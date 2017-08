El multipolarismo avanza a costa del unipolarismo

Hasta dnde hay una amenaza de guerra?

El Unipolarismo Militarista, a lo que el gobierno de Trump apunta, no puede, por fuera de un escenario de guerra militar mundial, aspirar a recuperar el control sobre el mundo. En medio de las contradicciones internas en los esquemas unipolaristas dentro de los propios Estados Unidos el multipolarismo tiende a avanzar. El lanzamiento en el Foro Internacional Cinturn y Ruta de la Seda celebrado el 14 y 15 de mayo en Pekn, significa el lanzamiento de una iniciativa econmica estratgica a favor de los pases emergentes y en desarrollo. Xi Jinping inaugur el Foro Internacional Cinturn y Ruta de la Seda, con la presencia de representantes de 110 pases. En la cumbre asistieron 28 presidentes y primeros ministros, cien ministros y unos 1.200 delegados de todo el mundo.

Podemos afirmar que en la Primera Guerra Mundial, la tensin fue acerca de flotas navales y el control de los ocanos y en la Segunda Guerra Mundial: fuerza area y control del espacio areo. La Guerra Fra fue acerca de los satlites y el control del espacio. Un actual conflicto blico internacional gira alrededor de la encriptacin, los ciberataques y el control de los efectos en el mundo real de parte del ciberespacio.

Un bloqueo norteamericano de las rutas de los buques petroleros y comerciales chinos, implicara inevitablemente una respuesta militar china. En el caso de una eventual guerra entre China y EUA, Rusia no quedara neutral. La poltica de Trump de acercarse al ltimo pas para neutralizarlo en un eventual conflicto con China no ha dado ningn resultado.

El congreso de EUA aprob un aumento de 695.500 millones de dlares del presupuesto militar, lo que es ms de 4 veces el presupuesto total militar de China en 2016 (150 millones de dlares). Trump procura trasferir este gasto a los pases de ambos escudos: los aliados europeos de la OTAN en la frontera occidental de Rusia y a Corea del Sur y Japn frente a las costas chinas. Lo anterior pareciera que implicara potencialmente una guerra de dos frentes.

El mundo transita por una crisis poltica que no se puede interpretar a partir de un anlisis de potencias en conflicto sino de una disputa universal de proyectos en pugna. La contradiccin principal a nivel mundial, desarrollada con una disputa al interior de EUA entre el unipolarismo financiero globalista y el unipolarismo financiero continentalista. El ltimo incluso con contradicciones internas por la tendencia unipolarista militar del presidente Trump al interior del proyecto continentalista. A nivel mundial estas tendencias en conflicto en los EUA estn librando una batalla con el multipolarismo que avanza a nivel mundial y acumula fuerzas en cada vez ms pases.

Como lo hemos presentado en textos anteriores, definimos a nivel mundial 4 grandes estrategias de poder: dos de ellas conforman el unipolarismo financiero y las otras dos conforman el multipolarismo no financiero. Dentro del unipolarismo tenemos dos esquemas de poder que entraron en contradiccin abierta desde 2001 (Evento de las Torres Gemelas y el Pentgono, 11 S), con el uso de armas militares, econmicas y financieras. Esta contradiccin es la principal, tiene al mundo en vilo y marca el ritmo de las contradicciones secundarias.

El Unipolarismo financiero continental con centro de poder en EE.UU y que opera como Nafta (EEUU-Mxico-Canad) detenta un desarrollo industrial tecnolgico de avanzada y conduce el Complejo Industrial Militar de esa Nacin. Como esquema de poder se encuentra en declinacin.

El Unipolarismo financiero global sin centro geogrfico con base en la conduccin de la Red de cities financieras (Wall Street, Nasdaq/Londres/Hong Kong/Shanghi) que, como esquema de poder se encuentra en ascenso, pero en conflicto tanto con el unipolarismo financiero continental como con el multipolarismo.

El Multipolarismo universal BRICS, una red de polos regionales de poder a partir del Capitalismo de Estado, en ascenso.

El Multipolarismo universal del Humanismo Ecumnico e Inter-religiones, una red de grandes religiones monotestas, sin centro. En ascenso.

El unipolarismo financiero continental es un esquema de poder en proceso de declinacin mundial. Periodo abierto a partir de 1999-2008 con nitidez, cuyo eje instrumental en la proyeccin de poder es el dominio del poder militar y la guerra militar, regular e irregular como terreno.

Que fue dominante a partir de Breton Woods (1944) y hasta 1998 comandaba un esquema dominante que reuna a la Unin Europea y al Japn con su rea Asia-pacifico.

Que a partir de 2010-2012 deja de explicar el PBI mundial por las Economas Centrales EC-, que en un 60% comienza a explicarse a partir de las Economas Emergentes EE- con centro en el Asia-Pacifico.

Cuya moneda, Dlar, pierde el respaldo del monopolio del comercio mundial a partir de 2012-2014, cuando el Petrleo se consume en forma dominante por las EE del Asia-Pacifico con centro en China.

