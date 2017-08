Entrevista a Ricardo Napur, ex diputado constituyente y senador peruano

"EE.UU. a travs de la destruccin del chavismo quiere la recolonizacin y el petrleo de Venezuela"

R.N.: Es cierto que el ambiente poltico y, sobre todo, los medios de prensa han tocado exhaustivamente el tema, pero se estaba discutiendo siempre desde el momento mismo en que Kuczynski lleg a la presidencia. No olvidemos que se trata de un contexto en el que la hija de Fujimori cuenta con un 50% de la votacin y gan la mayora absoluta del Congreso unicameral. Kuczynski avanz del 3%, por razones particulares, hasta llegar a la presidencia de la Repblica; en el camino quedaron varios candidatos que se ubicaban con mejor porcentaje y fueron eliminados por el Juzgado nacional electoral porque la apuesta era que quedaran Alan Garca y Keiko Fujimori, prefiriendo al primero pero ste nunca pas el 5%, entonces qued sola Keiko. A partir de eso todo fue favorable para que Kuczynski llegara al menos a la segunda vuelta.

Ese es el contexto que podramos llamar poltico formal. Lo otro importante para considerar es que desde el punto de vista de las posiciones econmicas y polticas no hay ninguna diferencia entre el fujimorismo y el grupo que preside Kuczynski, los dos son ultra liberales y el problema central est en que la patronal y, sobre todo, los inversores mineros estn dicindole permanentemente a Kyczynski que se deje de principios y posiciones ticas, e indulte a Fujimori como pide su hija y toda su corriente, de tal manera que cogobiernen porque no tienen diferencias en cuanto al servicio al capital y lgicamente a los intereses de una posicin de capitalismo salvaje. Ese es el contexto real.

Vargas Llosa tiene un problema de principios pero tambin personal, porque le gan las elecciones a Fujimori en primera vuelta y en segunda las perdi. Pero Fujimori le quit la nacionalidad peruana porque Vargas Llosa lo denunciaba por sus crmenes, de tal manera que tiene un problema personal real. Adems del tema tico-poltico: est de acuerdo con todo aqul que dice que no se puede indultar a un genocida, a un ladrn de millones de dlares y que adems est preso hace 25 aos por violar los derechos humanos elementales. Pero lo que est detrs de lo que escribi Vargas Llosa, y que no dice explcitamente, es que los inversores extranjeros, sobre todo los mineros que son mayora en el pas y las patronales les dicen que se dejen de principios y cogobiernen.

Estn discutiendo las condiciones en la medida que la opinin pblica est en contra del indulto, para que este cogobierno se produzca sobre una base de indulto explcito o disfrazado de Fujimori. Ese es el contexto poltico e histrico que estamos enfrentando.



M.H.: Tambin hemos visto en los ltimos das la detencin de Ollanta Humala y su esposa, Nadine, vinculados a las coimas de Odebretch.



R.N.: Estn implicados cuatro presidentes: Alan Garca, Ollanta Humala, Toledo y el propio Kuczynski. Est probado que han recibido coimas de Odebretch. De Ollanta Humala adems se dice que recibi dinero del gobierno de Venezuela. Kuczynski, a quien conozco bien porque cuando fui senador, l fue ministro de Belande Terry, nunca dijo que no fuera lobista y se presentaba como tal. l tiene doble nacionalidad es peruano-norteamericano y vivi casi toda su vida como el ex presidente boliviano, Snchez de Losada, en EE UU, por eso habla como yanqui. l se jactaba de ser intermediario y lobista y est demostrado que tambin ha recibido las coimas o prebendas de Odebretch. Los cuatro presidentes estn comprometidos.

Tambin habrs ledo que la acusacin a Ollanta viene del grupo de jueces y polticos ligados a Alan Garca y Fujimori, por razones polticas especficas. Se la agarran con Ollanta para tapar el rol de Fujimori y de Alan Garca y no atacan todava a Kuczynski porque estn esperando el desenlace de la discusin del indulto de Fujimori. Si no se produce el indulto y rompen el acercamiento de la patronal y los inversores extranjeros, atacarn formalmente a Kuczynski que est muy comprometido.



M.H.: Se abre una situacin poltica parecida a la que se vive en Brasil en Per?



R.N.: Lo que pasa es que hay particularidades. Lo parecido es el hecho central que no se dice, que es que cuando se habla de las coimas en un gobierno o en otro, se est tapando que todo el sistema es corrupto, que no puedes estar en los altos puestos del gobierno si no te corrompen o corrompes a otros. Las coimas son naturales. Ninguna empresa que va a una licitacin deja de tener un presupuesto para coimear. Yo cuento en mi libro Pensar Amrica Latina cmo el Presidente Belande que tena fama de honrado, aceptaba que su Primer ministro y el Ministro de Economa recibieran 40/50 millones de coimas a travs de lo que debera ser un trabajo natural como defender la economa del pas contra los sobornos.

No hay nada que discutir en ese sentido, se tapa el problema por razones polticas diciendo que tal o cual es corrupto, cuando claramente si el gobierno anterior es corrupto el actual lo es ms que el anterior. Es sorprendente que se eche a un Primer ministro por tener depsitos en Bahamas y, sin embargo, el Presidente de la Repblica reconozca que tiene depsitos, cuando todo el mundo sabe que nadie deposita dinero limpio en parasos fiscales.

Yo tena un amigo de La Caja de Espaa que era funcionario y me cont que haba renunciado porque el 40% del movimiento econmico es dinero en negro y la mayora viene del narcotrfico. Ninguna banca puede trabajar si no es con dinero en negro. Si nosotros olvidamos que el sistema tiene como mtodo, como razn de existencia, sobre todo, el manejo doloso y la tica a favor de la corrupcin, estamos encubriendo un rgimen que adems de explotar trabajadores es corrupto porque necesita la corrupcin como forma de acumulacin del capital.



