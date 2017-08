Dos presos a rescatar por la Amrica: Leonard Peltier y Ana Beln Montes

Leonard Peltier

Quizs llegar un da cuando se sienta con ms fuerza en Latino-Amrica la voz del movimiento indgena a favor de su hermano de sangre prisionero en Estados Unidos:. Por el momento, no se siente esa clera.

S, ha habido un noble respaldo por nuestra Rigoberta Mench y otros. Pero el ensaamiento de los cara-plidas contra ese descendiente espiritual de Caballo Loco y Gernimo, an espera la respuesta unificada y rebelde de la prole de Cuauhtmoc y Tpac Amaru.

A veces se olvida que el concepto independentista de lo hispanoamericano es relativamente reciente y novedoso. Pero ancestralmente, desde Canad hasta Chile nuestra Amrica era una nica hermandad; milenaria y coherente hasta que nos invadieron los europeos y se bifurc nuestra historia.

Pero esa dicotoma basada en las lenguas (ingls y espaol) no es sino un accidente. Las esencias perduran. Una sola es la ndole de los diversos invasores, donde los espaoles son hermanos carnales y espirituales de los anglos; e igual valor tienen los aceros toledanos trucidando a los tanos en Caonao, que los caones del 7th Cavalry Regiment despedazando a los Lakota en Wounded Knee.

Otra, y homognea, es la naturaleza de Amrica, una y nica en su stock de los pueblos originarios, sos, nuestros inmemoriales descubridores y colonizadores, llegados cuando an ni soaban los recontra-tatarabuelos del Rey Fernando y el King Jacobo con agredirnos.

Puesto que el Aimara y el Mapuche del Sur son consanguneos y correligionarios esenciales del Cherokee y el Apache del Norte, Leonard Peltier le pertenece por igual a los aborgenes de la Amrica Hispana y a los de la Inglesa. Pero tambin es propiedad y deber comn de todos los que, nacidos de cepa colonialista, desafiaron sus orgenes para abrazar la causa del desvalido: los John Brown, los Miguel Hidalgo, los Henry Reeve, los Carlos Manuel de Cspedes... Americanos todos. Y buenos!

Hay que liberar, pues, a Peltier, en nombre de nuestra innata unidad continental. sa que no pueden destruir las barreras artificiales diseadas por el odio y la explotacin. Vale ahora el combatir todos juntos por nuestro amigo entre rejas, cual ejrcito unificado de guerreros Caribes y Sioux.

Si lo logramos, de quin ser la victoria? Pues slo de esa Amrica Una, ms que Latina y ms que Anglo-sajona. Noble altar, donde reposan entremezcladas las cenizas de Toro Sentado y Caupolicn, de George Washington y Simn Bolvar; hermanados en uno solo.

Americanos.

Salvemos a Peltier, en el nombre de nuestras races!

Ahora bien, en el caso de Ana Beln Montes , la motivacin de Amrica debe ser nuestra deuda de paz.

En su carta a favor de la Montes, una famosa galardonada con el Nobel de la Paz, Mairead Maguire afirma: Ana crey en que lo que ella hizo era necesario para evitar una intervencin militar de los EUA contra Cuba basada en mentiras () Muchas vidas de estadounidenses y cubanos no fueron expuestas a los riesgos de una guerra innecesaria como resultado de las acciones de Ana.

Esta asercin no carece de relevancia.

Si en 1983 un exiguo millar de cubanos y granadinos caus 19 muertos al Ejrcito yanqui, cuntas bajas tendra ste ltimo durante una guerra en la propia Isla? Enfrentndose a tres millones de oponentes con armamento regular, ms el incontable avispero de las Milicias de Tropas Territoriales, movilizadas en la Guerra de Todo el Pueblo, quizs habran cado 10.000 norteamericanos, sin contar los heridos y mutilados. En cuanto a Cuba, desaparecera tal cantidad de pobladores que su supervivencia futura como nacin peligrara. Mxime que el concepto defensivo cubano implicaba una llamada a las armas para toda la ciudadana, donde discapacitados, enfermos, ancianos y mujeres terminaran combatiendo, lo cual conllevara a una masacre igual o peor a la sufrida por las Volkssturm alemanas en 1945.

Por suerte, no ocurri ese terrible drama. Para conjurarlo, una mujer se ofrend en holocausto de s misma: Ana Beln Montes.

Todos los americanos por igual, al norte y al sur, deberamos reconocer que estamos en algn grado de deuda con esa presa, quien contribuy abnegada y decisivamente a evitar la que pudo ser la peor guerra moderna en nuestro continente. Eso es suficiente para estarle agradecidos, ms all de cualquier rechazo poltico-ideolgico. Ana fue una espa que actu como el polaco R. J. Kuklinski: traicionando, s, pero con efectos colaterales positivos sobre la paz.

Ella an hoy paga las consecuencias de sus actos, pero, hasta cundo? Los tiempos han cambiado en la regin, donde hoy la Guerra Fra fenece, y Cuba ya no se halla detrs de cada movimiento guerrillero, sino que alienta y promueve los dilogos de paz.

Llegada es la hora de apoyar la liberacin de la ex espa encarcelada, ahora una simple anciana enferma de cncer, la cual lleva demasiado tiempo entre rejas al lado de presas comunes y con trastornos psiquitricos, sin ser Ana misma ni demente ni matona.

Por ltimo: ntese que para defender la liberacin de Peltier y Beln Montes no hay que ser ni socialista ni comunista, sino simplemente humanista. Por ejemplo: Ana es obviamente de izquierdas o progresista, pero en su juicio no cita nunca al marxismo. Incluso, afirma sobre Cuba que, una vez en buenas relaciones con EEEUU, podr experimentar libremente con los cambios. Que un incremento de la interaccin entre Washington y La Habana permita a esta ltima aprovechar la coyuntura del relajamiento en las sanciones para cambiar (cmo?), no parece un alegato estalinista.

Tampoco al defender a Ana se promueve al Estado y sistema cubanos. En lo ms mnimo, pues para la Cuba oficial, Ana Beln no existe (y es muy bueno que sea as, ya que una declaracin oficial a favor de la ex espa puede llevar a muy trgicas consecuencias; y fue precisamente para evitarlas que la dama boricua sacrific su libertad). En todo caso, apoyar esa excarcelacin ser promulgar sentimientos tales como el pacifismo, la convivencia armnica, el humanismo y la nobleza de espritu. Y a nuestro entender, el americanismo ms puro.

S: sta es una tarea para americanos!

Quien as tambin lo entienda, ayude a exhortar a que todo el continente, sin distinciones ideolgicas, reclame fraternal y firmemente a esos dos prisioneros hoy tan necesitados de nuestro nimo.

Y que por fin sean libres Leonard Peltier y Ana Beln Montes, para que ambos, redimidos, caminen del brazo de los inmortales Lincoln y Betances, mientras les recibe una jubilosa comitiva de Navajos abrazados a guaranes, los cuales bailan unnimes la Danza de los Espritus, entretanto revolotea por los aires el Quetzal, silueteando mil corazones sangrantes, al son del banjo y la quena.