Que pierde capacidades de condicionar la poltica de la UE a partir de 2010.

Tres esquemas en ascenso. Periodo abierto definido desde el 2008.

El esquema Unipolar global se encuentra en ascenso desde 1989-1991, Cada de la URSS y creacin del Consenso de Washington. Se fortalece con la Cada de la Ley Glass Steagall en el 1999, en el Gobierno de Clinton y Ministros del Citigroup. Consolida a partir de Diciembre del 2008 con el armado del G20.

El esquema Multipolar BRICS, se fortalece a partir de 2010, con la crisis financiera de la gran banca de la UE: Grecia por Goldman Sachs y Espaa por el HSBC, Barclays, Santander Central Hispano, etc. Donde interviene apuntalando la consolidacin de la UE contra la operacin del Unipolarismo Globalista.

Se consolida a partir de 2014/15, con el lanzamiento de un sistema institucional de Nueva Arquitectura Financiera (Moneda/Banco Desarrollo BAII/ Fondo Fomento/Sistema de Compensacin de Intercambios) y Nueva Arquitectura Productiva (Nueva Ruta de la Seda). Consolida posiciones con su ingreso al FMI en octubre 2016, su respaldo de moneda por tener gran acopio de Oro y consolidar su Bolsa de Oro de Shanghi, y su segundo respaldo de la crisis de la UE frente a un nuevo ataque/corrida financiera globalista.

El esquema Multipolar Ecumnico Humanista e Interreligioso se fortalece con la crisis del 2010 que debilita al Santander CH y a Tarsicio Bertone, y con la abdicacin de Benedicto XVI. Y se consolida con la eleccin del Papa Francisco.

La UE como bloque de poder Continental (sin real poder militar o financiero) solo tiene fortaleza en sus capacidades estratgicas en el campo industrial, cientfico y tecnolgico. Como en la UE no existe poder con suficiente escala, slo puede ser poder real en tanto es parte de un esquema existente, o sea, slo puede proyectar poder en tanto se articule a los esquemas unipolares o multipolares. El Unipolarismo Global, sin embargo, requiere la disolucin de la UE como Bloque o Unidad, para absorberla a partir de Red Citis Financieras en Europa. Como vimos en un artculo anterior nuestro, el triunfo de Macron en Francia despus del Brexit da una seal en esa direccin. Lograrlo solo es posible en un escenario de guerra financiera abierta con una gran corrida financiera y migracin masiva.

El esquema del multipolarismo, en cambio, no requiere que la UE se disuelva como bloque, ms bien como Unidad la EU tendra un rol estratgico en la correlacin de fuerzas a nivel mundial. El Unipolarismo Militarista, a lo que el gobierno de Trump apunta, no puede, por fuera de un escenario de guerra militar mundial, aspirar a recuperar el control sobre la UE ni sobre el mundo.

En medio de las contradicciones internas en los esquemas unipolaristas dentro de los propios Estados Unidos el multipolarismo tiende a avanzar. El lanzamiento en el Foro Internacional Cinturn y Ruta de la Seda celebrado el 14 y 15 de mayo en Pekn, significa el lanzamiento de una iniciativa econmica estratgica a favor de los pases emergentes y en desarrollo. La Nueva Ruta de Seda, la Ruta terrestre y martima que conecta China y Asia con Europa, incluye 65 pases con 4.400 millones de habitantes, el 63% de la poblacin mundial, y un 30% del PIB global. Con la incorporacin eventual de la Unin Europea al multilateralismo (tendencia actual) la correlacin de fuerzas sera totalmente otra. En este sentido la UE es un socio estratgico para un lado u otro. El multipolarismo es una iniciativa econmica estratgica, que se desarrolla hoy en da en una situacin mundial donde los esquemas financieros de poder unipolar se encuentran paralizados. El multipolarismo tiene la capacidad de convocar e incluir a la mayora de los intereses y que incluye a tambin a empresas transnacionales con sus CEOs.

El multipolarismo en ascenso a partir de la Nueva Ruta de la Seda

En 2001 China entr al WTO y a partir de entonces las transnacionales entraron masivamente al pas bajo el esquema del unipolarismo financiero globalista. En 2016 el PIB de China era ya 8 veces de lo que fue en 2001 y ocupa el segundo lugar a nivel mundial. La participacin de China en el Producto Mundial Bruto pas de 2% en 1990 a 15% en 2016 lo que involucr a unos 700 millones de personas, es decir, un 10% de la poblacin mundial, hecho que contribuy que el 70% de la reduccin en la pobreza en el mundo se puede atribuir al xito de la economa china. En 1990 apenas el 26% de la poblacin china viva en las ciudades contra 56% en 2016. China cuenta con cinco ciudades con ms de 10 millones de habitantes. Las empresas chinas invirtieron en 2016 cuatro veces ms en empresas europeas de lo que lo hicieron las empresas europeas en China. China logr generar el supervit comercial ms grande de la historia y otro tanto pas con las reservas de divisas.

