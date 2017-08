La consigna de los trabajadores: "Sin trabajo, no hay libertad de expresin"

Asambleas en todas las redacciones ante la grave situacin de los medios

Tiempo Argentino

Los trabajadores de prensa de Buenos Aires realizaron asambleas en todas las redacciones, con el objetivo de visibilizar los graves conflictos que ocurren en distintos medios.

La consigna que eligieron los trabajadores es "Sin trabajo, no hay libertad de expresin". En Clarn, adems, agregaron: "Mxico: no se mata la verdad matando periodistas", en relacin con los ocho periodistas asesinados en el pas azteca durante 2017. En Pgina, editaron tambin una tapa alternativa en la cual exponen al dueo del medio, el secretario general de SUTERH y presidente del PJ porteo, Vctor Santa Mara.

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y delegado de Pgina 12, Fernando Tato Dondero, cont a Tiempo: Decidimos realizar esta medida para dar cuenta de la situacin que viven los trabajadores de prensa en Buenos Aires. Se realiz una jornada de asambleas en todas las redacciones porque nos pareci importante que la medida sea hacia adentro de las redacciones, para que las patronales sientan en los propios lugares de trabajo los reclamos que tenemos.

Para Dondero, es importante mostrar a las patronales que los trabajadores estamos organizados. Por eso, incluso los que no estn en conflicto realizaron tambin actividades, en solidaridad con los dems compaeros.

Al grave presente de la actividad a nivel nacional, que compil Tiempo en la edicin del 16 de julio, se sumaron ms despidos y cierres en apenas dos semanas. Lo ms destacado fue el cierre de Buenos Aires Herald, a manos del Grupo Indalo (Cristbal Lpez), quien ya haba cerrado este ao al diario El Argentino y al canal de noticias CN23. Buenos Aires Herald, que dej de estar en las calles luego de 140 aos, ya haba reducido la plantilla de manera considerable cuando se convirti en un semanario. Ahora, cerr de manera definitiva. Del mismo grupo que al mismo tiempo celebra la enorme audiencia de C5N con un gasto millonario en cambios estticos-, mbito Financiero, mbito.com y Diario Registrado registraron atrasos en los pagos de salarios y del aguinaldo, lo cual motiv a distintas medidas de fuerza como paros y quites de firma.

En Crnica (Grupo Olmos), fueron echados dos fotgrafos, adems de los 6 despidos que se haban producido hace un mes. En Clarn, reabrieron los retiros voluntarios, con indemnizacin al 170 por ciento, en cuotas. En Pgina 12 (Fundacin Octubre, de Santa Mara), no se paga todava el pauprrimo aumento de la paritaria firmada por la UTPBA. En Perfil (Jorge Fontevecchia), cobraron recin la primera de las tres cuotas en las que se parti el medio aguinaldo de junio. En Radio del Plata (Electroingeniera, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra), el sueldo se cobra de a migajas, los viernes. En 360 TV (Electroingeniera), los atrasos salariales datan desde diciembre.

Segn Dondero, hay dilogo con las empresas, pero poco productivo. Alegan que se recort mucho la pauta oficial y privada. Esto es cierto en algunos casos, pero no en todos. De hecho, Clarn se llev el 20 por ciento de toda la pauta oficial repartida y an as reabri los retiros voluntarios. En ese sentido, critic al Gobierno: Alegan que da pauta por cantidad de venta, pero Pgina 12 recibe la mitad que La Prensa, por lo cual no es as. Adems, recrimin: El ministerio de Trabajo no da respuestas a los trabajadores. Escuchan a las partes, arman un acta y no mucho ms.

Esta situacin, profundiza la flexibilizacin y la precarizacin laboral porque los que tienen trabajo lo deben hacer en cualquier condicin para no perderlo, advirti el dirigente gremial.

En el ltimo ao y medio, hubo 2500 despidos de periodistas en el pas, de los cuales unos 1400 ocurrieron en Buenos Aires, donde se encuentran los medios nacionales de mayor envergadura.

Funte: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/69544/asambleas-en-todas-las-redacciones-por-la-grave-situacia-n-de-los-medios