Barcelona ha vivido en poco ms de una semana varias protestas en contra del turismo masivo

"Tourists go home", defensa vecinal o turismofobia?

eldiario.es

Semana de acciones contra el turismo en Barcelona. Dos movilizaciones contra el turismo masivo, ambas reivindicadas por Arran, la organizacin juvenil de la izquierda independentista catalana, han sacudido la capital catalana durante los ltimos das. Primero fue la pintada a un autobs turstico con el lema El turismo mata los barrios y el pinchazo de las ruedas el pasado jueves, accin que Arran reivindic el domingo a travs de un comunicado y un vdeo.

Cuatro das ms tarde, ms pinchazos. En esta ocasin, en las ruedas de las bicicletas de alquiler, vehculos principalmente usados por turistas y de empresas que han generado polmica los ltimos meses por el uso del espacio pblico que hacen aparcando sus bicicletas en los aparcamientos de la calle. "Ya estamos hartas, de la ocupacin por parte de empresas tursticas, del espacio pblico del barrio. Actuemos! nete al combate", clamaba el tuit de la asamblea de Arran del barrio del Poblenou, que difundi las imgenes.

Arran es una organizacin juvenil que tiene 54 asambleas entre Catalunya, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Naci el 2012 de la confluencia entre Maulets y la CAJEI dos organizaciones que llevaban activas 25 y 10 aos respectivamente en el momento de la unin y algunas asambleas locales de jvenes. Sus ejes ideolgicos son el independentismo, el feminismo y el socialismo, por lo que se declaran anticapitalistas y tienen en su punto de mira, entre otros, la industria turstica.

Sus acciones en la calle no son nuevas, pero este ao han conseguido ms revuelo meditico como consecuencia de la condena por parte de la mayora de los partidos polticos. Empezaron en marzo su campaa para reclamar el referndum con un escrache en la sede del PP en Barcelona, hecho por el cual el presidente del PP cataln, Xavier Garcia Albiol, los tach de "fascistas". En junio se encadenaron a las puertas de la Bolsa de Barcelona, para defender el referndum como una herramienta para el cambio social.

Este verano, esta misma campaa ha seguido con las acciones contra el turismo masivo, que no se han quedado nicamente en la capital catalana. Encendieron botes de humo frente un restaurante en el puerto de Palma y colgaron pancartas a favor de la vivienda para los vecinos en un piso de Airbnb en Valencia. El portavoz de Arran, que no quiere dar su nombre, explica que su prctica poltica va ms all de estas acciones. Por ejemplo, porque articulan un movimiento juvenil que fortalece las redes del territorio. Pero reivindica que estas acciones directas son importantes por el efecto que generan, porque ahora se est hablando de la problemtica del turismo en los Pasos Catalans.

No son pocos los que han reaccionado a las acciones de este grupo. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el concejal de Empresa y Turismo, Agust Colom, conden el acto contra el bus turstico pero lo defini como un acto vandlico aislado. El alcalde accidental de la ciudad, Jaume Collboni, en cambio, advirti a Arran que se van a encontrar con el Ayuntamiento, el Govern y la justicia si siguen por este camino. La alcaldesa, Ada Colau, a quien muchos han criticado por no haberse pronunciado con suficiente rapidez, aadi a travs de las redes sociales que "protestar por el turismo no puede pasar nunca por intimidar a personas ni daar equipamientos".

Fuera del Ayuntamiento, la mayora de los partidos tambin se han mostrado contrarios a estos hechos. El portavoz del Govern, Jordi Turull, conden los actos sin matices y pidi que se replantearan este tipo de acciones. La CUP, en cambio, no ha condenado los actos. Su portavoz parlamentaria, Mireia Boya, defini las acciones de Arran como simblicas y pidi que no se dramaticen. Boya aadi, en una entrevista en RAC1, que a ellos se les pide que renuncien a la violencia, pero que la violencia la provoca el Govern.

No es la primera vez que parlamentarios cupaires defienden acciones de Arran. De hecho, la organizacin juvenil comparte su marco terico con la Candidatura dUnitat Popular (CUP), aunque afirman no ser sus juventudes porque funcionan autnomamente. Ambas organizaciones se engloban dentro de la izquierda independentista, espacio poltico del cual la CUP es el frente institucional. Junto con otras organizaciones de carcter poltico, laboral o estudiantil, Arran apoy la candidatura electoral CUP-Crida Constituent (CC) y por eso participan del Grup dAcci Parlamentria. Las decisiones tomadas en este rgano se suman en las grandes decisiones a las de las asambleas territoriales de la CUP, agrupadas en el Consell Poltic, y definen el sentido del voto de los parlamentarios de la CUP-CC.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) denunci en los tribunales el ataque al bus turstico y valor los daos materiales y de parada de servicio en 1.849,24 . El Ayuntamiento y el Govern de la Generalitat ya han anunciado que se personarn en el caso.

Varias agrupaciones de la ciudad relacionadas con el comercio y el turismo consideran que no es suficiente. Confiamos que se pondrn en prctica inmediatamente los recursos y mecanismos necesarios para erradicar estas manifestaciones vandlicas, escriban 27 entidades en una carta dirigida a la alcaldesa esta semana. Los actores econmicos pedimos que se garantice el orden, aade Gabriel Jen, presidente de Barcelona Oberta, una de las entidades signatarias.

La represin existe y somos conscientes que por cada accin poltica que hacemos habr consecuencias, admite el portavoz de Arran. Prefiere no decir su nombre porque -acorde con sus lneas ideolgicas, dice- sus portavoces pblicas son mujeres. Ya tenemos a decenas de personas en casos represivos por otras acciones, aade.

Debido a estos actos y otras manifestaciones contra el turismo y la industria turstica se ha extendido el uso de la palabra turismofobia el odio y pnico hacia los turistas entre empresarios, medios de comunicacin y polticos. El presidente del grupo municipal popular en Barcelona, Alberto Fernndez Daz, aseguraba en un comunicado que la ciudad es vctima de la turismofobia, definiendo con este mismo trmino los actos de Arran.

Desde movimientos vecinales, como los agrupados en la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), creen que este trmino no responde a la realidad de la ciudad. lex Garcia, miembro de la ABTS, considera que este trmino se lo han inventado desde la industria turstica para autovictimizarse. Afirma que ellos no se identifican con esta palabra, que no sale de los colectivos vecinales. Adems, aade que ellos no estan contra los turistas, sino que luchan contra una falta de polticas que ayuden a regular". Preguntados por este trmino, desde Arran coinciden en que no existe: Es una problemtica que se inventan para no plantar cara a la precarizacin laboral y la destruccin del territorio.

Que el turismo es una preocupacin en la ciudad de Barcelona no es ninguna novedad. El pasado mes de junio se haca pblico que esta actividad supera por primera vez el paro como principal problema para los barceloneses, segn los datos del barmetro municipal. Tambin por primera vez los vecinos que piden limitar el turismo son ms que los que creen que debe aumentar, revel el Informe de Actividad Turstica 2016, aunque en el mismo informe se expone que el 87% de los barceloneses creen que el turismo es beneficioso para la ciudad.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/Acciones-turismo-defensa-vecinos-turismofobia_0_671583429.html