El mismo proceso se ve acompaado por una carrera por la innovacin tecnolgica. China invierte ms que Europa y Japn en Investigacin y desarrollo y reemplazar antes del 2021 a EUA en este campo, para no decir que ya lo dej atrs en la economa civil si dejamos de un lado la investigacin y desarrollo en el mbito militar. China cuenta con los trenes y computadoras ms veloces del mundo. En reas como la robtica, drones, aeronutica tecnologa de internet China ya no tiene mayor cosa que envidiar a EUA. China lleva la vanguardia en la modificacin gentica de plantas, animales e incluso seres humanos. Lo anterior ha requerido un fuerte desarrollo en materia de educacin formal y salud. En otras palabras, se acab la era de mano de obra barata y de productos chinos baratos.

Es preciso saber que con el reemplazo cada vez ms acelerado en las empresas de una tecnologa por otra ms sofisticada implica una baja en la tasa de ganancia y as est pasando hoy en China lo que fue el caso de Japn en los ochentas. Muchos economistas de primera lnea ya plantean que China est sufriendo la enfermedad japonesa. Es decir que el proceso de realizar inversiones para la expansin econmica (nuevas empresas y nuevos sectores) se ha sido sustituido por un proceso acelerado de inversiones que reemplaza de manera cada vez ms acelerada la vieja tecnologa por otra ms nueva, acortando la vida media til de la misma. Al bajar la tasa de ganancia, las inversiones se tornan menos rentables y el capital busca otro destino ms lucrativo y no en ltimo lugar en la especulacin burstil y en el mercado inmobiliario.

Ante esta situacin se da una cada en la tasa de crecimiento, China tena que buscar donde colocar sus productos, es decir, cmo integrar un mercado interno ms all de China. La primera vez que se escuch hablar de la iniciativa de la Nueva Ruta de Seda fue en septiembre de 2013, es decir, a menos de un ao que el presidente chino, Xi Jinping se instal, el aprovech un viaje oficial a Astan (Kazajistn) para expresar su voluntad de relanzar las antiguas rutas comerciales. En este sentido, la Iniciativa del Cinturn Econmico y la Nueva Ruta de la Seda, tal y como ha sido rebautizado el proyecto en sus dos vertientes, tierra y mar, busca construir carreteras, vas frreas, puertos, oleoductos, gasoductos y otras grandes obras de infraestructura en ms de 60 pases de Asia, Europa y frica. La finalidad es promover el desarrollo comn de toda Eurasia e involucrar los pases en el proyecto y dentro de China sobre todo a la provincia ms occidental Xinjiang.

En diciembre de 2015 China cre el Banco Asitico de Inversin en Infraestructura (AIIB por sus siglas en ingls) cuando el pas ya fue el principal financista de proyectos de infraestructura en el mundo, invirtiendo ms en el exterior de lo que todo el exterior invirtiera en China. Cinco pases del G7 participan en el Banco excepto EUA y Japn. La gran mayora de los pases de la Unin Europea participaron tambin e Inglaterra se present primero que nadie.

En febrero de 2017 Xi plante por primera vez de manera pblica que China proyecta tomar el liderazgo de crear un nuevo orden mundial (el Mundo Multipolar a como lo hemos bautizado en nuestros trabajos) oportunidad que le fue facilitado al afirmar el presidente de EUA que su pas se retirar del rea de Libre Comercio del Transpacfico (FTAAP por sus siglas en ingls) as como del Atlntico. China aprovech la oportunidad de presentar su liderazgo en materia de integracin econmica a nivel mundial. Con la creacin de la Organizacin de Cooperacin de Shanghi (con Rusia, Kazajstn, Kirguizia y Uzbekistn) una organizacin polica y militar procura mejor garantizar la seguridad internacional y un acuerdo de cooperacin militar entre China y Rusia, el creciente poder militar acompaa al poder econmico.

El 14 y 15 de mayo el gobierno de Xi Jinping inaugur el Foro Internacional Cinturn y Ruta de la Seda, con la presencia de representantes de 110 pases. En la cumbre asistieron 28 presidentes y primeros ministros, cien ministros y unos 1.200 delegados de todo el mundo. La Ruta terrestre y martima, conocida como la Nueva Ruta de Seda, conecta China y Asia con Europa, incluye 65 pases con 4.400 millones de habitantes, el 63% de la poblacin mundial, casi el 30% del PIB global y es un paso decisivo en el viraje global a favor de los pases emergentes y en desarrollo. Es un proyecto multilateral estratgico a fin de establecer lazos econmicos y fomentar las inversiones en infraestructura que el pas asitico y financia y realiza en el extranjero. Es interesante que Trump accediera a enviar una delegacin.

