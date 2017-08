Centroamrica arde en llamas

La crisis humanitaria en los pases centroamericanos del Tringulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podra recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportacin de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamrica por medio de la construccin de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de seguridad y la reduccin de la ayuda econmica.

La administracin de Donald Trump deport, en sus primeros cien das de gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo perodo en 2016 [2]. A diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder despus con su deportacin creci sustancialmente, lo cual allan el camino para la expulsin masiva de centroamericanos.

La deportacin masiva de inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el podero de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contara con una mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros jvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarn a cubrir a todos los trabajadores centroamericanos [3].

Si el nmero de deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los prximos meses, los gobiernos centroamericanos se vern obligados a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situacin econmica de los pases miembros del Tringulo del Norte, que tienen los ndices de pobreza extrema ms elevados en Amrica Latina [4].

La dura realidad de los pases del Tringulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente [5]. La reduccin de las remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbara entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la violencia.

El margen de maniobra de los pases del Tringulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudacin fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto pblico para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La corrupcin de las autoridades pblicas que recaudan principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar ms fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital trasnacional.

La corrupcin poltica es apoyada por Washington a travs de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovi recientemente los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Prez Molina en Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden implementar reformas econmicas en beneficio de las mayoras sociales, mientras sus instituciones polticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.

Adems de la insignificante recaudacin fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda la destinacin de sus fondos al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador est por encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporcin del PIB de todos los pases latinoamericanos [6].

La doble cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula aportacin de 630 millones de dlares a la Alianza para la Prosperidad, mientras que los pases del Tringulo del Norte aportaron 2,900 millones de dlares para la conformacin del 80% del fondo en 2107 [7]. Los pases centroamericanos se encuentran as aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situacin econmica ante el desinters de Washington.

Adicionalmente, los gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump, quien solicit una disminucin del 30% en la ayuda econmica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia econmica se reducir a 460 millones de dlares y podra disminuir an ms prximamente, ya que la continuidad del apoyo econmico est condicionada a la cooperacin de los pases centroamericanos en la deportacin de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Cabe destacar que ms de la mitad de la contribucin estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se destina al fortalecimiento del aparato blico de los pases centroamericanos a travs de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamrica [8]. Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represin y la persecucin de la poblacin.

Asediados por las masacres sociales y la terrible situacin econmica, los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su pas de origen debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos ndices de violencia. Dichos factores mantienen a la regin del Tringulo del Norte como el territorio ms violento de Amrica Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.

En contraste con el fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomar acciones decisivas para desarticular el trfico de drogas que tiene como destino a los consumidores estadounidenses. La regin del Tringulo del Norte seguir teniendo una importancia geoestratgica para el narcotrfico, ya que representa un importante corredor del trfico de drogas entre Amrica del Sur y Estados Unidos.

La deportacin de migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiar a las organizaciones criminales trasnacionales como las maras, organizacin que se dedica al trfico de drogas, la venta ilcita de armas y la extorsin de personas y empresas principalmente en Centroamrica. La razn por la cual suceder esto es porque los centroamericanos deportados engrosarn las filas de las organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentar la violencia en los pases centroamericanos.

Lo ms atroz vendr para los migrantes si se llegara a concretar la construccin del muro fronterizo entre Estados Unidos y Mxico, ya que la experiencia ha demostrado que la construccin de muros nicamente promueve la creacin de rutas ms mortferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas [9].

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicacin sobre los acontecimientos de los pequeos pases de Centroamrica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor violencia la dominacin de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los centroamericanos depender fundamentalmente de la resistencia de los movimientos sociales contra la poltica migratoria de Donald Trump.



Ulises Noyola Rodrguez, Colaborador del Centro de Investigacin sobre la Globalizacin.

