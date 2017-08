La extrema derecha en Occidente y la cuestin de los refugiados

La victoria de la candidatura de Donald Trump a la presidencia de EEUU y su retrica poltica populista han reanimado en gran medida las aspiraciones de los partidos polticos de derecha en Europa. Estos partidos se han dado cuenta ahora de la posibilidad de obtener el apoyo del pblico, y por lo tanto votos, simplemente mediante una oratoria sensacional y divisiva. Como seala el investigador Azmi Bishara [1] , a pesar de la disparidad en el discurso entre la derecha populista y la extrema derecha, ambos grupos comparten el mismo discurso dogmtico, que va dirigido a explotar las sensibilidades comunitarias al abordar los asuntos pblicos y echar la culpa a los inmigrantes y refugiados de las altas tasas de desempleo y delincuencia. Esto es lo que hace que a menudo se llame a los partidos de extrema derecha partidos antiinmigracin, dada su hostilidad hacia los extranjeros y la diversidad y su oposicin implacable a que puedan integrarse en la Unin Europea.

En estos ltimos aos, Europa ha sido testigo de cmo una oleada de movimientos de extrema derecha iba propagndose por muchas de sus sociedades, incluyendo Alemania, Hungra, Eslovaquia, Dinamarca, Francia, Austria, Suecia y Gran Bretaa. Los partidos de la derecha de esas sociedades han conseguido atraerse a numerosos votantes, un hecho que ha empezado a reformar el paisaje poltico en sus respectivos pases.

Se est sosteniendo a amplios niveles que los refugiados y los emigrantes son la causa directa del ascenso de estos actores polticos, ya sea a nivel parlamentario, municipal o presidencial, as como en el Parlamento Europeo. Qu es, entonces, la extrema derecha? Va a influir realmente en la toma de decisiones polticas, especialmente en lo relativo a los refugiados, en caso de su potencial victoria electoral, especialmente en Alemania y Francia, donde hay previstas varias rondas de elecciones este ao?

Los trminos izquierda y derecha se utilizan para clasificar actitudes, ideologas, creencias y partidos polticos, representando cada uno un polo del espectro poltico. El trmino derecha se refiere a fuerzas conservadoras que rechazan el cambio social y poltico y se esfuerzan por mantener los rdenes y jerarqua sociales; al contrario, la izquierda se refiere a las fuerzas que a menudo se oponen al statu quo poltico y social. Se considera que las fuerzas de centro favorecen las reformas graduales [2].

Cuando estall la crisis financiera mundial en 2008, los partidos tradicionales de derecha y de izquierda se vieron inmersos en un dilema. Debido al fracaso del establishment para contener la crisis, prevaleci una atmsfera de descontento pblico, momento en el que empez a aparecer una retrica inflamatoria a nivel racial que iba fundamentalmente dirigida contra los inmigrantes, pidiendo su aislamiento y el cierre de fronteras. Aprovechando la desesperacin y frustracin de los ciudadanos europeos a finales de la primera dcada del 2000, los partidos de derechas empezaron a allanar el camino para llegar al poder.

Los partidos tradicionales se encontraron frente a frente con los cada vez ms poderosos partidos de extrema derecha que han conseguido popularidad y credibilidad entre un determinado pblico, proponindose como alternativa a los partidos polticos convencionales.

Nostalgia religiosa y nacionalista

Como consecuencia del aumento de las crisis y conflictos en el sur global, Europa se ha convertido en un puerto seguro para los refugiados que huyen de la muerte y el horror en sus pases de origen. A partir de 2011, tras los desafortunados resultados de la Primavera rabe, la inmigracin ilegal hacia Europa se increment de forma notable. Las medidas de la UE no han logrado controlar el flujo de nuevos refugiados que cruzan el Mediterrneo en lo que los sirios denominan barcas de la muerte.

Durante 2015, la cifra de solicitantes de asilo aument enormemente, llegando a registrarse un milln y medio de refugiados. Como sostena el estudio del Carnegie Las races de la crisis de refugiados en Europa, la guerra en Siria ha sido una razn importante en el flujo de refugiados hacia el viejo continente. El estudio sugiere que, a nivel mundial, uno de cada cinco refugiados procede de Siria.

Esta situacin llev a una lucha ideolgica entre el humanitarismo encarnado en la mayora de las constituciones europeas, que exige acoger a los refugiados que huyen de zonas en guerra, y la complicada realidad de una poblacin refugiada creciente, todo ello combinado con una serie de incidentes desafortunados que se produjeron en muchas ciudades europeas: la masacre de Charlie Hebdo en Pars, los suicidas-bomba en Bruselas y los ataques sexuales masivos en Colonia, Alemania, entre otros.