Asistieron mandatarios de primer nivel de Espaa, Italia, Grecia, Suiza, Polonia, Hungra, Repblica Checa y Serbia, mientras Alemania, Francia, Gran Bretaa y Japn enviaron delegaciones de menor nivel. La ausencia de India es la ms notoria, molesta por el corredor econmico que China construye en Pakistn, uniendo Xinjiang con el estratgico puerto de Gwadar en el mar Arbigo. En Amrica Latina destac la presencia de Chile y Argentina, pases que apuestan fuerte al comercio con China y a las inversiones del dragn en sus economas. Brasil envi una delegacin simblica y Mxico estuvo ausente. En el largo plazo, la Ruta de la Seda podra impulsar la internacionalizacin del yuan fomentando su uso tanto en transacciones comerciales como financieras. Este proyecto multilateral e incluyente tiende a avanzar en el mundo de hoy a costa de los proyectos unilaterales, sea este globalista o continentalista.

El 12 de mayo Estados Unidos y China, las dos mayores economas del mundo, justo antes del Foro en Beijn, anunciaron un acuerdo para ampliar los negocios conjuntos. Estados Unidos permitir a China importar gas natural licuado estadounidense. Segn el secretario de Comercio, Wilbur Ross, reducir el dficit comercial que su pas registra con China. Es un punto importante para China, ya que buscan desde hace algunos aos diversificar sus fuentes de energa para disminuir la dependencia del carbn al tiempo que el pas podr deshacerse de los bonos del Tesoro como medio de pago. Tras anunciar el pacto, el Departamento de Comercio estadounidense ha dado la bienvenida a los inversores chinos a travs del Banco Asitico de Inversiones en Infraestructura. James Woolsey, un anterior directivo de la CIA ha recomendado que EUA participe en el proyecto de la Nueva Ruta de Seda. A partir de ello se entiende que Trump ha accedido a enviar una delegacin al Foro Internacional Cinturn y Ruta de la Seda. El gobierno de Trump est reconociendo la importancia del plan de inversiones y negocios impulsado por China bajo el nombre de la Nueva Ruta de la Seda.

a. La Integracin de Medio Oriente a la Nueva Ruta de la Seda

Desde hace 4 aos, los pueblos del Levante han estado luchando no slo contra otros Estados sino, ante todo, contra un consorcio de transnacionales o sea, una alianza de transnacionales que incluye a los grandes medios de difusin internacionalesque con su brazo armado la OTAN y varios Estados de nivel medio, sometan a pequeos Estados, los que a su vez se encargan del trabajo sucio.

Poco a poco, comienza a concretarse la poltica exterior del presidente Trump en esta zona. En el Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente Trump ha logrado, con ayuda de su consejero de seguridad nacional, el general H. R. McMaster, y de su director de la CIA, Mike Pompeo, poner fin a los programas secretos de ayuda a los yihadistas. El objetivo de esa decisin no era arrodillarse ante el zar ruso como sugieren las insinuaciones del Washington Post.

Las revelaciones provenientes de Bulgaria sobre la existencia de una gran red de trfico de armas, creada por el general estadounidense David Petraeus cuando era director de la CIA en 2012 y posteriormente controlada por el propio Petraeus desde su oficina privada en el fondo de inversiones KKR, demuestran el enorme poder de los partidarios de la guerra.

Al menos 17 Estados han participado en esa operacin, identificada como Timber Sycamore, durante la cual Azerbaiyn garantiz el transporte de 28 000 toneladas de armas destinadas a los yihadistas mientras que Israel proporcionaba documentos falsos sobre la destinacin final de todo ese armamento. Todo indica que David Petraeus y KKR actuaron con ayuda del secretario general adjunto de la ONU, el tambin estadounidense Jeffrey Feltman.

Las dificultades que Donald Trump ha venido enfrentando para imponer su voluntad a la CIA y al Pentgono, as como la existencia misma de esa red paralela de naturaleza simultneamente pblica (estatal) y privada permiten entrever la complejidad de su tarea en el marco de un orden mundial que se halla bajo la nefasta influencia de intereses privados. En un primer momento, y aunque se registraron varios incidentes, las fuerzas estadounidenses no han detenido la ofensiva de los ejrcitos de Irak y Siria que tratan de restablecer la ruta de la seda. Es la primera vez que los ejrcitos del Lbano y Siria y el Hezbollah actan oficialmente de manera coordinada. El hecho es que esta guerra, concebida para destruir los Estados de la regin, est arrojando un resultado exactamente inverso ya que est forjando la unidad entre las fuerzas iranes, iraques, sirias y libaneses.

La mirada casi obligada de la Unin Europea hacia el Este



El sbado 22 de julio, el Congreso de EE.UU. public en su pgina oficial el texto del nuevo proyecto de ley sobre sanciones adicionales contra Rusia, que segn lo previsto se someti a votacin el 25 de julio. Las medidas estn relacionadas con el sector energtico y bancario de la economa rusa, y apuntan en particular contra el proyecto del gasoducto ruso Nord Stream. La UE ha criticado el proyecto de ley estadounidense sobre las sanciones contra Rusia e Irn porque considera que puede daar los intereses econmicos y energticos del bloque y tener consecuencias inesperadas. Alemania y Austria han criticado la postura estadounidense en el plano energtico debido a que varias empresas europeas tienen convenios de cooperacin comercial con Rusia en ese sector, y creen que EUA podra haber tomado esa decisin porque desea vender su gas licuado en Europa.

