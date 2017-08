Saqueo

A tenor de la informacin que recibimos por los medios sobre Venezuela, cuesta discernir, no sobre el relato, sino sobre los ejecutores de los hechos violentos y motivaciones reales de los actores.

De las motivaciones que llevan a ejercer la violencia a las partes, segn unas fuentes, el gobierno trata de perpetuarse en el poder a costa de lo que fuere y para ello no duda en emplear todos los medios policiales, judiciales... para contrarrestar a quienes desde la oposicin tratan de destituir a los gobernantes actuales. Segn otras fuentes, el gobierno utiliza la violencia de respuesta para defenderse de quienes de manera ilegtima tratan de destituirle empleando el boicot, desabastecimiento de bienes de primera necesidad, pillaje, guerrilla urbana, insurreccin social, sabotajesentre medias la opinin pblica clamando a los medios que hagan buena cuanto antes la cita de Emile Zola: La verdad est en camino y nadie la detendr.

Me viene a la memoria los prolegmenos intelectuales y mediticos de la deposicin de Sadam Husein e invasin de Irak en el presente siglo, y en el pasado con el bombardeo areo del Palacio de la Moneda en 1.973 en Chile como acto previo a la muerte del presidente Salvador Allende, tras haber sufrido el acoso poltico-meditico-empresarial desde el principio de la dcada de los 70 por parte de las oligarquas multinacionales desde que gan las elecciones y nacionaliz la economa de la minera del cobre.

Hace ms ruido un rbol que cae que un bosque que crece. Cmo discernir entre tanto ruido sobre las razones de causa-efecto y motivaciones reales de las partes hoy y siempre en su raz con la amenaza histrica hacia este paradisaco pas?

Tenemos el ejrcito ms fuerte del mundo. Ocasionalmente tenemos que torcer el brazo de los pases que no quieren hacer lo que queremos que hagan . Declaracin histrica, no solo de intenciones, del Nbel de la Paz Barack Obama, con la guinda del actual presidente Donald Trump: Un sistema que domina los principales medios de desinformacin no necesita la dictadura"

En estas dos citas tenemos la explicacin de lo que hoy no se dice pero si se da en Venezuela. No es que no se diga, sino que la informacin global por parte de los poderes mediticos y polticos a la cabeza mundial es la inversa.

Pero qu dice la otra cabeza visible del poder espiritual supremo en el mundo y tan arraigada en Venezuela? A veces el silencio es la peor mentira dijo Unamuno, por lo que pienso que la jerarqua catlica no puede permanecer por ms tiempo en silencio, de como mnimo en el relato del saqueo histrico a Venezuela, para de ello deducir las motivaciones de hoy.

Quince buques a vapor alemanes e ingleses invadieron aguas venezolanas el 9 de diciembre de 1.902 apresando a seis barcos de ese pas. En 1.911 el mandatario poltico y primer lord del almirantazgo britnico Winston Churchill, orden que en todos los buques de la Armada Imperial se sustituyeran los motores de vapor, por motor de explosin diesel; es decir, sustituir el carbn por el gasleo derivado del petrleo como combustible.

El gobierno de Venezuela se avino a esa revolucin tecnolgico-energtica, ya que las compaas extractoras tenan sus sedes en el viejo reino anglosajn y el naciente imperio estadounidense.

Cuando en 1.960 se funda la OPEP, Venezuela produca ms que todos los dems miembros juntos y el doble que Arabia Saudita, siendo que desde 1.925 hasta 1.962, la mayor cantidad de petrleo consumido en el mundo se exportaba de Venezuela; no el pas, sino esas compaas eran las mayores exportadoras de petrleo del mundo. Desde comienzo de este siglo, el petrleo venezolano y su economa est nacionalizada y el pas ms encarnizado.

La informacin es poder. Mientras medios y partidos se dan mutuamente de comer, le quitan al ciudadano la democracia de la boca. La prensa al servicio de sus amos no construye ciudadana sino oligarqua. cruda realidad referida principalmente hoy ms que nunca a nuestro pas, lcidamente retratado por Javier Gallego, galardonado profesional de la informacin, tanto como defenestrado de los medios afines al poder.a poderes polticos moralmente deformados y sostenidos por oligarquas multinacionales sin escrpulos y alejados de todo nimo de bien comn, como tambin los describi el poeta del corazn Marcos Ana: "El problema de nuestra poca es que hay hombres que no prefieren ser tiles, sino importantes".

