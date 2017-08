Las caras de la lucha

Testimonios de ex-trabajadores de la Cervecera Nacional

La lnea de fuego





Estos ex-trabajadores de la Cervecera Nacional llevan nueve aos peleando por su derecho a las utilidades. Pero detrs de la pelea legal un proceso lleno de interrogantes, inconsistencias y una justicia cuestionable se encuentran personas reales: las humildes personas de carne y hueso que a pesar de las dificultades que han tenido que aportar, no dan tregua en su bsqueda. Estas son sus historias.

RESUMEN DEL CASO

La pelea en las cortes empez en el 2008. La empresa, segn una investigacin del Ministerio de Trabajo llevada a cabo durante dos aos, deba a sus ex trabajadores por las utilidades (unos US$90 millones segn los clculos del SRI) que estos no recibieron durante 16 aos. Los trabajadores demostraron haber sido contratados por empresas tercerizadoras vinculadas con la compaa, a cuyo favor se prestaba el servicio, con el exclusivo objeto de eludir la obligacin de repartir las utilidades que les correspondan a los trabajadores. El Ministro de Relaciones Laborales lleg a esta conclusin y declar esos hechos como probados; y, se resolvieron al amparo del mismo Cdigo del Trabajo. Pero no pas nada. El caso pas a la Corte Constitucional. Este fall a favor de la empresa, pero se vio obligada a revocar su propia decisin cuando fue revelado que el hermano del secretario de la corte haba recibido un cheque por un milln de dlares por parte de la empresa unos pocos das antes de la decisin. El caso est otra vez en manos de la Corte Constitucional, y se espera que esta vez el proceso sea ms transparente, y que la justicia sea servida.

TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES

VICENTE ACOSTA MNDEZ, empez a trabajar en la Cervecera Nacional en 1992 y sali en el 2002.

Trabaj diez aos. Le sacaron, asevera, porque no quiso firmar un contrato con la empresa tercerizadora. Luego, por mala suerte, dice, mi esposa cay enferma con cncer de mama. Me sacaron en agosto y ella comenz su tratamiento en octubre. Estuvo en tratamiento durante un ao. Le quitaron el seno, pero no pudimos seguir con la quimioterapia porque cada tratamiento costaba 2 mil dlares y yo estaba sin trabajo, sin sueldo. Fue bastante duro afirma. Ella vivi seis aos ms, pero el cncer se haba extendido al pulmn y fue un dolor tan grande. Me pregunt si iba a morir, no saba que decirle y se me hizo un nudo en la garganta. No pudo conseguir trabajo en ninguna parte, piensa que fue porque revisaron su hoja de vida. Lo que pude conseguir en construccin y comercio no me alcanzaba, mi hija mayor apenas pudo graduarse por falta de recursos. a m todo esto me carcoma cada da, yo fui padre y madre para ellos, y como decirles que no hay para esta cosa o incluso para la comida. Parece que solo hay justicia para la gente que tiene poder econmico y poltico, parece que los trabajadores no tienen derecho.

HECTOR GARCIA CRDOBA. Empez a trabajar en 1986 y sali en el 2002.





Le dijeron que no haba ms trabajo. Pero cree que por trabajador de muchos aos de experiencia la empresa pensaba que poda causa problemas, movilizar a los dems. Y por eso queran sacarle. Yo vi muchos atropellos, vea las injusticias y guardaba documentos dice, ellos conocan mi forma de ser. Y desde el ao 90 hasta el 2002 haba la poltica de cero trabajador, y la empresa fue apoyada por el grupo de Febres Cordero. De ah no pude encontrar trabajo, ya tena mis aos y tuve que dedicarme a manejar taxi para mantener a mi seora y tres hijos. Ahora tengo sesenta y cuatro aos y por la edad es imposible encontrar trabajo fijo.