La Comisin Europea contempla incluso la posibilidad de adoptar contramedidas de acuerdo con las normas de la Organizacin Mundial del Comercio. Cuando el 25 de julio la Cmara Baja del Congreso de EE.UU. vot a favor de la imposicin de nuevas sanciones contra empresas y ciudadanos rusos, aprob una legislacin que impide al presidente del pas modificar las sanciones existentes sin la aprobacin del Congreso. Bruselas considera adoptar una serie de restricciones propias anti-EE.UU. si Trump ratifica este nuevo paquete de sanciones contra Rusia ya aprobado por el Senado norteamericano porque estas afectaran a los intereses de la UE en el mbito energtico. Entre otras medidas, las autoridades comunitarias estudian limitar el acceso de varias empresas estadounidenses a los prstamos de bancos europeos. La aprobacin podra significar el rechazo frustrante de la poltica comn de la UE y de EE.UU. en relacin a la situacin en Ucrania, consider Jrgen Schwarz, portavoz de la Cancillera de Austria. Pareciera que la Unin Europea est siendo forzada de mirar hacia el Este. Rusia es el pas que ms consume de toda Europa, por lo que la alianza con la UE podra resultar fructfera y ante las nuevas sanciones bien puede independizarse no solo de Reino Unido a partir del Brexit, sino tambin de EUA. Esto no es ms que el primer paso y el segundo ser aliarse con Rusia.

Uno de los hechos que ms sorprende en este contexto es la rapidez con que ha despegado la Nueva Ruta de la Seda hacia Europa. Cuando se lanz la iniciativa, en 2013, apenas 17 trenes de carga unieron China con Europa. En 2016, fueron 1.702, o sea, cien veces ms en cuatro aos. Hay 51 lneas de trenes que unen 28 ciudades de Europa y 27 de China. En el mismo lapso de solo cuatro aos, China abri 356 lneas internacionales de transporte de mercancas y pasajeros a lo largo de las carreteras del Cinturn y la Ruta y opera 4.200 rutas areas semanales entre el dragn y sus socios de la Ruta. Lo que est logrando la iniciativa es que estimula a los pases a unirse, como sostiene el oficialista Global Times. Parece que estamos ante un proyecto de mundializacin inclusiva que pasa por desarmar ambos esquemas de unipolarismo. En los hechos, est naciendo un mundo centrado en Eurasia y EUA tiende a aislarse.

En el G20 de 2017 Xi Jinping oper para acercarse a Europa para aprovechar la confusin que problematiza a sus pases, generada en buena medida por el residente de la Casa Blanca. En ejercicio de la presidencia del G-20, Alemania, en la persona de Angela Merkel, ofici su rol de anfitriona del encuentro celebrado en Hamburgo que tuvo como consigna Conformar un mundo interconectado, es decir encaminar hacia un mundo multipolar.

La integracin econmica en torno al Yuan

China y Rusia se posicionan en forma prudente y gradual para erigir el nuevo sistema monetario mundial en el que el dlar cese su funcin parasitaria hegemnica que le procura, segn analistas chinos, 9.36% del PIB global debido a su laxa impresin de billetes verdes. Se vislumbra que la conectividad de la nueva ruta de la seda china con la Unin Econmica Euroasitica apuntalada por Rusia epitomiza el sistema nervioso central del nuevo orden global protegido con sus bombas nucleares. El oro significa el puntal de la nueva ruta de la seda: proyecto geoestratgico y geoeconmico de China para evadir a lo largo de Eurasia la asfixia martima de EUA. El verdadero da del advenimiento del nuevo orden mundial tripolar ser, de acuerdo con Alfredo Jalife, cuando China y Rusia pongan sobre la mesa sus cuantiosas reservas de oro, que significar la sepultura del dlar.

Sin mucho ruido, Pekn lanz desde octubre de 2015 el Sistema Internacional de Pagos de China (CIPS, por sus siglas en ingls), al unsono de la aceptacin del yuan (divisa china) como parte de los derechos especiales de giro (divisa virtual del FMI). Se vislumbra que el CIPS chino se convierta en un notable competidor del SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que domina EUA. Rusia, gracias a las tantas sanciones asfixiantes de EUA/OTAN/Unin Europea, se ha alistado a desconectarse del SWIFT, cuando el banco central ruso ha cambiado en los cajeros automticos de retiro cash (ATM) el sistema de pagos de las tarjetas Visa y Mastercard por el MIR, nuevo sistema de pagos domstico. Ni en Rusia ni en China desean repetir la opresiva vivencia monetarista de Irn que sufri una paliza con las sanciones de cuatro aos al ser exorcizado del sistema SWIFT.