Estos incidentes han vertido ms combustible sobre las llamas. El temor se extendi entre las comunidades europeas locales y se dirigi contra rabes y musulmanes, al diferir de ellas en religin, identidad y cultura. Los votantes empezaron a inclinarse por la extrema derecha, identificndose con su retrica antiinmigracin y colocando sus preocupaciones basadas en la identidad por encima de cualquier otra consideracin.

Despus se produjeron varios acontecimientos importantes, mientras Gran Bretaa votaba a favor de su salida de la UE a travs de un referndum popular, y el partido del Frente Nacional francs, dirigido por Marine Le Pen, consegua el 25% de los votos en las elecciones parlamentarias europeas, derrotando al gobernante Partido Socialista y consiguiendo despus otra victoria en las elecciones municipales de 2015. Adems, el Instituto Forsa dirigi una encuesta en agosto de 2016 que demostr particularmente el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemn), a expensas de la Unin Cristiano-Demcrata (CDU) de Merkel. El apoyo a nivel nacional a la AfD ha aumentado del 10% al 12%, segn la encuesta, consiguiendo su tasa ms elevada de apoyos en 2016, mientras que tasa de apoyo a la coalicin gobernante caa dos puntos, hasta llegar al 33%.

Todo lo anterior indica claramente una serie de cambios aparentes en el estado de nimo europeo. Los votantes se sienten ms inclinados por el discurso populista y sus cajas de resonancia en los medios de la extrema derecha. Esto incrementa la preocupacin por el futuro de los refugiados, en particular de los refugiados sirios, respecto a normativas ms duras por parte de los gobiernos o a acciones de represalia por parte de extremistas. Este es sobre todo el caso dada la inquietud existente por la cuestin de la seguridad, lo que podra promover polticas hostiles en su contra si la extrema derecha saliera vencedora en las muy esperadas elecciones de Francia y Alemania.

En estos momentos no se puede afrontar la cuestin de la extrema derecha sin abordar la islamofobia [3]. Estas tendencias son evidentes en todas las plataformas de extrema derecha, que no dudan en declarar su enemistad hacia el Islam y los inmigrantes musulmanes en cuanto se les presenta la ocasin. En 2008, varios partidos europeos de derecha dieron un nuevo paso de bastante gravedad cuando lanzaron una iniciativa antimusulmana denominada Ciudades contra la Islamizacin. Adems, tras la masacre de Charlie Hebdo en enero de 2014, los Patriotas Europeos Contra la Islamizacin de Occidente (PEGIDA, por sus siglas en alemn) organizaron una concentracin en la que participaron 25.000 personas en la ciudad alemana de Dresde.

El cientfico poltico Rabah Zeghouni considera que la islamofobia se ha convertido en una realidad en Occidente, especialmente en Europa, y que ahora se promueve mediante un discurso poltico y meditico que ha creciendo en aceptacin y legitimidad, por el cual los grupos musulmanes son ocasionalmente criticados en nombre de valores liberales como la libertad de expresin. Se ha extendido tanto que el discurso del racismo y del odio contra los musulmanes se ha casi normalizado social y polticamente, y la discriminacin contra los musulmanes se ha convertido en un aspecto controvertido de la atmsfera poltica en Europa

La cada de Pars y Berln en manos de la extrema derecha constituira la cada de la UE y un potencial retorno al nacismo y al fascismo. Como Christophe Bourdoiseau adverta al pblico alemn en Le Parisien: Tomad en serio a la AfD o acabaris como nosotros. Durante mucho tiempo Francia ignor al Frente Nacional, y ahora es el partido ms fuerte de la nacin. Alemania no debera repetir ese error en sus relaciones con la AfD.

Para que los refugiados no caigan en manos de la extrema derecha, las organizaciones por los derechos humanos, los grupos de la sociedad civil y los lobbys sirios en Europa deben realizar esfuerzos concertados y asumir su papel en la defensa de la democracia y de las libertades fundamentales garantizadas en las constituciones, incluida la libertad de creencia y de expresin. Quiz los grupos de presin sirios debieran tambin ayudar a los sirios a buscar la integracin social y cultural dentro de las comunidades locales europeas, a fin de mitigar los aspectos negativos del potencial y continuado ascenso de la extrema derecha al poder.

Los chivos expiatorios de las crisis econmicas

El fracaso de las polticas europeas para hacer frente a la crisis econmica de 2008 ha impactado muy negativamente en los medios de vida de amplios segmentos de varias sociedades europeas. Algunos investigadores sostienen que estos segmentos, cada vez ms marginados y desempleados, no pueden ya mantenerse con los cambios econmicos de una era posindustrial de globalizacin y apertura de mercados. Frente a la continua inflacin y recesin, as como a la aparentemente interminable bsqueda de asilo, empiezan a inclinarse cada vez ms hacia la derecha.

En octubre de 2015, investigadores como Manuel Funke, Mortiz Schularick y Christoph Trebesch dirigieron una investigacin titulada Going to Extremes: Politics after Financial Crises, 1870-2014 [Yendo hacia los extremos: La poltica despus de las crisis financieras, 1870-2014], en la que sostienen que la incertidumbre poltica aumenta de forma aguda tras las crisis financieras.

En el estudio se afirma que cada crisis financiera lleva necesariamente a tasas ms altas de desempleo y pobreza, lo que a su vez hace que la sociedad se vuelva contra la clase poltica tradicional a favor de la retrica ms excesiva de la extrema derecha. Especialmente, el estudio seala que las zonas francesas que votaron al Frente Nacional son las ms afectadas por el mayor desempleo y contraccin econmica.

Sin embargo, y aunque la crisis financiera ha estado entre las causas que han favorecido el ascenso de la extrema derecha en muchos pases europeos, ha sido tambin, por el contrario, una causa del ascenso de la izquierda tanto en Espaa como en Grecia. El partido griego de la Coalicin de los Radicales (Syriza), dirigido por Alexis Tsipras, consigui una amplia popularidad entre los griegos que se oponen a las polticas de austeridad impuestas por la UE. Mientras tanto, el recin formado partido Podemos se convirti en el tercer mayor partido en el Parlamento espaol, con 69 de los 350 escaos, y con perspectivas prometedoras para el caso de que los partidos conservadores no consigan contener las convulsiones financieras que han estado haciendo estragos en la economa espaola.

Por consiguiente, se ha estado utilizando a los refugiados como chivos expiatorios a los que culpar de las crisis econmicas. Se ha hecho creer que compiten con los europeos por sus medios de vida. Lo que debera tenerse en cuenta en este contexto es que aunque la economa alemana no se ha visto gravemente afectada por la crisis financiera, Alemania ha vivido un resurgimiento de la extrema derecha. Esto sugiere que aunque haya bases econmicas para el giro populista hacia la extrema derecha, no son sin duda las nicas causas. Es necesario profundizar en las races del problema, incluyendo el sentimiento extendido entre los ciudadanos europeos de que sus identidades estn amenazadas al considerar que los crecientes guetos comunitarios y comunidades de refugiados estn constituyendo una sociedad paralela, o una sociedad dentro de la sociedad en general.

Legislacin

En un gesto humanitario de la canciller Angela Merkel, Alemania suspendi la deportacin de los solicitantes de asilo de Siria bajo el Reglamento de Dubln de la UE, lo que produjo el intenso rechazo de la extrema derecha a las polticas de Merkel. Es importante sealar que el Parlamento hngaro celebr un referndum para tratar de oponerse a las cuotas obligatorias de la UE para aceptar la reubicacin de solicitantes de asilo, llegando hasta el extremo de aprobar una ley que permite la detencin y deportacin de todos los solicitantes de asilo en el pas y su devolucin a la vecina Serbia.

Por otra parte, la UE sigue determinada a rechazar las oleadas de inmigracin ilegal. Ya ha ofrecido a Nger, uno de los lugares de paso ms importantes para quienes buscan asilo en el camino africano hacia Europa, una suma de 610 millones de euros para que impida la inmigracin ilegal. Ofertas similares se han negociado con Senegal, Etiopa y Mali, as como con Afganistn, Jordania, el Lbano y Turqua.

Adems, la UE tambin ha recurrido a la vigilancia de buques y lanzamiento de drones para recoger informacin de los viajes ilegales entre las costas africanas y europeas. Tambin ha triplicado el presupuesto de la Operacin Tritn, que tiene como objetivo el control de las fronteras europeas. Hablando extraoficialmente, la ayuda al desarrollo econmico que la UE concede a Estados vecinos que no son miembros de la UE, dentro del marco de la Poltica de Vecindad Europea, est condicionada a que garanticen la seguridad de sus fronteras y se comprometan a devolver a los inmigrantes ilegales.

Merece la pena sealar especialmente aqu que varios pases europeos slo han aprobado un escassimo nmero de solicitudes de inmigracin presentadas a travs de sus embajadas y consulados, dejando que el resto de solicitantes tengan que enfrentarse al mar, fomentando indirectamente la bsqueda de rutas de inmigracin ilegal.

Mientras prosiguen las escaramuzas polticas entre los partidos de extrema derecha y de la derecha tradicional, multitud de refugiados permanecen estancados en las fronteras griegas sufriendo y a la espera de lo desconocido. En funcin de su acuerdo con la UE, Turqua ha cerrado sus fronteras terrestres a los sirios, dejndoles en situacin de vulnerabilidad ante las balas de los gendarmes si es que se atreven a cruzar. Lo que resulta sorprendente es que los pases occidentales, que a menudo alardean de sus compromisos con los convenios de los derechos humanos, estn asumiendo polticas inhumanas y abandonando a los refugiados para que mueran en el mar o se pudran de asco en los campos de Serbia y Grecia, donde hasta las inclemencias del tiempo van seguidas de muerte y sufrimiento.

