin y aplausos (7). Meses ms tarde pidieron los permisos para volver a abrirla y el gobierno del PP y el CSN lo aceptaron sin rechistar, como la cosa ms natural del mundo, modificando reglamentos y normas para complacerlos. Tampoco se reflexion sobre ello.



Y a la tercera va la vencida. Ahora se ha producido el cierre definitivo. Sera deseable que, en lugar de celebraciones, aplausos, y de cantar y todas las dems; se aborde l a reflexin en profundidad sobre el significado y las implicaciones de la medida. Porque el cierre de Garoa es edl resultado de la fortaleza de la industria nuclear, no de su debilidad; y p orque en menos de 18 meses los siete reactores que continan funcionando pueden tener garantizado su futuro hasta el 2050, y entonces ya no habr nada que celebrar.



Miguel Muiz es miembro de Tanquem les Nuclears 100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Catalua; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org



Notas:



