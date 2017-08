Entrevista a la docente Laura Marrone, legisladora de la CABA y candidata a diputada nacional por el FIT

"Carri y Massa estn inhabilitados moralmente para criticar a la izquierda por votar contra el desafuero de De Vido"

Endel 9 de julio, una nota muy importante deca: La Campaa argentina por el derecho a la educacin presentar en el marco del foro poltico de alto nivel organizado por la Organizacin de Naciones Unidas en Nueva York un crtico informe sobre las polticas educativas que Cambiemos llev adelante en su primer ao y medio de gobierno.

Entre el 11 y el 18 de julio se llevar adelante el foro con el fin de que los pases rindan cuenta de los avances en la prosecucin de los objetivos para su desarrollo sustentable fijado por el organismo internacional para 2030. El estudio de la Campaa argentina por el derecho a la educacin es el primero que evala la gestin educativa macrista de manera integral. Entre otras cosas el documento informa que los fondos asignados a la funcin educacin en el presupuesto 2017 son en trminos reales un 13% ms bajos que los asignados en 2016. En ese lapso la participacin del gasto pblico en educacin disminuy del 7.8% al 6.8% mientras que en 2016 por cada peso destinado a educacin se asignaban 85 centavos a la deuda, en 2017 la relacin se invirti y pas a ser de 1.55.

La Campaa argentina por el derecho a la educacin llama la atencin adems sobre la desjerarquizacin que el trabajo docente sufri durante la actual gestin. Uno de los indicadores que publica es el presupuesto destinado a la formacin docente que en trminos absolutos implic una reduccin del 25%, mientras que en 2016 tena asignado un 4.7 % por parte del Ministerio de Educacin, este ao descendi a un 3.8%.

El informe tambin da cuenta que en 2017, por primera vez desde 2008, el gobierno nacional no convoc a la discusin salarial. El anlisis ms crtico que realiza la Campaa argentina por el derecho a la educacin es sin dudas sobre el nivel inicial; segn el informe el gobierno presupuest solo 5.592 millones de pesos, un 3,5% de todo lo presupuestado en Educacin y Cultura en 2017, para la construccin o refaccin de jardines de infantes.

Sobre las nuevas tecnologas el trabajo de la Campaa argentina por el derecho a la educacin destaca que durante 2016 no se distribuyeron las netbooks de Conectar Igualdad a los 600.000 ingresantes al secundario y a quienes se incorporaron a la carrera de formacin docente. Se entregaron 350.000 de acuerdo al gobierno y solo 100.000 de acuerdo a los gremios. Para este ao el presupuesto prev distribuir 800.000 netbooks una cifra que no alcanza para cubrir a los estudiantes de 1 ao, ms aquellos que no recibieron su equipo el ao pasado. El informe brinda datos extra para comprender la situacin, hasta ahora solo se licitaron 550.000 equipos y al cierre del primer semestre se haba ejecutado menos del 15% del presupuesto que para 2017 estaba previsto en 7.200 millones de pesos aunque a poco de andar fue reducido a 6.000 millones.

Slo 1/3 de los 11 principales funcionarios de la gestin Bullrich tienen una titulacin pedaggica o docente, o sea entre 3 y 4.

Un estado de situacin calamitoso, pero siempre se puede fabricar cerveza artesanal para salir del paso, como dijo el ex ministro Bullrich.

Laura Marrone: La verdad es que la situacin de la educacin es realmente preocupante. Yo no haba ledo la nota pero lo que vivimos da a da se agrava. Muchas veces hemos hablado del presupuesto, no s si la cifra que diste se refiere al presupuesto nacional, creo que debe ser esa. En realidad en el presupuesto nacional para este ao figura un 5.5% para Educacin y el doble para el pago de la deuda; efectivamente la relacin es 1 a 2, salvo que cuenten lo que va por fuera del Ministerio, puede ser que por eso sean distintas las cifras, pero lo especfico que es para el sistema educativo formal era 5.5% con una estructura de financiamiento que hace que el Estado nacional solo se ocupe de la Universidad nacional y de formacin docente desde el punto de vista de los planes que tiene el INFoD y el famoso incentivo docente, pero la mayora del presupuesto sigue estando a cargo de las provincias y cuando pasan cosas como la crisis econmica que en este momento est viviendo Santa Cruz, que no termina de saltar a la escena poltica nacional, y no creo que sea casual que empezaron las vacaciones de invierno y todava no empezaron las clases en Santa Cruz y que la ltima oferta que hizo el gobierno en combinacin con el gobierno de la provincia y el nacional es algo as como un 4% en negro.

