As es Paul Kagame, el hombre que ganar las elecciones en Ruanda

Umoya

El 4 de agosto, Ruanda celebra unas elecciones presidenciales sin sorpresas. El actual presidente, Paul Kagame, ganar con cerca del 100% de apoyo. A esta victoria ayudarn factores como el haber modificado la Constitucin para poder ser presidente de por vida o el haber asesinado, encarcelado o forzado al exilio a todos sus oponentes. Para ser justos hay que decir que a la ltima que ha intentado ser su oponente, Diane Rwigara, solo le ha prohibido registrarse como candidata, no le ha cortado la cabeza como a otros ni encarcelado, todava.



Paul Kagame es el hombre que lleva gobernando el pas desde que asalt el poder por las armas, en 1994. l y una camarilla de allegados cada vez ms escasos, gobiernan este pequeo y poblado pas del centro de frica mediante el terror y la opresin. l y su camarilla saquean el rico pas vecino, Repblica Democrtica del Congo, para beneficio personal y de sus padrinos occidentales.



Su rgimen se gasta un autntico dineral en la asesora de las empresas de relaciones pblicas ms caras del mundo, como la del ex Primer Ministro britnico Tony Blair y su esposa, para lavar su imagen personal y la de su desptico y sanguinario gobierno.



Estos asesores de Kagame y su rgimen, entre los que tambin estn los ms caros de Estados Unidos e Israel, han elaborado una estrategia que al principio muchos consideraron de engaabobos, como Monseor Munzihirwa, cuando preguntaba ante la Comunidad Internacional si acaso crean los medios internacionales que engaaban a alguien Acaso pueden negar que [los dirigentes de Ruanda] estn apoyados por potencias occidentales que aprovecharn esto para asegurarse el control sobre el futuro poltico, econmico y estratgico del Zaire? l pensaba que era tan obvio que no podra ocultarse, pero 15 das despus de decir esto, los militares de Kagame lo asesinaron de un tiro en la nuca.



Asesinatos aparte, la estrategia de inventarse una historia oficial parece ser ms eficaz de lo que crean Munzihirwa o el padre Joaquim Vallmajo i Sola que dijo de los medios Estn haciendo parecer a la vctima el verdugo y al verdugo lo presentan como la vctima. Confiaba en desmontar las mentiras, pero a los pocos das, el FPR de Kagame lo asesin. Rindmonos a los hechos de una vez, esta doctrina oficial es considerada como una obra maestra de la desinformacin, una intoxicacin perfecta por el periodista e investigador cameruns Charles Onana.



Otro aspecto de la estrategia, multimillonariamente financiada, es la organizacin de una realidad paralela, una especie de Matrix para periodistas y donantes occidentales: un tour convincente por la flamante capital y un circuito meticulosamente orquestado en varias zonas cercanas, escenificadas como la Ruanda rural, pero que es eso, un escenario, un tour hermticamente cerrado. La Ruanda rural de verdad (donde se tardan 6 horas en recorrer 30 kilmetros) no tiene comida, ni servicios, ni infraestructuras, ni educacin real (todos los nios aprueban siempre, aunque no asistan a la escuela, aunque no sepan nada, por ley) ni sanidad, ni nada, ms que hambre y miedo.



Paul Kagame, segn escriban Joan Carrero y Bernat Vicens el 14 de junio de 2010, en un carta abierta al entonces presidente Rodrguez Zapatero, es: () aquel que a partir de octubre de 1990, para provocar el terror en la gran masa hutu y el despoblamiento de una gran parte de Ruanda a fin de alcanzar ms fcilmente el poder, hizo que cientos de campesinos hutus fueran abiertos en canal y atados con sus mismas tripas. Es aquel que dio la orden de asesinar a nueve ciudadanos espaoles, testigos molestos de sus fechoras. Es aquel que dio la orden de asesinar a tres obispos y decenas de personas que los acompaaban, diciendo a sus subalternos desconcertados, que dudaban de haber entendido bien sus rdenes: Ya os he dicho que limpiis esa basura. Es aquel que ametrall personalmente entre risotadas a decenas de civiles en un mercado. Es aquel que en un exaltado discurso se lamentaba recientemente de haber asesinado slo a unos cientos de miles de refugiados hutus en el Congo y no a todos ellos.



As es Paul Kagame, el hombre que ganar las elecciones maana, segn Filip Reynjens, el mayor criminal en activo de nuestro mundo.



Su ex amigo y colaborador Kayumba Nyamwasa asegura en susurros que Paul Kagame adora matar, es un asesino en serie, disfruta matando.



Paul Kagame es el hombre del que el juez de la Audiencia Nacional Espaola Fernando Andreu Merelles dice que si no fuera por la inmunidad presidencial debiera ser procesado como principal responsable por todos los crmenes descritos en las pruebas practicadas en las 182 pginas del auto del que se desprenden 40, ahora solo 29, rdenes de arresto internacional contra colaboradores de Kagame por los peores crmenes imaginables.



Pero no queramos cerrar esta nota sin pedir ms opiniones: quin es Paul Kagame, el hombre que ganar las elecciones con el 99% de los votos en Ruanda maana? Hemos preguntado y estas han sido algunas de las respuestas:



El seor David Himbara dice que Kagame tiene una doble personalidad, parece que es un hombre de estado que desarrolla Ruanda, pero en realidad dirige un estado totalitario y policial que ha encarcelado, exiliado y asesinado a miles dentro y fuera de Ruanda.



Nuestra querida Ann Garrison se aventura a dar unas cuantas definiciones Kagame es un aspirante a deidad que ha engalanado por completo toda la nacin de Ruanda con la imagen de s mismo. Kagame afirma luchar una cruzada contra la corrupcin, pero l mismo es la corrupcin encarnada. Kagame es un negro oportunista que juega la carta de la raza cuando le conviene, mientras que l mismo sirve a sus amos y benefactores occidentales.



Desde Espaa nos llegan definiciones como energmeno, ha vendido su alma al diablo, el mal encarnado, psicpata asesino, muy querido por aqu y bien conocido, esto deca alguien de Inshuti: Kagame es un prncipe destronado por la democracia y vuelto a coronar por el imperialismo. Un dictador que utiliza las cartas de la democracia para mantenerse en el poder y atemorizar al pueblo de Ruanda.



Desde la Fundacin Kizito Mihiro por la Paz (KMP) nos llega esta otra: es un presidentedictador que se esconde tras un xito econmico falseado para pisotear los derechos humanos ms importantes, como el derecho a la vida, y las libertades fundamentales como la libertad de expresin, la de prensa, etc.



La activista congolea BK Kumbi no se extiende ms de lo necesario: Es el mayor embustero y asesino del siglo XXI.



Musavuli Boniface, l mismo un investigador de primer nivel, se adscribe a la definicin de Kagame que da el profesor de la universidad de Amberes, Filip Reynjens, el mayor criminal en activo de nuestro mundo actual, No podra definirlo mejor yo mismo aclara.



Y no dejemos de incluir unas palabras que el investigador Charles Onana ha querido aadir Yo dira que es un hombre sin fe ni ley, un hambriento de poder, un destructor de la humanidad. l ha edificado su poder sobre un montn de sangre y no sabe gobernar fuera de ese permetro.



Para quien quiera hacer una crnica el da despus de las elecciones, aqu dejamos este material contrastado y verificado, de testigos directos, investigadores, implicados, ex amigos, vctimas, familiares de vctimas, jueces Srvanse. As es Paul Kagame.





Federacin de Comits de Solidaridad con frica Negra - UMOYA.