UnionPay, con sede en Shanghi, es la mayor organizacin de pagos de tarjetas de crdito en el mundo, antes de Visa y Mastercard. UnionPay funciona a lo largo de Asia e incluso ha sido adoptado en forma entusiasta por HSBC, banco globalista que igualmente desea acabar con el dlar como moneda de referencia internacional. Mosc y Pekn unen sus fuerzas para rebasar al dlar en el mercado monetario mundial. Rusia se prepara a lanzar sus primeros bonos de emprstito federal denominados en yuan chino, lo que tiene como intencin desbancar al dlar. Arabia Saudita (AS) est ya contemplando el comercio de su petrleo en yuanes. Las geofinanzas estn a favor del Yuan a costa del dlar al tiempo que la riqueza de las naciones se traslada de Occidente a Oriente.

La amenaza de una eventual guerra

Podemos afirmar que en la Primera Guerra Mundial, la tensin fue acerca de flotas navales y el control de los ocanos y en la Segunda Guerra Mundial: fuerza area y control del espacio areo. La Guerra Fra fue acerca de los satlites y el control del espacio. Un actual conflicto blico internacional gira alrededor de la encriptacin, los ciberataques y el control de los efectos en el mundo real de parte del ciberespacio. La innovacin tecnolgica en materia de informacin y computacin implica tambin el desarrollo de haceyos. En 2016 los chinos colocaron en el mercado norteamericano un Smartphone barato con software chino que enviaba cada 72 horas la informacin a China. No solo logran apropiarse de esta forma de secretos tecnolgicos en materia civil, sino tambin les permite realizar un nuevo modo de espionaje militar. Es ms en la era ciberntica una guerra estratgica implicar ataques digitales a los satlites como su objetivo principal. El avance de China y tambin Rusia en esta materia preocupa a EUA.

Oficiales del gobierno norteamericano concluyeron que han sido hackers rusos quienes estaban detrs de infiltraciones en plantas de energa nuclear y de otras compaas energticas el da 8 de julio de 2017 en EUA, afirma un reporte de Washington Post. En este contexto, afirma el mismo rotativo, vale aclarar que Obama aprob una medida (hasta ahora no revelada) que autorizaba la instalacin de armas cibernticas en la infraestructura de Rusia, el equivalente digital de bombas que podran detonarse si Estados Unidos se viera inmerso en un intercambio cada vez ms intenso con Mosc. Por el momento, un ataque masivo a la infraestructura elctrica, poltica (votaciones) y financiera de Estados Unidos constituye un real riesgo y otro tanto puede decirse para Rusia o China.

Cules son los riesgos ms grandes para que estalle un conflicto entre las grandes potencias?



Un bloqueo norteamericano de las rutas de los buques petroleros y comerciales chinos, implicara inevitablemente una respuesta militar china. En el caso de una eventual guerra entre China y EUA, Rusia no quedara neutral. La poltica de Trump de acercarse al ltimo pas para neutralizarlo en un eventual conflicto con China no ha dado ningn resultado. Lo anterior, sin duda, tambin por la poltica del capital financiero globalizado que ms bien intent aislar a China de Rusia. En semejante entorno, los dos pases han fortalecido ms bien su alianza y con ello el proyecto multipolar. No es por nada que Putin aparece muy a menudo en la capital de China, pues Mosc y Beijn se sienten ambos amenazados por escudo de misiles que est levantando EUA y la OTAN tanto en el este de Europa como en Corea del Sur. De acuerdo a los chinos el escudo no est tanto dirigido hacia Corea del Norte debido a su proyecto nuclear, sino que constituye una estrategia para unir EUA, Japn y Corea del Sur a fin de acorralar a China.

Es preciso plantear en este contexto que el congreso de EUA aprob un aumento de 695.500 millones de dlares del presupuesto militar, lo que es ms de 4 veces el presupuesto total militar de China en 2016 (150 millones de dlares). El gasto militar de EUA llegara con esto a ms de 3.5% del PIB frente a China con 1.3%. Es obvio que el gobierno de Trump apunta a estimular la economa militar por encima de la civil muy de acuerdo con el proyecto del unipolarismo continental. China hace lo inverso al bajar el aumento anual de su presupuesto militar a como desciende la tasa de crecimiento de su economa. Su presupuesto militar para el ao 2017 baj de 10% en 2016 a 7. Para no cargar exclusivamente con este gasto improductivo, la administracin Trump procura trasferir este gasto a los pases de ambos escudos: los aliados europeos de la OTAN en la frontera occidental de Rusia y a Corea del Sur y Japn frente a las costas chinas.

Lo anterior pareciera que implicara potencialmente una guerra de dos frentes. Una guerra en dos frentes, como la recomienda la escuela neorrealista se basa en Macchiavello y Hobbes. Tal escenario no sera muy probable en la visin de la Escuela Inglesa del constructivismo que se basa ms en las relaciones internacionales. En su visin no es como el caso de Inglaterra que tuvo que tragar que su vieja colonia le quit el liderazgo mundial. Lo nico que ha de aceptar EUA sera abandonar la idea del unipolarismo sea de un tipo u de otro y aceptar el multipolarismo bajo liderazgo chino. EUA solo puede mantenerse grande si tambin florece China y si aceptara que los grandes problemas en el mundo no se puede resolver sin este pas.