Estamos en la agudizacin de este modelo de financiamiento que reposa sobre las provincias la responsabilidad central del financiamiento y con un deterioro que cuando las economas regionales entran en crisis arrastran detrs al derecho a la educacin de los chicos. Por eso nosotros como FIT presentamos a travs de la banca del diputado Giordano en febrero el proyecto de nacionalizacin del sistema educativo y, en primer lugar, del modelo de financiamiento, porque nunca se lleg al famoso 6% y de ese porcentaje el Estado Nacional solo aporta el 1.5% aproximadamente, segn el ao. No tengo la cifra an pero estimamos que fue menor que la del ltimo ao de gobierno de los Kirchner.

Fuimos los primeros en plantear que De Vido tiene que ir a la crcel hace 5 aos, no hace un mes

M.H.: Buenas noticias para el FIT en el Chaco con la eleccin de un diputado provincial.

L.M.: Un compaero de larga tradicin en el Partido Obrero, aprovecho para felicitar al compaero y a todos los compaeros del PO del Chaco.

M.H.: Ha sido muy atacada la izquierda particularmente el FIT en los medios hegemnicos a raz del debate que se est dando sobre la expulsin de Julio De Vido del Congreso nacional. Si bien entiendo que la posicin del diputado Giordano es de abstencin en la votacin y el resto de los diputados del FIT plantean votar en contra, me gustara que explicaras cules son los motivos por los cuales el FIT no acuerda con la postura de Cambiemos y otras fuerzas polticas como el massismo, respecto de este tema.

L.M.: En primer lugar tenemos que recordar que en el ao 2011 cuando fue la Masacre de Once, los compaeros que militan en la Lnea Sarmiento en la Unin Ferroviaria fueron cabeza de la exigencia de crcel para De Vido, Jaime y todos los responsables, acompaando a los familiares que son los que llevaron adelante la demanda, porque ellos venan sosteniendo el fraude que significaban los subsidios a las empresas privatizadas del Ferrocarril Sarmiento y de las otras tambin; que eran las responsables de que se llegara a situaciones de inseguridad como la que ocurri en la Masacre de Once.

Desde nuestro partido tenemos el derecho a levantar muy alto la frente porque fuimos los primeros en plantear que ah haba una estafa al pueblo que haba provocado esta masacre y que De Vido tena que ir a la crcel.

En el caso del FIT adems se present un Proyecto de ley el ao pasado para pedir su desafuero y este ao otro, de manera que el tema de la necesidad de que De Vido sea juzgado y que eso signifique su encarcelamiento es un reclamo que viene haciendo el Frente de Izquierda.

Nosotros no estamos de acuerdo con la maniobra que lleva adelante Cambiemos junto con Massa de aplicar el artculo 66 de la Constitucin por supuesta inhabilidad moral, primero porque le quitamos autoridad moral a los que se arrogan ese ttulo empezando por la seora Elisa Carri que ha sido incapaz de sacar su ojo tuerto frente a la corrupcin de su propio gobierno. Carri siempre mira la corrupcin del kirchnerismo y las distintas variantes del peronismo pero jams ha levantado su voz contra lo que significa ese fraude que se acaba de votar en el Congreso de la Nacin que ella apoy, la Ley que permite la eximicin de penas a situaciones como la de Odebretch o, por ejemplo, haber planteado y permitido el blanqueo de capitales que significa perdonar a los que hicieron fraude al Estado, mientras que cuando una familia de trabajadores si no paga el ABL tal vez terminan rematando su casa y la seora Carri que se pone de espadachn de la lucha anti corrupcin fue cmplice del fraude al Estado y al pueblo argentino de las leyes de eximicin a Odebretch, del blanqueo de capitales y del pago a los fondos buitre.

De manera que esa seora y el massismo que son los que han permitido al PRO aprobar la mayora de las leyes en este gobierno, estn inhabilitados moralmente de hacer cualquier tipo de valoracin de este tipo.

Nuestra postura, en el caso particular del diputado Giordano representante de Izquierda Socialista en el FIT planteando la abstencin, tiene que ver con que no queremos que se deje sentado un precedente que est siendo ya aplicado en Mendoza por el gobernador Cornejo contra los diputados del FIT que en esa provincia apoyaron las huelgas y las movilizaciones de los trabajadores y le piden su expulsin de la Cmara.

