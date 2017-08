Entrevista al periodista e investigador Ral Zibechi

Venezuela podra convertirse en la Siria de Amrica Latina

-En artculos y libros te has mostrado muy crtico con los gobiernos progresistas y de izquierda en Amrica Latina. Ante las embestidas de la oposicin de extrema derecha venezolana, con el apoyo de las elites mundiales, crees que los movimientos populares han de tomar partido en esta coyuntura?

Toman partido y es necesario que lo hagan porque son la llave de los cambios posibles y deseables. Sin los movimientos, o sea la gente comn organizada para promover o impedir cambios, nada de lo que sucedi en Amrica Latina en las tres o cuatro ltimas dcadas sera igual. La camada de gobiernos progresistas y de izquierdas que surgieron desde 1999, son producto indirecto de estos movimientos. Indirecto porque no tenan ese objetivo especfico, no se propusieron llevar a tal o cual persona o partido al gobierno, aunque en muchos casos los apoyaron, incluso antes de que fueran gobierno.

El asunto es que no hay unanimidad, ni puede haberla, en cuanto a la valoracin de estos gobiernos ni en relacin a la actitud hacia ellos. Hay movimientos que apoyan al progresismo y otros que se oponen, y unos cuantos tienen posiciones intermedias y oscilantes segn las coyunturas. Lo que no resulta adecuado es quitarle legitimidad cuando toman caminos que no se comparten. Se trata de explicar las razones por las cuales hacen lo que hacen, en vez de sentenciar que se convirtieron en agentes del imperio o cosas similares, que recuerdan el perodo estalinista cuando todo opositor era tachado de agente del enemigo.

-Consideras que cabe una tercera va?

El trmino tercera va no me gusta. Pero entiendo que te refieres a un camino propio de los movimientos, que no necesariamente pase por la estrategia estatal o partidaria. Creo que ese sera el camino a explorar, algo que en los ltimos aos hemos denominado autonoma. Que pasa por disear estrategias propias que, en determinado momento, pueden establecer lazos con algunos partidos o con el Estado, pero que en su conjunto no se subordinan a ninguno.

Sin embargo, una estrategia de este tipo no es sencilla porque supone la constitucin de sujetos colectivos slidos, bien plantados en el escenario poltico y, sobre todo, capaces de crear y sostener una cultura poltica propia. Esto es muy excepcional en todo el mundo, y en Amrica Latina lo encuentro en muy pocos movimientos, en particular en el zapatismo y en los sin tierra de Brasil, aunque ambos transitan caminos diferentes. Una estrategia propia slo puede construirse pensando en la larga duracin, para no quedar entrampados en coyunturas polticas o electorales que suelen des-potenciar las capacidades de los movimientos.

-En un reciente artculo publicado en La Jornada, afirmabas que la pugna estratgica entre Estados Unidos y China estaba fracturando Amrica Latina. Qu posicin ocupa Venezuela?

En ese artculo recojo un anlisis de dos economistas latinoamericanos, que tienen la enorme virtud de darle densidad material a los conflictos en la regin, rehuyendo las consabidas letanas ideolgicas. El punto de partida es que hay una fractura entre Sudamrica, volcada hacia China, y Centroamrica y el Caribe, volcados hacia Estados Unidos. Para llegar a esa conclusin aportan datos sobre comercio exterior y endeudamiento, y establecen que el epicentro de la fractura es Venezuela.

-En qu consiste el conflicto que mencionas?

El eje del conflicto es geopoltico ms que social, aunque este tiene su importancia. En todo el mundo hay una pugna entre la potencia decadente y la potencia emergente, o sea Estados Unidos y China. En realidad, la geopoltica explica algunas cosas y es una ciencia de carcter imperial, antiptica y detestable, pero ayuda a posicionarse si uno rehye la tentacin de creer que las alternativas al imperialismo yanqui son los chinos o los rusos. Se trata de potencias que disputan hegemonas y no de fuerzas emancipatorias, como creen algunos analistas de izquierda. Son opresoras, no liberadoras. Lo que est sucediendo, y esto puede ser positivo, es que la pelea entre potencias puede, slo puede, abrir espacios a las luchas de los abajos. No ms, ni menos.

-Cmo se concreta este razonamiento en el caso de Venezuela?

En base a este escenario, lo que veo en Venezuela es un pas rebosante de riquezas, de hidrocarburos y minerales, y una geografa que mira hacia el Caribe desde Sudamrica. Es un pas bisagra entre dos subcontinentes, al igual que Colombia. Por eso son espacios estratgicos, donde las lneas de friccin entre imperios se convierten en fallas tectnicas en las que emergen los conflictos.

Lo que resulta aleccionador, es que apenas termina la guerra en Colombia, una guerra de seis dcadas, se abre la posibilidad de guerra en Venezuela. Creo que se est configurando una guerra interna ms que una invasin, aunque los paramilitares parecen estar operando desde Colombia. Venezuela puede convertirse en la Siria de Amrica Latina, lo que llevara a una profunda y sistmica desestabilizacin de todo el continente. Una tormenta, en el lenguaje zapatista.