El mundo unipolar de Trump con tambores de guerra



Cuando Trump asumi la presidencia ya haba una guerra verbal entre China y EUA sobre todo en torno al mar al sur de China donde pasa el 30% de todo el comercio mundial y ms de la mitad del comercio de petrleo proveyendo a China y Japn bsicamente. Quien controla esta ruta controla a China y Japn y por ende a la economa mundial. De ah tambin el proyecto chino de la ruta de seda por tierra que busca la integracin de Eurasia ya que quien domina a Eurasia tiende a dominar tambin geopolticamente al mundo. El proyecto de la Nueva Ruta de Seda aumenta la influencia geopoltica de China y por lo anterior el pas busca hacer retroceder a EUA paso por paso en la parte occidental del Pacfico.

Para lograrlo China ha construido 7 islas artificiales con sus bases militares. Las islas quedan en aguas en disputa con las Filipinas, Malasia, Brunei y Vietnam. El nuevo presidente de las Filipinas ya ha manifestado que EUA mejor retiren sus bases militares de su pas; el primer ministro de Malasia prefiri estar del lado de China y Brunei ya lo haba manifestado antes, seala el periodista independiente Jan van der Putten. El nico pas continental que queda para oponerse a las islas chinas en aguas en disputa es Vietnam. Sin embargo, Vietnam forma parte de ASEAN y no podr permitirse el lujo de tener a China como enemigo. Por ende el mundo multipolar est haciendo retroceder en su hegemona al unipolar sobre las vas martimas claves.

a. El papel geopoltico de Corea del Norte

En el mar de China Oriental entre Taiwn y el sur de Japn hay otras 8 islas pequeas no pobladas que reclama China. Solo dos de ellas tienen una superficie mayor de un kilmetro cuadrado, pero su ubicacin es estratgica ya quien se aduea de estas islas se aduea tambin de enormes superficies de mar alrededor de las mismas. Las islas se encuentran bajo dominio de Japn, pero tanto Taiwn como China reclaman derechos sobre las mismas. Del lado continental de la disputa tambin se encuentran las dos Coreas.

La pennsula de Corea es un punto de no ceder para China ni tampoco para Rusia. La cada del rgimen de Kim y la reunificacin de las Coreas sera una gran prdida geopoltica para ambas potencias. La influencia de Estados Unidos se extendera virtualmente de manera ilimitada sobre el Pacfico. Si EUA interviene directamente en Corea del Norte corre el riesgo de que ese conflicto se le convierta en un conflicto de escala mundial en corto tiempo. Corea del Norte ha sido clave para la seguridad continental china desde un punto de vista geoestratgico ya desde hace ms de 100 aos, seala Jan van der Putten. China perdi ms de un milln de soldados luchando en la Guerra de Corea (1950-1953) para impedir que los Estados Unidos pusieran su bandera en territorio norcoreano.

La poltica china hacia Corea del Norte se ha enfocado en el comercio y la inversin en el pas, con la esperanza de promover prosperidad y estabilidad, y aumentar su capacidad de influencia sobre el rgimen. China es sin duda el mayor aliado de Corea del Norte, adems de su ms importante socio comercial como principal fuente de alimentos, armas y energa. Sin China el proyecto defensivo de Corea del Norte ya hace tiempo hubiera colapsado a su economa civil. Pekn ha contribuido a sostener los sucesivos regmenes en Corea del Norte con la esperanza de evitar un colapso que derive en un derrame de refugiados a lo largo de su frontera de ms de 1.000 km, y un vaco de poder en una regin que resulta clave para su seguridad nacional. Sostener al rgimen de Pyongyang significa evitar la presencia de tropas estadounidenses en la frontera china, una afrenta inasumible.

Corea del Norte prob 114 misiles desde 1984, cuando comenz su carrera armamentista. Fue Kim Jong-un, quien le dio un impulso definitivo. Desde su llegada al poder, en 2011, se realizaron 84 ensayos balsticos. La escalada lleg a otro nivel el 4 de julio pasado, cuando el rgimen anunci el lanzamiento exitoso del misil Hwasong-14, el primero de alcance intercontinental (ICBM). Lleg a una altura de 2.802 kilmetros y recorri 933 kilmetros en 39 minutos, hasta caer en el Mar de Japn. Expertos internacionales aseguran que, disparado en otro ngulo, podra cubrir una distancia muy superior. Las estimaciones ms bajas le permitiran llegar fcilmente a Alaska, y las ms altas a buena parte de la costa oeste del pas.

Lo anterior no solo constata el avance del programa armamentstico de Corea del Norte y representa una nueva escalada en la amenaza para los proyectos unipolares, sino tambin evidencia lo limitadas que son las opciones de Washington para frenar a Pyongyang. Corea del Norte no va a renunciar a sus misiles. Para los Kim el programa nuclear es una cuestin de supervivencia, ya que el objetivo especfico al tener armamento nuclear es no estar a la merced de superpotencias mundiales como s es el caso en autocracias de Libia, Egipto, Siria y Ucrania. Sin armas nucleares, Kim Jong-un sufrira el mismo destino de Gadafi, Mubarak. Kim Jong-un est comprometido con su programa nuclear para dar una seal clara que evite una intervencin militar. Corea del Norte no va a abandonar su capacidad nuclear y balstica, sin importar cunta presin reciba.