Los que hoy sostienen la expulsin de De Vido primero no han sido capaces de atacar la corrupcin del propio gobierno. El Presidente Macri y su primo Calcaterra son protagonistas de la corrupcin del caso Odebretch en Argentina y la seora Carri siempre mira para otro lado. Y en relacin a la cuestin de De Vido creemos que tiene que ir a la crcel y lo venimos sosteniendo hace 5 aos, no hace un mes. Adems, quiero decir que hay una clara utilizacin de este caso para tratar de desviar la atencin de lo que hasta hace 5 o 6 das era el problema de PepsiCo, la amenaza de despido contra los trabajadores y la intencin de aplicar una reforma laboral al estilo de la de Brasil.

Entonces, las cosas deben ser claras. A esta altura del partido uno ya ha aprendido a interpretar las agendas y las cortinas de humo que se ponen. Se abri una discusin muy seria cuando el Estado y su Ministerio de Trabajo, la justicia y todas las instituciones del Estado se pusieron al servicio de una empresa fraudulenta como lo es PepsiCo y sus trabajadores se defendieron valientemente y sufrieron represin; ese era el tema principal de discusin cuando se sac de la galera un tema que hace 5 aos que ronda en este pas, los negocios que De Vido hizo con empresas privadas de las que seguramente apenas conocemos una parte.

Cuando la base docente empuja desde abajo, Baradel, Lpez y la actual direccin de CTERA se suben a la marea, convocan a alguna medida de fuerza y en cuanto pueden la desinflan

M.H.: Volviendo al tema docente, el prximo 7 de septiembre se llevarn adelante las elecciones nacionales de la CTERA, el sindicato nacional docente, y all se presenta la Lista Multicolor encabezada por Sebastin Henrquez, del Sindicato nico de trabajadores de la educacin de Mendoza, la segunda entidad de base ms numerosa de CTERA con 25.000 afiliados y Romina del Pla, Secretaria general del Suteba La Matanza, el distrito docente ms poblado de la provincia de Buenos Aires. Tambin participan el secretario general del Suteba de Berazategui, Eduardo Gmez, la secretaria general de Aten Capital, Anglica Lagunas de Neuqun, el secretario general de Amsafe de Rosario, Gustavo Teres. Qu expectativa tiene la oposicin docente con esta Lista Multicolor?

L.M.: En primer lugar creo que es un gran mrito de todos estos compaeros y las agrupaciones que representan, haber logrado formar esta lista de unidad que es un emblema de un proceso de unidad que se viene dando en muchas provincias alrededor de una coincidencia central que es el apoyo a los reclamos docentes, tanto del punto de vista laboral, salarial, la defensa de las cajas de jubilaciones, como en relacin a los derechos a la educacin de nuestros nios y adolescentes.

Hay un proceso de maduracin muy interesante que tiene ya varios aos que ha permitido que coagule en esta unidad y que adems ha ido madurando un programa que tiene que ver con cmo ir desarrollando experiencias de democracia sindical, que en algunos lugares son realmente sorprendentes. Yo no me canso de contar como funciona Aten Neuqun, que realiza sus asambleas para resolver la aceptacin o no de un acuerdo salarial, el impulso o no de un plan de lucha con asambleas de 2.500 docentes. No existe en este pas un lugar donde la participacin de las bases sea tan fuerte como la que se est desarrollando en las experiencias sindicales que est haciendo el Frente Multicolor que se va a expresar en las elecciones de septiembre.

Otro caso es la propia de Santa Cruz, que debe tener entre 750 y 800 kilmetros para ir de una punta a otra de la provincia y a lo largo de estos cuatro meses de lucha todas las medidas se resuelven casi semanalmente con congresos provinciales donde tienen que viajar en una ruta sumamente peligrosa y van rotando de ciudad para ser democrticos hasta en eso y no hay conduccin provincial que pueda resolver acuerdos con el gobierno si no es en base a consultar a la base.

Ese es el perfil que hoy presenta la Lista Multicolor que has mencionado y la expectativa es que en esas elecciones se vuelque la bronca terrible que hay en todo el pas porque hemos luchado muchsimo este ao y tenemos una conduccin en CTERA, a la que conozco hace muchos aos, ms de 30, que son como un corcho que flota sobre la marea. Cuando la base empuja desde abajo, y en eso tiene gran protagonismo la Lista Multicolor que se ha formado, Baradel, Lpez y todo el equipo que lo rodea y que constituyen la actual direccin de CTERA se suben a la marea, agarran el micrfono en algn canal de televisin y convocan a alguna medida y en cuanto pueden la desinflan. No son torpes como la actual conduccin de la CGT que no ha tenido la capacidad de tener un mnimo olfato como burcratas, recuerdo el olfato de Ubaldini o Lorenzo Miguel, seores burcratas capaces de lidiar en el conflicto para quedar muy bien parados; stos son unos ineptos que no han sido capaces de pararse en nada al punto tal que estn llamando a una movilizacin recin para el 22 de agosto. En el caso de la conduccin de CTERA, el grupo de Baradel, Yasky y dems s son habilidosos y maniobreros, son capaces de montarse en el conflicto, pero finalmente no generan la confianza para que la base siga empujando y cuando empieza a haber alguna desconfianza desensillan hasta que aclare.