-Tras recordar su acompaamiento crtico a la Revolucin Bolivariana, el socilogo Boaventura de Sousa Santos afirma que las conquistas sociales de los ltimos veinte aos son indiscutibles. Qu le responderas?

Hay que precisar qu se entiende por conquistas sociales. Si se trata de la reduccin de la pobreza y el aumento del consumo, estara de acuerdo. Sin embargo, yo no las llamara de ese modo, ya que no estamos ante cambios estructurales, como la reforma agraria o la urbana, sino ante la mejora de indicadores puntuales o coyunturales.

En los pases con gobiernos progresistas y de izquierda hubo polticas sociales, inspiradas en las polticas del Banco Mundial pero ms extensas, que aliviaron la situacin de los sectores ms pobres y los incluyeron en el consumo. En algunos pases parece haberse avanzado en relacin a la desigualdad, pero no en todos como lo muestran los estudios en Brasil y Uruguay que analizan los ingresos del 1% durante los gobiernos del PT y el Frente Amplio. Ah la desigualdad sigui creciendo.

-No hubo cambios

Lo que no hubo son cambios estructurales. Las vendedoras ambulantes y de los mercados, los recogedores informales de basura, esas mayoras pobres que son el 60% de nuestro continente, tienen ahora ingresos mayores, pero siguen ocupando los mismos lugares en la estructura social, cultural y productiva. Eso se relaciona con la hegemona de la acumulacin por despojo, que se ha agravado en la ltima dcada, que desindustrializa o impide la industrializacin.

En cada pas esto se manifiesta de modos diferentes. En Brasil hubo un avance del agronegocio y un retroceso de la industria. En Venezuela se profundiz el rentismo petrolero. Lo ms grave es que se difundi una ideologa que hace creer que el mundo deseable se basa en el reparto y no en el trabajo. Esto abre las puertas a la corrupcin, que es inherente a la acumulacin por despojo.

Por el contrario, creo que estamos en un perodo de transicin muy similar al que vivimos durante nuestras independencias, en la primera mitad del siglo XIX. Fue la lucha, a muerte, entre una clase dominante peninsular (los llamados godos) y una clase emergente de criollos. Una clase en decadencia y otra ascendente que necesitaba el poder estatal para consolidar su riqueza, que era producto de la apropiacin violenta de la tierra. Ambos sectores, y muy en particular los criollos, apelaron al pueblo (indios, negros, mestizos y blancos pobres) para inclinar la balanza a su favor, pero en cuanto vencieron les dieron la espalda. La opresin bajo las repblicas fue incluso ms violenta que con las monarquas.

-Cmo valoras la derrota electoral del gobierno de Cristina Kirchner, en Argentina, y la cada de Dilma Rousseff en Brasil? Supone una involucin o la apertura de un periodo con nuevas oportunidades?

Siento que son manifestaciones de lo que llamamos como fin de ciclo. Algo se termin, ms all de que haya gobiernos de un color o de otro. Lo que lleg a su fin, fue un tipo de gobernabilidad tejida en base a los elevados precios de las exportaciones y una paz social lubricada con alzas sostenidas de salarios y prestaciones sociales, posibles precisamente por esos precios altos del petrleo, el gas, los minerales y la soja.

El fin del ciclo supone el triunfo de las derechas en el corto plazo, pero sobre todo un perodo de ingobernabilidad en el cual nadie, ni siquiera los progresistas, tienen posibilidades de gobernar en calma. Las clases medias se han hecho muy conservadoras y aprendieron a luchar en las calles. Los sectores populares despiertan de la siesta progresista y se disponen a retomar las calles para defender lo que consideran sus derechos. En tanto, la economa sigue su cada libre en un clima de confusin poltica.

-Qu escenario se otea en la regin ms all del anlisis cortoplacista?

Si levantamos la mirada hacia el mediano plazo, podemos ver que se abre un nuevo perodo para los movimientos, con la posibilidad de zafar de la tutela que significaron la izquierda y el progresismo. Eso puede permitir que algunos movimientos hagan una opcin por un proyecto propio, aunque creo que la mayora seguirn prisioneros de la vieja cultura poltica que coloca a los caudillos en un lugar central y el acceso al Estado como clave de bveda de los cambios.

No soy muy optimista respecto a que seamos capaces de mirar ms lejos que los perodos electorales, aunque unos cuantos movimientos de mujeres y de jvenes, que son los ms activos en este momento, parecen querer rehuir esa perspectiva.

-Qu movimientos sociales regidos por los principios de la asamblea, la autonoma y la autogestin observas actualmente con mayor pujanza en el continente?

Los movimientos de carcter comunitario, aunque no existan comunidades formales. Tengo gran confianza en el zapatismo, pero tambin en franjas del movimiento mapuche, en movimientos locales urbanos en Ciudad de Mxico y en el estado de Lara (Venezuela), donde se registran experiencias notables que congregan decenas de miles de personas.

En todo caso, creo que los movimientos indgenas siguen siendo los ms avanzados, aunque en los ltimos aos ganaron fuerza los movimientos negros en Brasil y Colombia, donde los jvenes y las mujeres viven bajo una constante persecucin policial y estatal.