Hay que defender al gobierno venezolano no por sus mritos sino en la medida en que sea capaz de impedir que se instale EE UU.



M.H.: Quiero aprovechar esta oportunidad para consultarte sobre tu visin de la situacin que est viviendo Venezuela.



R.N.: La llamada a la Asamblea Constituyente es una mocin defensiva de Maduro. Al decir defensiva quiero decir que las condiciones de la oposicin, siendo una oposicin que los medios de prensa la tildan de justa y democrtica, nosotros sabemos que es armada por EE UU y que son los golpistas del 2002 al servicio de todas las causas sucias. Lo cual no quiere decir que uno no tenga una crtica hacia el gobierno.

Como se trata de la Constituyente, y yo ya he participado de la Constituyente en Per, he tenido posicin poltica, he sido uno de los redactores de la Constitucin peruana de 1979, por lo tanto, estoy en condiciones de formular algunos elementos crticos a partir de mi reflexin y, obviamente, de los conocimientos que adquir en ese proceso. Por ejemplo, la Constituyente para que sea realmente una institucin que intervenga en la crisis de Venezuela a favor del progresismo, tiene que ser soberana, quiere decir que tiene que ejercer todos los poderes. Si Maduro no se da cuenta de esto actuara de manera miope, porque la Constituyente va a ser favorable al gobierno por las condiciones de la situacin poltica, pero soberana, significa que ejerce todo el poder y si lo hace tiene derecho a nombrar el nuevo poder alternativo. Si no se da cuenta de eso Maduro comete un error fundamental porque no se trata solamente de convocar a una Constitucin, que es un problema dilatado y confuso que le da armas a la oposicin, tiene que reivindicar las mejores tradiciones de la Constituyente que es capaz de plantearse el problema del poder.

Si est planteado el problema del poder en Venezuela, la alternativa y la Constituyente que ya es soberana y nombra el poder a partir de su propia condicin de ser una institucin democrtica y popular, ella puede nombrar a Maduro, de tal manera que la situacin del Presidente quedara resuelta por la legitimidad de una institucin ultra democrtica como es una Constituyente soberana.



M.H.: Al margen de este anlisis que hacs sobre el carcter que debera adoptar la futura Constituyente venezolana, cmo ves la situacin del gobierno de Venezuela?



R.N.: No se puede decir ms de lo que se sabe. Lo de Venezuela est asociado al progresismo de los gobiernos llamados de centro izquierda reformistas de Amrica Latina. Venezuela es la que ms lejos ha ido porque con Chvez se crearon organizaciones como las comunas, organizaciones barriales, beneficios sociales y, sobre todo, el acceso al PBI que ha llegado hasta el 55% a favor de los trabajadores; ha sido un rgimen paternalista que fue doblemente progresivo.

Lo otro importante que los diarios no tienen por qu exaltar, porque son de derecha y reaccionarios, es que Chvez instal la idea del socialismo. Cuando l me invit a su programa Al Presidente, yo constat que en Venezuela la instalacin de la idea socialista significaba un avance extraordinario, cualquier hombre y mujer del pueblo en Venezuela, saba desde el punto de vista casi dicotmico, que el socialismo era contra EE UU, contra los capitalistas abusivos y por la alternativa de un poder que Chvez antes de irse llam poder comunal que es el que tendra que salir de la Asamblea Constituyente.

Fue el rgimen que ms lejos lleg, despus de Cuba, en autodeterminacin nacional. Por supuesto en las condiciones que han heredado y con todo lo que no pudieron resolver, como la boliburguesa, la corrupcin, etc. Que son la constante de los gobiernos y que en Venezuela tom rasgos importantes tambin.

Hay que tener cuidado, porque siempre supimos la diferencia entre pas opresor y pas oprimido, uno no puede olvidar que detrs de la oposicin de Venezuela est EE UU que quiere como en Irak el petrleo, y a travs de la destruccin del chavismo la recolonizacin, as como sucede en Brasil y en todos nuestros pases.

Lo que sucede en este momento no es si Maduro y el chavismo son corruptos, sino que siendo ese un problema real de todos los gobiernos, el enfrentamiento es entre pas oprimido y pas opresor. En la oposicin est EE UU que quiere instalarse en Venezuela y en Amrica Latina, entonces todo aqul que se reclame de izquierda o progresista lo primero que tiene que hacer es diferenciarse, hay que defender al gobierno no por sus mritos sino en la medida en que sea capaz de luchar contra esa oposicin e impedir que se instale EE UU, robe el petrleo y tome a Venezuela como un baluarte.

La cada de Venezuela significara la cada del engranaje de todos los gobiernos que de alguna manera se atreven a hacerle frente a EE UU. Hay que decirlo, el sistema capitalista actual, en esta fase que se llama de mundializacin y de capitalismo salvaje, no acepta la reforma ni en Francia ni en ningn lado, reformas tibias como se ven en Argentina, le llamen populismo, le llamen como quieran, ese es el hecho central.

En Venezuela se juega gran parte del destino de Amrica Latina con la tendencia a la colonizacin de la misma. Eso es lo fundamental. La defensa de un gobierno no significa que uno tape las crticas a lo que hace mal. Pero es importante determinar que EE UU al derrotar o instalarse en Venezuela inicie un proceso irreversible de colonizacin de nuestros pases porque las clases gobernantes estn dispuestas a ser colonizadas.







