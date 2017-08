Ms de 45 mil firmas y un petitorio que no lleg a la Casa Rosada

Prez Esquivel asegura que la prisin domiciliaria para Milagro Sala no resuelve el problema

Tiempo Argentino

Luego de que el gobernador Gerardo Morales adelantara que acatar el fallo de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que orden la excarcelacin de Milagro Sala, el Premio Nobel de la Paz Aldolfo Prez Esquivel critic que la prisin domiciliaria no resuelve el problema de fondo porque la lder de la Tupac Amaru est condenada antes de ser juzgada y es una presa poltica. Advirti tambin que en Jujuy est en riesgo la continuidad de la democracia.

Ahora hay una alternativa para que salga de la crcel y pase a detencin domiciliaria, pero eso no resuelve el problema central porque Milagro Sala es una presa poltica que est condenada antes de ser juzgada, dijo el Nobel. Y agreg: Lo habl con el gobernador Gerardo Morales cuando fui a visitarla al penal y l dice que es un problema judicial. Pero el poder judicial, lamentablemente, est supeditado al poder poltico.

Prez Esquivel advirti que la justicia de esa provincia no escucha la recomendacin de las Naciones Unidas, que consider arbitraria la detencin de Sala y pidi su liberacin en octubre pasado, ni del resto de los organismos internacionales, ni el reclamo popular. Como gobernador (Morales tom este revanchismo contra Milagro, dijo y advirti que eso lesiona no solo a la provincia, sino al pas y al estado de derecho.

El pedido de libertad se produjo luego de que el titular del Ministerio Pblico de Acusacin de Jujuy, Sergio Lello Snchez, adelantara que recomendar a los jueces que opten por "el arresto domiciliario" de la lder social jujea como alternativa a la prisin preventiva por la que est en el Penal de Alto Comedero desde el 16 de enero de 2016.

En la cautelar divulgada el viernes ltimo, la CIDH ratific la resolucin del Grupo de Trabajo de la ONU que el ao pasado pidi la libertad inmediata de Milagro Sala y solicit al Estado argentino medidas inmediatas "alternativas a la detencin preventiva".

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/69480/pa-rez-esquivel-la-prisia-n-domiciliaria-no-resuelve-el-problema



Ms de 45 mil firmas y un petitorio que no lleg a la Casa Rosada

Nahuel De Lima



Miembros del Comit por la Liberacin por Milagro Sala brindaron este martes por la maana una conferencia de prensa junto a organizaciones sociales y sindicales en la Plaza de Mayo para informar y pedir por la inmediata liberacin de la referente de la Tupac Amaru. Presentaron ms de 45.000 firmas exigiendo al Gobierno Nacional que respete la resolucin dictada por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

El cuerpo del comit manifest ante los medios presentes que el jefe de gabinete Marcos Pea no les recibi los petitorios y que por lo tanto se decidi entregarlos en mesa de entrada de Balcarce 50.

Estela Daz, miembro del comit manifest la situacin actual de Milagro Sala y el resto de las presas polticas de la organizacin social de Jujuy. Luego ley un mensaje de la propia referente jujea: abrazamos muy fuerte a todas las personas que con una inmensa solidaridad por medio de los organismos de derechos humanos y sectores de la comunicacin manifestado un clamor por su liberacin.

La detencin implica un hostigamiento por personal penitenciario como por personal del poder judicial y por personal del poder ejecutivo todos ellos estn vinculados a que ella es una mujer, es indgena y es una oponente poltica, asevero la magistrada.

Al finalizar la conferencia se procedi a llevar los petitorios a la mesa de entrada de la Casa Rosada, aunque no fue posible ya que la polica que custodia los alrededores de Balcarce 50 no permiti el ingreso al hall.Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/69488/ma-s-de-45-mil-firmas-y-un-petitorio-que-no-llegaron-a-la-casa-rosada