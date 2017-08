Desde la nacin encarcelada

James Baldwin, guerrero de la palabra

James Baldwin, Francia, 1970

Naci en el Hospital Harlem de Nueva York el 2 de agosto de 1924, por extrao que parezca, el mismo ao en el que mi madre naci en el sur de Estados Unidos.

Su nombre era James Arthur Jones al nacer de una madre bendecida con el regalo de la fertilidad, y de un padre que l nunca conoci.

A la tierna edad de tres aos, su nombre fue cambiado por su padrastro, quien le regal el apellido Baldwin, un nombre que ha resonado en el mundo literario y el mundo de los negros, y que sobrevivir hasta mucho tiempo despus de lo que dur su vida.

Su padrastro luch para ensearle la Biblia, y durante tres aos difciles, James asinti y se volvi un joven predicador que ganaba almas en Harlem, hasta que ya no pudo aguantar ms.

Eso fue porque l saba, a la tierna edad de doce aos, que sera escritor. Ganaba premios en la escuela por su arte de la palabra. Lea (y relea) novelas como Uncle Toms Cabin (La cabaa del To Tom) y A Tale of Two Cities (Historia de dos ciudades), mientras meca a un beb con una mano y acunaba un libro con la otra, segn lo que l escribi despus.

Sus primeras maestras reconocieron su facilidad de palabra a una temprana edad y lo animaron a escribir.

Aos despus, l escriba con aguda percepcin y un ingenio mordaz sobre todo a su alrededor. Sus colegas escritores, otros libros, pelculas y obras de teatro se convirtieron en grano para su molino que no dejaba de trabajar.

Ms adelante, l diseccion La Cabaa del To Tom, tanto por estar mal escrito, como por su inspida narracin sin derramamiento de sangre de una historia que requera de valor y vitalidad para reflejar los profundos y eternos horrores del sistema estadounidense de la esclavitud y sus repercusiones tortuosas.

En uno de sus primeras obras crticas (La novela de protesta de todos) reproducida en Notes of a Native Son, (Notas de un hijo nativo), Baldwin hace pedazos La cabaa del To Tom, y tambin del xito innovador de Richard Wright, Hijo nativo (Native Son)

Al condenar estas obras por no estar a la altura del desafo, Baldwin escribe:

Salen como lo que son; un espejo de nuestra confusin, deshonestidad y pnico, atrapadas e inmovilizadas en la soleada prisin del sueo americano En fin, el objetivo de la novela de protesta es muy similar al celo de aquellos misionarios de alabastro enviados a frica para cubrir la desnudez de los nativos, apresurarlos a llegar a los brazos plidos de Jess, y por lo tanto, a la esclavitud. (Baldwin1)

Esto s que es buena escritura.

Baldwin public esta resea de libros en la primavera de 1949, en la revista Zero, y su estilo ardiente le gan trabajo en The Nation, Commentary, The New York Times Book Review, y Harpers. Muchas de las revistas en las que l escribi ya no existen.

Pero ese ardor, ese chisporroteo, esa despreocupacin, marc sus escritos y especialmente sus novelas sobre todo cuando abord el ro de la raza.

Hombre de sus tiempos, Baldwin viaj extensamente, y vivi para ver cmo se viva la vida en diferentes lugares, bajo distintos soles, por decirlo as. Conoci a algunos africanos en el extranjero (probablemente en Francia), e intent aprender de ellos muchas cosas que no eran de fcil acceso para los negros en Estados Unidos. Tal vez se ven iguales, o notablemente similares, pero su manera de ver y percibir el mundo es muy distinto. Uno busca ingresar al Estado Blanco, mientras el otro busca liberarse del Invasor Blanco.

En su ensayo Encuentro en el (ro) Sena, Baldwin toma nota de la manera en que los africanos francfonos ven a los franceses:

El africano francs viene de una regin y manera de vivir por lo menos desde el punto de vista estadounidense sumamente primitiva, donde la explotacin asume una forma ms desnuda. En Pars, el estatus del negro africano, conspicuo y sutilmente inconveniente, es el de un ser colonial; aqu vive la vida intangiblemente precaria de alguien que ha sido abruptamente y recientemente desarraigado. Su amargura es diferente de la de su pariente estadounidense en el sentido de que no es tan deslealmente probable que se vuelva en contra de s. Tiene a unos pocos kilmetros de distancia una patria con la que su relacin, como su responsabilidad, est totalmente clara. Su pas tiene que recibir o tomarsu libertad. Esta amarga ambicin es compartida con otros seres coloniales, con los cuales l tiene un idioma en comn y a quienes l no tiene el ms mnimo deseo de evitar. De hecho, sin su sustento, l estara casi totalmente perdido en Pars.