El dolor ms grande hoy es lo que pasa con los docentes de Santa Cruz, ah hay un pacto de silencio entre CTERA, el gobierno de Santa Cruz que es kirchnerista y el gobierno nacional para ahogar a los docentes de la provincia y el derecho de los nios y adolescentes a la educacin. Santa Cruz es el ejemplo ms claro de que esa conduccin se tiene que ir de la CTERA.

La Media Luna de la trata

M.H.: Me interesa desarrollar un tema que tuvo a Laura Marrone como protagonista central en aos pasados y que hoy vuelve a estar en el centro de las preocupaciones de las situaciones que se viven en nuestra Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo con la lectura de Tiempo Argentino: De acuerdo con los datos proporcionados por el Programa nacional de rescate y acompaamiento a las personas damnificadas por el delito de trata y que fueron ledos por el Jefe de Gabinete Marcos Pea, la semana pasada en el Senado, en el ao 2016 se rescataron 666 personas apenas 1/3 de las que lograron escapar de la trata en 2015 y 2014, mientras que en el primer trimestre de 2017 solo fueron 43 lo que tambin dara una proyeccin a la baja. Entre los principales argumentos que explican esta merma, destaca la disolucin a travs de un Decreto presidencial del nico organismo de inspeccin y denuncia en el campo que permiti en el pasado reciente encontrar a centenares de trabajadores en condiciones cercanas a la esclavitud. En esta ltima parte no nos vamos a concentrar en el trabajo esclavo, sino en la trata de personas, especialmente de nias estudiantes de las escuelas secundarias, como el caso de Nadia Rojas.

Tengo en mi mano la foto de Mauricio Macri y Juliana Awada en Cancn junto a Gabriel Conde procesado por regentear en los 90 el cabaret Shampoo. Donde explotaban mujeres de Brasil y Repblica Dominicana. Gabriel es el hijo de Luis Conde, quien cre Shampoo y quien fue un reconocido dirigente de Boca Juniors, donde lleg a ser vicepresidente y fue aliado de Macri en su camino a la presidencia del club xeneixe.

Los antecedentes de Macri en el tema de la trata de personas son psimos, fue Jefe de gobierno en una ciudad donde la trata sexual es moneda corriente con sus 1.200 prostbulos y su carrera poltica comenz de la misma manera, el lanzamiento de su campaa para Presidente de Boca la realiz precisamente en Shampoo. Por si fuera poco, Omar Surez, dueo de Cocodrilo, otro mtico prostbulo de la Ciudad reconoci que tambin aport para la campaa. Esto lo afirma el Legislador Gustavo Vera. Desde La Alameda tambin recuerdan cuando Macri ironizaba sobre las denuncias de Pino Solanas en el debate por TN acerca de los prostbulos que funcionan en la Ciudad y durante un corte, Macri fue captado por una cmara diciendo: Pino hay que darle trabajo a Constitucin, yo puse una tintorera y un prostbulo. Porque si no las sbanas estn sucias.

En el 2011 entrevistamos a Lorena Martins quien denuncia a su padre, Ral Martins, ex agente de la SIDE que lideraba una red de trata y tambin haca aportes a la campaa del Presidente Mauricio Macri a cambio de proteccin. Lorena declar para Tiempo Argentino: A la gestin de Macri no le preocupa la trata de personas, todo lo contrario, tuvo vinculacin con las redes, hasta le financiaron la campaa como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia que realiz Lorena, hija de Martins, est en el juzgado de M. R. Cervini quetecubra.

Nadie se toma en serio la investigacin de estas redes delictivas. Recientemente se dio el caso de Nadia Rojas, vctima de una red de trata quien apareci gracias a la movilizacin de sus vecinos, su mam, de sus docentes y tambin apareci Erica despus de 13 das de corte y actividades en que sus docentes, compaeros y familia estuvieron gritando su nombre y pidiendo su aparicin, exigiendo que la justicia se encargue de buscarla.

El martes pasado Mara del Carmen Verd seal el hecho de que el Juez Canicoba Corral y este fiscal al que le gusta salir mucho en la televisin, Marijuan, ninguno quiso tomar el caso de Nadia Rojas. Pero ahora la justicia federal los obliga a investigar la desaparicin de esta nia que haba sido secuestrada por una red de trata.

