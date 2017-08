Crnica prohibida del caso Alsasua-Altsasu (Navarra)

se celebraban en Alsasua (un pueblo navarro de 7.500 habitantes) la feria del ganado con un atractivo programa festivo en el que se incluyen deportes rurales, trabajos campesinos, concurso caballar y bovino, la gastronoma o el folclore. Como todos los aos los vecinos de Alsasua se renen en las bajeras a almorzar para luego participar en las distintas actividades ldicas. Entrada la tarde como es costumbre en el Pas Vasco se juntan las cuadrillas para realizar la tradicional ronda por los diferentes bares y tabernas. Un carrusel en el que se unen familiares y amigos disfrutando del jolgorio y alegra. Muchos deciden retirarse a sus casas cuando el reloj seala la media noche pero otros, por el contrario, no claudican y prefieren continuar la juerga. Uno de los bares que permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada es el. All van a parar una clientela variopinta (en su mayora jvenes euskaldunes) que han decidido alargar la fiesta hasta el amanecer bebiendo cubatas, gin-tonic, chupitos, o chatos de vino y quin sabe que otros brebajes. Como es usual suena a todo volumen las estridentes notas del rock radical vasco.A eso de la 4:40 de la madrugada igual que en las pelculas del lejano oeste se abren las puertas del bar e ingresan 4 personas a las que todo el mundo se queda mirando fijamente. Son dos hombres y dos mujeres muy conocidos por los vecinos. La gente murmura en voz baja palabras inaudibles, otros ponen cara de malas pulgas y fruncen el ceo. Pero stos por qu tienen que venir a incordiar? -algunos se preguntan. Estamos en un pueblo netamente euskaldun (habitantes navarros que declaran su adhesin al Pas Vasco histrico) la mayora son vasco parlantes y tienen muy claro cules son implicaciones polticas en cuanto a la lucha de liberacin de lo que ellos denominan Euskal Herria. Navarra o. Nafarroa es la madre depara que nos entendamos. Los espaolistas lo niegan por completo y prefieren hablar del reino de Navarra (separado de las provincias vascongadas) El principal anhelo de los euskaldunes, por supuesto, es lograr la independencia del reino de Espaa (recalquemos que lo de reino es porque Espaa no es un estado, ni una nacin sino un reino cuyo soberano es).En Alsasua o, mejor dicho,- la mayora de la juventud se declara abertzale y separatista. Por eso el pueblo tiene fama de borroka (combativo). -El ayuntamiento est regido por un alcalde de- Tras la desaparicin de ETA la estrategia de los grupos nacionalistas radicales ha cambiado por completo. La justicia espaola ha intentado desmovilizar la rebelda ilegalizado numerosas asociaciones juveniles como(a las que acusaban de ser la cantera de ETA) Ahora han surgido nuevos movimientos tales como, que cuenta con miles de simpatizantes y el apoyo de. Su principal reclamo es: que se vayan, que se vayan los txakurras, los guardias civiles o la polica nacional -a los que denominanEl cuartel de la Guardia Civil de Alsasua se encuentra situado en laya en las afueras del pueblo y muy cerca de la estacin de trenes. En la entrada del mismo sobresale un gran letrero que en letras maysculas reza:El cuartel es una especie de condominio rodeado por vallas y unos muros de proteccin. (Para prevenir posibles atentados) Realmente es un gueto donde se alojan los Guardias Civiles y sus familias (dada su localizacin no existe un contacto directo con los alsasuarras) Este es el nico sitio en todo el pueblo donde ondea altiva. Cualquiera que pase por all se dar cuenta que parece ms bien un bastin del espaolismo, una reserva de ese nacionalismo espaol nostlgico de laPara el gobierno central, es decir, la cpula ms reaccionaria del PP, la lucha antiterrorista sigue siendo una prioridad -aunque ETA se haya disuelto y entregado las armas- Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estn decididas a desmantelar todo su entramado. En esta estrategia prima la represin policial y la judicializacin va Audiencia Nacional. La derrota de ETA -debe ser total y absoluta. Imponer la paz en Navarra y las vascongadas (que es como denomina el ejecutivo al Pas Vasco) es una de las principales metas del gobierno del PP.Simplemente por el hecho de ser joven, por la manera de vestir, llevar el pelo largo, piercing o tatuajes son signos que dejan entrever que el sujeto es sospechoso de pertenecer o apoyar al movimiento de liberacin vasco y el separatismo.