Por contraste, razona Baldwin, los negros en Estados Unidos se apuran a desafiliarse de otros negros, volvindose solitarios, aislados y bien perdidos en lugares como Pars. El afroamericano estadounidense (llamado negro durante la juventud de Baldwin), est tan profundamente alienado de las tierras, lenguajes y creencias de sus antepasados, por no mencionar la aguda alienacin de las fuerzas en el poder en la tierra de su nacimiento, que es, para usar la frase proftica (anotada varios aos antes de ser el ttulo de la obra clsica de Ralph W. Ellison) un hombre invisible, tanto en Pars como en Harlem.

Las brillantes observaciones y anlisis de Baldwin revelan un alma totalmente alienada, que, a decir verdad, no se siente en casa en ningn lugar; puede vivir en cualquier lugar, pero nunca encuentra seguridad, solacio o un verdadero sentido de comunidad. Pero Baldwin, siempre esforzndose a ser la excepcin, y no la regla, regres continuamente a Pars, donde poda vivir, trabajar y jugar de una manera que no era posible en Estados Unidos.

El regalo de Baldwin es su implacable afn de decir la verdad sobre los norteamericanos, tanto los negros como los blancos, que han estado encerrados durante siglos en un abrazo fatal, repelente, sin amor, y a veces amoroso. Cada quien es un desconocido para el otro, cada quien sabe lo que no se dice pero que se piensa en lo profundo, del otro.

Desde sus primeros das como crtico hasta su vida como novelista exitoso, Baldwin dice las verdades incmodas sobre lo que significa Amrica y lo que no significa.

Su ojo es infalible, porque cita con verdad. Su lengua reprende la nacin donde naci, la cual, en su prctica durante largos siglos, odia y teme a l y los suyos, acostumbrndose a los duraderos odios estadounidenses.

Ahora, a esta hora, en este da de conflicto, hace falta repetir sus percepciones, porque aun cuando algunas cosas han cambiado, hay que gritar la pura verdad: algunas cosas siguen igual.

El tiempo, al parecer, es un espejismo, el cual pasa, sin lugar a duda, pero se repite, como una cinta Mobius temporal, repitiendo horrores que se suponan eran del pasado, con nuevas formas insidiosas.

En su ensayo, Extranjero en la aldea, Baldwin prev el ahora que estamos por heredar, al observar, El mundo ya no es blanco, y jams ser blanco de nuevo, (Baldwin 129).

l pudo prever el ascenso de una figura como Trump, que busca obsesivamente hacer Amrica grandiosa otra vez en una carrera loca hacia los aos 50? Tal vez s, tal vez no. Tal vez esta visin super sus agudas percepciones.

Pero no apostara por ello. Baldwin era un hombre que conoca y admiraba a Martin Luther King y Malcolm X. Le doli el rechazo del Ministro de Informacin del Partido Panteras Negras, Eldridge Cleaver, debido a su preferencia sexual. Pero Baldwin, siendo Baldwin, tambin ha de haber reflexionado sobre el dolor que sus propias reseas ocasionaron a Richard Wright, un amigo mayor y mentor suyo.

En sus ltimos aos, la hepatitis casi acab con l, pero sera el cncer de esfago que lo devolvi a sus antepasados.

Sus palabras, su brillantez, su valor permanecen presentes para nutrir vidas nuevas de gente joven, motivada tanto por su grandeza como por su vida gay.

James Arthur Baldwin se ha vuelto un antepasado; se ha hecho inmortal.

OBRA CITADA. Baldwin, J (1998): Collected Essays: Notes of a Native Son, Nobody Knows My Name, The Fire Next Time, No Name in the Street, The Devil Finds Work (Other Essays). New York: The Library of America.

