Una gran grieta en la plataforma antrtica de hielo Larsen. NASA

El da 2 de agosto empezamos, otra vez, a vivir a crdito. Hace ya aos que ocurre, y cada vez lo hace ms temprano. Es el Overshoot Day, el da del ao en el que la humanidad empieza a consumir ms recursos de los que el Planeta es capaz de generar anualmente. En 1987 fue el 19 de diciembre. En 2005 fue el 20 de octubre. En 2010, el 21 de agosto. El ao pasado fue el 8 de agosto y este ao el da 2.

Sin piedad, acumulando deuda ecolgica que, en parte, pagaremos de vuelta en el tiempo vital de nuestra generacin... con sufrimiento y tensiones por el acceso a recursos como agua potable, suelos frtiles, pesca, o aire limpio; o con daos irreparables o migraciones masivas forzadas por el incremento en intensidad y frecuencia de fenmenos meteorolgicos extremos.

Pero es, sobre todo, deuda que pagarn con creces nuestros hijos y nietos.

Y entonces me acuerdo del acertado ttulo del fantstico ensayo de Joaqun Estefana: Abuelo, cmo habis consentido esto?.

La deuda ecolgica simboliza la gran inequidad de nuestra poca... pagan ms los ms vulnerables y pagarn mucho ms los que hoy son nios y los que estn por nacer. Sin eleccin. Sin capacidad de reaccin. Sin la menor oportunidad de corregir una trayectoria que nosotros conocemos y somos capaces de corregir, pero que representa un esfuerzo, una ruptura con la inercia para la que nos mostramos demasiado vagos y timoratos.

Hace apenas 10 das la Agencia de la Atmsfera y los Ocanos de Estados Unidos (la reputadsima NOAA, a quien tanto debemos todos por su excelente trayectoria de observacin) publicaba los datos que confirmaban que durante los ltimos 32 aos no ha habido un mes en el que la temperatura media del Planeta haya estado por debajo de las medias histricas desde que hay mediciones. Se sucede a otras alertas tan escalofriantes como la irremediable desaparicin de la barrera de Larsen en la Antrtida o la masiva extincin de especies de la que somos testigos mudos e inoperantes.

A poco que le dediquemos unos segundos, nos damos cuenta de la conviccin que sentimos, de la vivencia experimental de estar viviendo una poca de transicin a un nuevo mundo desconocido en el que o nos salvamos todos o nos hundimos todos.

Espaa no saldr bien parada en esa foto. Un pas asolado por incendios, con largos periodos de cancula, dificultades de acceso a agua, rendimiento agrcola menguante y sometido a los efectos secundarios de los impactos que el cambio climtico tendr en nuestros vecinos del sur... frica.

Podrn nuestros hijos vivir en paz? Es claro que no podrn igualarnos en una renta que esquilmamos sin piedad. Los datos oficiales de Espaa proyectan el estancamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero --que no su reduccin a cero-; bloquean la agenda sobre la movilidad --orientando recursos de todos a carreteras! en vez de a las infraestructuras que requiere una economa sin emisiones, capaz de aprovechar el potencial de la economa digital y resiliente a los efectos del cambio climtico--. Retrasan reflexiones bsicas de poltica industrial y empleo... cmo es posible eludir, por ejemplo, un planteamiento estratgico sobre una industria del automvil del siglo XX en un pas en el que tantas familias dependen de ella?

Presupuesto y polticas en los que est ausente el debate sobre qu hacemos con nuestro territorio (terrestre y marino)..., cmo lo preservamos, de qu modo convivimos sin menoscabar oportunidades. En qu ciudades queremos habitar y de qu nos alimentamos. Qu riesgos no estamos dispuestos a tolerar y de qu modo aseguramos igualdad de oportunidades en el acceso a beneficios ambientales y equidad en el reparto de costes por su prdida.

Por qu no exigimos la correccin inmediata de un sistema fiscal injusto?, por qu no nos damos cuenta de la trascendencia econmica y social de un debate, de un consumo, de una deuda... que no es tcnica ni neutral, sino profundamente injusta y peligrosa?

Es hora de plantear de una vez por todas estas preguntas. Es hora de entender que el mayor reproche social lo merece quien, pudiendo hacer, prefiri mirar para otro lado. Es hora de contribuir a parar el reloj de la autodestruccin y llamar a las cosas por su nombre... dficit cero? de qu?

