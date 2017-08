Cientos de consumidores se unen para hacer frente al oligopolio de las grandes elctricas

Alrededor de 1,5 millones de familias espaolas no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda, ni en verano ni en invierno. Equivalen a un 11% de los hogares de Espaa, aunque el informe que detalla estos datos, elaborado por la Asociacin de Ciencias Ambientales (ACA) , tambin estima que ms de uno de cada cuatro hogares del pas se sita en el borde o bajo la lnea de la pobreza energtica. Ms de 2,6 millones de habitantes del Estado espaol dedican ms del 15% de sus ingresos a pagar la factura de la electricidad, el gas, el butano...

Para transformar las cosas hay que avanzar poco a poco, afirma Adrin Dios. Es gerente de Nosa Enerxa, la primera cooperativa gallega dedicada a la comercializacin de electricidad. Se trata de una entidad sin nimo de lucro, que busca sumar las fuerzas de los pequeos consumidores para acudir conjuntamente a las subastas de electricidad, comprar la que provenga de fuentes renovables y comercializarla al mejor precio posible. Van a cumplir ao y medio de funcionamiento, cuentan con 348 socios pero estn creciendo a un gran ritmo: ms de cien nuevos asociados en lo que va de ao, y esperan superar los quinientos al terminarlo.

Dios explica la filosofa de la cooperativa: El mercado energtico es un oligopolio en manos de muy pocas empresas. Y lo que pretendemos es que los consumidores puedan ser parte activa en la toma de decisiones que les afectan.

Espaa liberaliz su mercado de la energa en 1997 bajo el Gobierno de Jos Mara Aznar, que asegur que la nueva frmula devendra en un modelo de libre competencia que favorecera la bajada de precios de la que se beneficiaran todas las familias. Lejos de eso, la factura de la luz ha crecido ms de un 100%, y la oferta de energa se ha configurado como un oligopolio manejado y controlado por cinco grandes compaas. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP Espaa y Viesgo copan ms del 80% de las ventas de electricidad. Segn un informe de Pblico, slo las tres primeras ganaron ms de 56.000 millones de euros entre el 2008 y el 2015, en plena crisis econmica.

La legislacin energtica espaola es muy extensa, complicada y farragosa, y en la prctica ha venido favoreciendo a las grandes empresas frente a los consumidores. El mercado est muy tasado y regulado y apenas permite a las pequeas comercializadoras lograr entre un 4% y un 6% de beneficios sobre el precio de compra. Si la mentalidad es lucrarse, no es negocio porque la rentabilidad es difcil. Pero Nosa Enerxa utiliza ese pequeo espacio no para obtener plusvalas, sino para garantizar su solvencia y para beneficiar a los usuarios finales. Es cierto que ese margen no es muy grande. Pero manejarlo adecuadamente nos permiti el invierno pasado mantener los precios para nuestros asociados, cuando en las subastas estaban subiendo sin parar en plena ola de fro, apunta Dios.

Nosa Enerxa crece paso a paso. No slo entre los consumidores individuales. Acaban de firmar un contrato de 17.500 euros para suministrar electricidad a cinco edificios municipales del Concello de Moaa, en Pontevedra, una localidad de clase trabajadora de 20.000 habitantes ubicada frente a Vigo y gobernada por el Bloque Nacionalista Galego con apoyo del PSOE. El pleno del pasado 24 de julio aprob dejar en manos de la cooperativa el suministro elctrico de la Casa de la Juventud, la Escuela Infantil, la Ludoteca y dos clubes de jubilados.

Segn el Ayuntamiento, en la decisin pesaron varios aspectos: que la cooperativa slo comercializa energa con certificado verde; que se trata de una entidad sin nimo de lucro; que tributa en Galicia; que ahorrar dinero a los contribuyentes de Moaa, y que participa de la economa social, aspirando a un modelo econmico ms democrtico donde los consumidores sean parte activa en la toma de decisiones sobre el modelo energtico que queremos. Adems, Nosa Enerxa se ha comprometido a descontar durante un ao un 5% de la factura a los vecinos del municipio que se sumen a la cooperativa.

Nosotros creemos que el suministro de un bien bsico como la energa es un derecho ciudadano y no debe servir para que nadie se lucre con l, afirma Aldn Santamarina, concejal de Hacienda de Moaa. El Ayuntamiento paga una factura anual total de ms de 420.000 euros su presupuesto ronda los 10 millones de euros-, y Santamarina admite que abonrsela sin ms a una gran empresa no es de su agrado. Tenemos contratado el suministro con Gas Natural, pero no por una decisin tcnica. Somos clientes por incercia, explica el concejal, quien anuncia que Moaa s licitar el ao que viene todo su gasto energtico. Y en esa licitacin queremos puntuar especialmente aspectos como que la energa provenga de fuentes renovables o la implicacin social de la empresa suministradora.

Nosa Enerxa mantiene acuerdos similares con otros tres ayuntamientos gallegos (Rianxo, Ames y San Sadurnio, todos en la provincia de A Corua), y est negociando con otros cinco, todos de tamao pequeo o mediano. Segn su gerente ha entablado contactos con alguno de los grandes, aunque, de momento, su estructura no les permite acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones que, por ley, deben convocarse para los contratos de grandes suministros. Tampoco cuentan con apoyo de la Xunta: La verdad es que no lo hemos buscado, pero tampoco nadie se ha interesado por nosotros, cuenta Dios.

La legislacin espaola sobre la distribucin de energa, como decimos, beneficia a las empresas, y no a los consumidores. De hecho, las pequeas comercializadoras como Nosa Enerxa no pueden operar en el mercado del Precio Voluntario al Pequeo Consumidor (PVPC, la antigua Tarifa de ltimo Recurso o TUR, cuya cuanta establece Red Elctrica Espaola y a la que se acogen ms de 17 millones de clientes). Tampoco pueden ofrecer el bono social, un descuento del 25% en la factura elctrica para los consumidores vulnerables y que, segn Adrin Dios, slo puede constar por ley en la oferta de las operadoras de referencia. Es decir, de las grandes.

Aun as, segn el gerente de la cooperativa, incluso los consumidores adscritos al PVPC pueden obtener ventajas de ella, o al menos garantizarse una factura equivalente a la que abonan a las grandes firmas: Tenemos socios que vienen de la PVPC y no pagan ms con nosotros.

Nosa Enerxa aspira a apoyar desde el cambio en el modelo de mercado energtico, y Adrin Dios pone como ejemplo a cooperativa catalana Som Energia, que ya cuenta con alrededor de 36.000 socios y gestiona ms de 57.000 contratos de suministro proveniente de fuentes renovables certificadas. Y asegura que la idea de la entidad gallega es dotarse de la estructura y de la fortaleza necesaria para convertirse, tambin, en productora. Es decir, para hacer de los consumidores prosumidores. A partir de 500 600 socios podemos empezar a pensar en desarrollar proyectos de generacin. Pero tenemos que ir avanzando poco a poco para ir comprobando nuestra capacidad, destaca. Para asociarse a la cooperativa hay que abonar 100 euros (que se devuelven si la abandona) y rellenar el formulario que figura en su web.

Dios concluye afirmando que su cooperativaslo por razones ideolgicas, aunque destaca que la frmula mercantil elegida, la del cooperativismo, tiene mucho que ver con esa intencin de transformar las cosas: Ojo, no somos slo un grupo de colegas cabreados con el sistema, que tambin. Aspiramos a cambiar el modelo.