La poltica de disuasin de Obama ha demostrado ser efectiva para impulsar el proyecto globalista. La administracin Obama buscaba crear un Estado global por encima de las naciones a partir de los acuerdos del Transpacfico sin China y Transatlntico. Su estrategia fue de subordinar en el plano econmico y geopoltico no solo a China y Rusia sino tambin supeditar los propios EUA a un estado global manejado por grandes bancos y transnacionales. Trump con su retrica y demostracin de fuerza militar tiene pocas opciones vlidas para responder a Corea del Norte. Las sanciones econmicas no han tenido ni tendrn efecto real y testimonio de ello es que en el primer semestre de 2017 el comercio entre China y Corea del Norte aumento 10,5% respecto al mismo perodo del ao pasado, segn datos oficiales de Pekn.

La probabilidad que Kim Jong-un lance efectivamente un ataque preventivo sobre la Costa Oeste de EUA es casi nulo ya que dicha accin supondra un suicidio. Sin embargo, es un hecho que al tener Kim Jong-un la capacidad de contraatacar, permite a Trump imponer a sus aliados (Japn y Corea del Sur) instalar un escudo de misiles y, en la medida de lo posible a cuenta de estos pases aliados. Estados Unidos ha mostrado su cara agresiva enviando 3 portaaviones y 2 submarinos nucleares a la zona del conflicto, intimidando ms a sus aliados que a Corea del Norte. Lo anterior ha servido como medida de presin para instalar sistemas antimisiles en Corea del Sur y Japn. De esta manera logra fomentar el complejo industrial y militar bajo el pretexto de defender a sus aliados en la regin.

A nivel interno en EUA esta estrategia permite usar el conflicto con Corea del Norte para justificar la doctrina de intervencionismo directo. Esta doctrina permite aumentar el presupuesto de defensa y mostrar su podero militar y con el objetivo final de lograr mantener la hegemona geopoltica en el mundo unipolar. Esta forma de ver el mundo es regresar a la dcada de los aos 70, pero esta vez, sin la presencia de la Unin Sovitica, es decir no bajo la modalidad de un mundo bipolar sino unipolar: Make America great again. Con ello logra al interior de EUA mostrar la validez de su campaa y permite su sobrevivencia en el poder.

Para lograr obtener una ventaja tctica sin necesidad de tener el lado negativo de un conflicto con China, EUA ha considerado librar una gran guerra silenciosa en el ciberespacio para causar un desastre nuclear tipo Chernbil en Corea del Norte. Cabe anotar, sin embargo, que la vulnerabilidad de Corea del Norte a un ciberataque a sus instalaciones nucleares es muy baja porque la infraestructura de internet que tiene el pas casi es de nula penetracin. La nacin cuenta por lo dems con fuertes aliados alfabetizados en criptografa. Es ms, un ataque masivo a la infraestructura elctrica, poltica (votaciones) y financiera de Estados Unidos constituye ms bien un mayor riesgo que uno a las instalaciones en Corea del Norte.

Las compaas norteamericanas tienen motivos reales de preocuparse de los ataques cibernticos en sus plantas de energa ya que se sospecha, con razn, que Rusia fue la responsable de un corte elctrico en Ucrania en diciembre del ao pasado dejando a 225 mil personas sin electricidad durante ms de seis horas. Las plantas de energa nuclear en EUA son relativamente protegidas ante ataques cibernticos al estar completamente aislados del sistema de internet, las otras plantas de energa, por lo contrario, no lo estn. EUA y Japn realizaron el mircoles 21 de junio de 2017 una prueba de intercepcin de un misil de medio alcance sobre el ocano Pacfico. La prueba fall y no debe haber contribuido a la efectividad del escudo de misiles.

Ante la exigencia de Trump que Corea del Sur debera pagar por la instalacin del escudo de misiles (THAAD), el pas decidi suspender de manera temporal el despliegue del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en su territorio. No exigieron que las dos lanzaderas y los otros equipos que han sido ya desplegados debieran ser retirados, pero aquellos que an estn por desplegarse tendran que esperar. Por su parte, el Ministerio de Defensa surcoreano indic que todos los pagos vinculados con el despliegue del THAAD estn claramente por cuenta de EUA segn el acuerdo firmado en junio.

El nuevo presidente surcoreano en persona, Moon Jae-in, trat que Trump negociara con Corea del Norte. Si la reunin hubiese tenido lugar sera el primer dilogo intercoreano desde diciembre de 2015. En esencia, tal negociacin significara que China a travs de Corea del Norte, lograra as su objetivo: limitar la libertad de accin militar de EEUU en el Pacfico y darle todo el espacio al desarrollo del proyecto multipolar. Un pacto poltico que acepte semejante disuasin es polticamente inviable para el gobierno de Trump. Sin embargo, todo indica que el proyecto multipolar sigue avanzando a costa de los proyectos unipolares.