-Qu podra aprender, a tu juicio, la izquierda occidental del zapatismo?

tica. El zapatismo es una inmensa escuela de tica. Se despegaron de la agenda estatal-partidaria, abandonando los focos de atencin mediticos, al precio de hundirse durante meses en el silencio y la falta de noticias sobre lo que hacen. Pero eso les ha permitido crear una agenda propia, que es uno de los rasgos mayores de su autonoma.

En cierto momento se preguntaron qu tipo de militante nacera de la opcin de no tomar el poder estatal, o sea de no pelear por cargos, puestos y remuneraciones dentro del sistema. El resultado es esa nueva generacin de jvenes de las comunidades que luchan con mltiples armas, incluyendo la msica, la danza, el teatro y los conocimientos cientficos. La clave en este punto es la creacin, que simboliza la creacin de un mundo nuevo.

Entre los siete principios zapatistas figura bajar y no subir, lo que es un rasgo bsico de una nueva cultura poltica que va a contrapelo de la vieja cultura de nuestras izquierdas que busca ventajas, incluso individuales, dentro del sistema y del Estado.

-Has propuesto una mirada diferente sobre el narcotrfico, ms all de la de desaforados criminales que asesinan a diestro y siniestro. Podra aplicarse a pases como Mxico o Guatemala. En qu consiste?

Intento responderme la pregunta de qu funcin cumple el narcotrfico. Porque si es exitoso, si avanza de forma exponencial en nuestras sociedades, no puede ser slo porque resulta econmicamente exitoso. Es evidente que cumple tambin funciones sociales y culturales. La segunda pregunta sera: qu sucedera con los jvenes de los sectores populares, que son sus principales adherentes y vctimas, si no existiera el narco.

Observando las realidades micro en barrios de nuestro continente, creo que el narco es hoy el control social en la zona del no-ser, por usar conceptos que provienen de Fanon. Recordemos que Deleuze plantea que las sociedades disciplinarias dieron paso a las sociedades de control, o sea pasamos del encierro al control a cielo abierto. En su anlisis el principal modo de control es el endeudamiento, algo que funciona en las zonas del ser (donde la humanidad de los seres es respetada), pero en las zonas del no-ser (donde la dominacin se ejerce por la violencia) no hay capacidad de endeudarse. Ah la masacre, los paramilitares, el narco y los feminicidios aparecen como modos de control de los sectores no integrables.

Por el reverso, podemos preguntarnos qu sucedera con los jvenes y las jvenes si no existieran esos modos de control/represin/genocidio. Sin duda se levantaran contra un sistema que los condena a la marginacin y les cierra todo futuro. Estaran en el mismo lugar que estuvimos las generaciones de los 60 y 70, peleando an a riesgo de perder la vida para poner fin al sistema capitalista.

Creo que sobre este asunto debemos investigar y trabajar seriamente.

-En mayo de 2017 Lenn Moreno sustituy a Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, despus que ste ocupara durante una dcada la presidencia. Consideras que pude producirse algn tipo de viraje?

Ya se produjo. Moreno tom distancias de Correa y en el horizonte se puede ver una crisis que afectar de lleno al gabinete y al partido que sostiene al gobierno, Alianza Pas. Moreno tiene un estilo bien diferente al de Correa, me refiero a lo personal, al carcter, ya que busca conciliar con los movimientos y no confrontarlos, por eso le cedi a la CONAIE la sede que le corresponde. Pero tambin tiende a conciliar con los empresarios y la derecha, de modo que su gobierno aunque ms tolerante es a su vez ms moderado, en una situacin de crisis econmica aguda y de dficit que hereda del gobierno anterior.

-Por otro lado, en pases como Argentina se ha discutido mucho sobre la figura del Periodista militante y si es coherente con los principios de rigor, bsqueda de la verdad y contraste de las fuentes. Te consideras un periodista e investigador militante? Qu opinas de esta polmica y la que enfrenta a periodistas con comunicadores populares?

Me siento militante, tanto periodista como investigador militante. Pero lo hago partiendo de un hecho bsico: no es un ttulo o un lugar que avale un sentimiento de superioridad, moral o intelectual, sino como mera exigencia tica, de rigor y de compromiso.

El rigor se relaciona con decir la verdad en todo momento, aunque sea incmoda. Lo que no quiere decir que uno no se equivoque. Todo el tiempo nos equivocamos y hay que tener el valor de reconocerlo.

En cuanto al compromiso, desde que viv en Per en los 80, durante la guerra de Sendero Luminoso, me ilumina una frase de Emil Cioran: Uno debe ponerse del lado de los oprimidos en cualquier circunstancia, incluso cuando estn equivocados, sin perder de vista, no obstante, que estn hechos del mismo barro que sus opresores.

Es difcil admitir que unos y otros estamos amasados con el mismo barro, pero es el modo de abrirnos a un sentimiento de compasin, que pone un lmite a la intransigencia del revolucionario que, muy a menudo, cree que los que estn dispuestos a dar su vida por una causa son seres especiales, como sostuvo Stalin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.