Internet en Cuba, una herramienta para el desarrollo

Razones de Cuba

Las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) pueden contribuir a brindar soluciones a los problemas del desarrollo, promoviendo no solo el crecimiento econmico y la competitividad, sino tambin el acceso a la informacin. De igual manera, las TIC pueden perfilarse como estandartes de los conocimientos, la erradicacin de la pobreza y la inclusin social.

En los ltimos aos, la evolucin de las tecnologas se ha convertido en eje fundamental para la seguridad de los Estados; por lo que es imprescindible que su empleo est en funcin del progreso humano, poltico, econmico, social y cultural de nuestras naciones.

Sin embargo, progresivamente este territorio de intercambio de informacin y conocimientos va perdiendo su valor de acceso universal, para convertirse, rpidamente, en un espacio restringido y controlado por la proyeccin neoliberal de las grandes transnacionales que pretenden colonizar Internet. Temticas abordadas durante la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicacin Poltica en el mbito Digital, realizada en La Habana este verano, confirman esta idea.

De acuerdo con la periodista Rosa Miriam Elizalde, quien fuera durante muchos aos editora del portal Cubadebate uno de los medios ms relevantes de la web cubana-, la gobernanza o administracin de los medios y las infraestructuras digitales es un asunto sobremanera importante en la regin latinoamericana.

Cuando todos los productos inteligentes son de importacin, es difcil saber si puede ser utilizado por otros, particularmente en Amrica Latina con las redes de telecomunicaciones ms dependientes del mundo. Ms del 90% del trfico de la regin pasa por servidos norteamericanos, el 85% de los contenidos digitales de Latinoamrica, estn alojados en servidores estadounidenses, segn datos de la Unin Internacional de Telecomunicaciones, refiere Elizalde.

Una de las preocupaciones centrales en la poca actual, est relacionada con la manera como se maneja y controla Internet. Los partidarios del neoliberalismo estn logrando imponer en el ciberespacio su visin de un mundo donde imperen los mercados sin ninguna restriccin y donde los Estados y las instituciones intergubernamentales dejen de cumplir sus roles de garantes del inters pblico.

La red cada vez se distancia ms de sus orgenes en cuanto a la democratizacin del acceso a la informacin, factor que sin dudas constitua una amenaza a los poderes hegemnicos. Por ello, los defensores del status quo se propusieron no slo privatizar y comercializar a Internet, sino tambin banalizar sus aplicaciones y contenidos, como una forma de impedir el dominio de las mayoras.

Abel Prieto, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en una intervencin realizada durante una Conferencia Internacional sobre Comunicacin Poltica en Internet realizada en La Habana hace apenas dos aos, refera que el mundo virtual de las TIC refleja hoy los principales problemas y contradicciones del mundo real del presente como la concentracin de poder en manos de transnacionales; la desigualdad creciente y abismal entre pobres y ricos; la privatizacin del conocimiento y la cultura; la visin imperial y belicista que concibe la Web como un espacio militarizado; la injerencia, la violacin de la soberana de las naciones y de la privacidad ms elemental de los individuos; la reduccin del ciudadano al estatus de consumidor potencial y el manejo inescrupuloso de sus inclinaciones ms ntimas para crearle falsas necesidades.

Es as que en la actualidad, universalizar el acceso y uso de la red se torna una cuestin de cultura necesaria, y de apropiacin crtica de la realidad, por tanto, su gobernanza debera constituir un elemento esencial del orden del da en la Sociedad de la Informacin, para contribuir a la consecucin de los objetivos de desarrollo y al ejercicio de los derechos humanos.

La gestin internacional de la tecnologa debera ser multilateral, transparente y democrtica, y hacerse con la plena participacin de los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

La importancia de desarrollar y dominar nuestras infraestructuras comunicacionales, contribuir tambin a reafirmar un pensamiento descolonizador, generando una produccin cultural propia en la red. En tanto, se deber apostar por un uso que promueva la solidaridad social, as como los valores asociados a la sostenibilidad econmica, cultural y poltica de nuestras naciones.

En Cuba, se considera de alta prioridad promover el uso pacfico y legtimo de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones, as como las mltiples oportunidades que ofrece el ciberespacio para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Igualmente, el gobierno se propone lograr que las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones se conviertan en un sector de desarrollo estratgico para la Nacin.

Es por ello, que el pas trabaja para integrar educacin y capacitacin, en aras de proyectar entre los usuarios una nueva cultura de participacin en las redes, que tome en cuenta los riesgos reales que existen en el ciberespacio.

En la medida en que exista una gobernanza ms democrtica de la Internet, los usos sociales de las redes evidenciarn una recontextualizacin en cuanto a la comunicacin poltica, fundamentalmente en el mbito digital. Para ello, paralelamente deber implementarse una cultura de ciberseguridad slida, para que los usuarios concienticen la importancia de la proteccin de la informacin como un bien social, aspectos a los que el gobierno cubano presta especial atencin, en su fuerte voluntad poltica para favorecer el acceso seguro a las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.

En palabras de Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en cuestiones de informatizacin de la sociedad, nuestra Nacin no llega a deshora a la nueva poca. An bloqueados, no quedamos nunca al margen de la evolucin de las tecnologas y las comunicaciones, ni de los cambios culturales que ellas entraan para la Sociedad de la Informacin. Se trabaja al mismo tiempo para que la sociedad cubana contine siendo una de las ms tranquilas y seguras para sus ciudadanos, tambin en el ciberespacio () Constituye un desafo transitar por la autopista de la informacin y el conocimiento de manera seria y tica. Debemos propiciar y defender una relacin cada vez ms responsable entre el ciudadano y el ciberespacio; un ciudadano ms competente, pero tambin ms responsable.

El uso de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la economa y la actividad poltico-ideolgica, constituye una premisa ineludible en el proceso de informatizacin seguro y ordenado de la sociedad cubana, que actualmente potencia el Gobierno Revolucionario.

El pas continuar trabajando por alcanzar una cultura digital caracterstica del hombre nuevo, que aproveche el ciberespacio como un lugar de aprendizaje y desarrollo inclusivo, en aras de garantizar la defensa de nuestra cultura y el socialismo sostenible que construye nuestro pueblo, y con ello, la invulnerabilidad de la revolucin.

Fuente: http://razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/internet-en-cuba-una-herramienta-para-el-desarrollo/