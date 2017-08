Frente Amplio: Slo nuevos clivajes o una nueva poltica de mayoras?

En una columna anterior [1] , planteamos una paradoja surgida de las primarias presidenciales. All, la votacin del Frente Amplio (FA) operaba de dos maneras. Primero, como referencia para estimar el avance de una refundacin neoliberal derechista. Segundo, como un moderado logro militante que posicion al FA en primera lnea para confrontar dicha refundacin.

Lo ltimo ha sido discutido por analistas de la Concertacin y la Nueva Mayora, indicando que, desde los noventa, se ha intentado insertar una tercera fuerza poltica a la izquierda de la Concertacin, siempre con el mismo moderado xito alcanzado por el FA en las primarias. En respuesta, una parte del FA ha re-afirmado que estos anlisis no consideran el nuevo escenario poltico del siglo XXI, inasible en trminos de izquierdas y derechas.

Consideramos la respuesta anterior como medianamente plausible pero creemos que, amalgamada con la tesis de la amplitud propia del FA, puede consumir sus energas en una tarea tcticamente riesgosa: renovar la poltica chilena en bloque (de derecha a izquierda, dirase, precisamente porque son los trminos que se busca eliminar).

La tctica orientada a una renovacin en bloque de la poltica chilena, se traduce tambin en la proyeccin sobreestimada de algunos clivajes tales como los de: corrupcin v/s honestidad; decisiones cocinadas v/s participacin ciudadana; equidad socioeconmica v/s concentracin de la riqueza; juventudes empoderadas v/s gerontocracias; audacia innovadora v/s repeticin de lo mismo. Clivajes que efectivamente interpelan a la poltica chilena en bloque y en toda su extensin, atravesando el plano de las izquierdas y las derechas, pero que comienzan a estancarse en lo que Villalobos-Ruminott denomina: la trampa de la poltica como diseo.

En vez de encabalgarse firmemente sobre los desplazamientos en marcha (movimientos sociales y rearticulacin de la poltica), se los reduce a posiciones con funciones determinadas. Es una trampa, no un error, pues todos sabemos que la poltica chilena no se renovar en bloque, sino que se rebarajar el 2018 (una precipitacin molecular que evidentemente ya est en marcha).

Si en el FA hay espacio para una izquierda revolucionaria no partisana, entonces su preocupacin debe ser la entrada en la poltica por parte de los movimientos sociales. Esto es bien distinto a pensar que dichos movimientos son desde siempre polticos y que basta mimetizarse con sus prcticas, para algn da llegar a tener un pas con el chancho mejor pelado. La tarea actualmente prioritaria del FA es extender su interpelacin poltica hacia las grandes mayoras de la sociedad chilena, movilizadas o no. Para ello, el FA no debe confiarse en que su manejo de los nuevos clivajes, unido a los constantes escndalos polticos (desde Soquimich y Sename, hasta las torpezas en la ley de aborto), le aseguren el crecimiento que la sociedad chilena requiere de l.

Adems, la tctica orientada a renovar la poltica chilena en bloque y ampliamente crea condiciones para que el tndem Piera-Kast se apropie de los nuevos clivajes (posverdad mediante), o los reconduzca hacia discusiones abstractas que alejen el discurso frenteamplista de las mayoras sociales. Es por ello que el FA requiere enmarcar estos clivajes en una extendida interpelacin hacia las grandes mayoras de la sociedad chilena. De lo contrario, su imaginacin electoral podra restringirse hasta el punto del clsico corrimiento hacia el centro poltico, all donde de acuerdo a una vieja ley estadstica deberan ubicarse la mayor parte de los electores (o casos).

El FA arriesgara entonces pasar desde una imprescindible poltica electoral a otra ms bien electoralista. Este apelativo lo reservamos para aquellas comprensiones de lo electoral como algo absoluto, sea para rechazarlo sistemticamente, o para controlar las preferencias ciudadanas con la estadstica normalizada que recin comentbamos.

Casi todo el FA apunta en un sentido distinto a tal electoralismo. Partiendo por las tesis finalistas sobre izquierdas y derechas, para las cuales un desplazamiento hacia el centro debiese carecer de todo sentido histrico. No obstante, sera errneo desconocer que, para algunos sectores muy acotados y respetables del FA, la cuestin de las mayoras no se resolver mejorando la interpelacin poltica a la poblacin chilena, sino que propinndole algunas lecciones a la Nueva Mayora (en trminos de escaos parlamentarios). Por tanto, y de acuerdo a este enfoque, ciertos sectores concertacionistas se vern obligados al repliegue, generando el espacio necesario para conformar mayoras ciudadanas desde un renovado sistema poltico.

En la tensin frenteamplista que vemos aparecer aqu, hay un clivaje que jugar un papel fundamental: derechos sociales v/s imperio del mercado.

Ms all de que este clivaje aun lata en el desfalleciente corazn del bacheletismo, la tarea del FA es convertirlo en una poltica de mayoras eficaces. Esto implica un conjunto de precisiones difciles de abordar aqu. nicamente es posible adelantar que los derechos sociales confrontados al imperio del mercado pueden dar una estructura al rebaraje de la poltica chilena pero, slo en la forma de una poltica de mayoras eficaces, pueden acabar con el neoliberalismo y asegurar que no se termine repitiendo la historia de la transicin.

Miguel Urrutia Fernndez es Doctor en Sociologa por la Universidad de Lovaina, Blgica . Acadmico del Depto. de Sociologa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Militante de Izquierda Libertaria.

[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/08/frente-amplio-primarias-y-refundacion-democratica-del-neoliberalismo





