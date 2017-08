Espaa desperdicia el 4,3% de los alimentos comprados

Por qu perdemos dinero al comprar?

El salmn contracorriente

Foto: Stephen Willis cc

Nuestro capital tiene fugas por todos lados, somos hacedores de riqueza para algunos pero en nuestros hogares tenemos una economa colador. Si cada economa se representar en distintos recipientes, la economa que se mueve en las multinacionales sera un opulento recipiente hermtico y la economa de nuestros hogares un colador gigante. El dinero que ganamos sera agua, que pasa por nosotros y fluye hasta donde empez, el recipiente sin fisuras ni agujeros. Del dinero que ingresamos a nuestros hogares, cul es la cantidad destinada a comprar alimentos?

Nuestra casa, es a su vez, un contenedor de todas esas cosas que compramos. Cosas, probablemente, que las usaste el da que la compraste y luego qued olvidada en el trastero que se convierte cada espacio de tu casa. Ahora, traslademos la reflexin a tu cuerpo, cuntas cosas compraste para ponerte encima y cuntas para ingerir? Muchas, y seguramente piensas por qu he comprado esto? Pasemos a los alimentos. Un repaso rpido por tu despensa te dar una bofetada de realidad: has comprado ms de lo que vas a comer. Las clasificars entonces en: alimentos que consumirs, otros que no comers nunca y algunos ya vencidos.

Segn el ltimo informe de consumo de MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacin y Medio Ambiente), las prdidas econmicas asociadas al desperdicio de alimentos se calculan en unos 580.000 millones de euros en todo el mundo, cuantificando solo el valor de los alimentos desperdiciados. Si se incorporan las externalidades, costes sociales y ambientales, pueden cifrarse en torno a los 2 billones de euros. En el caso de Espaa, un informe europeo cifra el impacto econmico en 11.000 millones de euros. Este ltimo ao hemos tirado a la basura un 4,3% de los alimentos que hemos comprado. Ahora ya puedes hacer el clculo: multiplica el dinero que destinas a alimentacin por ese 4,3% y sabrs el dinero que has tirado a la basura. Si hiciramos la pregunta: dnde est mi queso? con una variacin, nos quedara dnde est mi dinero? Una buena parte en la basura. Trabajamos y producimos para tirar, no para vivir.

En pocas de precariedad econmica, por lo tanto, tirar dinero a la basura es un atentado a la vida. Y en mejores pocas, sera un atentado al medio ambiente. Si el desperdicio de alimentos global fuera un pas, sera el tercer pas que ms contamina por detrs de China y EE.UU. Tirar, desperdiciar, desechar, vase por dnde se vea es un atentado a nosotros mismos. Por muy ecos que seamos, por mucho que reciclemos, aunque nos preocupe y padezcamos los efectos del cambio climtico, seguimos sin relacionar el desperdicio con la alimentacin ecolgica y el consumo responsable y sostenible, segn los resultados del informe del Grupo E-SOST de la Universidad de Comillas y Prosalus.

Afortunadamente, la precariedad agudiza el ingenio y pone en valor los principios de apoyo mutuo. En el desecho est el hecho, desperdiciar puede transformarse en compartir, en dar a otro lo que no vas a utilizar. En que tu dinero no atraviese el colador a una lejana economa sino que pase a la economa del vecino o vecina de al lado. Compartir alimentos no perecederos se puede poner en prctica en la plataforma de Yonodesperdicio. Una app web y mvil que lleva ms de 2 aos trabajando para crear una red ciudadana que permita disminuir el desperdicio alimentario.

En vacaciones se incrementan nuestros gastos y a la vuelta el colador se convirti en un tubo de fuga. Para que esa situacin no alcance niveles astronmicos, empieza por la cocina. Planifica lo que consumirs y comparte lo que no vas a utilizar. Smate y resta kilos a la basura.

Andrea Kropman, Punto Abierto.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Por-que-perdemos-dinero-al-comprar