Todo esto plantea la pregunta de cul ser el destino de los refugiados bajo medidas potencialmente ms duras de la UE. En este contexto, el abogado Ghazwan Karanfol, presidente de la Asamblea de Abogados Libres Sirios, comentaba:

Estados como Alemania y Francia, que se caracterizan por un legado democrtico de valores consolidados del Estado de derecho y de los derechos humanos, no pueden transgredir sus obligaciones legales con los refugiados, que son parte de un sistema jurdico internacional al que esos pases han contribuido y con el que se han comprometido. Sin embargo, de hecho, la crisis de inmigracin ilegal y las masas humanas que fluyen hacia Europa presionarn necesariamente a esos pases para que revisen su posicin a este respecto. No es probable que eludan leyes con las que se han comprometido, pero pueden restringir el acceso de los refugiados, bien imponiendo procedimientos ms estrictos para los derechos a la proteccin o al asilo, o revocando algunas ventajas para que sus propios pases sean menos atractivos para los solicitantes de asilo. Tal legislacin puede recibir bastante apoyo popular, dadas las presiones financieras que plantean los refugiados en los presupuestos pblicos de esos pases, as como los casos de terrorismo que han golpeado a varios pases, como ha sucedido en Francia, Blgica y Alemania

Finalmente, a pesar de los repetidos llamamientos de la extrema derecha a expulsar a los refugiados, y a pesar de los incansables intentos de la UE para impedir su llegada, muchos ciudadanos europeos han dado la bienvenida a los refugiados y miles de ellos tomaron las calles en solidaridad con ellos y para rechazar el nacionalismo radical e aislacionista, como sucedi en Londres, Madrid, Berln y Copenhague. Adems, el Instituto Forsa volvi a revisar la opinin pblica alemana en octubre de 2016 y mostr que el actual gobierno alemn, dirigido por Merkel, que est a favor de los refugiados, puede seguramente obtener el 45% de los votos en las elecciones de 2017.

Las elecciones celebradas en Austria a finales de 2016, en las que el partido de extrema derecha Libertad de Norbert Hofer perdi ante Alexander Van der Bellen, de los Verdes, indica que hay importantes corrientes polticas en Europa que todava creen en el orden liberal y en un enfoque democrtico de la poltica. A pesar de los procedimientos cada vez ms estrictos impuestos por los gobiernos, y de las potenciales represalias violentas populares en su contra, los refugiados observan esos buenos gestos y continan poniendo sus esperanzas en una vida ms digna en Europa.







[1] Bishara diferencia entre demagogos e idelogos, ya que los movimientos tradicionales de derecha son elitistas por naturaleza y plantean ideas que a menudo resultan demasiado sofisticadas para que las masas puedan comprenderlas totalmente, mientras que los movimientos derechistas populistas se preocupan menos por las ideas y se centran en cambio en provocar las sensaciones de las masas y atraerse a grupos marginales. Segn Bishara, Trump no es un idelogo de la derecha sino un populista cuyo discurso resulta ser de tendencia derechista.

[2] Estos tres trminos aparecieron por vez primera durante la Revolucin Francesa de 1789, cuando los miembros de la Asamblea Nacional Francesa se sentaron segn sus respectivas posiciones polticas: los monrquicos, que representaban a la nobleza y a la iglesia y que estaban a favor de las polticas conservadoras, se sentaron a la derecha de la silla del presidente; mientras que quienes apoyaban las reformas radicales se sentaron a su izquierda. Despus aparecieron nuevos grupos polticos a los que se asignaron nuevas nomenclaturas, como extrema derecha, extrema izquierda y centro-izquierda. Las fuerzas ultranacionalistas se clasifican como de extrema derecha y los partidos comunistas tradicionales como de extrema izquierda. El centro-izquierda se refiere a los partidos socialdemcratas y el centro-derecha a los partidos liberales y conservadores.

[3] En su libro Islamophobia and the Rise of the Far-Right in Europe: A Socio-Cultural Approach, Rabah Zeghouni define la islamofobia como un fenmeno intelectual que est creciendo a toda velocidad en las sociedades europeas y convirtindose en una ideologa autnoma. Se basa en un punto de vista reduccionista y estereotipado de los musulmanes, especialmente de los que viven en Occidente, como una comunidad de mentalidad cerrada y con escasa educacin que cree en valores reaccionarios, violentos y odiosos y rechaza la racionalidad y los derechos humanos.