-segn los altos mandos de Interior. Por lo tanto con regularidad se realizan continuos controles aleatorios en las carreteras en busca de radicales o activistas relacionados con el entorno etarra. Casi siempre los retenidos son los jvenes del pueblo a quienes someten a humillantes requisas e interrogatorios. La orden es intimidarlos para hacerles saber quin es el que manda. Hay que inocularles ese delirio de persecucin que les cree miedo y psicosis. La misin tambin es infiltrase en estos grupos y conocer a fondo sus malvolas intenciones. En todo caso del CNI y la Guardia Civil se mantiene alertas gracias al sistema de escucha de telefona mvil y el seguimiento de las pginas radicales en Internet.del cuartel de la Guardia Civil de Alsasua habla alto y claro: En las elecciones se les sigue apoyando a los etarras En este pueblo fue donde el 24 de octubre de 1977 naci la Mesa de Alsasua que se convertira luego enLas personas que inesperadamente han entrado en el bar Koxka a estas altas horas de la madrugada no son otras que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, es decir, un teniente y un sargento de la Guardia Civil acompaados por sus parejas. (Cuyos nombres no han trascendido todava)Esto es algo inaudito. No pueden ser tan irresponsables a sabiendas que los jefes de la casa cuartel desde un principio les advierten que deben tomar las debidas precauciones pues se hallan en unDefinitivamente est es una provocacin intolerable. El alcohol es el mejor catalizador para que se despierten en su inconsciente colectivo los fantasmas de todo lo que representa la Guardia Civil: el franquismo, el bombardeo de Gernika, la represin, la dictadura, la crcel, el, Intxaurrondo, Lasa, Zabala, torturas, desapariciones, asesinatos. Desde luego que este es un cctel explosivo imposible de desactivar. En todo caso los Guardias Civiles son libres de estar donde se les plazca, no? Aunque tambin es cierto que deben saber el sitio en el que se meten. Y por lo tanto que asuman las consecuencias. Los jvenes abertzales se molestan e iracundos vociferanGritan excitados, les hierve la sangre de rabia y efluvios etlicos. Son momentos de gran tensin que presagian el peor de los desenlaces. Los guardias civiles se sientan junto a sus parejas y piden una consumicin. -Estamos fuera de servicio y somos libres de hacer lo que nos venga en gana. Alguien les contestaY estalla una monumental bronca. Los jvenes abertzales los empujan e insultan y a golpes los obligan salir del bar. Ya en la calle los rematan con una lluvia de puntapis y puetazos. Lo Guardias Civiles -de paisano- resultan malheridos y caen noqueados al suelo. Sus mujeres tratan intilmente de protegerlos. A los pocos minutos se presentan agentes de la Polica Foral y varias patrullas de la Guardia Civil para intentar poner orden y calmar los nimos exaltados. Los jvenes se han amotinado al grito de Alde hemendik!La tensin se dispara y se piden refuerzos (antidisturbios). Las fuerzas de seguridad ante el rumbo que van tomando los acontecimientos empuan nerviosos sus armas reglamentarias. La Polica Foral comunica a sus superiores lo sucedido tenemos una pelea en un bar-cambio- al parecer varios borrachos han armado una bronca. Inmediatamente son detenidoscomo responsables de la agresin a los Guardias Civiles y conducidos en una patrulla hasta los calabozos del cuartel de la Polica Foral en Pamplona (ms adelante y fruto de las investigaciones sern detenidos otros 6 jvenes).Del mismo modo los Guardias Civiles son trasladados en ambulancia al Complejo Hospitalario de Nafarroa en Pamplona para curarles las heridas. Al da siguiente por consejos de sus propios mandos interponen una denuncia por agresin a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ante elEntonces la noticia se amplifica a travs de los medios de comunicacin y trasciende a nivel nacional e internacional. Es tal el escndalo que el Director de la Guardia Civily la plana mayor se personan en Alsasua para interesarse por la situacin de los heridos. Ellos son los que preparan el terreno para que se califiquen estas agresiones como unDos das despus los principales incriminados son puestos en libertad bajo medidas cautelares-por la jueza del Juzgado nmero 3 de Pamplona.Acto seguido el colectivo de vctimas del terrorismodenuncia ante la juez de Audiencia Nacional el execrable crimen para que se aplique la ley antiterrorista. La cpula del gobierno del PP se muestra completamente