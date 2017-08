Del cambio de poca al fin de ciclo, nuevo libro de Maristella Svampa donde analiza los progresismos que gobernaron la regin en los ltimos aos

Debemos pensar una izquierda posprogresista, antipatriarcal y profundamente ecolgica

La Tinta

No hay nada que festejar con el fin del ciclo progresista. Con esas palabras inici su exposicin la sociloga Maristella Svampa. No obstante, remarc: No podemos dejar de hacer un balance desde las perspectivas crticas. Investigadora del Conicet e integrante del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, Svampa acaba de publicar Del cambio de poca al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en Amrica Latina (Edhasa, 2017).

La primera presentacin de este material para pensar el escenario socio-poltico reciente en la regin, y los nuevos desafos, la realiz en la Universidad Nacional de Catamarca el pasado 30 de junio, invitada desde el Doctorado en Humanidades. Durante ms de una hora, la intelectual punte los principales ejes de su ltimo trabajo e intercambi algunos anlisis coyunturales con el auditorio. Sabiendo que el escenario actual empeora ese fin de ciclo, donde se intensifica el extractivismo, el cercenamiento de derechos sociales y la represin de la protesta, tenemos que analizar el ciclo progresista y ver cmo algunas narrativas polticas nos sirven para tender puentes.

En esa lnea, Svampa retom una idea que dej plasmada en el libro: No sabemos hasta dnde el giro conservador que hoy se opera en Amrica Latina permitir abrir una nueva conversacin con aquellos otros colegas y activistas que hasta hace poco promovieron activamente a los progresismos realmente existentes, afirmando que sta era la nica izquierda posible. Si acaso ese dilogo fuera posible, la tarea que nos aguarda es sumamente compleja y difcil, pues se trata de pensar colectivamente una izquierda posprogresista, que conjugue a la vez justicia social y antipatriarcal, con justicia ecolgica. Sin la interseccin de esos tres ejes en un nico horizonte, creo humilde y sinceramente que hay escasas posibilidades de reformular las izquierdas, en un sentido verdaderamente democrtico, plural y emancipatorio.

Un planteo central del nuevo libro se centra en destacar el rol de los movimientos sociales como el actor clave en abrir un nuevo escenario de cara al cambio de poca que finalmente decantara en una serie de gobiernos progresistas en la regin. Fueron la Guerra del Agua en Bolivia (2000) y las luchas, encabezadas por los movimientos piqueteros, entre fin de 2001 y 2002 en Argentina, entre otros, los antecedentes que marcaron la agenda crtica al neoliberalismo.

Svampa describe la aparicin de los progresismos (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Nicaragua y etapas en Paraguay y Chile) como eje central de la poltica, caracterizados ms all de los maticespor tener una lengua comn (lingua franca): cuestionamiento al neoliberalismo, polticas heterodoxas, polticas sociales de inclusin y creacin de espacios regionales. Estas narrativas, plantea, muchas veces apuntaladas desde los movimientos colisionaron al calor del boom de los commodities para dar paso a modelos en clave desarrollistas extractivista, que van desde el impulso a la megaminera y el agronegocios hasta la instalacin de mega-represas, pasteras e intensificacin de la matriz petrolera ahora bajo la cuestionada modalidad de fractura hidrulica. El cierre de los debates sobre modelos de desarrollos alternativos fue una de las caractersticas de estos gobiernos.

La autora ubica el periodo 2007-2009 como el momento donde se marca claramente una grieta crtica al extractivismo. En ese sentido, desde los gobiernos se redobl la apuesta, bajo lo que denomin consenso de los commodities. En Argentina con el Plan Estratgico Agroalimentario (2010), en Bolivia con la carretera del TIPNIS (2011), en Venezuela el proyecto del Arco Minero en el Orinoco (2012), y el avance con la hidroelctrica de Belo Monte en Brasil pese a las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta lnea, enfatiz que esta conflictividad se traduce en que Amrica Latina es la regin del mundo con ms asesinatos de activistas ambientales en los ltimos aos, segn relev OXFAM.

