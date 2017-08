La austeridad acelera la abolicin de la proteccin social en Reino Unido

CTXT

Fbrica de Cadbury's cerca de la estacin de tren de Moreton, Merseyside, Reino Unido.

"Va a llegar un momento en que esto afectar a los residentes, a la poblacin local, en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pblica y la proteccin estn siendo destruidas".(Funcionario de salud ambiental de Merseyside).

Regulando mejor

En 2004, el canciller Gordon Brown encarg a Sir Philip Hampton la supervisin de los 63 cuerpos reguladores ms importantes y 468 autoridades locales. El informe resultante represent un hito en la historia de la regulacin empresarial en Gran Bretaa, pues acuaba un concepto formal de mejor regulacin que impona el abandono poltico de la aplicacin de la ley formal.

Los efectos de esa iniciativa han sido asombrosos. Entre 2003/04 y 2014/15:

-Las inspecciones sobre higiene y estndares alimentarios cayeron un 15% y 35%, respectivamente, mientras los procesos sancionadores se redujeron otro 35%.

-En lo referente a seguridad y salud laboral, las inspecciones llevadas a cabo por la autoridad reguladora (Health and Safety Executive) y la plantilla de inspectores locales de salud y de seguridad se redujo un 69%. Los procesos cayeron un 35% a nivel nacional y un 60% en las jurisdicciones locales.

-Las visitas realizadas por inspectores locales de salud ambiental encargados de hacer cumplir la ley de control de la contaminacin se redujeron un 55%. Sus expedientes cayeron un 30%.

Asombrosamente, todo apunta en la misma direccin: la cifra de expedientes incoados en estas tres reas cae estrepitosamente, dejando bien claro cules son los efectos de esa mejor legislacin que tambin son, a su vez, resultado de las polticas de austeridad.

La mejor regulacin y el estado local

Para evaluar las consecuencias sobre el terreno de esta combinacin entre polticas de mejor regulacin y medidas de austeridad, entrevist a 35 inspectores locales de primera lnea en 5 reas diferentes de la autoridad local de Merseyside (Knowsley, Liverpool, Wirral, St Helens y Sefton) entre 2014 y 2015. As pude estudiar cul era su margen de intervencin en materia de seguridad alimentaria, control medioambiental o seguridad y salud laboral.

En el contexto de la regulacin y la aplicacin de la legislacin mercantil, las autoridades locales son un campo de anlisis especialmente apropiado. En las tres esferas mencionadas de proteccin social, el grueso de la ejecucin de las normas tiene lugar a nivel local, pero ese es tambin el mbito que ms ha reducido su financiacin. Desde 2009/10, el gobierno local de Westminster no ha parado de recortar fondos. De hecho, de entre todos los recortes a los ministerios entre 2010-16, el Departamento de Comunidades y Gobierno Local ha sufrido el mayor impacto. Ms an, el resultado de los anlisis de la distribucin y el impacto de estos recortes es abrumador: las zonas ms pobres son las ms perjudicadas. Como muestra un clculo de 2014, los ayuntamientos de las 10 reas ms pobres de Inglaterra medidas segn el ndice mltiple de privacin pierden 782 libras en promedio por hogar, mientras las autoridades de las zonas ms ricas pierden solo 48. El consejo de distrito de Hart (Hampshire), que es el menos necesitado, pierde 28 libras por hogar, mientras que el Distrito B de Liverpool, la zona ms deprimida, pierde 807.

La conclusin ms clara de esas entrevistas en cinco jurisdicciones locales fue que todas sufrieron reducciones significativas en la dotacin de personal, especialmente durante la ltima fase del perodo estudiado. El nmero de inspectores de primera lnea cay significativamente entre abril de 2010 y abril de 2015 en todas las zonas. La reduccin total en las tres funciones superaba el 52% de 90,65 a 47,78 puestos a tiempo completo. Los recortes afectaron a todas las funciones y departamentos, empezando por los inspectores de salud y seguridad. De hecho, en 2015 ya no haba inspectores de seguridad y salud en dos de esas reas (Liverpool y Sefton) y ni un solo inspector para el control de la contaminacin en Knowsley.