de acuerdo y expresa sus muestras de solidaridad con los afectados:. Mejor dicho, un atentado, un vil linchamiento a unos heroicos guardias civiles que velan por el orden y la seguridad de Espaa.La jueza del juzgado nmero 3 de Pamplona se inhibe y traslada la instruccin a la Audiencia Nacional de Madrid. A los pocos das la Guardia Civil lanza la operaciny se producen 10 detenciones en distintos puntos de Navarra y el Pas Vasco. Los presuntos terroristas son extraditados directamente a Madrid donde les toma declaracin juez de la Audiencia Nacional quien decreta prisin incondicional sin fianza para los acusados. Posteriormente varios quedan en libertad a la espera del juicio (Donde segn la fiscala los testimonios y pruebas contra los presuntos terroristas prometen ser contundentes).El reino de Espaa tiene que dar muestras de firmeza y de ejemplaridad. Hay que domar a esos jvenes borrokas decididos a pisotear la Constitucin, la monarqua y la unidad de Espaa. La fiscala de la Audiencia Nacional pide para siete de los ocho acusados (un total dede crcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas.. Todava existe mucho odio inoculado en la sangre. Aunque ya han pasado 80 aos la invasin y genocidio nazi-franquista (en el que intervinieron Hitler y Mussolini) una parte mayoritaria de la sociedad vasca se niega a olvidar estos hechos. De generacin en generacin se transmite la memoria histrica que es fundamental para explicar un fenmeno que en vez de atenuarse se recrudece. La dictadura franquista y su abominable represin ha sido el origen de ETA y del actual conflicto vasco. A pesar de que se ha terminado la lucha armada la resistencia contina en otros mbitos de la sociedad como el poltico, cultural o el lingstico.Adems en las crceles espaolas permanecen cientos de presos polticos condenados por pertenecer a ETA y sus ramificaciones. Como dice un muchacho que prefiere no dar su nombreEl gobierno espaol intenta pacificar las vascongadas (Euskal Herria) aplicando lo que ellos llaman la estrategiaO sea, por un lado la represin policial y por el otro la pedagoga de la paz y de la reconciliacin en un vano intento por exorcizar la violencia (ya no armada sino de odio e indiferencia que pervive en todos los mbitos de una sociedad dividida entre euskaldunes y espaolistas). Son programas que se pretenden institucionalizar en la escuela, los institutos y universidades para promover la tolerancia y el entendimiento mutuo (el respeto a la diferencia).Aunque la hidra venenosa de laprefiere en cambio que se apliquen la leyes con todo el rigor. De ah que se decanten por la venganza y el escarmiento hasta que el entorno etarra o pro etarra se arrodille y pidan perdn por sus crmenes. Los condenados tienen que cumplir hasta el ltimo da sus penas. La dispersin de presos y el castigo colectivo es el mtodo ms eficaz para rendirlos. El gobierno del PP y la justicia espaola se pliegan a sus veleidades. (Pacto Antiterrorista firmado por el PP y el PSOE) El objetivo es domar a las fieras para que acepten el estado de derecho, la democracia constitucional y el respeto a la monarqua y los smbolos patrios. El reino de Espaa es generoso con sus sbditos y sabe premiar sus lealtades.Como es de suponer en Alsasua se respira un ambiente de amargura y rabia contenida. El tratamiento que se ha dado a travs de los medios de comunicacin espaolistas alha sido deleznable. Se trata de una vil manipulacin que pretende criminalizar a todo un pueblo. La gente prefiere callar, est muy ofuscada y nadie quiere hacer declaraciones. (Nosotros por tener pasaportes colombianos tuvimos mejor acogida) Son mltiples las muestras de solidaridad con los detenidos y sus familias por parte de las fuerzas polticas de izquierda a nivel regional y nacional y regional. Las multitudinarias manifestaciones que se han realizado para exigir la libertad de los detenidos son una muestra ms de la indignacin que ha despertado entre la ciudadana.Las espadas estn en alto y ya veremos en los prximos meses cul ser el desenlace de este engorroso asunto que amenaza con minar an ms las relaciones entre el reino de Espaa y Euskal Herria.Solo algunas personas de manera annima quisieron darnos su testimonio que hemos utilizado para construir este relato indito. Igualmente el seor, nos recibi amablemente en el ayuntamiento concedindonos la siguiente entrevista que trascribimos a continuacin: https://youtu.be/gONBm57b_pA

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.