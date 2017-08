"Hay muchos privilegios de los trabajadores

Triaca enarbola la reforma laboral

Pgina/12

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, abog ayer por la sancin de una reforma laboral que se adecue a los procesos de cambio, pero subray que una norma en tal sentido no producir una precarizacin de las relaciones laborales, definitivamente. Justamente, este es el tema central en debate, dado el antecedente de la reforma de carcter fuertemente regresivo que se acaba de votar en Brasil. La reforma significa dejar de lado muchos privilegios que son de los trabajadores, pensando en el trabajador desocupado, en esa gente que est informalizada, postul.

En una entrevista con una radio FM de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Triaca defendi la iniciativa sealando que hay que sacarse los prejuicios, porque ya sea que lo proponga uno o lo proponga otro, no significa que tengamos que esconder esta realidad de tener uno de cada tres argentinos en situacin de pobreza, y que esa situacin slo se resuelve si encontramos oportunidades de trabajo para todos. El argumento de los sectores que impulsan la flexibilizacin de las normas laborales es que, si no se bajan los costos de contratacin de mano de obra, no habr ms empleo. El gobierno de Cambiemos se ha planteado, desde un primer momento, la baja de los costos laborales como una de sus principales metas.

No hay que temerles a los procesos de cambio, sino adecuarse, sostuvo el ministro, quien adems advirti que las paritarias hay que discutirlas con la mayor libertad posible, pero entendiendo que tambin afectamos a otros sectores con nuestros reclamos. Tambin consider que los convenios colectivos de trabajo deben reflejar los procesos productivos, que permanentemente se estn cambiando; la mayora de las actividades los cambian, y eso porque cambian los procesos productivos. Pero muchos convenios no se modifican desde 1970 y contienen categoras que no existen ms.

Triaca intent cubrirse de las crticas que vinculan la reforma impulsada en Argentina con la que acaba de obtener el gobierno de Michel Temer en Brasil. Asegur, al respecto, que lo que ocurre en Brasil no necesariamente es espejo para lo que ocurra en Argentina. Nosotros no tenemos que copiar la receta de nadie. Y al ser consultado sobre una eventual precarizacin de las relaciones laborales en Argentina como consecuencia de una reforma, respondi: Definitivamente, nosotros tenemos que subir la vara, no bajarla. Subir la vara significa dejar de lado muchos privilegios, y hay muchos privilegios que son de los trabajadores, pero cuando estamos hablando de ese trabajador desocupado, de esa gente que est informalizada, dnde estn esos privilegios?.