Los inspectores tienen muy claro qu significan estos recortes de personal. Uno de ellos me respondi: Va a llegar un momento en que esto afectar a los residentes, a la poblacin local, en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pblica y la proteccin estn siendo destruidas. Casi con las mismas palabras, otro inspector deca: Hemos llegado a un punto en el que ya no queda carne, esto est empezando a ser peligroso, un peligro para la salud pblica.

Con menos personal, no es sorprendente que los inspectores entrevistados insistieran en la disminucin a largo plazo de inspecciones, medios formales de ejecucin y procesos judiciales. Una y otra vez, los inspectores denunciaban obstculos cada vez mayores a la realizacin de su trabajo: falta de tiempo y personal, miedo a perder los casos, falta de apoyo por parte de los departamentos de servicios jurdicos y un creciente riesgo poltico (por crticas u obstculos internos) de los procesos. Sus respuestas describen un marco poltico de ejecucin legal que amenaza a la idea de regulacin e ilustran cmo los discursos y las polticas impuestas a nivel nacional se traducen en barreras a su eficacia en el mbito local.

Aunque todas las autoridades locales haban sufrido reducciones de personal, esto no significa solo una prdida global de recursos sino tambin la reduccin de un tipo concreto: conocimientos y experiencia. Los despidos no significan solo que el personal no ser reemplazado, sino tambin una prdida de conocimientos especializados ante las presiones generalistas de los reguladores. Como afirmaba otro inspector, el personal con experiencia ha sido despedido, y eso nos ha hecho perder efectivos y conocimientos. De hecho, el cambio de los reguladores de especialistas a generalistas fue uno de los temas recurrentes en las entrevistas. Muchos entrevistados en todas las zonas lo repetan: la gente ha tenido que hacerse generalista; la mayora se limita a celebrar que, por lo menos, an tiene trabajo.

El fin de la proteccin social?

Tomadas en conjunto, las tendencias recin expuestas pueden marcar el principio del fin del compromiso del Estado con la provisin de proteccin social. Lo que comenz como un giro poltico neoliberal para legislar mejor ha puesto el turbo en la fase de austeridad: el estado afirma ahora que no puede permitirse hacer cumplir la ley y que la recuperacin debe dejarse en manos de las empresas. La consiguiente institucionalizacin del incumplimiento de la ley anuncia al mercado que su violencia rutinaria, sistemtica y generalizada ser tolerada, permitiendo a las empresas privadas externalizar costes en perjuicio de los trabajadores, los consumidores, las comunidades y el medio ambiente. Tambin reduce la calidad y la esperanza de vida de quienes no pueden elegir dnde vivir, cmo ganarse la vida o dnde comprar sus alimentos. Y eso aade otra dimensin a nuestra comprensin de la violencia multidimensional impuesta por la austeridad, por escasa o nula que sea la atencin poltica dedicada a esta historia. En resumen: asistimos a la transformacin de un sistema de regulacin (un sistema de proteccin social) que ha existido en el Reino Unido desde la dcada de 1830. Pese a su marco poltico, esta no es una historia sobre normas, reglamentos, burocracias o exigencias de austeridad. Esta es una historia sobre la desigualdad social y la violencia evitable, generadas por el mercado y facilitadas por el estado. Dicho con otras palabras: es la historia de un asesinato social.

Traduccin de Daniel Jimnez Franco.

Steve Tombs participa en el libro The Violence of Austerity (Vickie Cooper & David Whyte eds., Pluto Press, 2017) con un captulo ms extenso sobre la abolicin de la proteccin social.

Este artculo fue publicado originalmente en el blog de Criminologa de la Open University.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170802/Politica/13741/proteccion-social-Reino-Unido-recortes-austeridad.htm