Otro eje crtico se centra en los aspectos socio-econmicas que dejaron los progresismos.

En otra lnea, aborda la crtica a los denominados populismos infinitos. Svampa aclar que lejos est su crtica del vampirismo del trmino que ha hecho la derecha poltica y meditica, que lo liga al despilfarro y al autoritarismo. Tampoco comparto las versiones apologticas, agreg. Es algo mucho ms complejo que tiene que ver con aspectos democratizadores y otros que no; con la inclusin de los excluidos y la intolerancia a otras temticas; con la reduccin del espacio poltico al ellos/nosotros que empobrece y expulsa otras miradas; y con una alianza de clases ms all de la retrica que incluy pactos con el gran capital.

En este apartado, la investigadora diferenci casos como el de Argentina y Ecuador, a los que calific como populismos de clases medias que hablan en nombre de las clases populares, en tanto que Bolivia representara un caso ms tpicamente encabezado por sectores populares; y Venezuela que ha experimentado en torno a la democracia participativa. Como lugar comn, remarc que pese a las expectativas iniciales, no hubo gobierno de los movimientos sociales sino que siempre se busc el control o la tutela de los mismos.

La ltima crtica abarc aspectos que atraviesan el Fin de ciclo: la cada de precios de los commodities, el fracaso del regionalismo y la dependencia con China. A la luz de estos hechos, sostuvo: No podemos olvidar el momento histrico del No al Alca en Mar del Plata construido por los movimientos sociales en articulacin con los presidentes. A su entender, UNASUR termin siendo un espacio de consolidacin del IIRSA (COSIPLAN), que tiene por objeto principal disear una infraestructura regional atada a los interesas extractivistas, y ah hay que tener en cuenta el rol de Brasil, que juega en otras ligas. Nadie dice no negociar con China, sino que hay que ver cmo se da ese vnculo, con qu intereses, y si es como bloque o cada uno por separado.

Tras un punteo por los temas del libro, Svampa dio lugar a algunas preguntas. Consultada por el actual escenario en Argentina, Svampa caracteriz al gobierno de Macri como una derecha aperturista neo-empresarial que no es repeticin de los noventa. Es una derecha que hace poltica social, pos-poltica, ligada a las ONGS y a la Iglesia que disputa territorio. Adems remarc la ceguera de clase que presentan los funcionarios. Hay cosas que no pueden comprender, y esa mirada de clase es muy violenta: se vio con el tema Desaparecidos, o el ejemplo de Esteban Bullrich hablando de la Campaa del Desierto, algo que para l est bien. Desde su ptica, este gobierno no ve derechos, ve abusos cuando los sectores populares son beneficiarios de polticas pblicas. Es un gobierno no consolidado, que tiene cada vez menos margen, pero ciertamente hay estabilidad. An aprovecha bien el esquema binario (con el kirchnerismo) para sacar ventaja, por lo que quedan pocas posibilidades de abrir la agenda ms all de esa disputa, reflexion.

Por ltimo, plante que si bien su trabajo es desde una mirada crtica de izquierda, no podemos caer en que todo fue negativo, hay mucho para recuperar de los progresismos en lenguaje y en derechos conquistados. En este presente, valora tres narrativas del campo de la resistencia que entiende abren horizontes de esperanza: La de los movimientos territoriales de raigambre piquetera amenazados por el hambre, por caso el trabajo de la CTEP; el colectivo Ni una menos, que no slo se enfoca en los femicidios sino que ha planteado una base de temas de los que hoy la agenda de los partidos no puede prescindir; y los movimientos socio-ambientales, que desde la periferia estn cada vez ms presentes.

Fuente: http://latinta.com.ar/2017/07/debemos-pensar-una-izquierda-posprogresista-antipatriarcal-y-profundamente-ecologica/