JOS PEAFIEL

Es el padre de Carmen, mujer que trabaj en la Cervecera, pero no solo habla por parte de ella, sino viene participando activamente en la lucha con la empresa. Cuenta que a ella le sacaron porque en ese tiempo estaban sacando a toda la gente vieja para instalar gente nueva. Ella no pudo encontrar trabajo dos aos dice y tuvo que migrar para encontrar algo; es enfermera y se fue a Chile. Yo he participado en la lucha. En el Parque Arbolito hicimos huelga de hambre, tambin yo me encaden y la polica me arrastraron, me pegaron me patearon en las piernas, pero no pudieron llevarme a la crcel porque la cadena era muy grande. Pero llevaron a muchos, hombres y mujeres, en el balde de la camioneta de la polica. Como llevaron todo lo que tenamos all, nos quedamos a la intemperie y luego yo me enferm. Ya me siento mejor y sigo peleando para que la empresa pague lo que debe.

GABRIEL SEGOVIA Empez a trabajar en 1983 Sali en el 2002

La camiseta que ahora me llevo tiene el mensaje de Basta Ya!, y lo dirijo a las autoridades. Les pido que traten de resolver estos grandes problemas sociales que afectan a la gente ms necesitada. Y en este caso quienes son los ms necesitados somos los humildes trabajadores, y todava vamos mendigando justicia.

Trabaj 19 aos para la empresa y fue despedido tres das antes de poder recibir la jubilacin patronal. Formamos un sindicato dice, pero poco despus fuimos despedidos muchos de los lderes sindicales. Tiene ms de sesenta aos y padece diabetes, enfermedad que se empeor despus de perder el trabajo. Cuenta que su esposa tambin est enferma. Pero a pesar de todo dice no voy a dejar esta lucha por nuestros derechos Pas once meses en una carpa frente a Corte Constitucional. Me desalojaron y perd todo, incluso termin en la crcel, pero no importa, voy hasta el final. Las iras por la injusticia que hemos sufrido es lo que me anima a seguir luchando.

TELMO MOLINO PLAZA: Trabaj diez aos desde 1990 hasta el ao 2000.

Me dejaron sin sueldo dos meses porque dijeron que yo haba faltado un sbado, pero yo nunca faltaba las horas extra. Trabajamos tres aos 16 horas entre sbado y domingo, pero nadie poda faltar porque si faltaba inmediatamente era botado por la empresa. Yo logr reintegrarme pero dentro de una semana me botaron otra vez, y nunca me pagaron esos dos meses. De ah trabajo en cualquier cosa, un amigo me pide ayuda por ejemplo, pero nada fijo. Es bastante difcil encontrar algo, sobre todo por la edad que tengo. No te cogen en cualquier parte. Hasta a m me ha sorprendido cmo he sobrevivido.

FAUSTO ANIBAL CAAR ANDRADE, trabaj desde 1988 hasta el 2002,

Cuenta que en todo el tiempo que trabaj no les pagaron utilidades Haba maltrato, nunca nos pagaron el sobre tiempo, salimos porque nos hostigaron, doblamos el turno de fin de ao y no lo reconocieron. Despus de salir tuvo que operarse de una hernia. Yo trabajaba en la seccin maltera, explica, y fue un trabajo demasiado pesado y de poco sueldo. De ah ha hecho trabajos sencillos, lo que pudo segn su capacidad, como lo explica l. Ha tenido que sostener su familia, pero algunos de sus hijos no pudieron estudiar por la difcil situacin econmica.

* * * * *

Estos testimonios son solo seis de los cientos de historias de trabajadores humildes que luchan para mantener la vida de sus familias contra una empresa que hizo todo para no pagar, y un sistema judicial nacional que no parece tener mucho de ciego.

Pero sus palabras no solo tienen que ver con este caso, sino con los derechos laborales en general y la capacidad de empresas importantes de burlarse de la ley y de sus propios empleados.

Como dice arriba Vicente Acosta: Parece que solo hay justicia para la gente que tiene poder econmico y poltico, parece que los trabajadores no tienen derecho.