L.M.: Es un tema recurrente, preocupante y por ahora sin fin. Estuvimos hace unos das acompaando a la mam de Nadia en el tribunal de Comodoro Py para que la justicia tomara el caso como parte de un proceso de trata y no quedara como algo que no tena consecuencia, sino que se investigara. El mecanismo de caer en las redes de trata es complejo en este momento, tiene formas nuevas, no estamos frente a casos del estilo de Marita Vern donde hay un secuestro violento, sino que hay mecanismos de seduccin para atrapar a chicas muy jovencitas, generalmente entre 13 y 17 aos que establecen vnculos a travs de Facebook u otras amistades y terminan siendo atrapadas por una red, pero no en forma violenta. As como las redes han cambiado su forma de atraparlas, tambin hay un hecho nuevo que es que hoy las familias cuentan con algo que antes no hacamos por desconocimiento e ignorancia, la docencia ha tomado cartas en el asunto y es uno de los protagonistas para armar la defensa de estas pibas y sobre todo el sostn a las familias.

M.H.: Frente a los casos de Nadia y Erica, qu actitud tom el Ministerio de Educacin de la Ciudad de Buenos Aires?

L.M.: Te puedo decir adems la posicin que tomo la Legislatura, porque yo integro la Comisin de mujer y niez all y solicit una intervencin, propuse formar una comisin de los distintos legisladores y legisladoras que integramos la Comisin para ir a ver al juez y recorrer las comisaras de la zona solicitando informacin y que quedara explcito nuestro seguimiento y no lo logr.

El Ministerio de Educacin en general no est tomando cartas en el asunto. En este caso la nia era de la Villa 20, pero la zona, a la que yo llamo la Media Luna de la trata desde la Villa 20 hasta la 31 llegando a la 21-24, es un circuito en manos de la trata y cuando las docentes logran intervenir ms a fondo en el dilogo con las chicas, hay toda una complicidad que se va hilvanando con personajes que utilizan elementos de seduccin.

M.H.: Y evidentemente con la connivencia de las autoridades ejecutivas, judiciales y policiales. Yo suger desde estos micrfonos destinar los 1.200 gendarmes que fueron a hacer marketing a la 1.11.14 para secuestrar 500 kilos de droga y detener a 15 personas, que los pusieran a buscar a Nadia.

L.M.: Tratemos que no sean los gendarmes que hagan lo que hicieron con Cristian en la 21.24 a quien mataron a quemarropa.

M.H.: S. El joven que era empleado de una ferretera.

L.M.: Estuvimos esta semana en la movilizacin que se organiz para reclamar justicia por Cristian en la 21.24. Toda esa es una zona que est muy golpeada y vulnerada, donde las redes de trata y de narcos asuelan sobre los vecinos y generan mecanismos de atrapar a los pibes que viven situaciones muy difciles, que por cuestiones de trabajo o falta de trabajo son muy vulnerables.

La seduccin opera en una forma muy peligrosa. Nosotros creemos que el tratamiento es muy complejo y amplio, tiene que abordar no solamente una cuestin de darle importancia en la escuela a lo que es la educacin sexual integral, cuestin que curiosamente la ministra Soledad Acua quera eliminar este ao con la idea de recuperar los das de paro. Hacen falta planes para que la juventud tenga salida, para que puedan tener lugares de recreacin, de trabajo cuando sale de la escuela secundaria, para que las chicas tengan proteccin en relacin a las situaciones de violencia. Vengo de presentar un Proyecto de ley para la creacin de un plan de vivienda integral para las mujeres vctimas de violencia, porque muchas veces el tema de la vivienda se transforma en una trampa para seguir en un lugar donde estn viviendo situaciones de violencia. Hicimos un plan que contemplaba desde los refugios transitorios hasta un plan de vivienda en serio que inclua, por ejemplo, el tema de que se formara un fondo con lo que se llaman herencias vacantes, que en la Ciudad de Buenos Aires no son pocas y que se rematan y los beneficiarios son los buitres de las empresas martilleras, en cambio si se creara un fondo de las herencias vacantes para desarrollo social que permitiera darle salida incluso a la gente que est en la calle, significara un plan distinto al que se est llevando adelante.

Finalmente, invito a la audiencia a apoyar al Frente de Izquierda, queremos ver si logramos ms diputados y legisladores que permitan sostener en esos espacios la lucha que estn desarrollando los trabajadores, las mujeres y la juventud en las calles de nuestro pas todos los das.



